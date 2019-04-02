Педру Мендеш: «У вас может быть 15-16 высококлассных игроков, но даже им не под силу заменить Криштиану Роналду»

Португальский хавбек был частью знаменитого «Порту» Жозе Моуринью, побеждавшего в Лиге чемпионов в середине 2000-х. А позднее успешно проявил себя в «Тоттенхэме», «Портсмуте» и «Рейнджерс». После окончания карьеры Мендеш стал футбольным агентом, а некоторые его клиенты играют в чемпионате Белоруссии. В интервью еженедельнику «Футбол» португалец рассказал о феномене Криштиану Роналду, секрете Жозе Моуринью и о том, как его обманул «Манчестер Сити».

Незаменимый Роналду

— Педру, давайте сначала про нынешнюю сборную Португалии. И когда мы про нее говорим, в первую очередь вспоминается Криштиану Роналду. Но его карьера близится к завершению, и скоро нужно будет искать нового лидера ему на смену. На кого бы вы посоветовали обратить внимание?

— Это довольно сложный вопрос. У нас на подходе несколько талантливых ребят, но очень сложно заменить лучшего футболиста в мире. У вас может быть 15—16 высококлассных игроков, но даже им не под силу сделать незаметным отсутствие первого номера. Думаю, что в ближайшие пару лет Роналду все еще будет таковым. И только после того как он завершит карьеру в сборной, мы увидим, кому под силу будет выступать на близком к нему уровню. Вы сами знаете, что в одном сезоне хорош один футболист, через год его место занимает другой. А Роналду отлично играет из сезона в сезон. Для начала нам нужно отыскать футболиста, способного провести на высшем уровне 3—4 сезона. Как в клубе, так и в сборной. После этого мы уже сможем сравнивать его с Роналду.

— «Вулверхэмптон» сейчас похож на мини-сборную Португалии, играющую в АПЛ. Следите ли за выступлениями команды?

— Иногда мне удается посмотреть обзоры матчей «волков» по телевизору. Я по-настоящему рад за них, потому что их главный тренер Нуну Эшприту Санту — мой хороший друг и сосед, он тоже проживает в Гимарайнше.

— Как оцените его работу в роли тренера и прогресс в этом сезоне?

— Я не знаю Нуну-тренера, но знаю его как человека. И как человек это интеллигентный и приятный парень. Он очень сильная личность, и полагаю, что это весьма помогает ему в тренерской работе. Он начинал тренерскую карьеру в Португалии, работал в «Валенсии» и «Порту», и у него уже достаточно большой опыт. Те результаты, которых добился «Вулверхэмптон» под его руководством, впечатляют.

— Сейчас за «волков» выступает Руй Патрисиу, один из ваших бывших партнеров по «Спортингу». Он голкипер очень высокого уровня, но за свою карьеру так и не сыграл в составе топ-клуба.

— На самом деле для меня это загадка. Он очень хороший голкипер, но, вероятно, ему просто не представилось такой возможности. Зато сейчас он выступает в Англии – в одном из сильнейших чемпионатов в мире. Может быть, ему даже удастся сыграть с командой и в еврокубках. В топ-клубах выступают сильнейшие голкиперы мира, и, пожалуй, ему было бы непросто стать первым номером «МанСити», «Ливерпуля» или «Челси». Важнее всего — чтобы он сам был счастлив.

— Многих шокировала история со «Спортингом» в прошлом сезоне, когда фанаты напали на футболистов команды, а организатором был бывший президент клуба. Вы общались с кем-то из игроков или работников «зелено-белых»? Что на самом деле произошло?

— Прежде всего все еще нет весомых доказательств правдивости той истории, как ее подают в СМИ. Не хотел бы говорить, что я лично думаю по поводу всего этого. У каждого человека есть свое мнение. Факт состоит в том, что некоторые люди были арестованы, но все еще нет доказательств тому, о чем говорят. И нам нужно быть осторожными в наших суждениях и догадках, потому что мы не знаем всей правды. Расследования все еще идут, и лишь по их итогам можно будет о чем-то судить. Но я не разговаривал ни с кем из игроков или сотрудников клуба и узнал обо всем из новостей. Безусловно, это ужасная история, которой не место в футболе.

Секреты Особенного

— В свой единственный сезон в «Порту» вам удалось поработать с Жозе Моуринью. Расскажите, сильно ли нынешний Жозе отличается от самого себя образца сезона-2003/04?

— Одно дело, когда вы видите Моуринью по телевизору, и совершенно другое – когда работаете с ним и видитесь в клубной раздевалке. Он очень умело справляется с давлением на пресс-конференциях и защищает своих игроков. Но в целом я не вижу большой разницы между ним тогда и сейчас. В какие-то дни он бывает расстроен, в другие, наоборот, воодушевлен, и это сказывается на его поведении, но особых различий не наблюдаю.

