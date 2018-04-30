Андрес Иньеста объявил об уходе из «Барселоны», фанат «Фламенго» набил тату в виде футболки. Главные истории недели

Еженедельник «Футбол» вспоминает главные футбольные истории за прошедшую неделю.

Андрес Иньеста объявил об уходе из «Барселоны»

Легенда покинет команду в конце сезона

Куча журналистов, грустные лица одноклубников по «Барсе» — незаменимые атрибуты пресс-конференции Андреса Иньесты. Несколько дней назад испанский полузащитник собрал людей и сообщил о своем уходе из «Барселоны» в конце сезона. «Это мой последний сезон. Я обдумывал это решение очень долго. Меня не разочаровывает, что я не получил «Золотой мяч». Я думаю, что уважение намного важнее этого. «Барселона» останется для меня лучшим клубом мира. Здесь мне дали все», — подвел итоги своим выступлениям в Каталонии Иньеста. France Football после этих слов извинился перед полузащитником за то, что ни разу не вручал ему самый престижный персональный трофей.

Фантасты говорят, что летом Луис Энрике приедет, например, в Англию и позовет своего хорошего друга Иньесту. По сведениям испанских СМИ, у Андреса сейчас два предложения, и оба из Китая – от «Чунцин Лифань» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь». За вторых, кстати, выступают Аксель Витсель, Алешандре Пато и Антони Модест, а президент команды Шу Юхуи обещает Иньесте контракт на 37 млн евро в год и предлагает целую PR-кампанию личного винного бренда полузащитника. Правда, сам Андрес держит гроссмейстерскую паузу и продолжает интриговать своих болельщиков: «Я пока играю в Испании. Обо всем остальном мы узнаем в конце сезона».

Девять чемпионств, шесть Кубков и семь Суперкубков Испании, четыре победы в Лиге чемпионов, по три – в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира. Это была славная охота. Спасибо за все, Легенда!

Фанат «Фламенго» набил тату в виде футболки команды

Татуировка занимает 40 процентов тела мужика

33-летний Маурисио Дос Аньос страдает редкой стадией фанатизма. Бразилец решил, что ему мало походов на домашний стадион «Фламенго» «Маракану», небольшой тату на груди с логотипом команды и решил полностью разрисовать тело в цвета «стервятников». А именно: нанести принт в виде футболки команды. Изначально у Маурисио была татушка с отпечатком ступни его дочери. Однако новая немного закрыла рисунок-память о ребенке.

Для нанесения тату Дос Аньос провел в салонах около 90 часов (сходил на 32 сеанса), сменил двух мастеров (с одним из них поругался прямо посреди сеанса и ушел домой) и раскошелился на пару тысяч евро. Для этого парню пришлось расстаться со своим мотоциклом, взять небольшую сумму у банка и одолжить немного евро у друга. Как признается Маурисио, товарищ активно поддерживал его в этом замысле и говорил, как круто набить на своем теле что-то подобное. Сперва молодой человек забил грудь, нанеся логотип «Фламенго» и разрисовав ее в красные и черные полоски. Потом приступил к спине и позже, как признавался Маурисио, испытывал самую сильную боль на этой части тела.

Бразилец неплохо хайпанул на шуме в социальных сетях. Он уже сходил в гости к руководству «Фламенго», а легенда команды Зико долго пытался понять, настоящая ли перед ним тату или нет. Что ж, летний комплект формы команды набит на торсе Маурисио. Шутников из твиттера же мучает вопрос: что будет зимой, появятся ли на его теле гетры, воротник и перчатки?

Российские стадионы активно освещают перед ЧМ

За организацию турнира можно быть спокойными

«Самара Арену» освятили перед первым матчем «Крылья Советов» — «Факел» (2:1). Службу провел Сергий, митрополит Самарский и Тольяттинский, за несколько часов до матча. Для тестовой игры в продажу поступило 15 тысяч билетов, и они были раскуплены. Среди всех строек ЧМ-2018 самарская стала одной из самых проблемных. Первый тестовый матч даже пришлось переносить. Планировалось, что он состоится 7 апреля, когда в Самару приезжал «Спартак-2».

Это уже не первая арена, которую освятили перед открытием. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл освятил Центральный стадион в Екатеринбурге. После длительной реконструкции его открыли 15 апреля матчем «Урал» — «Спартак» (2:1). Информацию об этом подтвердили представители организации, отвечающей за эксплуатацию арены. «Такое событие состоялось. Это богоугодное дело. Таинство. И мы не стали из этого делать информационный повод с приглашением СМИ», — уточнили в организации. Накануне настоятель храма Всех Святых на Мамаевом кургане освятил новое поле стадиона «Волгоград Арена». «Мне позвонили строители: «Отец Георгий, первая игра. Такая серьезная делегация приезжает. Помолитесь, чтобы все прошло хорошо», — вспоминает настоятель.

«Самара Арену» построили в самой высокой точке города — в районе поселка Радиоцентр. Объект примет шесть матчей чемпионата мира: четыре игры группового этапа, в том числе Уругвай – Россия, а также матчи 1/8 и 1/4 финала. Напомним, ЧМ-2018 пройдет в 11 городах на 12 стадионах.

«Эмполи» вернулся в Серию А

Для этого «синим» понадобился всего год

В Тоскане праздник: «Эмполи» обеспечил себе возвращение в Серию А за четыре тура до конца сезона второго итальянского дивизиона. Пресса называет главным виновником торжества коуча Аурелио Андреаццоли. Алленаторе позвали на должность главного тренера «синих» 17 декабря 2017 года, а уже через три с половиной месяца он добился такого успеха. Журналисты со Sky Sports Italia активно запускают байки о любви Андреаццоли к своей работе. Судя по одной из них, он на следующий день после своего назначения провел семичасовую тренировку с футболистами «Эмполи»: четыре часа потратил на упражнения на поле и еще три держал игроков в зале для тактических занятий. При первом разговоре с президентом Андреаццоли сказал, что его команда будет играть по традиционной для клуба схеме 4+3+1+2, и свое обещание сдержал. Кстати, даже в матче с «Новарой», в котором «синие» сразились вничью и обеспечили себе выход в Серию А, команда отыграла в такой расстановке.

В итоге «Эмполи» заранее обеспечил себе возвращение в высший дивизион, досрочно победил в Серии В и оторвался от ближайшего преследователя на 14 очков. «Я просто нашел общий язык с парнями. Они профессионалы и умеют делать абсолютно все. Повторюсь: я нашел только подход к ним», — разбавляет свою тактическую гиковатость Андреаццоли.

Круче всех успех «Эмполи» отмечал президент команды Фабрицио Корси. Он пришел на телевизионное флеш-интервью с бутылкой шампанского и раздавил пузырь в прямом эфире.

Подготовили: Юрий Алеманов, Илья Егоров

Фото: Global Look Press

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