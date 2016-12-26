Сослан Джанаев: «Стоило пропустить, болельщики с журналистами раздували из этого ЧП, припоминали давние ошибки и смешивали непонятно с чем»

Этот год был годом «Ростова». Скромный клуб едва не дотянул до «золота», а потом пошел в Лигу чемпионов обыгрывать «Баварию» и творить историю. Сослан Джанаев – о том, в чем заключается секрет «Ростова» и как за пару лет из вратаря, которого все считают неудачником, стать одним из лучших голкиперов страны.

Матч года для «Ростова»

— Ваш дебют за сборную России оказался не самым лучшим: кроме четырех мячей в свои ворота вы получили еще и травму плеча. Так что доигрывать год пришлось на уколах.

— Взять длительную паузу возможности не было: после дебюта в сборной матчи пошли через каждые три дня, — поясняет Джанаев необходимость двухмесячной игры на уколах. — Пришлось до конца года терпеть.

— Играть с повреждением плеча – это тяжко?

— Проще, чем тренироваться. На занятиях ударов по воротам много, можно усугубить. А в матчах моменты, когда требуется резко поднять или выбросить в сторону руку, случаются гораздо реже. Иногда всего пару раз за девяносто минут.

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— Вас плечо в матчах подводило?

— Обошлось. Неприятные ощущения появлялись, но, когда требовалось полностью включаться, всегда успевал без последствий. Главное в таких ситуациях – прогнать мысли о том, что у тебя травма и она грозит в игровом эпизоде помешать. Надо настраиваться на то, что все как обычно, ты здоров. Получалось.

— Перед матчем в Эйндховене чувствовали, что результат может стать вехой в истории клуба?

— Ощущения можно было сравнить с теми, когда стоишь на краю пропасти. Вариантов два: или улетаешь вниз, или продолжаешь бороться, чтобы устоять. Встреча с голландцами стала для нас матчем года. Все знали, конечно, что положительным результатом впишем новую главу в историю. Но добавляло настроя и понимание, что этот матч – огромный шанс для каждого. Кто знает, когда в следующий раз доведется сыграть в весенней стадии плей-офф? Поэтому да, осознавали, что наступил момент, когда требуется достать из себя все и даже сверх возможного: или сейчас, или никогда. Хотя тяжело сейчас не только нам. Думаю, у многих есть финансовые проблемы, особенно во второй восьмерке. Сколько в последнее время разговоров о долгах!

— Одно отличие: не на всех полный стадион собирается.

— Футбольным городом Ростов был всегда, но в этом году интерес людей взлетел фантастически. Здесь люди только о футболе и говорят. Мы высоко подняли планку наших возможностей, и останавливаться никто не хочет. В этом году уже сколько раз переписали историю клуба. Через полтора года в нашем городе пройдут матчи чемпионата мира, надеюсь, и это поможет разобраться с проблемами.

— Для вас принципиально продолжать побеждать именно в «Ростове»?

— Это лучшая команда в моей карьере. Очень хочу, чтоб команда сохранилась надолго и мы все вместе продолжили путь. Всего полтора года назад боролись за выживание в Премьер-лиге, а сегодня против нас выходят соперники из любого топ-клуба и знают: просто так, как говорят, на классе, «Ростов» не взять, упорная борьба гарантирована.

Четыре условия для победы над «Баварией»

— Давайте еще о Лиге чемпионов. С подачи Леонида Слуцкого «Баварию» называют космосом. Какие впечатления от полета туда?

— Представьте, что перед вами команда, у которой на каждой позиции исполнитель высочайшего уровня, звезда. И какие бы замены по ходу матча у немцев ни происходили, уровень остается такой же. Считаю, «Бавария» входит в тройку сильнейших команд не Европы даже — мира.

— Что самое сложное, когда из будней российского футбола выходишь против такой команды?

— Вместе с атмосферой Лиги чемпионов это запредельно мобилизует. А сложнее приходится после, когда надо снова переключаться на чемпионат России. Когда понимаешь, что играть придется не в столь красочной атмосфере и соперник будет совсем другого уровня. Но мы научились переключаться. Курбан Бердыев заранее нас предупреждал: настраиваться на матчи нашего чемпионата после Лиги будет сложно, придется поработать над внутренним состоянием так, чтобы оставить мысли о еврокубках и максимально завестись на следующего соперника – кто б им ни был. Курбан Бекиевич очень сильный психолог – умеет в таких ситуациях подобрать правильные слова, поговорить с командой так, чтобы вызвать всплеск эмоций и чтобы главной игрой стала следующая.

