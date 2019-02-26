Пробовавшая все. Прекрасная жена Эдина Джеко — Амра

В матче 25-го тура Серии А «Фрозиноне» дома уступило «Роме» — 2:3. «Волкам» удалось выиграть благодаря дублю нападающего Эдина Джеко, который забил победный мяч на 95-й минуте встречи. Для боснийского игрока этот гол стал только 7-м в чемпионате. Хотя в этом сезоне 32-летний форвард не забивает часто, он не горюет. Дома его ждет великолепная жена — Амра Силайджич.

Эдин и Амра познакомились на свадьбе сестры Джеко в 2011 году. Хотя девушка была знаменитой, футболист не знал ее. А вот Амре, наоборот, почти все было известно о боснийском игроке, так как она увлекалась футболом. Через 3 года пара сыграла свадьбу. Стоит отметить, что для девушки этот брак стал вторым. До этого она была замужем за боснийским бизнесменом.

Сначала Амра была моделью. Свою профессиональную карьеру она начала в 16 лет, победив в конкурсе красоты. После этого девушка подписала контракт с французским модельным агентством.

Затем девушка снялась в рекламе по производству одежды. Это позволило ей стать лицом бренда.

Позже Амру стали приглашать на эпизодические роли в американские сериалы. В то же время девушка снималась в музыкальных клипах у Тайо Круза, Энрике Иглесиаса и других музыкальных исполнителей.

Пиком же карьеры стала главная роль в фильме «Готический убийца». А самый необычный эксперимент в жизни — участие в производстве компьютерной игры. Амра была прообразом главного персонажа «Resident Evil: Revelations».

Ради семьи девушка закончила карьеру модели и актрисы. Но она все равно держит себя в форме: в свободное время занимается в спортзале. Кстати, в 2016 году произошел интересный случай. Амра защитила дом от грабителей, пока Джеко принимал участие в матче против «Сассуоло».

Амра обожает футбол. Она часто посещает матчи мужа.

Сейчас Эдин и Амра воспитывают троих детей — Софию, Уну и Дани. Стоит отметить, что старшая дочь София — от первого брака Амры. Давайте пожелаем им семейного благополучия.

Фото: Instagram

Текст: Роман Шлуинский