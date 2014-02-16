Английский магазин. Главные трансферы европейской зимы

Еженедельник «Футбол» подводит итоги зимнего трансферного окна, выделяя восемь хедлайнеров. Английские клубы по традиции возглавили список самых щедрых в Европе: общими усилиями команды Премьер-лиги потратили более 150 млн евро.

Треть этой суммы приходится на долю «Челси», купившего троих молодых игроков во главе с Неманьей Матичем из «Бенфики». «Манчестер Юнайтед» ограничился только одной покупкой – но какой! Выкуп Хуана Маты из плена все того же «Челси» обошелся «красным дьяволам» в 45 млн евро. Это лишь немного уступает суммарной активности клубов Лиги 1 (54,1 млн) и Серии А (48,4) и значительно превышает траты Бундеслиги (33,7) и Ла Лиги (16,25).

Преимущество Премьер-лиги над континентальными чемпионатами могло быть еще более весомым, но в последний момент сорвался переход Евгения Коноплянки из «Днепра» в «Ливерпуль». Клубам попросту не хватило времени, чтобы завершить сделку. Тем не менее главный тренер «красных» призвал Коноплянку не отчаиваться и пообещал вернуться к его кандидатуре летом. Фланговый футболист метящему в Лигу чемпионов «Ливерпулю» действительно необходим.





Переход Хуана Маты в «Манчестер Юнайтед» стал главным трансферным событием зимы. //Фейсбук «Манчестер Юнайтед»

Хуан Мата



Откуда: «Челси»



Куда: «Манчестер Юнайтед»



За сколько: 44,73 млн евро

Почему отдали. Едва появившись на «Стэмфорд Бридж», Хуан Мата прибрал к рукам нити управления игрой «Челси». Пятьдесят очков по системе «гол+пас» и статус второго распасовщика лиги после Давида Сильвы вызывали уважение у кого угодно, только не у Жозе Моуринью. Тренер, сделавший запасного даже из Икера Касильяса, имел свой взгляд на роль техничного испанца. Усадив Мату в запас, португалец доверил роль «десятки» Оскару, чьи игровые характеристики больше подходят для контратак. Мате оставалось бороться за место на фланге, чего он делать не очень-то хотел. Осенью испанец дал понять Роману Абрамовичу, что, если ситуация не изменится, игрок будет искать себе новый клуб.

Зачем взяли. Клубом этим стал «Манчестер Юнайтед», идущий по дистанции в соответствии с прошлогодним графиком «Эвертона». Покупка атакующего полузащитника не выглядела первоочередной задачей «красных дьяволов», но появление на «Олд Траффорд» игрока уровня Маты могло снять возросшее напряжение. Особенно если Уэйн Руни не отправится при этом в обратном направлении.



В итоге новый исполнительный директор «МЮ» Эд Вудворд одержал первую победу на трансферном рынке. Сделка устроила всех: «Челси» избавился от не проходящего в основу игрока и выручил 45 млн евро, хворающий «МЮ» обрел футболиста-спасителя, а сам Мата получил возможность выходить на поле два раза в неделю и радоваться жизни. Некоторые сомнения были связаны разве что с невозможностью заявить испанца на Лигу чемпионов и наличием в составе «Юнайтед» Синдзи Кагавы, от которого все время ждут прорыва.



В первых двух матчах за «МЮ» Мата отдал по голевой передаче, но этого хватило лишь для одной победы. Как здесь не вспомнить слова Джеймса Каррагера, предупреждавшего, что для возвращения на былые позиции «Юнайтед» одного Маты недостаточно – нужно провернуть еще три-четыре таких трансфера.

Неманья Матич



Откуда: «Бенфика»



Куда: «Челси»



За сколько: 25 млн евро

Почему отдали. В конце трансферной кампании находчивый болельщик «синих» решил сэкономить на атрибутике и превратил футболку Маты в футболку Матича. С помощью подручных средств он добавил необходимые буквы в фамилию, зачеркнул «0» в номере и подрисовал перед единичкой двойку. Хотя мог поступить проще, достав с чердака футболку серба, пылившуюся там со времен его первого приглашения в «Челси».



Было это в сезоне-2009/10. Сыграв пару матчей в Премьер-лиге и выйдя один раз в Кубке, Матич был одолжен дружественному «Витессу», а затем стал частью сделки по приобретению Давида Луиза. В Португалии серб не только забил один из красивейших голов прошлого года, но и стал, по мнению Жозе Моуринью, фантастическим разносторонним полузащитником. Настолько фантастическим, что «синие» признали ошибку и вознамерились вернуть высокого и мощного серба.