— Назовите его сильнейшее качество, что делает его Особенным?

— Его стиль управления. То, как он ведет себя в раздевалке, руководит тренировками, готовит команду к матчам, – все это на высшем уровне. Он умело взаимодействует и работает со всеми игроками. Вероятно, это и делает его Особенным.

— Получается, что Жозе — самый оригинальный и нестандартный тренер, с которым вам приходилось работать?

— Возможно, один из таковых. К примеру, я работал с Харри Реднаппом, и он действительно уникальный. Моим тренером в «Рейнджерс» был Уолтер Смит – фантастическая личность. Нужно понимать, что каждый специалист по-своему необычен. Как правило, их судят по количеству выигранных трофеев, но я считаю, что все мои тренеры проделывали отличную работу и я многому научился у них.

— Раз уж заговорили о трофеях, какие ощущения испытываешь, когда поднимаешь над головой кубок Лиги чемпионов? Если бы вас попросили с чем-то сравнить эти эмоции, как бы вы описали тот момент?

— Я думаю, что это ни с чем не сравнимое ощущение. Это ощущение искреннего счастья и удовольствия. Тот сезон с «Порту» был впечатляющим. Каждая победа в том розыгрыше Лиги чемпионов, вплоть до финального матча, приносила особенные и яркие эмоции. Само собой, что когда в итоге ты становишься обладателем трофея, это словно мечта, ставшая реальностью. Тем более когда ты выступаешь за такой клуб, как «Порту», никто не ожидает от тебя победы в ЛЧ, все считают тебя аутсайдером. Но я не хотел бы выделять тот или иной трофей. Каждый из них приносил мне искреннюю радость и удовольствие.

— Возвращаясь к тренерам, справедливо ли считать нынешнего главного тренера «Порту» Сержиу Консейсау самым талантливым португальским специалистом нового поколения?

— Не мне судить, но он проделал великолепную работу в «Порту». В прошлом году они стали чемпионами Португалии, а в этом сезоне вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. Его определенно можно назвать одним из лучших тренеров нового поколения, но даже в Португалии сейчас немало многообещающих молодых специалистов.

— Быть может, он станет следующим «особенным»?

— Как знать, многое будет зависеть от того, останется ли он в «Порту» или перейдет в другой клуб. Если он продолжит карьеру где-то еще, то нужно будет учитывать статус команды и лигу, в которой она выступает. Все это зависит от многих факторов.

Агент вне политики

— Педру, сейчас вы футбольный агент. Как так получилось?

— Все началось с разговора с моими друзьями. Уже тогда я понимал, что не хотел работать тренером. Мне хотелось оставаться частью этой игры, но не в роли тренера или спортивного директора. Так что я посоветовался со своими друзьями (один из них — Фернанду Мейра, который работает в агентстве MNM SPORTS MANAGEMENT) и решил попробовать.

— И много у вас клиентов?

— Пусть это останется тайной. (Улыбается.)

— Я знаю, что один из них сейчас играет за брестское «Динамо», верно?

— Да, прошлым летом защитник Денис Дуарте подписал контракт с белорусским клубом. Тогда мы вместе с Фернанду Мейрой прилетали в Брест, и нас даже пригласили поучаствовать в тренировке команды. Помимо Дуарте за «Динамо» играет еще один мой клиент — полузащитник Чиди Осучукву, но он перешел еще два года назад.

— Вашим агентом был знаменитый Жорже Мендеш. Он вам давал какие-то советы?

— Если честно, он не сказал мне ничего особенного. В такой работе ты должен быть честен со своими клиентами и много делать для того, чтобы обеспечить им наилучшие условия.

— Ваш бывший партнер по «Портсмуту» Сол Кэмпбелл после окончания карьеры пошел в политику. А вы не задумывались о том, чтобы заняться чем-то помимо футбола?

— О нет, политика точно не для меня! Меня как-то приглашали стать доверенным лицом кандидата в городской совет Гимарайнша, но я отказался, потому что мне не хотелось бы заниматься этим и иметь какое-то отношение к политике.

Жертва видеоповторов

— Перебираясь в АПЛ, многие жалуются на плохую погоду, — к чему было сложно привыкнуть вам?

— Мне было не так сложно адаптироваться в Англии. Летом 2004-го, когда я перешел в «Тоттенхэм», клуб подписал много новичков, у команды появился новый тренер. Для многих подобный опыт был в новинку, поэтому мы поддерживали друг друга и особых сложностей с адаптацией у меня не возникло.

