Александр Кожевников: «Фаворита в финале Кубка Гагарина нет»

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников на пресс-конференции в пресс-центре «Советского спорта» поделился мнением о финальной серии Кубка Гагарина. Первый матч ЦСКА и «Авангарда» состоится 13 апреля.



– Понравилось ли вам полуфинальное противостояние между ЦСКА и СКА?

– Матчи получился достойные, понравились по накалу. А по игре – мне намного интереснее было смотреть «Восток». В этих играх был более открытый хоккей, хорошие комбинации, это даже чем-то напомнило НХЛ. А здесь все-таки люди больше думали об обороне, не хотели проиграть, у обеих команд было нервное напряжение. ЦСКА победил заслужено – такое ощущение, что они просто сильнее хотели. Но СКА – тоже молодцы, сражались до конца, отдали все силы, но этого не хватило.

– Как вы относитесь к идее перекрестных плей-офф?

– Уже давно многие специалисты говорят, что Восток и Запад должны играть между собой. Нынешний формат плей-офф приводит к тому, что у нас на Западе всегда противостояние ЦСКА – СКА. На Востоке стало больше богатых клубов: Уфа, Екатеринбург, Омск. Команды развиваются и поэтому противостояния поинтереснее. А здесь мы наблюдаем только сопротивление двух команд.

– А вы не боитесь, что это приведет к тому, что тогда ЦСКА и СКА будут играть в финале?

– Не думаю. Есть очень много достойных команд, и еще надо посмотреть, кто выйдет. И надо понимать, что в плей-офф команды играют совсем по-другому, по этому можно вылететь даже от средней команды. Так что это стоило бы попробовать.

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– Как вы считаете, судьи все-таки тащат СКА?

– Если брать первые игры ЦСКА – СКА, то со стороны не смотрелось, что они подсуживают. Их часто критикуют, но у них просто нет уровня этих игр. Нет уровня класса. Мы просто привыкли, что раньше они до судейской карьеры имели опыт игр в Высшей и Первой лиге до 30-35 лет. И поэтому они по-другому чувствовали игру, они ее понимали. А сейчас набирают молодых судей, и они не успевают.

– «Авангард» играет свои домашние матчи в Балашихе, и тем не менее добился большого прогресса. Как вы их оцениваете в этом сезоне?

– Прогресс «Авангарда» заметен, собралась хорошая команда. Они правильно, точечно подобрали игроков, которые были нужны тренеру, и это принесло результат.

– Кто для вас фаворит в финале Кубка Гагарина?

– Для меня нет фаворита. На Востоке игра получилась более интересной и атакующей. Но против такой команды, как ЦСКА, у них столько моментов не будет. Более понятно станет после первой игры. Если сравнить эти полуфиналы, то мне приятнее смотреть на «Авангард».

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Фото: Твиттер ХК «Авангард»

Источник: Еженедельник «Футбол»