Давид Трезеге: «Игра сборной России уже стала сенсацией для всего мира»

Экс-футболист «Монако», «Ювентуса» и сборной Франции Давид Трезеге стал одним из многих звездных гостей, прибывших в Россию на время чемпионата мира. В интервью еженедельнику «Футбол», проходившем в Hyundai Motorstudio, он рассказал о своих впечатлениях от проходящего ЧМ-2018, поделился ожиданиями от выступления французской сборной и выделил российскую команду как главную сенсацию турнира.

— В одном из интервью вы сказали «В сердце я аргентинец». Как вы себя чувствуете после столь неудачного старта сборной Аргентины на ЧМ-2018?

— Аргентинцы пока еще не нашли себя. Они пережили достаточно тяжелое и довольно неожиданное поражение от хорватов. На мой взгляд, игроки не сумели должным образом сработаться друг с другом. Месси не похож на себя, у него не получается показать ту игру, которую мы привыкли видеть в его исполнении. В матче с исландцами им не хватило везения, чтобы вырвать победу. Но у них впереди еще матч против Нигерии, в котором и решится их судьба. Еще есть шанс все исправить. В этом и заключается красота футбола, что всегда можно отыскать дополнительные варианты.

— У вас нет такого ощущения, что у аргентинцев в этот раз довольно слабый состав относительно других топ-команд? Особенно в защите и центре полузащиты.

— Да, я согласен с вами. По прошедшим матчам было видно, что Сампаоли продолжает пробовать новые игровые сочетания. В матчах против Исландии и Хорватии у аргентинцев были совершенно разные схемы, но в обоих случаях эти решения оказались неудачными. Теперь Сампаоли вновь предстоит придумывать что-то новое, в том числе искать другую позицию для Лео Месси. Я очень надеюсь, что в игре с Нигерией аргентинцы предстанут в совершенно ином виде, как в атаке, так и в обороне.

— Французы выиграли два матча и обеспечили себе место в плей-офф, но их игра пока что не сильно впечатляет. Как вам стиль команды Дидье Дешама?

— Думаю, французы сами понимают, что им еще предстоит показать свою истинную силу. Но тот факт, что они обеспечили себе место в плей-офф, не затратив много сил, лишь подтверждает класс команды. Но я уверен, что Дидье Дешам прекрасно осознает, над чем еще ему необходимо работать. Да и французские игроки максимально сосредоточены на успешном выступлении в России.

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Расписание и результаты всех матчей группового этапа ЧМ-2018

— Килиан Мбаппе побил ваш рекорд, став самым молодым французским футболистом, отличившимся на чемпионатах мира. Следите за его успехами?

— Я очень горд за него и искренне рад его успехам. Он достойно проявил себя в игре с Перу, стал автором победного гола. Я не сомневаюсь, что Мбаппе – это настоящее и будущее сборной Франции. Он очень живой и яркий игрок, обладающий большим потенциалом и энтузиазмом. Ему всего 19 лет и я убежден, что у него впереди блестящее будущее. Полагаю, у него есть все шансы стать чемпионом мира.

— Вы же наверняка слышали о египетском вингере Махмуде Хассане, получившем прозвище «Трезеге» из-за схожей с вами внешности? Что думаете об этом?

— Что ж, это хорошо для него (улыбается). Но если честно, мне особо нечего сказать по этому поводу. Однако в любом случае мне приятно, что меня вспоминают. К сожалению, Египту не удалось выйти в плей-офф, но там также хватает талантливых и мастеровитых игроков.

— Впервые с 1986 года российской сборной (тогда еще — СССР) удалось выйти в плей-офф чемпионата мира. По силам ли россиянам стать главным открытием этого турнира?

— Надо сказать, что игра сборной России уже стала сенсацией. Как для российских болельщиков, так и для всего мира. Им еще предстоит непростой матч с Уругваем за первое место в группе, и, надеюсь, Россия удачно проявит себе в этой игре. На данный момент, у вашей команды есть все необходимые качества для продолжения борьбы на турнире. У россиян хватает энтузиазма, их активно поддерживают болельщики, так что можно ожидать от них дальнейших сюрпризов.

— Кого еще помимо французов вы бы назвали среди фаворитов турнира?

— Я бы отметил Бразилию и Испанию. Да даже Германию, несмотря на их поражение в первой игре. Но стоит отметить, что это довольно непредсказуемый турнир. Ни для одной из команд не бывает проходных матчей, оттого за чемпионатом мира стало вдвойне интереснее следить. Да и сборную России сейчас начинают замечать, так что посмотрим, кому улыбнется удача.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press