Сумма отступных в контракте Матича составляла 50 млн евро, «Бенфике» было достаточно и сорока, но в итоге стороны сошлись на 25 миллионах. А ведь когда-то Матич обошелся «Челси» меньше чем в 2 млн евро!

Зачем взяли. Ситуацию в опорной зоне «Челси» трудно назвать катастрофической, хотя дефицит игроков, комфортно чувствующих себя в глубине поля, секретом не является. Из-за этого перекоса у «синих» порой случаются обидные осечки, как, например, в четвертьфинале Кубка лиги с «Сандерлендом» (1:2). В последние месяцы, правда, Моуринью серьезно поработал над прочностью защитных построений. Так что покупка Матича, умеющего зацепиться за мяч и отдать первый пас, должна лишь закрепить «правильный» баланс. Приход серба сильнее всего ударит по позициям Оби Микела, не дружащего с понятием «обостряющие передачи». А в перспективе Матич способен заменить и самого Лэмпарда – со сноской на уникальность последнего, конечно.

Йоан Кабай



Откуда: «Ньюкасл»



Куда: «ПСЖ»



За сколько: 25 млн фунтов

Почему отдали. «Не продавайте Кабая», – скандировали болельщики «Ньюкасла» во время недавней игры с «Манчестер Сити». Хотя несколькими месяцами ранее сами требовали его продажи. В прошлое межсезонье «Ньюкасл» не отпустил Кабая в «Арсенал», и обиженный полузащитник отказался играть за «сорок». Потом он взял себя в руки и подошел к экватору сезона с 7 голами и 3 передачами в активе. Находившийся на седьмом месте от счастья Алан Пардью рассказывал, что удержание Кабая – даже более удачный ход, чем покупка «Арсеналом» Месута Озила.



На протяжении двух с половиной лет Кабай был лидером франкоговорящего «Ньюкасла», в то время как сам «Ньюкасл» на роль лидера Премьер-лиги не тянул. В сезоне-2011/12 «сороки» взлетели на пятое место, но слово «стабильность» – не самое ходовое на северо-востоке Англии. Кабай отбирал (тут он здорово прибавил), отдавал и исполнял штрафные так, будто это пенальти. К 28 годам он все всем доказал и заслужил право попробовать себя на другом уровне. Предполагалось, что это случится в Англии, но на родине Кабая нашелся клуб, чьи амбиции оказались соизмеримы с амбициями самого игрока.

Зачем взяли. Слоган «Мечты сбываются», хорошо знакомый болельщикам «Зенита», в значительной мере применим и к французскому «ПСЖ». С тех пор как в казне парижан завелись деньги, территорию Европы покрыли капканы, в которые время от времени попадают игроки самого высокого уровня. В один из таких капканов угодил и Кабай.



Вариантов его использования в «ПСЖ» достаточно. Йоан может выступить связующим звеном между звездными нападающими и тройкой центральных полузащитников Мотта–Матюиди–Верратти, а может сам вклиниться в эту тройку. В первом случае игровая модель парижан будет походить на схему 4+3+1+2, во втором – на 4+3+3. В любом случае «ПСЖ» получит достойное усиление.

Эрнанес



Откуда: «Лацио»



Куда: «Интер»



За сколько: 15 млн евро

Почему отдали. Ключевой игрок «Лацио» в первой части сезона выглядел неважно, как и весь римский клуб: команда застряла где-то в середине турнирной таблицы и пока лишь завистливо поглядывает в зону еврокубков. Но Эрнанес уезжает в «Интер» не из-за этого – в Италии он появился в тот момент, когда «Лацио» боролся за выживание, и пообещал, что в следующем сезоне команда попробует зацепиться за Лигу чемпионов. Так в итоге и случилось, поэтому его вряд ли можно испугать временными трудностями. Эрнанеса больше настораживает отсутствие на ближайшее время серьезных перспектив и возможности выиграть что-то значимое. Президент «Лацио» из-за внешних долгов не вкладывает в клуб столько, чтобы команда могла побеждать в Серии А и успешно выступать в Лиге чемпионов. Но если вам сейчас вдруг пришла в голову мысль обвинить Эрнанеса в том, что он ушел в «Интер» из-за денег, обязательно посмотрите видео, где бразилец плачет, прощаясь с римскими болельщиками, а те его успокаивают.

