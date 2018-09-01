Владислав Радимов: «Зенит» при Семаке силен балансом, а «Спартак» выручает атака»

Накануне главного российского дерби экс-капитан «Зенита» вспомнил о том, как в питерской команде воспринимали в форме «Спартака» Владимира Быстрова, объяснил высокую результативность последних матчей между этими командами и раскрыл секрет спора с Денисом Глушаковым.

Серии важный болельщикам, а не игрокам

— За сколько дней до матча со «Спартаком» игроков начинал накрывать эмоциональный накал?

— Сразу после предыдущего матча. Он завершался и все обсуждения переключались на дерби со «Спартаком». Разговоры о будущем сопернике проскакивали на каждой тренировке.

— Случалось, что психологический настрой отодвигал на второй план тактические аспекты подготовки?

-Все же нет. Это всегда шло параллельно. Тренеры каждый раз отмечали какие-то особенности в игре «Спартака», расставляли акценты в игре, подробно проговаривали нюансы. Без фундаментальной подготовки, в расчете только на силу настроя, выходить на поле нельзя, тем более рассчитывать на победу над таким соперником.

«На мой взгляд, самый сильный «Спартак» был при Валерии Карпине. Но я тогда уже карьеру закончил»

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— Когда «Зенит» в течении трех чемпионатов подряд не мог обыграть «Спартак», в команде эта серия обсуждалась?

— Специально – нет. Но мне больше запомнилась другая серия, при Властимиле Петржеле. Тогда как раз «Спартак» никак не мог нас обыграть три года подряд. Кроме того, в 2003-м году разыгрывался Кубок Премьер-лиги, в этом турнире мы тоже с красно-белыми встречались – дома выиграли, в Москве сыграли вничью. Итого – не проигрывали им восемь матчей подряд. Но, подчеркну, что специально эту тему в команде не педалировали, на статистике предыдущих встреч внимание не акцентировали. Каждый матч – новая история. Поэтому ожидания очередной встречи со «Спартаком» для создания будоражащей атмосферы было достаточно без перебирания статистики предыдущих игр. А все эти серии, победные или беспроигрышные, голевые и остальные, — интересней болельщикам и журналистам.

Вырубить Быстрова

— В 2007-м, в год первого российского чемпионства, «Зенит» уступил «Спартаку» дважды, плюс еще раз в Кубке России. Тот «Спартак» был самым сильным на вашей памяти?

— Нет. На мой взгляд, самый сильный «Спартак» был при Валерии Карпине. Но я тогда уже карьеру закончил.

— Летом 2005-го Владимир Быстров сменил зенитовские цвета на красно-белые. Это со стороны вашей команды добавило принципиальности матчам?

— Накал матчей и без этого всегда был предельно высоким. А принципиальности добавилось, думаю, у самого Быстрова. В матче против родной команды ему, наверное, особенно хотелось сыграть сильно, обратить на себя внимание и доказать свою состоятельность «Зениту». И ведь этот настрой помогал ему становиться заметной фигурой и делать результат в большинстве матчей с нами.

— Статистика у Быстрова тогда была феноменальная. После перехода в «Спартак» результативными для него стали пять матчей подряд – он и забивал, в том числе победный мяч, и голевые передачи отдавал, и три пенальти заработал. Тренеры обращали особое внимание на его сильные качества?

— Конечно. Хотя мы и сами знали, что можно от Володи ожидать. Знали, но остановить его не получалось. Что, конечно, с лучшей стороны характеризовало игру Быстрова. Становиться каждый раз заметной фигурой в столь принципиальных матчах – это серьезный показатель.

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— Некоторые пенальти после падений Быстрова были казались очень спорными не только болельщиками. Вы учитывали, что бывший партнер склонен схитрить и впечатлить арбитра красивым падением?

— Так я ж говорю – мы были в курсе, что от него ждать. Все предполагали, готовились, но Володя продолжал свою результативную серию. Однажды его хитрости накалили страсти на поле до того, что один из партнеров по «Зениту» порывался Быстрова вырубить. Фамилию не назову, но призыв был к тому, что Быстрова пора уже специально не по правилам остановить.

Быстрый гол – залог результативного матча

— Перейдем к воскресному дерби. У вас есть объяснение столь высокой результативности матчей «Зенита» и «Спартака»? В последних четырех матчах команды забили 19 мячей!

