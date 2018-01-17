Федор Чалов: «Когда получил СМС: «Завтра у тебя тренировка с основой», понял, что все не зря»

Сейчас у нового поколения ЦСКА отличный шанс: клуб мало покупает игроков, и свежая кровь поступает из молодежного состава. Нападающий Федор Чалов — один из тех, кто может использовать эту возможность. Тем более что уже сейчас он был признан лучшим молодым игроком 2017 года и получил премию ДФЛ «Первая пятерка».

«Я теперь равнодушен к чипсам»

— Ты помнишь свой первый поход на стадион?

— В шесть лет я попал в секцию «Юный динамовец». Вместе с братом играл за 1994 год. И вот как-то в школе раздавали билеты на «Динамо», когда они еще играли на старом стадионе. Тогда я с братом сходил на игру – по-моему, против «Амкара».

Федор Чалов — лауреат премии «Первая пятерка-2017». Как это было

— А твоя любимая команда в то время?

— «Челси». Не спрашивай почему, но мне всегда они нравились. А из игроков — Дидье Дрогба.

— Как удавалось совмещать и школу, и девочек, и футбол?

— Первое время было не до девочек. Моя школа была рядом с домом, буквально в 10 минутах ходьбы. Раньше я занимался еще и в музыкальной школе. Это длилось около трех лет. В 14:30 у меня были репетиции, а уже к пяти я должен был ехать на тренировку. Я жил на Соколе, в типично армейском районе, и добирался до «Речного вокзала» — это довольно близко, пара остановок на метро. И я не скажу, что было как-то адски трудно. Да, уроки я делал во время перемен, но кое-как успевал. Проверяли ли тренеры дневники? Да, но претензий не было. Учился я всегда достаточно хорошо, правда, хуже всего мне давались физика и химия.

— Ты рассказывал, что в детстве был упитанным мальчиком. Перед какими вкусностями не мог устоять?

— Перед многими. Мог есть и чипсы, и шоколадки в большом количестве, но на тренировках все потом отрабатывал. Сейчас к этому всему равнодушен, и Паулино Гранеро (тренер ЦСКА по физподготовке. — Ред.) за мной не бегает.

— В какой момент ты понял, что можешь вырасти в профессионального игрока?

— Как-то не особо об этом задумывался. В детстве было много турниров, где я периодически становился и лучшим бомбардиром, и лучшим игроком. Конечно, это придавало уверенности и веры в себя. Я не могу сказать, что приходилось сталкиваться с какими-то совсем уж глобальными проблемами. В армейской школе всегда все было на высоком уровне, условия — хорошие. Бутсы мне покупали родители, с экипировкой проблем тоже не было. Первые бутсы? По-моему, это были Umbro.

— Подавать мячи героям ЦСКА Валерия Газзаева доводилось?

— Лет в 13, когда ЦСКА играл в Лиге чемпионов против «Интера», я выводил на поле Жо, и он в этом матче забил. А потом была игра против «Рубина», я выводил на поле Александра Бухарова, и он тоже забил.

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— Помнишь свою первую зарплату?

— О, вопросы про деньги, как у Юры Дудя? Помню. После первой зарплаты я принес домой тортики и сок. Мне было лет 13. Я не помню, чтобы копил на что-то. Благодаря родителям я ни в чем не нуждался, а деньги оставлял на покушать, сходить в кино. А так совсем недавно с братом пополам купили маме машину.

— Много ли убивал времени, играя на приставке или компьютере?

— Постоянно играли с братом в FIFA – на что-нибудь. Например, кто пойдет в магазин за колой.

— Константин Базелюк в свое время стримил FIFA.

— Я не такой сильный игрок, чтобы начать стримить. Я играл с GoodMax и Timon (армейские фиферы-видеоблогеры. — Ред.), но исключительно для развлечения.

«Гришин просил не повторять своих ошибок»

— Однажды в матче юношеских составов ты забил «Спартаку» пять голов. Что значит это противостояние конкретно для тебя?

— Матчи против «Спартака» — это всегда принципиально. С детства на эти матчи нас настраивать не требовалось. Все и так понимали важность исхода, поэтому всегда было приятно сыграть в дерби.

— Забить основному «Спартаку» — мечта?

— Это точно не мечта. Скорее цель. Пока для меня гол в каждом матче – это цель.

— Экс-тренер армейской «молодежки» Александр Гришин — в чем-то даже культовый персонаж для болельщиков ЦСКА. Какое первое впечатление он произвел на тебя?

— Я знал, что он человек правил. Но мне он был близок, потому что я прошел всю школу ЦСКА, а он легенда клуба. Он строгий, иногда вспыльчивый, но всегда по делу.

-У Александра Гришина есть татуировки. Он никогда не рассказывал, как набил их?

— Рассказывал, но добавлял, чтобы мы не делали таких же ошибок. Я же сам пока не хочу себе что-то набивать.

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— Какая функция отводилась Валерию Минько?

— Он работал в основном с защитниками, потому что и сам легендарный защитник. Он во многих моментах давал подсказки: где лучше пробить, как ногу поставить. Я к нему прислушивался.

— Тимур Жамалетдинов – конкурент, напарник или друг?

— Всего по чуть-чуть. У нас нормальные отношения, мы и общаемся, и сходить можем куда-нибудь вместе покушать.

— Как сейчас проходит обычный день Федора Чалова?

— Просыпаюсь в 9 утра. Если нет взвешивания или других процедур, то завтракаю. Далее еду до «Полежаевской», оттуда на клубном микроавтобусе нас везут на базу, тренировка до двух, сауна, восстановление и обед. После тренировки могу поспать дома, затем сходить в кино с девушкой или куда-нибудь еще, ужинаю и спать ложусь.

«Слуцкий сказал: «Спасибо, что голы забиваешь»

— Когда ты выступал за дубль, не боялся, что шансов проявить себя в основе не будет и все пойдет по привычному маршруту: дубль – аренда – продажа?

— Когда приходил в дубль, думал о том, что пробиться будет очень тяжело, но больше ставил цель себе закрепиться в команде Александра Гришина. Я тогда даже не задумывался о том, что можно тренироваться с основным составом. С наступлением сборов неплохо себя показал, много забивал и стал игроком старта. У меня никогда не было мыслей об аренде. И когда после возвращения с юношеской сборной из Чили прилетел в Москву и мне пришло СМС от клубного администратора: «Завтра у тебя тренировка за основу», тогда я понял, что все не зря. Это была пауза на сборные, потренировался неделю, и за день до возвращения игроков из сборных меня подозвал Леонид Слуцкий и сказал, что до конца года я тренируюсь с основой. Я сказал: «Спасибо». А он в ответ: «Спасибо тебе, что голы забиваешь».

— Ты много выступал за юношеские и молодежные составы сборной России, отличалась ли твоя роль и функции там и в клубе?

— Мои функции в клубе и в юношеских сборных совпадали, но конкретно на ЧМ в Чили у нас были большие кадровые проблемы и многие ребята играли там, где было необходимо, а не на своих позициях.

— А какая самая необычная позиция, на которую тебя ставили тренеры?

— В отличие от Жамалетдинова, которого ставили даже левым полузащитником, меня так не отодвигали. При Слуцком играл крайнего форварда в дуэте с Ласиной Траоре. Счет не помню, но сыграли неплохо. Это был товарищеский матч против тульского «Арсенала», а уже через пару дней я дебютировал в основном составе против «Амкара».

— Во время той игры была безумная метель.

— Перед игрой мне никто ни о чем не говорил. Я на тот момент уже много натренировался с основой. Я надеялся, но не ждал, что Леонид Викторович меня выпустит на замену. Был в такой эйфории, что погодные условия меня вообще не волновали. За те минуты, что играл, ни разу не остановился.

— Забить первый мяч за ЦСКА у тебя получилось далеко не сразу. Как поддерживали партнеры и тренер?

— Я об этом попросту не думал. Рассуждал, что если попадаю в стартовый состав, то чего-то да стою, а голы придут.

— А кто помогал быстрее адаптироваться в команде?

— Саша Головин. Когда я попал в основу, он мне очень помогал. Его бы в этом плане отметил даже больше, чем ветеранов команды.

— Какие функции берет на себя Игорь Акинфеев помимо лидерства на поле?

— Если надо, то Игорь «напихает», а так все молодые игроки ЦСКА уже взрослые и мы сами понимаем, как нам готовить себя к матчам, что делать на тренировках и сколько скушать, поэтому нянчиться с нами не нужно. Наши ветераны давно в футболе, поэтому к ним надо прислушиваться. А Акинфеев для меня пример: армеец со школы, с ЦСКА прошел такой путь… Если честно, в будущем я хотел бы тоже стать капитаном.

— Это правда, что Сергей Игнашевич преодолевает сложные сборы куда легче, чем большинство молодых?

— Так и есть. Когда идут пробежки, всегда кто-то хочет «схалявить», в этот момент просто смотришь на Игнашевича и понимаешь, что он, несмотря на возраст, выполняет все на сто процентов. Один раз он «напихал» всем молодым, что на нас пахать надо. Это придало мотивации. После мы еще лучше стали тренироваться. Судя по отношению и подготовке к тренировкам, Игнашевич еще долго поиграет.

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— Самый необычный прикол, участником которого ты становился в ЦСКА?

— Так сразу и не вспомнишь, но, когда были маленькими, ночью натягивали на человека скатерть, будили с криком: «Просыпайся, потолок падает» – и тот был просто в панике.

«Рэшфорд в юниорах казался неуклюжим»

— Чем отличается футбол Слуцкого от футбола Гончаренко?

— Схемы меняются постоянно: начинали с 3+5+2, а заканчивали практически под 4+3+3. Но вот так чтобы футбол Слуцкого и Гончаренко? Нет, футбол — это одна игра.

— Почему форварды ЦСКА так мало забивают?

— Если бы я это знал, то уже бы решил вопрос и начал забивать. Над реализацией работаю каждый день и часто остаюсь после тренировок. Возможно, все дело в психологии. Я действительно много думаю о том, как бы забить, поэтому и не получается. После зимнего перерыва уже с новыми силами и со свежей головой буду готовиться к сезону.

— Ты много поиграл в юношеской Лиге чемпионов. Кто из игроков-соперников уже вырос в серьезных футболистов?

— После юношеского ЧМ я сразу же прилетел в Манчестер, тогда сыграл против Маркуса Рэшфорда. В то время никто из нас о нем не слышал. Он мне показался каким-то неуклюжим и просто бежал, а потом заиграл как сумасшедший. Кроме того, играли против американцев, и там я встретился на поле с Кристианом Пулишичем из дортмундской «Боруссии». Он тоже особенно ничем не выделялся, а сейчас уже звездный игрок.

— Как ты узнал о том, что признан лучшим молодым игроком года?

— Уже были в Манчестере и узнал во время клубной прогулки. Виктор Михайлович и вся команда поздравили, было приятно.

— В чем особенность «Олд Траффорд»?

— Первое впечатление, что этот стадион – настоящий музей. Все пропитано старой школой, в раздевалках все лаконично и ничего лишнего. Ты выходишь на поле и понимаешь, сколько легенд здесь побывало до тебя. Я уже не говорю про газон. Это было очень круто.

— Если армейские болельщики позовут на фанатский сектор, придешь?

— Конечно, почему нет? Поддержка наших фанатов мне всегда приятна, но сам по себе я не фанат, мне ближе обычное боление и просмотр футбола. Я тоже фанат ЦСКА, но за ворота никогда не доводилось ходить и к ультрас себя не причисляю.

4 по 4😂 A post shared by @ chal_f9 on Dec 28, 2017 at 12:57am PST

— Что нужно сделать Федору Чалову, чтобы вернуть статус основного нападающего ЦСКА?

— Хорошо отдохнуть!

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Сергей Дроняев