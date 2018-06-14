Роман Зобнин: «Я тоже думаю о карьере в Европе. Но для этого надо проявить себя на чемпионате мира»

Год назад хавбек «Спартака» получил тяжелую травму, лишившую его возможности сыграть на Кубке конфедераций. Этим летом Роман Зобнин наконец дебютирует на крупном международном турнире в роли одного из лидеров сборной России. В интервью еженедельнику «Футбол» полузащитник рассказал, чего ожидать от предстоящего ЧМ-2018, почему «Спартак» провалил концовку сезона и кто главный модник в раздевалке москвичей.

Ожидания от ЧМ

— В одном из интервью вы сказали: «К сожалению, а может быть, и к счастью, в нашей стране достаточно много злых людей. Такой менталитет, ничего с этим не поделаешь». Возможно, поэтому иностранные СМИ и описывают предстоящий ЧМ в России в негативном ключе?

— Возможно, да, в связи с этим. Но я надеюсь, что как раз после того, как мы проведем чемпионат мира, у людей поменяется отношение к нашей стране в лучшую сторону.

— Что способен дать предстоящий ЧМ российскому футболу? Какую пользу принести?

— Я считаю, что прежде всего это будет зависеть от выступления сборной России. Если мы пройдем как можно дальше, то это поспособствует скачку интереса к футболу в стране. Если провалимся, то наоборот.

— Как бы вы лучше всего охарактеризовали свои эмоции перед чемпионатом мира: воодушевление, волнение или, может быть, страх?

— Если выбирать из этих трех вариантов, то скорее волнение. Потому что это домашний чемпионат мира, и ожидания болельщиков будут еще выше. У меня волнение возникает перед каждой игрой, а тут впереди чемпионат мира. Безусловно, сильное волнение буду испытывать.

— Я почему одним из вариантов назвал страх: у сборной России довольно невзрачные результаты на чемпионатах мира. Раньше за неудачи команду могли поругать, но быстро простить. Но домашний ЧМ – это уже другая история, и здесь может быть иная реакция.

— Нет, я не испытываю страха. Нужно готовиться и показывать свой максимум, а там уже посмотрим, какие будут результаты.

— Но вот результаты последних товарищеских матчей сборной не внушают большого оптимизма. Или можно сделать скидку на то, что играли против ведущих сборных мира?

— Можно сделать скидку, но не будем этого делать. Имеем то, что имеем.

— После матча с Турцией сборная России оказалась под еще большим прессингом.

— Я уже говорил, что расстроен результатом матча, лично для меня эта ничья равна поражению. Были индивидуальные ошибки, над которыми необходимо работать. Должны были создать больше моментов. Этот матч был, конечно, в большой степени уже определяющим, все выводы мы сделали, продолжаем работу.

Сборная. LIVE. 13 июня. Россия перед матчем открытия

— Из топовых соперников вы принимали участие только в игре с Бразилией, но наверняка следили за матчами против Франции, Испании, Аргентины. Кто произвел наибольшее впечатление в составах соперников?

— Выделять я никого не буду. Но хочу отметить, что эти команды играют на совершенно другом уровне. Выходя на поле против топ-команд, – то же самое касается и «Ливерпуля», – ощущаешь разницу между игроками и понимаешь, что это абсолютно иной уровень.

— В последнее время ходит много разговоров по поводу различных нововведений в футболе. К примеру, со следующего сезона в плей-офф еврокубков утвердили возможность проведения четвертой замены. Вы поддерживаете подобные инициативы или лучше оставить все как есть?

— Да мне абсолютно без разницы, если честно (улыбается). Будет четыре замены – хорошо. Не будет и останется три – тоже нормально.

— Также не прекращаются споры вокруг видеоповторов. На матчах ЧМ продолжат тестировать эту систему. Так ли это необходимо современному футболу?

— Я думаю, что это нужно и полезно для футбола. Если судья чего-то не видит, то можно посмотреть повтор лишний раз. Темп и динамика игры от этого не пострадают, на мой взгляд.