Зачем взяли. Эрнанес – необычный и очень душевный человек. В каждом интервью он цитирует что-то из Библии, имеет миллион хобби и даже может управлять самолетом. На игры из автобуса он выходит не в огромных наушниках, а с книгой в руках и стремлением каждую минуту узнавать новое. Что касается игровых качеств, то «Интеру» бразилец нужен как человек, который сможет наконец-то заменить Снейдера, вернуть команде хорошие стандарты и дальние удары. Полузащитник хотя и действует несколько из глубины, но гораздо увереннее чувствует себя в созидании, чем в разрушении. Он умеет думать нестандартно, обострять и брать игру на себя. В это зимнее трансферное окно «Интер» в целом неплохо усилился, помимо Эрнанеса приобрел защитника Данило Д’Амброзини и сумел удержать Гуарина. Не хватило разве что покупки хорошего форварда, но такие трансферы одиозный президент миланцев Эрик Тохир, видимо, оставил на лето.

Ласина Траоре



Откуда: «Анжи»



Куда: «Монако»/«Эвертон»



За сколько: 10 млн евро/аренда

Почему отдали. После того как «Анжи» сменил курс развития, ивуариец вместе с бразильцем Жусилеем оставались главными звездами и надеждами республики. Но едва залечив плечо, Траоре повредил заднюю поверхность бедра и избавил себя от необходимости вытаскивать махачкалинский клуб из подвала турнирной таблицы. Было очевидно, что зимой африканец как можно скорее сбежит в западном направлении. В январе появился хитрый вариант – подписать контракт с «Монако», но поехать в аренду в «Бетис» или «Вест Хэм». В итоге Траоре на бумагах стал «монегаском», набираться же европейского опыта его отправили в «Эвертон». О чем почти сразу пожалели – едва успев проводить африканца в Британию, Радамель Фалькао выбыл из строя всерьез и надолго. Впрочем, пока колумбиец смотрел матчи своего клуба в больничной палате, футболку «Монако» с пятнадцатым номером успел примерить Димитар Бербатов – теперь болгарин будет бороться за титул в Лиге 1, а не пытаться спасти «Фулхэм» от Чемпионшипа.

Зачем взяли. Говорить о том, в каком качестве Траоре пригодился бы сейчас «Монако», смысла никакого не имеет. Еще более странно рассуждать о том, что ждет ивуарийца по окончании аренды: за это время в «Монако» может произойти все что угодно. Если же рассмотреть будущее Траоре в «Эвертоне», то с учетом травмы Ромелу Лукаку лучшего места для продолжения карьеры африканцу сложно было придумать. На несколько недель нападающий практически безальтернативно займет место на острие атаки ливерпульцев и сможет внести свой вклад в попадание команды в еврокубки. По крайней мере, все данные для игры в английском чемпионате и достаточно комбинационном футболе «Эвертона» у Траоре есть. Плюс в распоряжении Роберто Мартинеса теперь имеется Эйден Макгиди, который в состоянии бесконечно делать на фланге свой любимый финт и навешивать точно в лоб двухметровому бомбардиру.

Диего



Откуда: «Вольфсбург»



Куда: «Атлетико»



За сколько: 1,5 млн евро

Почему отдали. Об очередном появлении Диего в «Атлетико» говорили еще летом. Но тогда что-то не срослось, бразилец остался в «Вольфсбурге» и с тех пор мечтал оказаться то «Арсенале», то в «Сантосе», то его вовсе сватали в «Спартак». Более того, красно-белые ставили приобретение Диего чуть ли не главной своей трансферной целью. В итоге в «Вольфсбург» из «Челси» приехал Кевин де Брюйне, что позволило немцам со спокойной душой расстаться с бразильцем (контракт истекал летом) и немного на этом заработать. Правда, получилось совсем немного – лишь полтора миллиона евро.

Зачем взяли. Если летом казалось, что Диего нужен «Атлетико» больше, чем Валерию Газзаеву Объединенный чемпионат, то сейчас бразилец выглядит уже не таким необходимым элементом для мадридцев. Именно уход полузащитника в «Вольфсбург» заставил Диего Симеоне отойти от расстановки с плеймейкером и научить команду играть без «фантазист» и «треквартист». Насколько удачно все получилось, можно посмотреть в турнирной таблице. Поэтому на первый взгляд кажется, что переход Диего – исключительно вопрос укрепления состава и усиления скамейки.



