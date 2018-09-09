Станислав Галиев: «Кубок Гагарина – не максимум, надо стремиться к большему»

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги казанский «Ак Барс» стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. Лучшим снайпером плей-офф чемпионского сезона стал нападающий клуба Станислав Галиев. Еженедельнику «Футбол-Хоккей» удалось поговорить с игроком и узнать, как состоялся ранний переезд в Америку, как «Ак Барс» становился чемпионом, и чем различаются американские болельщики от русских.

О начале карьеры, проблемах в Америке и планах на будущее

— Давайте вернемся к самому началу вашей игровой карьеры. Как вы решили стать хоккеистом и почему?

— В детстве с мамой проезжали мимо хоккейной арены в Москве. Там я увидел, как играют другие мальчишки, и решил, что стану хоккеистом.

— Вы покинули дом и уехали в Америку в 16 лет, как родители отнеслись к этому?

— К моему переезду родители отнеслись положительно. Они знали, что это моя мечта. По дому я не сильно тосковал, все мысли были сосредоточены на хоккее.

— Как начиналась ваша карьера в США? Были проблемы?

— Да, проблемы есть всегда. Самая главная — языковой барьер. Поначалу было очень тяжело, тебе 16 лет, ты не понимаешь, что происходит вокруг тебя, но со временем все решилось, язык я выучил.

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— Это единственная трудность?

— Нет, были проблемы по адаптации. Перестройка к новым площадкам, манерам игры. Но повторюсь, это все прошло со временем. Главное, привыкнуть.

— Во одном из интервью вы сказали, что ваш первый тренер Джефф Блэшилл был слишком дисциплинарным человеком. Помогло ли вам это в будущем?

— Не особо. Да, он сделал дисциплинированную команду, но эти правила действовали там, в Америке. Сейчас я придерживаюсь дисциплины Зинэтулы Хайдяровича (Главный тренер «Ак Барса». — Ред.).

— Сможете рассказать о самом обидном провале и самом лучшем достижении в вашей игровой карьере?

— Лучшее достижение — победа в Кубке Гагарина, а провалом можно назвать каждое поражение.

— Также можно отметить то, что в прошлом сезоне вы стали лучшим снайпером плей-офф. Кубок и личное достижение — это пик вашей карьеры?

— Думаю, нет. Нужно достичь большего: выиграть чемпионат мира, поднять еще один Кубок Гагарина, стать лучшим бомбардиром КХЛ. Но это планы, и их нужно развивать.

— Когда вы поняли, что стали популярным хоккеистом? Мешала ли вам эта популярность?

— Я еще ничего не достиг, о какой популярности идет речь? Кубок Гагарина – не максимум, надо стремиться к большему. Повторюсь, в будущем нужно развивать то, что я задумал.

— Представим, что какой-нибудь мальчик из провинциального городка России решил стать хоккеистом, какие проблемы у него могут возникнуть?

— Главная проблемы в детском хоккее — лень и переходный возраст. В таком возрасте появляются друзья, которые тянут тебя в другую, ненужную тебе, сторону. Нужно это перебороть и получать удовольствие от игры в хоккей, тогда все получится.

О «Вашингтоне», пельменях в кубке и переезде в Россию

— В прошлом сезоне ваша предыдущая команда «Вашингтон Кэпиталз» стала обладателем Кубка Стэнли, выиграв «Вегас». Следили за финалом? Каковы были эмоции?

— Следил, конечно. Смотрел все игры, очень рад за ребят, очень счастлив за команду. Надеюсь, в этом году они повторят предыдущее достижение.

— Удалось встретиться с игроками, которые приехали в Россию?

— Да, летом со всеми встречались, всех видел. Поздравляли друг друга с победами в кубках.

— А как вы относитесь к использованию кубков не по назначению? Приведу пример: Александр Овечкин ел черную икру, а Евгений Кузнецов трапезничал пельменями из Кубка Стэнли. А Александр Бурмистров вовсе взял Кубок Гагарина в баню. Это веселье или глупость?

— Я думаю, что игроки обязан сделать что-то с кубком: привезти домой, или же поесть из него. Они это заслужили, они — чемпионы. День, когда кубок находится у тебя, запоминается на всю жизнь. Это незабываемо, этот момент нужно ценить.

— Как долго вы принимали решение вернуться в Россию? Права на вас были у «Динамо», затормаживало ли это процесс?

— Все прошло как-то быстро, я даже не заметил, как оказался в «Ак Барсе». Проблем с «Динамо» не было, спасибо за это можно сказать моему агенту.