-Думаю, многое в содержании игры «вскрывает» первый гол. После которого команды раскрываются. Причем, влияет не только сам гол, но и способ, которым он забит.

-То есть?

— Вспомните две последних встречи. В Питере при нулевом счете и отсутствию у команд очевидного преимущества Фернандо в далеко не самой сложной ситуации теряет мяч. Кокорина тут же выводят один на один и он открывает счет. «Спартак» пропустил после необязательной ошибки. В Москве ситуация повторилась. Счет открыли тоже хозяева, но забил Самедов редким для себя способом – головой. Что он до этого сделал, наверное, лишь пару раз в карьере. Подобные ситуации могут обнажать эмоции – одним хочется поскорее ошибку исправить, другие стремятся преимущество развить. Возбуждаются и болельщики, которые требуют от своих команд того же самого. Сохраняйся нулевой счет долго, осторожности в игре с обеих сторон могло быть больше. Но такие голы способствуют тому, что эмоции захлестывают, соперники отходят от первоначального тактического плана и футбол становится открытым.

— В воскресенье на «Крестовском» ждете такого же сценария?

— Он вполне вероятен. Если счет будет открыт в начале матча, то снова можем увидеть открытый и очень результативный матч.

— «Спартак» впервые сыграет без Квинси Промеса. Это заметно ослабит команду?

— Промес – большая потеря. Красно-белые часто создавали остроту после скоростных проходов голландца, он и перед штрафной, и внутри нее способен разбираться индивидуально. О его ценности говорит и результативность – Промес с большим отрывом лучший голеадор «Спартака» за несколько последних сезонов. Поэтому да, без него передняя линия может сильно потерять в остроте и разнообразии. Но все же атака «Спартака» это не только он. Москвичи в целом хороши в созидании, в том числе очень опасны на стандартах.

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— Атака – главный козырь «Спартака»?

-Сейчас – да. Причем за счет передней линии команда порой и берет очки. «Спартак» может играть безобразно, как это было, например, в «Краснодаре», но нападающие выручают и приносят команде победу.

Играем с Глушаковым по еврокубковой системе

— А в чем видите слабые стороны красно-белых?

— Это фланги защиты. Причем Ещенко и игравший с «Динамо» Рассказов заметны и полезны, когда команда атакует. Крайние защитники «Спартака» активно подключаются, хороши в подыгрыше, но на своей половине, особенно при давлении соперника, надежными не выглядят. В центре ситуация другая – Жиго усилил оборону. Их пара с Джикией – одно из сильных звеньев «Спартака». Но на краях у него проблемы. Поэтому можно ждать, что cтавку впереди «Зенит» сделает на флангах. Где кроме привыкшего оттуда атаковать Роберта Мака появится еще один игрок.

— В чем сейчас особенно силен «Зенит»?

— В игровом балансе, который появился при Сергее Семаке. Команда очень четко и вовремя переходит из обороны в атаку и наоорот.

— Для 20-летнего вратаря «Спартака» Александра Максименко матч станет первым большим дерби в карьере. Как «Зенит» может использовать неопытность молодого вратаря?

— На мой взгляд, оба других вратаря «Спартака» , Александр Селихов и Артем Ребров, сильнее Максименко. Это мой ответ.

— Ваша публичная переписка с Денисом Глушаковым стала для болельщиков разогревом перед матчем. Пари на победу своей команды с Глушаковым заключили?

— Да. С меня в случае моего поражения десять килограмм жареной корюшки. С Дениса – десять килограмм вареных раков. Играем по еврокубковой системе – с учетом голов на выезде. Поэтому подсчитывать итоги будем после московского матча.

Заключили с @DGlushakov8 новое пари-))Спартак-Зенит и Зенит-Спартак по системе еврокубков!! Проигрываю я — с меня 10 кг корюшки, приготовленной моей бабулей в лучших традициях Ленинграда…Проигрывает он -с него ведро отборных раков, приготовленных в лучших традициях Ростова!-) — Владислав Радимов (@radimov02) August 28, 2018

— Воскресный матч cобираетесь смотреть на «Крестовском»?

— Еще не знаю. Возможно, пойду разбирать матч на телевидение. Но пока не знаю – перезвонят ли оттуда.

Текст: Максим Михалко

Фото: Сергей Дроняев, Gloobal Look Press

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»