Но не исключено, что появление бразильца все же таит в себе какой-то глубинный смысл: уж слишком долго и упорно «матрасники» уговаривали «Вольфсбург» продать им своего лидера. И этот смысл при желании можно попытаться отыскать. В матчах, когда соперник отдавал «Атлетико» инициативу, команде как раз не хватало человека, способного одним пасом вскрыть насыщенную оборону. Говоря о трансфере Диего, стоит еще раз отметить удивительную сумму, за которую был приобретен футболист. Пусть через полгода у него заканчивался контракт, но полтора миллиона евро за такого качественного и еще даже не 30-летнего футболиста – это настоящий подвиг менеджмента мадридского «Атлетико».

Ким Чельстрем



Откуда: «Спартак»



Куда: «Арсенал»



За сколько: 0,75 млн евро, аренда

Почему отдали. Ким Чельстрем переходил в «Спартак» из «Лиона» позапрошлым летом под видеоряд своих шикарных кроссов и невероятных ударов по «девяткам» с любых расстояний. Но, восхищаясь подвигами шведа во французском чемпионате, многие хмурили брови и утверждали, что все это осталось в прошлом и что в Россию полузащитник едет доигрывать. В «Спартаке» Чельстрем провел три десятка весьма средних матчей и запомнился разве что крутым голом в ворота «Зенита» – в лучших традициях прошлого. За полтора года швед превратился в игрока ротации, который в лучшем случае способен освежить игру в концовке и хорошо пробить или опасно подать с левой ноги. Но за полдня до закрытия трансферного окна российский интернет взорвала новость о том, что Чельстрема хочет арендовать «Арсенал» – не канувший в Лету киевский и даже не тульский – лондонский! Понятно, что не отпустить игрока «Спартак» просто не имел права.

Зачем взяли. «Я был в Абу-Даби со «Спартаком». Мне позвонили и спросили: «Хочешь в в «Арсенал» на несколько месяцев?» Я собрал вещи и поехал в аэропорт так быстро, как только мог!» – делился впечатлениями Чельстрем уже в Лондоне. О желании усилиться центральным полузащитником в связи со множеством травм «канониры» объявили еще в середине января. Очевидно, что вариант краткосрочной аренды рассматривался изначально и что на звезд Арсен Венгер не засматривался – ему был нужный опытный футболист, который сможет временно подменить Рэмзи или Уилшера и при этом не навредить. Но на первой же тренировке «Арсенала» Чельстрем усугубил старую травму и теперь пропустит шесть первых матчей нового клуба. К моменту его выздоровления должны поправиться и Рэмзи, и Уилшер, оттого выступления шведского полузащитника за «канониров» могут ограничиться беседами с Лукашем Фабиански на скамейке запасных.

Пабло Освальдо



Откуда: «Саутгемптон»



Куда: «Ювентус»



За сколько: 0,4 млн евро, аренда

Почему отдали. Закончив первый сезон после возвращения в Премьер-лигу на пристойном четырнадцатом месте, «Саутгемптон» продолжил укрепляться. За Деяна Ловрена, Виктора Ваньяму и Пабло Освальдо «святые» выложили в общей сложности 30 млн евро. Экс-нападающему «Ромы» при этом не хватило самой малости, чтобы обойти в списке рекордных приобретений клуба Гастона Рамиреса. А вот эффект от его покупки был точно таким же, как у уругвайца, – никаким.



В тринадцати играх за «Саутгемптон» Освальдо забил три мяча, так и не сумев потеснить Рики Ламберта из сердец болельщиков. Или хотя бы из состава. Простому исполнению должных инструкций Освальдо предпочел свое любимое занятие – рукоприкладство. Сначала он поучаствовал в массовой потасовке с игроками «Ньюкасла», заработав три матча дисквалификации, а затем решил, что настало время бить своих. Повздорив на тренировке с Жозе Фонте, Освальдо добился отстранения от работы с первой командой и максимально ускорил свой отъезд из Англии.

Зачем взяли. Конфликтовать с одноклубниками, тренерами и болельщиками Освальдо начал еще в «Роме». А желтые и красные карточки были спутниками нападающего (в прямом и переносном смыслах) и раньше. Ради возвращения в Италию футболист с внешностью Джонни Деппа согласился на снижение зарплаты, а экс-партнеру по «Роме» Даниэлю Де Росси он сообщил, что едет за скудетто. Учитывая сложные взаимоотношения бывшего и нынешнего клубов Освальдо, это был не самый красивый поступок. Самая же пикантная часть соглашения – пункт о возможности последующего выкупа за 19 млн евро. Но до этого вряд ли дойдет: скорее всего, Освальдо проведет ближайшие полгода в качестве конкурента Мирко Вучинича за право быть дублером Фернандо Льоренто.