Белорусское дерби. Олег Кононов и его «Спартак» против Виктора Гончаренко и его ЦСКА

Олег Кононов и Виктор Гончаренко – два представителя Белоруссии в российском чемпионате, но их объединяет гораздо большее. Будучи футболистами, они жили в одной квартире, одновременно обучались тренерству, сын Кононова работает в БАТЭ, который Гончаренко сделал самой титулованной командой Белоруссии, а сегодня оба специалиста возглавляют двух главных антагонистов Москвы. 6 апреля «Спартак» и ЦСКА определят не только главную команду столицы, но и лучшего тренера Белоруссии.





Какими были футболистами:

Олег Кононов

Начинал в могилевском «Днепре» из второй лиги. Кононова охарактеризовали как трудолюбивого опорника, способного вгрызться в соперника так же цепко, как штык лопаты в целину. Кононова хотели видеть в «Спартаке», еще когда тот был совсем молод и едва ли понимал в тактике. Тренер могилевской команды Лев Платонов дал хороший отзыв об игре полузащитника Константину Ивановичу Бескову, у которого прежде работал селекционером. Легендарный специалист дважды приглашал Кононова в «Спартак». В последний раз, в 1988-м, Олег уже собирался в Москву, но все сорвалось из-за ухода Бескова из клуба. Впоследствии Кононов поиграл за польский «Рух», немецкий «Фрайбург», а также в течение месяца тренировался в «Штутгарт Киккерс», но в клубе отказались подписывать контракт.

Виктор Гончаренко

Гончаренко в профессиональный футбол пробивался из Хойников, что в Гомельской области, выступая за «Стреличево». Его отличало то, что, несмотря на невысокий рост (170 см), он быстро перебирал ногами и за счет юркости добавлял движения с фланга. В 1998-м правого защитника заметил главный тренер БАТЭ Юрий Пунтус и привлек в команду. Кстати, некоторое время Гончаренко снимал квартиру совместно с Юрием Жевновым, и с ними же одно время жил Олег Кононов – настолько тесен мир футболистов из Белоруссии. В 2002 году он не рассчитал стык, пошел в борьбу за мяч с одноклубником из БАТЭ Артемом Концевым и разорвал крестообразные связки. Из-за рецидива Гончаренко пришлось уже в 25 лет закончить с футболом.

Как стали тренерами:

О.К.

Заявив об окончании игровой карьеры в минском «Торпедо», главный тренер автозаводцев Анатолий Юревич пригласил Кононова ассистентом в свой штаб. Вместе они уходили в минский «Локомотив» и в «Металлург» Запорожье. С 2005 по 2008 год начинающему тренеру доверили руководство юношеской академией «Шерифа» из Тирасполя, но одновременно с этим Кононов входил в штаб главной команды.

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В.Г.

Гончаренко, несмотря на ранний уход из игры, не отчаялся. Он поступил в институт физической культуры на специальность «футбольный тренер» и мог бы так и остаться школьным физруком, если бы не Анатолий Капский. Президент БАТЭ предложил Виктору работу с дублерами. А когда главный тренер Игорь Криушенко после инфаркта оказался в больнице, Капский не стал искать замену, а доверил команду 29-летнему начинающему тренеру. Именно в БАТЭ Гончаренко начал сотрудничать со своими помощниками Вадимом Скрипченко и Александром Федоровичем.

Успехи в Белоруссии

О.К.

Хоть Кононова принято считать белорусским тренером, сам он себя называет исключительно русским. Олег – курянин, но в момент развала Советского Союза числился футболистом витебского «КИМа» и получил белорусский паспорт. Но как бы специалист ни отрекался от принадлежности к братскому народу, его тренерская карьера начиналась в Минске, и во многом благодаря работе Кононова «Торпедо» в течение двух лет подряд удалось занимать высшее место в чемпионате – четвертое (2002, 2003).

В.Г.

Сэр Алекс Фергюсон, возглавляя «МЮ», обещал болельщикам прогнать «Ливерпуль» с трона. У него это получилось, и незадолго до его ухода на пенсию «Юнайтед» обогнал мерсисайдцев по количеству выигранных чемпионств. Гончаренко ничего не обещал, но не уходил из БАТЭ до тех пор, пока борисовчане не завоевали в 2011-м восьмое чемпионство и не обошли по их количеству минское «Динамо». К слову, кубок Белоруссии при Гончаренко БАТЭ выигрывал лишь единожды, в 2010-м.

Успехи в России до прихода в «Спартак»/ЦСКА

О.К.

«Если у Кононова получилось выйти в групповой этап Лиги Европы со львовскими «Карпатами», то получится и с перспективным «Краснодаром» — так рассуждал Сергей Галицкий, утомившийся после двух невзрачных сезонов под руководством Славолюба Муслина. «Быки» из статуса середняков перешли в ранг претендентов на медали. Если раньше в клубе выделялся лишь Вандерсон, то с появлением достойного менеджера к бразильцу примкнула группа игроков: Ари, Мамаев, Газинский, Гранквист, Рагнар Сигурдссон, благодаря которым уже в сезоне-2013/14 «быки» заняли пятое место и дебютировали в Лиге Европы. Попадание во второй по статусу еврокубок стало привычным делом, но с появлением собственного бомбардира – Федора Смолова, клуб в сезоне-2015/16 впервые завоевал бронзовые медали РПЛ. Увольнение Кононова в сентябре того же года выглядело решением необдуманным, но сильно на результаты не повлияло.

