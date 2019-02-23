Александр Дюков: «Происходящее с Кокориным и Мамаевым наносит серьезный имиджевый урон российскому футболу»

У Российского футбольного союза теперь новый руководитель. Александр Дюков, глава «Газпром нефти», избран президентом РФС. Он не новый человек в этом виде спорта, ведь именно за время руководства Дюковым «Зенитом» питерский клуб сумел добиться больших побед – завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА. После вступления в должность 51-й летний Александр Дюков рассказал о том, что он намерен в первую очередь сделать в РФС, а также дал оценку главным событиям отечественного футбола.

Как Александра Дюкова выбирали президентом РФС. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Кадровые вопросы

– Каким будет ваше первое решение на посту президента РФС?

– Первые решения уже сделаны. Сразу после конференции состоялось заседание исполкома. Дальше будут изучаться по организационной структуре, распределению функционала между руководителями РФС. Также это и кадровые вопросы, по составу комитетов комиссий при исполкоме. Важен вопрос госбюджета на 2019-й год, формирование его доходной части, что предполагает работу со спонсорами. Необходимо принимать и реализовать решения по развитию отечественного футбола. Перечень решений, который должен быть принят в ближайшее время, значительный, его можно перечислять долго.

Но у меня есть ясное понимание последовательных шагов, которые я должен сделать на посту президента союза

– Ваша новая должность президента не отразится на работе в «Газпроме»?

– Вы переживаете за компанию? Вы акционер корпорации? Если так, то мне это приятно, я рекомендую обратить внимание на акции «Газпром нефти», компания успешна. Она развивается, растет капитализация, также растут дивидендные выплаты. Прошлый год был успешный. Повлияет ли моя работа на это? Нет. Все то время, которое мной уделялось «Зениту», где я был председателем совета директоров, теперь будет уделяться РФС.

– Насколько сильно обновится команда в РФС? Останется ли гендиректор Александр Алаев на своем посту? Действительно ли придут в РФС Илья Геркус и Максим Митрофанов?

– Что касается кадровых назначений, то это один из вопросов, которые я собираюсь рассмотреть, и соответственно принимать решения. Предлагаю не торопить время, отвечу на вопрос концептуально. То о чем я говорил – касается в первую очередь развития. Если говорить об РФС, то тут действительно есть организационный ресурс, около 130 человек. Они действительно любят футбол и работают не покладая рук. Но в основном, около 95% персонала занимается вопросами о проведении соревнований, текущей работы, и вопросами обеспечения и поддержки национальных команд. Нужно сделать анализ деятельности, но очевидно: чтобы преуспеть в реализации мероприятий, которые позволят вывести российский футбол на иной уровень качества, то может понадобиться дополнительный управленческо-организационный ресурс. Если говорить о людях, которые любят футбол и которые владеют управленческими навыками – то они есть, но как и в других сферах деятельности, есть определенный дефицит.

Александр Алаев прекрасно зарекомендовал себя на позиции временного исполняющего обязанности президента РФС. Хотелось бы, чтобы таких людей было как можно больше

Еще раз скажу, что количество задач, которые поставлены в союзе – большое количество, они не исчисляются десятками, а сотнями. Каждому место в строю найдется. Будет много задач, которые предстоит решить, и возможно кто-то придет в РФС. Но опять же, это делается не для того чтобы кого-то «заместить». Уйдет тот, кто не будет справляться со своими задачами. Приход новых людей вполне возможен под решения тех конкретных задач и реализации проектов, которые мы будем реализовывать в ближайшее время.

Попечительский совет и спонсоры

– Нужен ли РФС попечительский совет? Если да, то когда он будет создан, и в какие сроки? Кто будет входить в его состав?

– Попечительский совет — один из инструментов, с помощью которого можно сделать деятельность РФС более открытой, прозрачной и понятной для всех. Для акционеров, для общества. Сложно на данный момент сказать, когда совет будет создан, но чем раньше он появится – тем лучше для отечественного футбола и РФС.

