Станислав Галиев: «Кубок Гагарина – не максимум, надо стремиться к большему»

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги казанский «Ак Барс» стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. Лучшим снайпером плей-офф чемпионского сезона стал нападающий клуба Станислав Галиев. Еженедельнику «Футбол-Хоккей» удалось поговорить с игроком и узнать, как состоялся ранний переезд в Америку, как «Ак Барс» становился чемпионом, и чем различаются американские болельщики от русских.
О начале карьеры, проблемах в Америке и планах на будущее
— Давайте вернемся к самому началу вашей игровой карьеры. Как вы решили стать хоккеистом и почему?
— В детстве с мамой проезжали мимо хоккейной арены в Москве. Там я увидел, как играют другие мальчишки, и решил, что стану хоккеистом.
— Вы покинули дом и уехали в Америку в 16 лет, как родители отнеслись к этому?
— К моему переезду родители отнеслись положительно. Они знали, что это моя мечта. По дому я не сильно тосковал, все мысли были сосредоточены на хоккее.
— Как начиналась ваша карьера в США? Были проблемы?
— Да, проблемы есть всегда. Самая главная — языковой барьер. Поначалу было очень тяжело, тебе 16 лет, ты не понимаешь, что происходит вокруг тебя, но со временем все решилось, язык я выучил.
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— Это единственная трудность?
— Нет, были проблемы по адаптации. Перестройка к новым площадкам, манерам игры. Но повторюсь, это все прошло со временем. Главное, привыкнуть.
— Во одном из интервью вы сказали, что ваш первый тренер Джефф Блэшилл был слишком дисциплинарным человеком. Помогло ли вам это в будущем?
— Не особо. Да, он сделал дисциплинированную команду, но эти правила действовали там, в Америке. Сейчас я придерживаюсь дисциплины Зинэтулы Хайдяровича (Главный тренер «Ак Барса». — Ред.).
— Сможете рассказать о самом обидном провале и самом лучшем достижении в вашей игровой карьере?
— Лучшее достижение — победа в Кубке Гагарина, а провалом можно назвать каждое поражение.
— Также можно отметить то, что в прошлом сезоне вы стали лучшим снайпером плей-офф. Кубок и личное достижение — это пик вашей карьеры?
— Думаю, нет. Нужно достичь большего: выиграть чемпионат мира, поднять еще один Кубок Гагарина, стать лучшим бомбардиром КХЛ. Но это планы, и их нужно развивать.
— Когда вы поняли, что стали популярным хоккеистом? Мешала ли вам эта популярность?
— Я еще ничего не достиг, о какой популярности идет речь? Кубок Гагарина – не максимум, надо стремиться к большему. Повторюсь, в будущем нужно развивать то, что я задумал.
— Представим, что какой-нибудь мальчик из провинциального городка России решил стать хоккеистом, какие проблемы у него могут возникнуть?
— Главная проблемы в детском хоккее — лень и переходный возраст. В таком возрасте появляются друзья, которые тянут тебя в другую, ненужную тебе, сторону. Нужно это перебороть и получать удовольствие от игры в хоккей, тогда все получится.
О «Вашингтоне», пельменях в кубке и переезде в Россию
— В прошлом сезоне ваша предыдущая команда «Вашингтон Кэпиталз» стала обладателем Кубка Стэнли, выиграв «Вегас». Следили за финалом? Каковы были эмоции?
— Следил, конечно. Смотрел все игры, очень рад за ребят, очень счастлив за команду. Надеюсь, в этом году они повторят предыдущее достижение.
— Удалось встретиться с игроками, которые приехали в Россию?
— Да, летом со всеми встречались, всех видел. Поздравляли друг друга с победами в кубках.
— А как вы относитесь к использованию кубков не по назначению? Приведу пример: Александр Овечкин ел черную икру, а Евгений Кузнецов трапезничал пельменями из Кубка Стэнли. А Александр Бурмистров вовсе взял Кубок Гагарина в баню. Это веселье или глупость?
— Я думаю, что игроки обязан сделать что-то с кубком: привезти домой, или же поесть из него. Они это заслужили, они — чемпионы. День, когда кубок находится у тебя, запоминается на всю жизнь. Это незабываемо, этот момент нужно ценить.
— Как долго вы принимали решение вернуться в Россию? Права на вас были у «Динамо», затормаживало ли это процесс?
— Все прошло как-то быстро, я даже не заметил, как оказался в «Ак Барсе». Проблем с «Динамо» не было, спасибо за это можно сказать моему агенту.