В «Ахмате» у Кононова не получилось. Он пожалел, что впервые решил наигрывать атакующую схему 3+4+3, не имея для этого достаточно исполнителей. Несмотря на 3-летний контракт, уже спустя несколько месяцев Олег покинул Чечню. Перед работой в тульском «Арсенале» и «Спартаке» Кононов успел поступить и окончить Высшую школу экономики по спортивному менеджменту.

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В.Г.

Первые контакты из России Гончаренко получил благодаря Юрию Жевнову, когда тот перешел в «Москву» и работал у Леонида Слуцкого. Специалисты подружились и время от времени навещали друг друга со стажировками. В 2013-м Гончаренко возглавил «Кубань» и некоторое время рубился с Олегом Кононовым не только в чемпионате, но за статус лучшей команды Краснодара. При Гончаренко «Кубань» выдала 9-матчевую серию без поражений, шла на 5-м месте, когда неожиданно специалиста уволили «из-за отсутствия жесткости в общении с футболистами».

По странным причинам не дали поработать Гончаренко тренером и в «Урале» в 2015-м. Но на этот раз специалист ушел по собственному желанию спустя три месяца после назначения. По неподтвержденной информации, Виктор отказался участвовать в матче с «Ахматом» (на тот момент – «Терек»). Команда из Екатеринбурга якобы должна была проиграть на своем поле, чтобы вернуть долг за предыдущий сезон, но игра в итоге закончилась со счетом 3:3.

После Евгений Гинер планомерно готовил Гончаренко к ЦСКА. Сначала Виктор вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого и завоевал с клубом последнее чемпионство, а спустя полгода, временно работая в «Уфе», возглавил армейский клуб и рулил уже самостоятельно.

«Спартак»

Олег Кононов – 11-й по счету главный тренер «Спартака» начиная с 2003 года, когда подошла к концу эра Романцева, а вместе с ней и доминация в российском футболе. В прошедшем году красно-белый коллектив разругался окончательно. Одни не хотели видеть в клубе Массимо Карреру, другие – Дениса Глушакова, вместе они вряд ли довольны руководством Леонида Федуна. Погасить гражданскую войну доверили Кононову.

Он первым делом встретился с Олегом Романцевым, пообещал болельщикам играть в атакующий футбол со «стеночками» и «забеганиями». И хоть по 10 проведенным матчам судить о его работе сложно, специалист уже повлиял на несколько факторов:

1) Кононов привлек к работе 23-летнего аналитика Михаила Кожевникова, вошедшего в штаб красно-белых. Кононов упомянул, что учился с ним в одной группе в Высшей школе экономики.

2) Тренеру с белорусским паспортом удалось выиграть предсезонный турнир «Матч! Премьер» в Катаре. И хоть турнир неофициальный, но благодаря ему Кононов наиграл новые связки.

3) А благодаря новым тактическим соединениям, «Спартак» перешел со схемы 4+4+2 на 4+2+3+1 и после возобновления чемпионата не проигрывал.

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ЦСКА

После ухода Слуцкого из ЦСКА в клубе стало еще меньше ресурсов, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов и оставаться в медальной тройке, но у Гончаренко получилось выжать из минимума более чем максимум результата. Армейцы дважды стали вице-чемпионами России, выезжая на престарелых братьях Березуцких и Игнашевиче, впервые за 11 лет сыграли «сухой» матч в Лиге чемпионов и за пять лет вышли в еврокубковую весну, дойдя до четвертьфинала Лиги Европы (лучший результат клуба после реорганизации турнира).

А главное – Виктор Гончаренко сделал то, чего не смог Леонид Слуцкий за 7 лет своей работы в клубе, – построил новую команду. Еще не до конца, но братьев и Игнашевича сменили Магнуссон, Бекао, Васин и Чернов, а Вернблума, Натхо и Головина – Ахметов, Обляков, Бистрович и Бийол. И даже с полностью обновленным и малообкатанным составом армейцы – самая малопропускающая команда чемпионата России. Нынешний ЦСКА, заглядывая в космос, не задыхается, а планомерно набирает кислород в легкие и летит.

Успехи в Европе

Лига чемпионов:

О.К. – не участвовал

В.Г. – 3-е место в группе (ЦСКА)

Лига Европы

О.К. – 1/16 финала (Краснодар)

В.Г. – 1/4 финала (ЦСКА)

03.11.2013 – ЧР 2013/14

Краснодар – Кубань – 1:2 (0:0)

(Гоу, 90; Букур, 64, Попов, 90).

30.03.2014 – ЧР 2013/14

Кубань – Краснодар – 1:3 (1:1)

(Мельгарехо, 14; Широков, 41, 79, Ари, 51).

11.09.2016 – ЧР 2016/17

Уфа – Краснодар – 0:0.

27.08.2017 – ЧР 2017/18

ЦСКА – Ахмат – 0:1 (0:1)

(Садаев, 45).

18.08.2018 – ЧР 2018/19

ЦСКА – Арсенал – 3:0 (1:0)

(Эрнандес, 10, Бистрович, 77, Бистрович, 82).

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Сергей Дроняев, еженедельник «Футбол»