Руслан Нигматуллин: «Буффон говорил: «Нигматуллин – отличный вратарь, но зачем ему переходить в «Ювентус», где есть я»

Чемпионат мира-2002 для России мало чем отличался от многих других крупных турниров. Наша сборная, казалось, попала в проходимую группу – Тунис, Япония, Бельгия. Но все равно не вышла в плей-офф. А главной звездой той команды был Руслан Нигаматуллин – голкипер, который вполне мог оказаться в топ-клубе Европы. Через 16 лет Нигматуллин в интервью еженедельнику «Футбол» называет ту сборную России своей личной командой-мечтой. А после ЧМ-2002 мы пропустили два чемпионата мира подряд.

«Верона», «Лацио», «Ювентус»

— За полгода до старта ЧМ вы оказались в «Вероне». Какие еще клубы делали вам предложения на тот момент?

— Конкретное предложение получил только от «Вероны». Чуть ранее видел обращение «Лацио», но там не дошло до конкретики.

— Говорили даже о «Ювентусе».

— Это были не слухи, также обращались, но знаете, от интереса до контракта обычно очень длинный путь.

— Это еще до рекордного перехода Буффона из «Пармы» в «Юве»?

— Буффон уже был в Турине. Более того, я даже читал его комментарий. Когда его спросили, слышал ли он, что «Ювентус» интересуется Нигматуллиным, Джанлуиджи ответил: «Нигматуллин – отличный вратарь, но только зачем ему переходить в клуб, где есть Буффон».

— С какими трудностями столкнулись при оформлении перехода?

— Трудностей не возникло никаких. Мой агент Марко Трабукки занимался трансфером. Переходил я как свободный агент. К сожалению, «Локомотив» проявил недальновидность. Со мной контракт не продлили, когда меня только что признали лучшим игроком страны.

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— Почему боссы «Локо» так поступили?

— Как делается сейчас во всех нормальных коллективах, в том числе и в «Локомотиве»: если у игрока заканчивается контракт, а он нужен, то с ним вступают в переговоры и продлевают соглашение на пониженных или повышенных условиях. Мне ничего не предлагали, контракт закончился, я поехал в отпуск.

— В какой момент вы поняли, что проиграли в «Вероне» борьбу за место в старте Фабрицио Феррону?

— Борьбу выиграл главный тренер (Альберто Малезани. – Ред.), который решил все сам. Я подробностей не знал, но там были не совсем футбольные причины. Например, в одном из матчей Фабрицио получил травму, я вышел, сыграл 70 минут, попал в сборную тура Серии А, а в следующей игре все равно остался на скамейке. Это было как раз в то время, когда в итальянском футболе было много шума вокруг коррупции. Малезани не был заинтересован в моем переходе, а мне стоило заранее обсудить с главным тренером переход и увидеть интерес не только со стороны руководства, но и с тренерской стороны. Сложно вспомнить хорошее или плохое, но когда я переходил, «Верона» шла на седьмом месте, затем команда проиграла 13 матчей подряд и благополучно вылетела в Серию В. Впечатления большого специалиста Альберто на меня тогда не произвел.

— На тот момент многие игроки выступали за границей: Аленичев в «Порту», Бесчастных – в «Расинге», Хлестов – в «Бешикташе». Почему сейчас так мало востребованных легионеров из России?

— А будет и еще меньше: система подготовки молодых игроков плесневеет и плесневеет. Молодежь сейчас никому не нужна, в итоге мы получаем 39-летнего защитника Сергея Игнашевича в сборной как незаменимого игрока. И дело даже не в том, что нет футболистов европейского уровня, – даже сборную собрать толком некем.

Выбор Черчесова

— Как вы относитесь к натурализации?

— С отвращением, призываю растить своих, не решать проблему легким путем, покупая готовых игроков. Это может быть единичный случай. Допустим, Гилерме, 10 лет в стране, выучил язык, любит Россию, получил паспорт – почему он не заслуживает играть за сборную? Да, он не попал в сборную, но доказал, что достоин в ней играть.

— Вы согласны с тройкой вратарей Станислава Черчесова?

— Мне некорректно говорить о выборе уважаемого мною Станислава Черчесова и тренера вратарей Гинтараса Стауче, но считаю, что у нас хорошо подобрана вратарская группа. Те же Гилерме, Селихов, Джанаев могли попасть в команду. Но по разным причинам они в команду не попали.

— Вместе с вами и Филимоновым Олег Романцев взял Черчесова на ЧМ-2002. Сейчас главный тренер сборной России берет на роль третьего вратаря Владимира Габулова. Ситуации схожие?

— Понимаете, третий вратарь – особая позиция. Это должен быть важный игрок с опытом, способный в трудный момент помочь в тренировочном процессе, внутри коллектива и на поле. Взрослый дядька, который подскажет и поддержит. А внутренний вратарский климат очень важен, чтобы никто не перегрыз друг друга.

— Акинфеев, похоже, навсегда останется вратарем ЦСКА. Как думаете, капитан нашей сборной мог бы прославиться в топ-чемпионате и в каком?

— Думаю, если бы предложения были, он бы принял их. Видимо, конкретных предложений не было.

Романцев, Сычев, Аршавин

— Давайте про ЧМ в Японии и Южной Корее. Отсутствие практики сильно сказалось на вашей форме к лету 2002 года?

