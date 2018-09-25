Белым по черному. Новая глава в истории московского «Торпедо»

На протяжении семи лет в Москве можно было повсеместно заметить листовки и стикеры: «Спасите наш клуб», «Тукманов – позор «Торпедо», «Мы должны жить». Война руководства с фанатами официально закончилась 25 декабря 2017 года, когда в клуб пришел новый владелец, вернувший болельщикам дом и осознание своей важности. К кубковому дерби с «Динамо» автозаводцы подходят лидером групы «Центр» в ПФЛ и заряжены только на победу.

«Сегодня будет Семшов — будет горячо»

Стадион на Восточной улице – это фрагмент из детства. Без разницы, какого вы возраста. Неважно, застали ли вы последнее чемпионство «автозаводцев» 1976 года. А также видели ли вы, как Александр Подшивалов и Николай Савичев поднимали первый Кубок России в 1993-м, морозились ли на заснеженном дерби ЦСКА и «Спартака» в 2002-м либо же ходили по бесплатному билету от школы, чтобы услышать духовой оркестр и посмотреть на Сергея Семака с Эктором Бракамонте в форме ФК «Москва».

Пока вся столица стремительно омолаживалась, расширялись бордюры, сносились палатки, а на остановках устанавливали электричество и доступ к интернету, спортивный комплекс остался местечком, уже более 25 лет пропитанным советским духом.

Проходя от метро «Автозаводская» ко входу на стадион с Восточной улицы, чтобы приобрести билет, нужно подойти к деформированной будке с большими проплешинами, возможно, от коррозии или пробитыми оголтелыми фанатами. Внешне она напоминает вахту в убитом общежитии. Чтобы не обходить весь стадион, на игру «Торпедо» — «Химик» я попросил билет на Восточную трибуну:

— Только «Запад»! — ответил голос из ниоткуда.

— А что с «Востоком»?

— Давно не продаем из-за неудовлетворительного состояния трибуны.

— Хорошо, а сколько стоит самый недорогой билет?

— 300 рублей. Можете приобрести за 100 рублей, если вам меньше 14 лет или если вы льготник, — съязвил голос из кассы.

— Ну и ценник, — пробубнил я, складывая сдачу от квитка в кошелек.

— Да стоит того, чтобы сходить! Сегодня Игорь Семшов приезжает — будет горячо.

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Я задумчиво двинулся в сторону арены. Я и догадываться не мог, почему тут так ждали приезда экс-игрока «Торпедо».

Новые граффити

Территория вокруг поля почти не изменилась с тех пор, когда я здесь впервые побывал в начале 2000-х. Меня все так же встречал Эдуард Стрельцов, шедший мне навстречу с мячом. За час до игры не чувствовалось антуража футбольного матча с огромным потоком людей. Я словно вышел на вечернюю прогулку, а рядом такие же гуляки.

Здесь не было большого футбола с 2013 года, когда ЦСКА проводил тут несколько встреч из-за плохого состояния поля в Химках. «Торпедо» же, даже вылетая из Премьер-лиги в 2006-м и 2014-м, выступало в «Лужниках» и на «Сатурне» соответственно.

Но хоть «автозаводцы» уже давно выведены из большой игры, здесь своя маленькая жизнь. Рядом секция бокса, несколько дополнительных полей и теннисных кортов, есть брусья и перекладины. От Восточной трибуны, чтобы попасть на Западную, нужно спуститься по «лестнице славы».

Фанаты «Торпедо» много лет украшали серые бетонные стены портретами своих легенд, но еще в прошлом году, когда на стадионе хозяйничал «Арарат», многие рисунки заметно потрескались. К ЧМ-2018 ультрас не только восстановили экспозицию, но и обновили ее новыми граффити.

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Спустившись, по левую руку можно увидеть резервное поле, рядом — автошколу, чуть вдали — пейнтбольный клуб. В 1990-х всем большим спортивным объектам приходилось вмещать в себя рынки, чтобы отбивать аренду за землю. Если в «Лужниках» или Черкизове рынки упразднили и раскидали по торговым центрам, то на Автозаводской ларьки оставались долгое время. После «депортации» «Арарата» в Армению здесь выветрился и запах шашлыка, хотя по-прежнему можно найти местечко, где выпить пива прямо у Западной трибуны.

Перекусив хот-догом за 80 рублей, я разговорился со старым болельщиком, который ходил на трибуну, стараясь не пропускать игры «Торпедо», «Торпедо-ЗИЛ» (впоследствии ФК «Москва») и даже некоторое время «Торпедо-РГ».

«В 1997-м у нас произошло разделение. Клуб переехал с нашего родного стадиона «Торпедо» в Лужники. Кто-то остался на «Автозаводской» и стал болеть за образовавшийся в том же году «Торпедо-ЗИЛ». Кто-то перешел в «Лужники» и продолжил болеть за «Торпедо». Я же старался посещать все, что позволяло время. Последние 8 лет есть только одно московское «Торпедо», и мы не переставали его поддерживать, несмотря на запреты Александра Тукманова на активную поддержку. Сейчас его погнали с власти, и пришли на первый взгляд достойные люди, посмотрим», — поделился со мной бритоголовый мужчина по имени Дмитрий, от которого просто разило духом старой школы и легким перегаром.