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— Но теперь вам понятно, как надо играть, чтобы не получить на «Альянц Арене» 0:5?

— Не делать грубых ошибок. В Мюнхене у нас их оказалось многовато. Хотя до середины первого тайма держались, и это было закономерно: голевых моментов немцы не создавали. И если бы не поставили сомнительный пенальти после борьбы при угловом — из серии «50 на 50», кто знает… Но хозяева открыли счет, вскоре мы получили от Мюллера гол в раздевалку, и это надломило. Стройности в игре не хватало, рискованно пошли вперед и были наказаны. Ведь что выделяет команды уровня «Баварии» и «Атлетико»? Тебя наказывают не за ошибку даже — за помарку.

— Например?

— Допустим, расположился на полметра в стороне, вовремя шаг в сторону не сделал, и все, тебя разрывают в таких ситуациях в две секунды. В приоткрытую зону моментально идет ювелирная передача, туда же мчится нападающий. Если в чемпионате России такое часто прощают, то в Лиге чемпионов исполнители обычно осечек не дают. Поэтому рецепт с «Баварией» следующий: железная дисциплина весь матч, максимальная внимательность в каждом микроэпизоде и еще удача. Тогда шансы взять очки будут. В ответной встрече мы показали, что ошибки учли. Ну и удача помогла, да. Хотя уровень игры у «Баварии» и без Нойера с Роббеном остался таким же.

Чудо Галицкого

— Скоро полгода, как Бердыев официально перестал быть главным тренером «Ростова». На деле его роль изменилась?

— Нисколько. Единственное отличие – он теперь матчи смотрит с трибуны. В остальном все то же самое: Бердыев, как и прежде, руководит занятиями, вносит коррективы, принимает ключевые решения. Жаль, игрой у бровки не руководит. Хочется, чтобы Курбан Бекиевич и в матчах находился рядом.

— Что его присутствие меняет?

— Это даже словами не объяснить. Но с ним на скамейке команда играет и ощущает себя совсем по-другому.

— Вам довелось играть в матче открытия стадиона «Краснодара». Как он выглядит на фоне европейских?

— С ним не сравнится ни один европейский стадион, где я играл. Ни «Альянц Арена», ни какой другой. Краснодарский «Колизей» напоминает элитную квартиру класса хай-тек: ничего лишнего, но есть все необходимое и продумана каждая мелочь. Как на обычном российском стадионе? Чтоб человек прошел между рядами, всем надо вставать. А в Краснодаре со всех четырех сторон места достаточно, болельщики локтями друг друга не задевают. В раздевалках — мини-спа-салоны: джакузи, массажные столы, криосауна – все рядом. Чувствуется, что Сергей Галицкий все делал, как для себя. Спасибо ему за то, что построил это чудо.

— Только вот дебют в сборной у вас на этом стадионе получился не очень – четыре пропущенных мяча.

— Да, надеялся я, конечно, на другой дебют. Но в матче с Коста-Рикой оказался не наш день. В том числе и не мой. Вратарь любой гол может предотвратить. С себя ответственности не снимаю.

— Переживали тяжело?

— Осадок плохой остался, но в таких ситуациях требуется быстро переключаться. Все уже случилось, поэтому надо отсечь это из сознания и думать о следующей игре — она через три дня нас ожидала. Вечером уже думал только о «Спартаке». Судя по тому что матч с ним, считаю, провел достойно, поражение в составе сборной меня из колеи не выбило.

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— Станислав Черчесов говорил, что товарищеских матчей у сборной России нет — только контрольные.

— Какие могут быть товарищеские матчи после такого результата на чемпионате Европы, такого огорчения болельщиков!.. Саламыч подчеркивает, что ответственность за результат мы должны чувствовать всегда – каждый матч обязательно надо выиграть. Когда команда не участвует в отборочном цикле, воспринимать игры как официальные тяжело, очень тяжело. Но у нас другого выхода нет.