Билет в Европу

— Стартовый матч на ЧМ-2018 сборная России проведет против Саудовской Аравии. В одном из интервью вы честно признались, что практически ничего не знаете об этой команде. С тех пор ситуация не изменилась?

— До сих пор не особенно много знаю о них.

— Я готов немного просветить вас. Зимой несколько игроков сборной отправились в аренду в клубы испанской Ла Лиги, а еще один в течение трех недель тренировался с «МЮ». Помог бы подобный опыт нашим футболистам?

— Смотря каким футболистам. Для молодых игроков это, безусловно, был бы очень полезный опыт. У меня был такой опыт, когда я ездил в «Челси».

— И что больше всего запомнилось, когда были в Англии?

— Отношение футболистов к своей работе. В целом запомнилось отношение к людям и общая атмосфера.

В Россию с любовью. Как сборные приезжали на чемпионат мира

— Вы пожелали удачного выступления на ЧМ Федору Смолову и Александру Головину, чтобы после этого им удалось переехать в европейские чемпионаты. А сами не задумывались о таком раскладе?

— Любой футболист, который хочет уехать и попробовать свои силы в Европе, рассматривает такую ситуацию. Конечно, я тоже задумываюсь об этом, но для начала надо будет проявить себя. А чтобы хорошо сыграть, надо хорошо подготовиться.

— Кто из российских футболистов «Спартака» ближе всего к отъезду в Европу?

— Промес (улыбается). А если серьезно, у нас из российских-то и не осталось никого, все возрастные, уже не надо в Европу ехать. Назову Джикию. Если не брать его травму, то он достаточно сильно провел сезон.

«Спартак» и болельщики

— В феврале вы сказали, что мечтаете как можно дальше пройти в Лиге Европы, выиграть Кубок России и достойно завершить чемпионат. Какую оценку вы бы могли дать своему выступлению в этом сезоне?

— Очень сложно сказать, сезон еще не закончился. Наверное, оценку буду давать себе после чемпионата мира. Впереди еще полтора месяца усердной работы. Сейчас нужно подготовиться к турниру, чтобы как можно лучше выступить на нем. Поэтому пока не хотел бы давать себе никаких оценок.

— Чем вы объясните провал «Спартака» в апреле, когда команда лишила себя шансов на «золото» РФПЛ и вылетела из Кубка России?

— Обусловлено тем, что у любой команды по ходу сезона наступает спад. К сожалению, в этот раз получилось именно так, что в «Спартаке» спад наступил в самый ненужный и неподходящий для команды момент. В таких ситуациях очень важно то, как игроки отреагируют на эти неудачи и как смогут реабилитироваться перед болельщиками.

— Как переживали поражение от «Тосно» и вылет из Кубка России?

— Тяжело переживал, вся команда тяжело переживала. За те два года, что я в «Спартаке», это самое обидное поражение.

— Такие болезненные поражения неизбежно рождают разговоры о внутрикомандных конфликтах, даже несмотря на опровержения со стороны футболистов. Как вам удается оградить себя от негативных разговоров?

— Я просто стараюсь не обращать внимания на все это. Тем более, находясь внутри команды, я прекрасно понимаю, что нас ждет, какая реакция может последовать после того или иного события.

— После матча с «Тосно» негатив болельщиков особенно сильно обрушился на Дениса Глушакова. А лично вам часто приходится сталкиваться с жесткой критикой со стороны фанатов?

— Конечно. Когда играешь неудачно, тебе приходится сталкиваться с критикой. Это наша работа и неизбежная часть жизни любого футболиста. Когда ты проводишь неудачный матч, ты должен быть готов к тому, что тебя будет ждать критика со стороны болельщиков.

— Если вдруг произойдет ситуация, какая была несколько лет назад в «Спартаке» и «Динамо», когда недовольные результатами фанаты приезжали на базу клуба, – будете готовы выйти к ним?

— Конечно же буду готов. Я думаю, вся команда будет готова. Потому что мы едины с болельщиками и должны быть готовы отвечать за результат.