«Нас не любят — нам плевать»

Вместе мы прошли на трибуны. Он двинул в сторону «Запада-5», главного фанатского ядра черно-белых, я же остался на один сектор правее. Тут хватало стариков с тростями, деток в экипировке с большой литерой «Т» и даже молодых парочек. Иногда матчи посещают легендарные Александр Ширвиндт и Владимир Вишневский, а также большое количество торпедовских ветеранов. В протоколе посещаемость с «Химиком» была на отметке «2,5 тыс. зрителей», но визуально явка ощущалась.

Только придя на трибуну, стало понятно, почему тут так ждали Игоря Семшова: ультрас зарядили, что их бывший игрок — иуда. Активные фанаты «автозаводцев» не забыли, как действующий главный тренер «Химика» целовал эмблему столичного «Динамо», ходил на фанатскую трибуну бело-голубых в Химках и даже отметился показанным среднем пальцем в адрес одного из болельщиков черно-белых. На протяжении всего матча хозяева оскорбляли бывшего футболиста, а тот делал вид, что не замечает провокации.

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Болельщики – последние, кто не оставил «Торпедо» после падения в самую низину. Самые активные по-прежнему собираются на трибуне «Запад 5», ставшей одноименным названием главной ультрас-группировки. Борьба против других клубов и за свой собственный заставила фанатов по-настоящему одичать. Они избрали для себя образ английских casuals прошлого столетия с девизом: «Нас не любят — нам плевать». Не только носят одежду известных брендов вроде Fred Perry или Stone Island, но и четко разделяют Москву на свою и чужую территории. «Торпедо» можно сравнить с «Миллуоллом» — командой некогда высшей английской лиги, которая давно отдалилась от элиты и живет тем днем, когда снова сможет схлестнуться с заклятым «Вест Хэмом», так и «автозаводцы» ждут дерби с «Локомотивом» и «Динамо».

Объяснить агрессию фанатов легко. Уж очень долго в «Торпедо» не видели светлых моментов. Одним из них стало краткосрочное возвращение в Премьер-лигу в 2014 году, но даже тогда болельщики не успели как следует порадоваться из-за скоро последовавшего банкротства клуба. Война черно-белых с президентом закончилась 25 декабря 2017 года. В этот день состоялся совет директоров, по решению которого у клуба сменились и владелец, и президент. По этому поводу сотни ультрас и «кузьмичей» вышли к стадиону отпраздновать уход Тукманова пиротехникой и предновогодним салютом.

23 ребенка и «Торпедо»

Уже на 13-й минуте матча «Торпедо» вышло вперед. Фланговый проход Дениса Дегтева закончился прострелом на Ивана Сергеева, и тот замкнул мяч. Гул черно-белых вывел меня из размышлений о том, сколько страданий пришлось пережить болельщикам команды. Но есть ощущение, что за черной полосой все же последует белая.

Теперь клуб принадлежит Роману Авдееву, 56-му бизнесмену России, по версии Forbes, с состоянием 1,7 млрд долларов. Он владеет концерном «Россиум», куда входят компания по продаже недвижимости «Инград» и «Московский Кредитный Банк». Авдеев – отец 23 детей, (19 из них – приемные). Прошлой осенью он приобрел 90% акций «Торпедо» у ОПИН (актив Михаила Прохорова) и ЗИЛ, а за год до этого выкупил права на стадион им. Эдуарда Стрельцова. Александра Тукманова на посту президента сменила Елена Еленцева, директор спорткомплекса на Восточной улице. По ее словам, одна из основных целей – возвращение болельщика на трибуну. И популяризацию начали с руководства. Еленцева с нового сезона — постоянный зритель на фанатской трибуне и часто бывает даже на гостевых секторах «автозаводцев». А Роман Авдеев время от времени посещает матчи, причем не на VIP-ложе, а среди остальной черно-белой массы.

Все бы хорошо, но Александр Тукманов, словно злодей Лорд Волан-де-Морт из серии книг про Гарри Поттера, даже после ухода из клуба не давал о себе забыть. Мало того, что бывший президент оставил после себя долг более чем в миллиард рублей со времен выхода в РФПЛ, так еще и попытался перевести права на эмблему с литерой «Т» фонду «Развития инноваций, культуры и спорта». «Я больше 55 лет связан с «Торпедо», и у меня есть опасения, что сегодняшнему акционеру эта игрушка под названием «футбол» надоест, и он откажется от нее, как это делали и Прохоров, и Мамут, и Алешин. Пусть он докажет серьезность своих намерений: построит стадион, выведет команду в РФПЛ. Тогда мы с удовольствием вернем этот бренд». Уже в мае состоялся суд, и новое руководство выиграло дело. Александр Тукманов окончательно потерял любое отношение к новому «Торпедо».