Зависимость «Ростова»

— Многих возмутило, что на чемпионат Европы никого не взяли из «Ростова». Вы объявления состава ожидали с трепетом?

— По ходу сезона об этом не думал, полностью был сконцентрирован на выступлении за «Ростов». Состав на Евро огласили вечером в день последнего тура. К тому моменту допускал, что, может, и поеду во Францию, но вероятность этому отводил минимальную. Понимал, что ставка уже сделана на трех других вратарей.

— По сравнению с прошлым годом «Ростов» в чемпионате России «просел». В чем причина?

— Силы футболистов не беспредельны. Когда на нескольких этапах играешь каждые три дня, усталость накапливается ощутимо. А большой обоймы для ротации у нас нет, многие матчи пришлось играть одним составом. Тут еще и травмы с болезнями некоторых ребят подкосили. Я и сам, кроме больного плеча, после матча с «Анжи» на три дня с температурой слег. Ну и… Объективные цифры: за весь прошлый чемпионат у нас было одно удаление. А сейчас, к 17-му туру, уже семь, со «Спартаком» вообще заканчивали вдевятером. Причем несколько красных карточек были показаны еще в первом тайме. Пенальти мне в том чемпионате били всего дважды, сейчас, к середине турнира, уже восемь. Почувствуйте разницу.

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— Столь резкое изменение статистики можно назвать стечением обстоятельств?

— Теоретически можно, наверное. Но если все эти эпизоды подробно разложить по полочкам, думаю, поговорить будет о чем, вопросы могут появиться, много вопросов. Не хочу в это углубляться.

— Так на что способен «Ростов» в этом чемпионате?

— Мы привыкли идти от матча к матчу, главный из них – следующий. Но выступление в Лиге чемпионов внесло изменение в сознание. Окунувшись в атмосферу еврокубков, стали от этого в хорошем смысле зависимы.

— Кстати, на каком языке вы руководите интернациональной защитой «Ростова»?

— Так у нас только Миха Мевля пока русским не владеет. Ему подсказываю на английском – я хорошо его знаю. Остальным — по-русски, в том числе Цезарю (Сесару Навасу. – Ред.). Он уже восемь лет в России играет – все понимает.

— Как в момент максимального накала борьбы на поле язык для подсказки не перепутать?

— Я ж по тренировкам давно привык с ребятами общаться на поле. Поэтому команды отработаны до автоматизма. Казусов не возникало.

Прошлое забыто. Теперь я сильнее

— Всех интересует секрет чудесного возрождения Сослана Джанаева. Всего за год с небольшим от вторых ролей — до Лиги чемпионов и сборной.

— Перед матчем с ПСВ я вспоминал и прокручивал в голове, сколько пришлось пройти. Всплыла в памяти первая тренировка в «Ростове». До этого я почти год был без команды и, когда оказался на поле с ребятами, понял, как же изголодался по футболу! Сознание проняла мысль, насколько он дорог для меня. И никакие деньги с развлечениями его не заменят.

— Но основным вратарем вы стали только через год. Когда заметили, что двигаетесь к этому?

— Почувствовал, что заметно прибавляю после прихода Курбана Бердыева и начала работы под руководством тренера вратарей Виталия Кафанова. Мое сознание изменил первый же разговор. Кафанов сказал: «Ты свой потенциал не реализовал даже на 50 процентов. И сейчас надо выбросить из головы прошлое, все забыть и начать с чистого листа». Представить, что карьеру только начинаю.

— Было что забывать?

— Конечно. Сложный период у меня затянулся. Все началось с памятных ошибок в матчах за «Спартак», а потом стало нарастать как снежный ком. Стоило допустить помарку, как болельщики с журналистами раздували из этого ЧП, припоминали давние пропущенные голы и смешивали непонятно с чем. Отключиться от этого долго не получалось, что мешало постоянно держать эмоции под контролем и концентрацию на максимуме.

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— В чем за последние два года вы стали сильнее?