— Из всех городов России вы выбрали Казань. Назовите три главных места, которые нужно посетить в столице Татарстана.

— Первое — «Татнефть Арена». Второе — Кремлевская набережная. Над третьим надо подумать. Пусть будет — наша хоккейная база.

Что показывает хоккейный арбитр? Тест, посвященный чемпионату мира по хоккею

— Как вас приняли в клубе? Что было самым тяжелым?

— Было немного тяжело влиться в новую команду. Почти всю свою карьеру я играл в системе «Вашингтона», всех знал, со всеми общался. А тут появился новый город, новые ребята, я никого не знал. Это была единственная проблема. А так, меня приняли хорошо, со временем все стало в порядке.

— Думали ли вы, где будете завершать игровую карьеру?

— Нет, слишком рано. Еще нужно показать, на что я способен.

О болельщиках, чемпионстве и встрече с президентом

— Можете назвать различие российских фанатов от американских?

— У нас есть фанатский сектор, который заряжает энергией команду. В Америке такого нет, там везде болеют одинаково, там каждый сам по себе.

— Помогли ли болельщики «Ак Барсу» стать обладателем Кубка Гагарина?

— Конечно, у нас одни из лучших болельщиков, и мы должны гордиться этим. Поддержка в финале была сумасшедшая. Наши болельщики перекрикивали фанатов ЦСКА на выездных матчах в Москве — это дорогого стоит.

— Многие победы команды в плей-офф были минимальными, чувствовалось ли, что везение на вашей стороне?

— Как говорится: «Везет сильнейшим». Мы играли по своей тактике, делали то, что говорил тренер, это принесло свои плоды.

— Что происходило в раздевалке после победы в финале?

— Непередаваемые чувства, шампанское, фотографии, поздравления. Очень тронула речь тренера («Я вам всегда говорил, что только честный труд приведет нас к кубку. Мы шли с вами вместе, тяжело было, трудно было, но мы усердно работали, и все получилось. С победой вас! Я вас очень люблю!», — сказал Зинэтула Билялетдинов после победы над ЦСКА в финале Кубка Гагарина. — Ред.). Команда это заслужила, но сейчас мы настроились на новый сезон, все это в прошлом.

— Как прошла встреча с президентом Татарстана Рустамом Нургалиевичем Миннихановым в кремле?

— Все прошло очень хорошо. Быть в гостях у такого значимого человека — это важное событие для меня. Фотография с ним стоит в рамке.

— Что он вам сказал?

— Поздравил и поблагодарил нас. Эта встреча запомнится надолго.

О футболе, отпуске и новом сезоне

— Что делали во время отпуска? Удалось посетить чемпионат мира по футболу?

Нет, не удалось. Даже скажу так: специально уехал из страны, чтобы пропустить всю эту суматоху. Во время отпуска путешествовал по Европе, посмотрел новые города, страны. В общем, отдохнул.

— Что из путешествия запомнилось больше всего?

— Самая запоминающаяся история, наверное, была во Вьетнаме. Кушал скорпионов и кобру, больше этого делать не буду.

— Было невкусно?

— Было отвратительно!

— Вернемся к футболу. Удается ли следить за другими видами спорта? Следите за «Рубином»?

— Нет, российский футбол вообще не смотрю. Англия, Испания — мое, за Лигой чемпионов слежу иногда.

— Поддерживаете ли общение с местными футболистами?

— Я ни с кем не знаком. Партнеры по команде общаются, мне еще не удавалось.

— Ваши ожидания от нового сезона? Что тяжелее завоевать титул или же защитить его?

— Защитить всегда тяжелее. Жду упорной борьбы в каждом матче, мы должны показать характер и защитить титул.

— Состав «Ак Барса» на новый сезон почти не изменился, в отличии от конкурентов. Поможет ли это команде?

— Я думаю, да. Это большой плюс. Остался наш костяк, наш коллектив и наш боевой дух. Будем бороться.

— И напоследок о правилах: с этого сезона в КХЛ за победу будут присваивать 2 очка, а не 3. Как вы относитесь к этому? Данную методику уже давно используют в НХЛ.

— Я на сто процентов уверен, что это поможет нашему чемпионату. Будет напряженная борьба в таблице, не будет таких больших отрывов, как в прошлом сезоне. Перед плей-офф каждое очко будет на вес золота.

Текст: Рамис Ахмадуллин

Фото: ХК «Ак Барс», КХЛ, Инстаграм Станислава Галиева