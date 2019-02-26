Пробовавшая все. Прекрасная жена Эдина Джеко — Амра

В матче 25-го тура Серии А «Фрозиноне» дома уступило «Роме» — 2:3. «Волкам» удалось выиграть благодаря дублю нападающего Эдина Джеко, который забил победный мяч на 95-й минуте встречи. Для боснийского игрока этот гол стал только 7-м в чемпионате. Хотя в этом сезоне 32-летний форвард не забивает часто, он не горюет. Дома его ждет великолепная жена — Амра Силайджич.
Эдин и Амра познакомились на свадьбе сестры Джеко в 2011 году. Хотя девушка была знаменитой, футболист не знал ее. А вот Амре, наоборот, почти все было известно о боснийском игроке, так как она увлекалась футболом. Через 3 года пара сыграла свадьбу. Стоит отметить, что для девушки этот брак стал вторым. До этого она была замужем за боснийским бизнесменом.
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Popravljaš mi haljinu. Sredjuješ kosu. Igraš sa mnom uno, jamb, remi… Smijemo se na sav glas. Ljubiš me svaki put kad imaš priliku. Daješ kompliment. Kritikuješ. Uvijek mogu bolje. Tebi se obraćam za savjete. S tobom odgajam našu djecu. S tobom rastem. S tobom sam sretna. Najsretnija. Evo osmu godinu… Tri kao gospodja Džeko. Voliš me. Volim Te. ❤️ #weddinganniversary #1101
Сначала Амра была моделью. Свою профессиональную карьеру она начала в 16 лет, победив в конкурсе красоты. После этого девушка подписала контракт с французским модельным агентством.
Затем девушка снялась в рекламе по производству одежды. Это позволило ей стать лицом бренда.
Позже Амру стали приглашать на эпизодические роли в американские сериалы. В то же время девушка снималась в музыкальных клипах у Тайо Круза, Энрике Иглесиаса и других музыкальных исполнителей.
Пиком же карьеры стала главная роль в фильме «Готический убийца». А самый необычный эксперимент в жизни — участие в производстве компьютерной игры. Амра была прообразом главного персонажа «Resident Evil: Revelations».
Ради семьи девушка закончила карьеру модели и актрисы. Но она все равно держит себя в форме: в свободное время занимается в спортзале. Кстати, в 2016 году произошел интересный случай. Амра защитила дом от грабителей, пока Джеко принимал участие в матче против «Сассуоло».
Амра обожает футбол. Она часто посещает матчи мужа.
Сейчас Эдин и Амра воспитывают троих детей — Софию, Уну и Дани. Стоит отметить, что старшая дочь София — от первого брака Амры. Давайте пожелаем им семейного благополучия.
Фото: Instagram
Текст: Роман Шлуинский