Пилипчук и универсализм

— Многие футболисты часто подмечают, что ради команды готовы сыграть любую роль на поле, но не каждому из них приходится идти на такие жертвы. Вас же многие привыкли видеть в качестве универсального солдата. Уже свыклись с подобной ролью?

— Да привык уже к этому на самом деле. Мне без разницы, на какой позиции играть. Когда тренер сообщил мне о подобном решении в первый раз, я воспринял это совершенно спокойно. Начал сразу думать о том, как лучше проявить себя на неродной позиции, куда перемещаться, как действовать. Но, слава богу, быстро привык к этому и никаких особых проблем не испытал.

— Болельщики часто отмечают вашу скромность и трудолюбие. Вы всегда были таким? Никогда не были заводилой или хулиганом?

— Нет, я всегда был таким. Хулиганство – это не мое вообще. Я всегда был спокойным и обдумывал каждое свое действие.

— Новость об уходе Романа Пилипчука из команды по окончании сезона стала для вас неожиданностью?

— Да, безусловно.

— Какое влияние он оказал лично на вас?

— Он был тем человеком, который очень помогал мне советами и подсказками. Особенно тогда, когда мне пришлось играть на неродных для себя позициях на поле. Он мог подсказать, как мне лучше действовать, в какую зону смещаться. Пилипчук очень помогал команде по ходу прошлого и нынешнего сезонов.

— У вас не возникало ощущения, что в таком клубе, как «Спартак», даже когда все складывается хорошо, ощущается сильное давление со стороны?

— Вообще, когда я пришел в клуб, то сразу же ощутил это давление со стороны прессы, со стороны болельщиков. Но оно и понятно, ведь «Спартак» самый популярный клуб в России.

Травма и реабилитация

— Какие мысли были у вас после повреждения в мартовском матче со сборной Бразилии?

— Никаких плохих мыслей у меня не было. Ту игру с Бразилией я нормально доиграл, и лишь на следующий день у меня заболело колено. Даже не было ощущений, что это повреждение может повлиять на мое выступление на чемпионате мира.

— Кто оказал вам наибольшую поддержку, когда вы получили ту злополучную травму колена в матче против венгров в прошлом году?

— Жена. Во-первых, она полетела со мной, оставив нашего ребенка с бабушкой. Для нее это было очень тяжело. Ну, и была постоянная поддержка от нее во всем, я очень ей благодарен.

— Как вы старались отвлечься от негативных мыслей во время восстановления?

— Я просто следовал советам врачей. Делал все, что мне говорили, и выполнял программу по восстановлению. Я никуда не торопился и не форсировал свое возвращение, хоть мне и говорили, что я довольно быстро восстановился. Я чувствовал свое колено, обращал внимание на любую боль и дискомфорт, стараясь не перегружать его.

— Как вы отреагировали, когда схожие травмы получили Георгий Джикия и Джано Ананидзе? Что им советовали?

— Я сказал, чтобы звонили мне, если будут какие-то вопросы. Тимофееву и Тигиеву, когда у них случились похожие травмы, говорил то же: чтобы звонили, если будут вопросы. Я всегда готов помочь и поделиться советом.

Мода и стрижки на базе

— В современном футболе многие футболисты озабочены не только своей игрой, но и внешним видом. Насколько для вас важен внешний вид?

— Я являюсь футболистом сборной России, поэтому, конечно же, для меня важно выглядеть более респектабельно.

— Как появился вариант сотрудничества с компанией Braun?

— Не поверите, я и до сотрудничества пользовался бритвой Braun и с удовольствием ответил согласием на поступившее предложение. Лицами компании всегда были стильные мужчины. Я рад, что выбрали меня. А еще приятно рассказывать о продукте, которым действительно пользуешься сам.

— У вас есть собственный стиль при выборе одежды?

— Больше нравится спортивный. Ну, а когда надо посетить какие-нибудь торжественные мероприятия или пойти в театр – то классический. А джинсы не особенно люблю.

— Почему?

— Не знаю, не идут они мне. Ноги у меня такие (улыбается).