«Суперклуб завода ЗИЛа»

Главное, что волновало болельщиков, — амбиции. Руководство поставило цель выйти в ФНЛ, а футболисты делают все, чтобы справиться. Клуб вышел в 1/16 финала Кубка России и идет без поражений в зоне «Центр» ПФЛ.

А команда по-настоящему симпатичная. Главный тренер – Игорь Колыванов, долгое время проработавший с молодежной сборной России, постоянно подтягивает талантливых ребят вроде Рагима Садыхова, Дамира Трегулова, Артема Селюкова. Кроме того, в составе автозаводцев можно найти и выступавшего в прошлом сезоне за «Химки» в ФНЛ вратаря Цицилина, и поигравшего в Премьер-лиге за «Динамо» и «Амкар» Павла Соломатина, и взятого в аренду нападающего «Тамбова», лучшего бомбардира зоны «Центр» ПФЛ-2016/17 Ивана Сергеева, и опытных защитников Артема Самсонова и Максима Шоркина.

Всем «детским садом» управляет капитан — Сергей Шустиков-младший. Защитник – сын Сергея Шустикова — бывшего полузащитника «Торпедо», ЦСКА и испанского «Расинга», многолетнего ассистента Леонида Слуцкого, а также внук Виктора Шустикова — легендарного защитника звездного «Торпедо», игравшего бок о бок с Эдуардом Стрельцовым, Валентином Ивановым и Валерием Ворониным.

Матерщина в адрес Игоря Семшова сменилась звонким зарядом: «На свете есть одна лишь сила — суперклуб завода ЗИЛа». «Торпедо» удвоило счет, и стало очевидно, что «автозаводцы» победу уже не упустят.

«Вот молодцы! Летом ни за одного игрока не заплатили денег, а как играют!» — не мог нарадоваться болельщик средних лет, сидевший справа. Я не удержался:

— А за что они покупали футболистов, за биткоины?

— Да нет, тарились свободными агентами. Авдеев сказал, что невыгодно тратить деньги, пока не поднялись в ФНЛ.

Я почувствовал, что болельщики довольны новым руководством, и здесь показательна летняя история — скандальный эпизод с Эрвингом Ботаки. Чернокожий футболист «Казанки» должен был перейти в «Торпедо», но болельщики отказались принимать в команду новичка. Пресса восприняла это как проявление расизма, забывая о непримиримом отношении черно-белых к красно-зеленым. Руководство «Торпедо» прислушалось к мнению фанатов и под предлогом «Не успел оформить нужные документы в срок» отказало футболисту в переходе.

Война 2012 года

«Мусора – с…ть!» — неожиданно вспомнили о предстоящем дерби автозаводцы. Для черно-белых встреча с бело-голубыми по-настоящему принципиальна, и здесь настроены на войну. Истории свойственно повторяться. 26 сентября 2012 года, ровно за шесть лет до очередной кубковой резни, состоялся матч. Тогда болельщики успели сильно соскучиться друг по другу, потому что не виделись шесть лет — с самого вылета черно-белых из РФПЛ. Уже перед самым началом матча у касс стадиона произошла драка с участием более 50 человек. А потом фанаты «Торпедо» устроили самую жесткую подставу своему ненавистному руководству. «Запад-пятый» горел так, как никогда ранее. На поле летели петарды и дымовухи. Напрасно Бояринцев и игравший в то время в «Торпедо» Газинский пытались успокоить ультрас — на трибунах царил настоящий ад.

Матч стал первым в истории российского футбола, который отменили из-за поведения болельщиков. «Торпедо» наградили техническим поражением 0:3, выдали трехматчевый бан для зрителей и наказали клуб на 300 тыс. рублей за 102 дисциплинарных нарушения, бело-голубые же ограничились штрафом в 200 тыс. рублей. 26 сентября будет еще жестче.

***

В это время «Торпедо» неожиданно для всех пропустило. После подачи углового игрок «Химика» поймал мяч и с лета пробил в створ — рикошет и «автозаводцы» пропустили первый гол за восемь туров ПФЛ.

Матч завершился победой «Торпедо», а после все футболисты подошли к фанатскому сектору и сами начали перекличку:

— Черно!..

— Белые! — ответили фанаты.

Возвращаясь со стадиона, ловлю себя на мысли, что совсем скоро это место потеряет свой уникальный советский антураж. Новый владелец, помимо застройки набережной и территории спортивного комплекса, планирует возвести новую арену. Старый стадион полностью разберут и вместо него ближе к набережной построят новый. Сейчас Восточная трибуна располагается на природном склоне, но из-за требований УЕФА и РФС новый стадион будет отодвинут от косогора. Футбольное поле оставят открытым, но над трибунами сделают козырек в виде двух прогнутых дуг из металлической мембраны. Их ширина составит 40 метров, длина – 170 метров. Увеличится вместимость арены с 13,5 тысячи мест до 15 тысяч. Но главное — что там опять будет играть «Торпедо».

Благодарим Владислава Маслова за помощь в подготовке материала.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: официальный сайт ФК «Торпедо», Сергей Дроняев, Global Look Press