— Возможно, ваш самый красивый гол в карьере не был засчитан в игре против «МЮ». Очевидно, что вас много раз спрашивали о том эпизоде, но как часто вы сами вспоминаете о нем?

— Я вообще стараюсь не думать о таких вещах. В самом начале было достаточно разговоров и споров о том голе. А уже спустя годы, когда в футболе начали использовать систему видеоповторов, многие снова вспомнили тот эпизод и стали часто спрашивать мое мнение об этой технологии.

— Помните ваши эмоции в тот момент? Была уверенность, что гол состоялся?

— Для меня это был стопроцентный гол. Я помню, что Робби Кин был ближе всех игроков «Тоттенхэма» к воротам «МЮ» и он моментально вскинул руки вверх. А когда я пересматривал повтор эпизода по телевизору, то мне показалось невероятным, что гол не был засчитан.

— Вы еще встречались с Кэрроллом после того эпизода, обсуждали этот момент?

— Нет, никогда. Хотя потом мы с ним еще раз пересекались на поле, но не говорили.

— Вероятно, после того эпизода вы должны положительно относиться к VAR, не так ли?

— Я скажу так: у судей довольно непростая работа, они часто подвергаются давлению. Но все мы люди, и нам свойственно совершать ошибки. Ну а если говорить об этой технологии, то конечно же она идет на пользу игре и облегчает работу арбитрам.

Стэн Коллимор: «Если бы у меня был пес, я бы назвал его Роналду»

— Как вам выступления «Тоттенхэма» в нынешнем сезоне? Команда обошлась без приобретений, но долгое время боролась с «МанСити» и «Ливерпулем» за первое место в АПЛ и вышла в четвертьфинал ЛЧ.

— Их результаты приятно удивляют. Особенно на фоне того, что летом и зимой они не подписали ни одного игрока. Здесь большая заслуга главного тренера, он проделал фантастическую работу. Но не стоит забывать и о том, что у них в составе много высококлассных футболистов. Я по-настоящему счастлив за них и надеюсь, что «шпоры» успешно закончат сезон.

Обманутый «горожанами»

— Эпизод с Беном Тэтчером (на полном ходу намеренно столкнулся с Мендешом и ударом локтя отправил его в нокаут) — что вы помните о нем?

— Сейчас я уже точно не вспомню его в подробностях. Но это был очень грубый и подлый ход с его стороны. Даже не помню, что со мной происходило в первые часы после травмы. Я долгое время не смотрел телевизор и лишь спустя несколько недель увидел повтор того столкновения. На следующий день я прошел множество обследований, но, к счастью, уже спустя две недели был готов играть.

— «Манчестер Сити» выпустил заявление, что Тэтчер написал вам письмо с извинениями, это так?

— Да, но оно явно было не от него. Я получил письмо, однако не поверил, что оно было написано Тэтчером. Его явно отправил кто-то из офисных сотрудников.

— Какие слова говорили в раздевалке перед финалом Кубка Англии такие футболисты, как Сол Кэмпбелл и Дэвид Джеймс? Я знаю, что английские игроки по-особенному настраиваются на этот турнир.

— На тот момент в команде были еще Сильвен Дистен, долгое время игравший в Англии, и Джермейн Дефо. У нас хватало футболистов с большим опытом выступлений в Англии, которые подходили к финалу с должным настроем. Естественно, перед матчем мы услышали много мотивирующих речей, делились друг с другом полезными советами. Но никто из нас не произнес чего-то особенного, мы и без того прекрасно понимали, какая игра нас ожидает. Все было в наших головах.

— Рикарду Роша рассказывал мне, что, когда он вернулся на «Фраттон Парк» после окончания карьеры, один из фанатов «Портсмута» через твиттер приглашал его выпить пинту пива, пообещав оплатить счет, и тот согласился. Можете похвастаться подобными историями?

— Я уже довольно давно не был в Портсмуте, но знаю группу болельщиков клуба, каждое лето приезжающих в мой родной город Гимарайнш. И если в этот момент я там нахожусь, то с удовольствием встречаюсь с ними. Думаю, что теперь и мне пора бы навестить Портсмут, я не был в городе очень долгое время.

Рикарду Роша: «После первой игры в Англии мне наложили на лицо два шва. А спустя две-три игры у меня их было уже пять»

— А как вы в целом относитесь к соцсетям, у вас есть твиттер или инстаграм?

— У меня есть аккаунт в инстаграме, но я захожу туда не так уж часто. Впрочем, иногда я нахожу время, чтобы пообщаться там с фанатами.

Влюбленный в Шотландию

— После четырех лет в Англии вы перебрались в «Глазго Рейнджерс». В чем заключается главное различие между футболом в АПЛ и в шотландской Премьер-лиге?

— Если вспоминать выступление за «Глазго Рейнджерс», то прежде всего мне приходит на ум колоссальное давление, причем абсолютно в каждой игре. Как дома, так и на выезде. Болельщики жаждали только победы в чемпионате, и их настрой передавался команде. Шотландские клубы уступают в мастерстве английским, но здесь каждый матч проходит в жесткой борьбе до последних секунд. Многие игроки относятся без должного уважения к шотландской лиге до тех пор, пока не окажутся здесь. На мой взгляд, шотландская Премьер-лига заслуживает большего внимания и уважения, чем она имеет.

— Свой первый гол за клуб вы забили в дерби с «Селтиком», после такого любовь фанатов вам наверняка была обеспечена.

— Тот сезон начался для клуба неудачно: «Рейнджерс» проиграли в квалификации Лиги чемпионов литовскому «Каунасу». Меня подписали пару дней спустя. На тот момент «Селтик» три сезона подряд становился чемпионом Шотландии, и нам нужно было прервать эту серию. Победа в очном матче с «Селтиком» оказалась большим импульсом для нас. Фанаты «Рейнджерс» поверили, что нам по силам обойти главного соперника и стать чемпионами. Очень важно, что это была гостевая победа в дерби. Для всех нас она стала огромным толчком вперед.

— Фанаты «Рейнджерс» даже придумали чант про вас. Помните, когда впервые услышали его?

— Честно говоря, когда находишься на поле, тебе достаточно сложно разобрать, что именно поют болельщики. Особенно если у них шотландский акцент! Они придумали пару песен в мою честь, и это было довольно забавно. Я могу с полной уверенностью сказать, что те два сезона в составе «Рейнджерс» были уникальным периодом в моей карьере. В том числе и благодаря фанатам.

— Я слышал историю, что бывший директор «Селтика» подарил вам бутылку виски. Расскажите подробнее.

— Так получилось, что мы жили по соседству. В наш чемпионский сезон, после того как вернулся домой с вечеринки в честь победы, я увидел на крыльце подарочную корзину. В ней была бутылка виски, само собой брендированного, от «Селтика». Но мне все равно было очень приятно. В Шотландии проживают очень приветливые и дружелюбные люди, так что я по-настоящему наслаждался своим пребыванием там.

— Можно ли представить подобную историю между футболистом из «Порту» и директором «Бенфики»?

— Нет, такое точно невозможно!

Живущий настоящим

— Вы что-нибудь слышали о проекте Football Leaks? По слухам, его основатель родом из Португалии и не так давно был задержан. Как относились к публикациям портала в вашей стране?

— Надо понимать, что всякий раз, когда публикуется какая-то закрытая и компрометирующая информация, клубы начинают защищать себя. Португалия в этом случае не исключение. Это не способствует развитию хорошей атмосферы между клубами. Скорее наоборот: настраивает их друг против друга и принуждает к нападению. Но надеюсь, в конце концов все завершится мирно.

— Вы уже не первый год кряду приезжаете в Москву, чтобы выступить в Кубке Легенд, наверняка у вас есть любимые места в городе?

— Честно говоря, у нас остается очень мало времени на прогулки по городу. Обычно перелет отнимает много сил, а после игр ты и вовсе чувствуешь себя убитым. (Улыбается.)

— В российском чемпионате выступало много известных португальцев: Манише, Коштинья, Данни… А вас, случаем, не приглашали в РПЛ?

— По-моему, у меня было приглашение из России в тот момент, когда я переходил из «Тоттенхэма» в «Портсмут». Но я предпочел остаться в Англии. Я точно не вспомню, какой из российских клубов хотел меня подписать. Возможно, это были всего лишь слухи. В любом случае тогда я уже решил перебраться в «Портсмут».

— Типичный день Педру Мендеша — как он выглядит?

— Просыпаюсь, затем иду в спортзал, но не каждый день. Мне нравится играть в паддл-теннис (от оригинального тенниса отличается размерами корта, высотой сетки и ракетками. – Ред.). После этого я обедаю и отправляюсь на работу в офис, а затем все свободное время уделяю своим детям. Иногда у меня бывают рабочие встречи или поездки по утрам. Но если я остаюсь в своем городе и у меня не намечается никаких поездок, перелетов или неотложных дел, то у меня самый обычный распорядок дня.

— Какова ваша главная мечта на данный момент?

— Я не мечтатель и просто рад тому, что происходит со мной сейчас. У меня нет желания ставить перед собой большие цели и убиваться ради их достижения. Само собой, я стремлюсь к тому, что будет лучше для меня и моей семьи. Но я также наслаждаюсь и тем, как складывается моя жизнь прямо сейчас.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев

Видео: YouTube