— Витальич указал на многие нюансы, о которых я раньше даже не думал. Убедил, что мелочей в подготовке вратаря не бывает: как готовиться к матчу, как восстанавливаться после него, с какими мыслями выходишь на поле – важно все. Но главное, в чем я прибавил у Кафанова, – психология. Над ней много работали. Виталий Витальевич подчеркивал, как важно управлять своим внутренним состоянием. Чтобы сохранять максимальную концентрацию на поле и быть готовым полностью включиться в эпизод в любой момент – хоть на первой минуте, хоть на 95-й, при любом счете. Это те качества, которых мне раньше не хватало. Что меня и подводило.

— Но есть же какой-то еще секрет? Подозрительно быстро у Кафанова прогрессируют вратари: что в свое время Рыжиков в «Рубине», что вы сейчас.

— Чтобы контакт с вратарем приносил максимальную пользу, тренер, думаю, должен обладать еще и незаурядными личными качествами. Витальич и профессионал высококлассный, и человек отличный. Ко всем вратарям относится как к своим детям, не делит их на основных и второстепенных. Если пришел, например, с нами несколько раз позаниматься молоденький парень из «молодежки», он тоже получит максимум внимания и заботы. Кафанов постарается отдать ему все знания.

— За те два с половиной года, что не играли в Премьер-лиге, вера в возвращение на топ-уровень ослабла?

— Ну не-е-ет… Период был сложный, но я в себя верил. Если в себе сомневаешься, то все остальные качества не сработают. Ничего значимого не достигнешь. Без веры в себя у меня сейчас не было бы ни еврокубков, ни «Ростова».

Секрет побед, или что такое команда Бердыева

— Ваша карьера подтверждает давний футбольный тезис: большинство вратарей выходят на свой лучший уровень ближе к 30 годам, вам в марте как раз 30.

— Согласен, это справедливо. Амплуа вратаря – колоссальный стресс. Справиться с ответственностью и заиграть стабильно в молодом возрасте очень тяжело. Есть, конечно, исключения – Джанлуиджи Доннарумма, Игорь Акинфеев, которые стали основными вратарями топ-команд в 17 лет. Но таких единицы, это таланты. Большинство же вратарей добиваются своего через пахоту и делают себя сами. Когда пропустят свои мячи, наберутся опыта, научатся правильно анализировать. Причем расти можно и в тренировках, даже если не играешь постоянно.

— Себя относите ко второй группе?

— Однозначно. В школе ЦСКА я считался посредственным вратарем. Были какие-то способности, но никто меня не выделял, нигде не говорили, что я обязательно должен заиграть на высоком уровне. Все пришло через годы и труд. Другое дело – Акинфеев. По нему в 13 лет уже было видно, что закрепится на высоком уровне рано.

— Чем поразил Бердыев?

— Каждая его установка – как лекция о футболе. Ново, познавательно и полезно. Бекиич может на мелкие нюансы разобрать все качества каждого игрока соперника, а донести это быстро и доступно. Другие тренеры тоже говорят, но их порой не слышат. Бердыев же доносит информацию так, что вся команда ее сразу принимает. Мне кажется, Бекиич о футболе знает вообще все. Еще Курбан Бекиевич поразил преданностью своему делу. Для него существуют только футбол и команда. Сколько раз я приезжал на базу в выходные делать процедуры — главный тренер всегда там.

— Что выделяет Курбана Бекиевича в отношении к игрокам?

— Бекиич не делит их на белую и черную кость. Каким бы уровень и статус футболиста ни был, если тот ошибся, тренер ему на это укажет. И, как и Виталий Кафанов, относится уважительно ко всем: и к тому, кто постоянно выходит в старте, и к тем, кто лишь изредка на замену. У нас в команде при нем нет и не было ни одного недовольного тем, что не играет. Все знают: если так происходит, значит, это справедливо, значит, сейчас конкурент сильнее. При этом для Бердыева очень важен абсолютно каждый игрок в команде. Тренер одинаково доступен и внимателен для всех.

— Для российских клубов редкое явление?

— Не только для российских. Это уже от человеческих качеств тренера зависит, от его умения создавать коллектив и управлять им. В «Ростове» любой может выйти лишь на три минуты, но за это время четко выполнит задание и выложится полностью. Могу это сказать за всех. Команда видит, что Бердыев готов отдать ей и сделать для нее все. Потому и мы на поле всегда готовы за него костьми лечь.

Текст: Максим Михалко

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press