Квинси Промес: «Мне всегда хотелось войти в историю вместе со «Спартаком»

— А из спартаковцев кто больше всего красуется перед зеркалом?

— Промес, наверное. Следит за собой постоянно, старается хорошо выглядеть. Мне нравится его стиль. Ну, и еще есть у нас модники. Ещ (Андрей Ещенко. – Ред.), например, но это отдельная история.

— Хорошо, а у кого, наоборот, плохо со вкусом?

— А вот этого я вам не скажу (смеется).

— Квинси Промес рассказывал, что у него есть свой барбершоп в Москве. Не звал вас стричься к себе?

— К нам приезжают из барбершопа на базу и стригут нас.

— И как Промес реагирует? Не пытался переманить в свой барбершоп?

— Нет, от него я таких предложений не слышал.

Диета и шашлык

— В этом сезоне Массимо Каррера особенно тщательно следил за питанием игроков и даже приглашал диетолога-нутрициониста. Пришлось пожертвовать каким-то любимым блюдом?

— А у меня на самом деле и нет любимых блюд, которые мне бы особенно нравились. Я абсолютно нормально отношусь к любой еде, так что меня это никак не задело.

— Квинси Промес хвастался, что может есть абсолютно все, так как у него хороший обмен веществ и он не набирает вес. А вы как-нибудь ограничиваете себя в еде?

— Я тоже могу себе позволить абсолютно все из еды. Но опять же всего должно быть в меру. Ты должен понимать: если ты съешь, грубо говоря, много сладкого, то у тебя будет лишний вес и ты эти лишние килограммы будешь потом на поле носить.

Туси, гуляй. Культурно-футбольная программа Москвы во время ЧМ

— А вот российских болельщиков хотят ограничить в еде на время проведения чемпионата мира и собираются лишить шашлыка. Как вам такая новость?

— Да, я слышал об этом. А как это может помешать болельщикам?

— Скажется на болельщицком духе, на их настрое поддерживать команду. Ведь в нашей стране все любят ездить на шашлыки. Вот вам тоже по душе такой отдых?

— Да, я люблю шашлыки.

— Вот, и представьте, что вам запрещают приготовить шашлыки. Что делать?

— Как-то прятаться, чтобы не видели (улыбается).

Благотворительность и бизнес-идеи

— Кто помогает вам с организацией футбольного турнира в Тольятти? Как вообще возникла такая идея: вы были инициатором или кто-то подсказал?

— В Академии Коноплева. Андрей Коноплев, сын Юрия Петровича Коноплева, который создавал эту школу, мы с ним на связи постоянно. Сама идея была, наверное, больше моя. Я просто видел, что футболисты создают и проводят различные турниры. Мне тоже захотелось принять участие и помочь с организацией подобных соревнований. Стараюсь всячески помогать академии с проведением турниров, с покупкой формы и мячей. Со всем, о чем меня попросят. Правда, не всегда получается лично посещать эти турниры из-за плотного графика.

— Вас приглашают награждать победителей и участников киберспортивных турниров. Насколько вам самому близок киберспорт?

— Сейчас, с появлением ребенка, вообще стал далек от этого. Когда у меня не было сына, я любил поиграть в футбол, в FIFA рубился. Сейчас у меня просто нет на это времени. А так поиграл бы, конечно.

— Значит, с Кокориным в шутеры не рубитесь?

— Нет, это не мое.

— А вне футбола занимаетесь какой-нибудь деятельностью? Есть дополнительный источник дохода?

— Это секрет, никто не должен об этом знать (улыбается).

— А вам была бы интересна идея открыть ресторан, барбершоп или собственный магазин?

— Мысли, конечно, разные посещают, и с предложениями на меня выходят, но сейчас мне вообще не до этого. В данный момент у меня нет на это времени. Может быть, после тридцати лет я и задумаюсь об этом, но сейчас мне 24, и я сосредоточен исключительно на футболе. А когда начинаешь разбрасываться и полностью не отдаешь себя футболу, то рискуешь не добиться успеха ни там ни там.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев