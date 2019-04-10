Алексей Березуцкий: «Почему я отказался от ЧМ-2018? В последние четыре месяца я играл на одной ноге, это были худшие мои матчи»

Бывший защитник сборной России и ЦСКА Алексей Березуцкий, завершивший игровую карьеру год назад, сейчас вместе с братом-близнецом Василием помогает Леониду Слуцкому в «Витессе». Бывший футболист – о жизни в Голландии, тренерских перспективах и лидере спора бомбардиров РПЛ Федоре Чалове.

Мусор, зарплата, рабочий день

— Ты работаешь в «Витессе» с начала года. Какие впечатления?

— Тяжело быть приятно раскованным и наслаждаться тем, чем занимаешься много лет. В последние годы игровая карьера у меня была трудной профессиональной работой, которую надо было выдержать. Сейчас ситуация поменялась. Мы с Васей правильно сделали, что отдохнули полгода и затем решили попробовать себя в тренерском качестве. Пока все очень нравится, работа интересная.

— Леонид Слуцкий первое время в Арнеме был затворником, а Олег Яровинский практически мгновенно освоился в Голландии. Как у вас с братом проходит адаптация?

— В первые два месяца было очень много работы, времени на отдых вообще нет. Мы с Васей свои семьи не перевозили в Арнем. Контракт с «Витессом» у нас на небольшой срок — до лета. Посмотрим, как дальше дела пойдут.

— Яровинский рассказывал, что он как-то решил постричь лужайку у дома, а соседи стали ругаться: «Ты неделю не стриг газон, надо в полицию обратиться, чтобы чаще занимался этим делом». А ты что для себя открыл в Голландии?

— В целом все просто и понятно, надо свыкнуться. С парковками тяжело: бесплатных практически нет. Не оплатил — придет весьма серьезный штраф. Есть проблема с мусором: в районе, где мы с Васей живем, имеются свои правила. Например, пластиковый мусор разрешено выкидывать только раз в неделю. Стеклянный мусор вообще сдается в отдельных специальных местах. В Голландии можно спокойно пить воду из-под крана – она действительно чистая, все ее пьют. Я по привычке покупаю воду в стеклянной бутылке. Однажды бутылки две недели стояли у меня дома, и я думал, куда же их выкидывать. Картонный мусор вообще позволено раз в месяц выбрасывать — в первое число месяца.

«Витесс» на распутье. Как дела у Слуцкого в Голландии, и правда ли, что он уедет в «Спортинг»

— Тебе хватает зарплаты, которую получаешь в «Витессе»?

— Хватает, но впритык, одному — только снимать квартиру, машину и на еду. Понятно, что работаем не ради денег. Мы практику проходим, хотим попробовать себя — это и есть главный аспект.

— А живете где?

— Рядом с Арнемом, в Остербеке, недалеко от национального парка. Для голландцев это город, для нас – деревня: восемь тысяч человек. Можно сказать, живем в лесу: с оленями, белками и другими животными. А по уровню тут ничего не уступает условной Рублевке.

— Тебе чего-то русского там не хватает?

— Да всего хватает, я человек скромный. Разве что возможности получить какую-то услугу за большие деньги и в кратчайшие сроки. И я говорю не про услугу, связанную с роскошью. Пока не знаю, как это сделать в Голландии. Например, надо повесить люстру. В России можно позвонить и договориться: «Заплачу в два раза больше, но сейчас приезжай», а в Голландии такое невозможно. Вероятно, это связано с их «ленивым» графиком работы.

— Слуцкий рассказывал, что первая команда «Витесса» долго не могла найти тренера по физподготовке: один специалист из «молодежки» ссылался на проведение досуга с семьей, другой – на работу над диссертацией. Леонид Викторович не понимал, как такое возможно, и даже накричал на Яровинского. К Олегу подошла делегация и спросила: «Будешь в суд подавать?» Неужели голландцы такие нежные люди?

— Вася выучил одно предложение на голландском языке. В переводе на русский звучит так: «Я — Вася, я — идиот, не обращайте на меня внимания». А в Голландии действительно свои правила. Например, в команде сейчас есть тренер по физподготовке, но по воскресеньям он вообще не посещает матчи. У него на то есть законная причина: в это время он ходит в церковь. Если игра «Витесса» выпадает на воскресенье – на матче будет тренер по физподготовке из молодежного состава. Позже узнал, что в Голландии вообще самый маленький рабочий день — четыре часа: получается 28 часов в неделю. А дальше все от должности зависит: у кого-то в среду выходной и можно работать дома по телефону… Здесь подобное — нормальная практика.

— Какая у тебя была самая нелепая мысль во время пребывания в Голландии?

— Я легкий социопат. Пока семья ко мне не приедет, я ничего не буду смотреть. За два месяца я ничего и не узнал. Жена с детьми приехала на две недели – и я узнал все. Музей Ван Гога, парки… Когда семья приезжает, то готов разбираться во всем. Хотя живопись вообще не понимаю.

«Что? Где? Когда?», взгляд с трибуны

— Зачем сейчас Слуцкому братья Березуцкие? Задавал ему этот вопрос?

— Мы хорошо общаемся с Леонидом Викторовичем, и он всегда дает четкий и понятный ответ. Он сказал: «Не факт, что вы станете тренерами. Но, может, у вас получится. Я верю, что когда-нибудь это произойдет». Слуцкий знает, что мы понимаем футбол, верит, что у нас может получиться стать хорошими тренерами. Шансы большие, и поэтому он нам помогает. Мы с Васей задаем много глупых вопросов, думаю, Яровинский их задал еще во время работы в «Халл Сити». Вопросы вроде бы и простые, но на самом деле ответы на них мы не знаем и не понимаем. Даже если мы в футболе уже 25 лет.

— Могу ошибаться, но Слуцкий вас пригласил, чтобы почувствовать себя комфортнее.

— Совсем не так. Работа похожа на игру «Что? Где? Когда?». Нужен правильный ответ, в футболе его, к сожалению, нет. Редко бывает, когда ты говоришь, что должно быть так, и все соглашаются. Есть много спорных моментов, и мы их обсуждаем. Главный тренер приходит к решению, полагаясь на наши мысли, на свое мнение. А одна из задач ассистента – вовремя сказать тренеру, если он сомневается.

— Леонид Викторович как-то сказал: «Мне в Голландии не хватает скорости реакции во время матча». В штабе ЦСКА когда-то Сергей Шустиков был предназначен для того, чтобы быстрее реагировать на игровые эпизоды. А вас с Васей на тренерской скамье «Витесса» я не видел.

— Мы сидим не на лавке, а на трибуне, используем микрофон и общаемся с Яровинским. Глобально, чтобы обсудить возможную замену. А Олег как раз должен своевременно передать наши мысли тренеру. Слуцкий ведь может что-то спросить через него у нас. Викторович действительно глубоко уходит в игру, и может что-то забыть. Приходится вмешиваться в некоторые вещи — они небольшие, но весьма существенные.

— Ваша группа на спецкурсах в Академии тренерского мастерства уже дает знать о себе. Игнашевич, Аршавин пошли в тренеры, Широков и Малафеев – на административную работу. Хорошо, что вы все счастливо устроены.

— Пока никто не устроен. Вопрос в том, у кого получится. Этого никто не знает. Со Слуцким у нас с Васей в конце весны обязательно состоится разговор о том, получается ли у нас, стоит ли продолжать. Мы будем интересоваться мнением, но и сами тоже будем размышлять. То, что скажет Слуцкий, – в любом случае интересно.

— Что для тебя тогда означает «получается» в данном контексте?

— Нравится ли — это ключевой вопрос. Потом уже неважно становится, получается или нет. Пока нравится, но если поначалу ощущения были вроде «вау», то теперь — обычные трудовые будни. Здесь нужен другой взгляд. А вообще у нас есть преимущество: нам повезло поработать с лучшими мировыми специалистами.

— В тебе всегда была некоторая русская аристократичность, то есть пренебрежительное отношение к чему-то, приятное раздолбайство. Такие вещи не мешают профессии тренера?

— Вот мы с Васей немного и сомневались. Взяли полгода отдыха, попутешествовали, английский подучили. Хотелось просто отдохнуть, поразмышлять. Мы все время играли в футбол, не видели, как другие люди живут. Ты зарабатываешь хорошие деньги, но чисто технически за всю карьеру их потратить не можешь. Максимум – купить хороший дом, хорошую машину и раз в год в отпуск съездить.

Слуцкий в Европе – это провал? Андрей Вдовин – о том, что мешает главному тренеру «Витесса»

— Вы с Васей еще игроками проявили себя как бизнесмены: следили за акциями и котировками на бирже. В какой момент пришло осознание, что футбол можно совмещать с другим делом?

— Мы не то чтобы переключались с футбола на бизнес, и наоборот. Соглашусь со словами Евгения Гинера, что лучше всего заниматься качественно чем-то одним. Мы были сосредоточены на футболе. Другой вопрос, что удалось найти друзей, которые нам помогали и подсказывали в бизнесе, они и занимались непосредственной работой, а мы в общем-то ничего и не делали.

— Когда ты последний раз общался с Гинером?

— Все разговоры с Евгением Ленноровичем всегда серьезные. Они могут быть и с шутками, но серьезные. Последний раз говорил с ним летом — именно на серьезном уровне, а не «привет-пока». Но о чем – не расскажу.

Отказ от ЧМ-2018, Чалов

— Все спрашивают, почему вы не согласились выступать на домашнем чемпионате мира.

— Вопрос лучше всего задавать Васе. Со мной ситуация была ясной: я получил травму, серьезную для своего возраста. Я никуда и не торопился, по правде говоря, лечился, восстанавливался, но сломался Витя Васин — пришлось играть, потому что не было футболистов. Думаю, это были худшие матчи в моем исполнении за последние четыре месяца. Не вижу смысла в приглашениях в сборную, потому что я играл на одной ноге с половиной. Я мог поехать в сборную, но был в ужасной форме.

— Когда ты последний раз нервничал во время матча? Какой у тебя был супербаттл?

— Да не было такого. Каждая игра как баттл.

— Для чего после Евро-2016 была сказана знаменитая фраза «Мы дерьмо»?

— Все серьезно относятся к такому разговору. Беседа была приватной, но там обсуждалось много чего еще. Фраза же констатировала факт. Мы выступили плохо? Плохо. Из группы мы не вышли. При любом стечении обстоятельств это неудовлетворительный результат. Фраза имеет право на существование, буквально воспринимать ее не надо. Она была сказана не для того, чтобы пощадить Слуцкого. Когда ты футболист, тебя мало заботят мысли тренера. Да и зачем игроку думать о том, что тренер переживает.

— Ты играл в сборной России при Газзаеве, Семине, Хиддинке, Адвокате, Слуцком. Это действительно так важно, чтобы к каждому из запасных тренер находил подход? Ты же не сразу начал выступать в основе.

— Уверен, что у каждого главного тренера свой подход. Перед определенным турниром так или иначе выбирается основной костяк. Здесь важна психология, любой опытный тренер мог подойти и сказать: «Леш, сегодня не играешь, прибережем тебя на следующий матч». И все объясняли свое решение выпускать игрока или оставить его на скамейке запасных. Но вопрос в другом: надо ли это делать или не стоит. Очевидно то, что главный тренер сборной должен держать всю команду в хорошем боевом настроении, включая запасных. Это было, кстати, очень заметно на чемпионате мира-2018. Все играли за общую идею.

— У Слуцкого день рождения в начале мая. Какие подарки он любит, что ему дарят?

— Галстук мы ему уже купили, подарим. А если серьезно, ничего не подарим, это нормальное правило, как кажется. Считаю, лучшее мужское правило из всех существующих: никто никому ничего не дарит. Так гораздо проще.

— Федор Чалов – лучший бомбардир РПЛ на данный момент. Ты удивлен?

— Честно скажу: я тоже ошибался. Чалов понимает сам, что надо много над собой работать. А я считал, что он не сможет достигнуть такого уровня, на котором находится сейчас. Он доказал всем нам, что мы ошибались в своих суждениях, — и это здорово.

— Как считаешь, твое поколение было более активным или более спокойным, чем нынешнее?

— Сейчас соцсети быстро развиваются. Я не разбираюсь в скандалах, просто потому что про них не читаю. А с развитием соцсетей все косячат и попадают в неловкие ситуации. Но и прятаться особого смысла нет. Надо проще относиться ко всему этому. Футболисты, доктора, депутаты и космонавты такие же обычные люди.

Текст: Илья Казаков

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»