— Из всех городов России вы выбрали Казань. Назовите три главных места, которые нужно посетить в столице Татарстана.
— Первое — «Татнефть Арена». Второе — Кремлевская набережная. Над третьим надо подумать. Пусть будет — наша хоккейная база.
Что показывает хоккейный арбитр? Тест, посвященный чемпионату мира по хоккею
— Как вас приняли в клубе? Что было самым тяжелым?
— Было немного тяжело влиться в новую команду. Почти всю свою карьеру я играл в системе «Вашингтона», всех знал, со всеми общался. А тут появился новый город, новые ребята, я никого не знал. Это была единственная проблема. А так, меня приняли хорошо, со временем все стало в порядке.
— Думали ли вы, где будете завершать игровую карьеру?
— Нет, слишком рано. Еще нужно показать, на что я способен.
О болельщиках, чемпионстве и встрече с президентом
— Можете назвать различие российских фанатов от американских?
— У нас есть фанатский сектор, который заряжает энергией команду. В Америке такого нет, там везде болеют одинаково, там каждый сам по себе.
— Помогли ли болельщики «Ак Барсу» стать обладателем Кубка Гагарина?
— Конечно, у нас одни из лучших болельщиков, и мы должны гордиться этим. Поддержка в финале была сумасшедшая. Наши болельщики перекрикивали фанатов ЦСКА на выездных матчах в Москве — это дорогого стоит.
— Многие победы команды в плей-офф были минимальными, чувствовалось ли, что везение на вашей стороне?
— Как говорится: «Везет сильнейшим». Мы играли по своей тактике, делали то, что говорил тренер, это принесло свои плоды.
— Что происходило в раздевалке после победы в финале?
— Непередаваемые чувства, шампанское, фотографии, поздравления. Очень тронула речь тренера («Я вам всегда говорил, что только честный труд приведет нас к кубку. Мы шли с вами вместе, тяжело было, трудно было, но мы усердно работали, и все получилось. С победой вас! Я вас очень люблю!», — сказал Зинэтула Билялетдинов после победы над ЦСКА в финале Кубка Гагарина. — Ред.). Команда это заслужила, но сейчас мы настроились на новый сезон, все это в прошлом.
— Как прошла встреча с президентом Татарстана Рустамом Нургалиевичем Миннихановым в кремле?
— Все прошло очень хорошо. Быть в гостях у такого значимого человека — это важное событие для меня. Фотография с ним стоит в рамке.
— Что он вам сказал?
— Поздравил и поблагодарил нас. Эта встреча запомнится надолго.
О футболе, отпуске и новом сезоне
— Что делали во время отпуска? Удалось посетить чемпионат мира по футболу?
Нет, не удалось. Даже скажу так: специально уехал из страны, чтобы пропустить всю эту суматоху. Во время отпуска путешествовал по Европе, посмотрел новые города, страны. В общем, отдохнул.
— Что из путешествия запомнилось больше всего?
— Самая запоминающаяся история, наверное, была во Вьетнаме. Кушал скорпионов и кобру, больше этого делать не буду.
— Было невкусно?
— Было отвратительно!
— Вернемся к футболу. Удается ли следить за другими видами спорта? Следите за «Рубином»?
— Нет, российский футбол вообще не смотрю. Англия, Испания — мое, за Лигой чемпионов слежу иногда.
— Поддерживаете ли общение с местными футболистами?
— Я ни с кем не знаком. Партнеры по команде общаются, мне еще не удавалось.
— Ваши ожидания от нового сезона? Что тяжелее завоевать титул или же защитить его?
— Защитить всегда тяжелее. Жду упорной борьбы в каждом матче, мы должны показать характер и защитить титул.
— Состав «Ак Барса» на новый сезон почти не изменился, в отличии от конкурентов. Поможет ли это команде?
— Я думаю, да. Это большой плюс. Остался наш костяк, наш коллектив и наш боевой дух. Будем бороться.
— И напоследок о правилах: с этого сезона в КХЛ за победу будут присваивать 2 очка, а не 3. Как вы относитесь к этому? Данную методику уже давно используют в НХЛ.
— Я на сто процентов уверен, что это поможет нашему чемпионату. Будет напряженная борьба в таблице, не будет таких больших отрывов, как в прошлом сезоне. Перед плей-офф каждое очко будет на вес золота.
Текст: Рамис Ахмадуллин
Фото: ХК «Ак Барс», КХЛ, Инстаграм Станислава Галиева