— Наверное, я бы выглядел убедительнее, если бы была постоянная игровая практика, но, по внутренним ощущениям, дискомфорта не испытывал и на турнире ошибок не допустил. Да, чуть не удалось совершить какое-то чудо, к которым я приучил болельщиков, но на том ЧМ мы все не сыграли хорошо.

— Романцев вам доверял еще с отбора (10 игр без замен), не было страха подвести тренера в самый главный момент?

— Мне было страшно в воротах, когда я был ребенком, а мужики на поле со страхом не выходят.

— Чем удивила Япония, и бывали ли вы в Азии прежде?

— Бывал в Корее, но и Япония сильно удивила. Они как будто лет на 10 впереди нас показались: крутые дорожные развязки, скоростные поезда, технологии и инновации. Япония подготовилась на самом высоком уровне. Все наши просьбы и моменты решались быстро и четко.

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— В мае Олег Романцев перестал числиться владельцем «Спартака», покинул пост президента клуба, а уже через год ушел из клуба спустя 14 лет работы.

— О том, что он был владельцем «Спартака», узнал впервые только от вас. Меня закулисные игры не интересовали, а сконцентрирован я был только на футболе. С Олегом Ивановичем мы общались как с тренером, а не как с бывшим президентом «Спартака». Я по нему никаких различий не замечал.

— Что изменилось в методах работы Романцева после того, как вы покинули «Спартак»?

— Это та же самая разница, когда ты приходишь «зеленым» новичком в армию, а становишься потом генералом. Я пришел «сырым» в «Спартак», а в 2001-м стал лучшим футболистом страны. Соответственно, и отношение ко мне со стороны Олега Романцева изменилось.

— Насколько жестко тренерский штаб ограничивал вашу свободу?

— Мы жили на тренировочной базе за городом. Желания вырваться не было. Мы приехали в футбол играть, а не красотами наслаждаться.

— У нас сейчас есть братья Миранчуки и Головин, а тогда из молодых была целая группа: Кержаков, Сычев, Измайлов, Пименов. Кто из них уже тогда выделялся?

— Выделился Дима Сычев. Он вышел против Бельгии и забил. Остальные тоже были в порядке. Помню еще, Андрей Аршавин приехал на предварительный сбор, но в команду не попал, потому что тогда еще недотягивал в силу молодости.

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Судьи, Онопко, поколение

— Виктор Онопко был капитаном нашей команды, но мы привыкли, что бывший защитник, а теперь тренер ЦСКА – очень спокойный и рассудительный. Кто в той сборной был лидером раздевалки?

— Онопко был прекрасным капитаном и абсолютным авторитетом и в сборной, и в «Спартаке». У нас хватало опытных футболистов. Карпин, Мостовой могли взбодрить команду. Я же старался абстрагироваться и настраиваться на игру.

— По итогам стартового матча с Тунисом (2:0) лучшим игроком был признан Юрий Никифоров. Вместе с Онопко это лучшая связка центральных в истории российской сборной?

— Для меня все футболисты той сборной – лучшая команда, можно сказать, моя Dream Team, поэтому они для меня лучшие.

— По ходу турнира много обсуждалась тема домашнего судейства, в основном в отношении сборной Южной Кореи, завоевавшей тогда «бронзу». Помешал ли этот фактор сборной России в матче против еще одних хозяев — японцев?

— Помешал тот фактор, что мы не смогли забить, а винить судей успешные люди не станут. Да, оно было нелучшим, но проиграли не потому, что нас засудили.

— Как Романцев отреагировал на то поражение?

— Все расстроились.

— Просто расстроились? Разноса раздевалки не было?

— Разноса не было, но давайте не будем пытаться из меня все из внутренней кухни вытащить. Мы же не для желтой прессы пишем.

— Хорошо, решающий матч для нас был с бельгийцами. Та команда слабее современной?

— Я не вспомню ни одного игрока из той сборной, но сейчас состав позвезднее.

— Почему наша команда выглядела такой безвольной на турнире?

— Сложно сказать, для меня та команда была лучшей. Мне некорректно перед бывшими партнерами возвращаться к тому времени и искать виноватых. А не выиграли потому, что не выиграли, соперник оказался сильнее на один гол.

— Спустя годы вы наверняка не раз задумывались: потенциал России-2002 – групповая стадия?

— По большому счету ни Япония, ни Бельгия не выглядели на голову нас сильнее.

— То есть мы спокойно могли проходить в плей-офф?

— Спокойно не могли, надо было забивать, но в упорной борьбе мы проиграли.

— После матча сразу уехали домой или задержались?

— После решающей игры мы вернулись на базу, на следующий или через один день полетели в Москву. Я даже не помню, кто в итоге выиграл. Не смотрел потому что. Был разочарован вылетом, а смотреть дальше – только больно себе делать.

— Кто из того состава пригодился бы нынешней команде Черчесова?

— У Черчесова свои игроки есть, поэтому нет смысла говорить об этом. У каждого поколения футбола свои проблемы и свои лучшие качества.

— Какие были минусы у вашего поколения?

— (Пауза.) Никаких. Одни плюсы.

— Ваш прогноз на предстоящий ЧМ для нашей страны?

— Здесь я скажу уже не как футбольный эксперт, а как болельщик. Я буду верить в команду Черчесова. Если выйдем из группы – это будет отличный результат.

Фото: Сергей Дроняев, Дарья Заморская

Текст: Юрий Алеманов