– За 2017 год общий убыток российских футбольных клубов составил почти 2 млрд рублей. Главная причина – трансферы игроков. Как на ваш взгляд можно сделать этот бизнес прибыльным?

– В прибыльности футбольного бизнеса нет оптимальной меры, которая позволит сразу добиться успеха. Это комплексная работа, начиная с выручки клуба до арен и их инфраструктур.

Надо чтобы стадионы становились центром притяжения. Главный вопрос – вопрос продажи пива на аренах

В Европе на матчи ходят семьями, никто не спешит покидать арену. Продажа пива, конечно, не решит все проблемы, ведь актуален вопрос с телевизионными правами. Тут все зависит от качества картинки, работы над ней. Если стадионы заполнены болельщиками, то они привлекут телекамеры, и это скажется положительно на просмотрах. Если болельщик увидит заинтересованность других – он сам присоединится.

Что касается финансового состояния РФС, то я буду анализировать бюджет. На данный момент известно, что финансовое состояние организации стабильное. Есть определенные проблемы с бюджетом на предстоящий год, поскольку пока не сформирован пул спонсоров. Спонсоры были в ожидании, им был важен вопрос, как я понимаю, кто придет к руководству РФС. Надеюсь, в короткое время состоятся переговоры и они пройдут успешно. Будем искать новых спонсоров, и продлевать соглашения с теми партнерами, которые есть на данный момент.

— «Газпром нефть» будет спонсором РФС?

— «Газпром нефть» спонсирует ряд профессиональных клубов, и развивает детско-юношеский спорт. Подход взаимодействия с профессиональными клубами прагматичен. Использование опыта «Зенита» может помочь. Сотрудничество возможно, но все зависит от условий и предложений.

Сергей Прядкин: «Мы знали, что люди пойдут на стадионы после ЧМ-2018, но не думали, что так много»

Стадионы, молодежное первенство

– Что ждет спортивные объекты, которые остались после ЧМ-2018? Есть ли четкая программа по использованию стадионов?

– Сейчас арены переданы в ведения регионов. Все зависит от того, как распорядятся ими региональные власти.

Считаю, что стадионы надо отдать в управление профессиональным футбольным клубам

Без самого футбола самоокупаемость будет трудно одолеть. РФС сделает все возможное, чтобы помочь клубам в этом вопросе. Есть лучшие практики: Казань, Нижний Новгород, Петербург. Использование наследия ЧМ-2018 позволит вывести наш футбол на более высокий уровень. Будут проведены организационные изменения, но и простого копирования не будет. У каждой страны своя специфика. У нас будут свои решения, адаптированные под наши условия деятельности.

– Как будет использоваться арена «Лужники»?

– Безусловно, это задача, которую будем решать с правительством Москвы. Мы могли бы проводить там все матчи сборных, но не уверен, что матч с Андоррой способен собрать полный стадион. Хотя если в нем будет решаться все, то и на эту игру придут. Стадионы в регионах тоже нужно загружать.

– Ваше мнение о том, что белорусские игроки перестанут считаться в России легионерами?

– Исполком РФС принял решение о том, что к легионерам не относятся граждане Республики Беларусь, при условии, что они имеют право выступать за сборную Белоруссии. Мое личное мнение — я это решение поддерживаю. Идут интеграционные процессы между двумя государствами, и правильно, что это затрагивает и профессиональный спорт. Краткосрочно, я считаю, это пойдет на пользу российскому футболу. У нас много школ, они готовят много молодых игроков в возрасте от 17 до 19 лет, для которых проблема найти клуба. И наша задача предоставить им возможность учиться и развиваться дальше. Возможно, новые шаги помогут им реализовывать себя в командах из Белоруссии.

– Как планируете развивать идею более плавного перехода игроков из детско-юношеского во взрослый футбол?

– Если говорить о возрасте 17-19 лет, то было бы правильно переформатировать молодежное первенство, которое мы сейчас проводим. У первенства непонятный формат, и у каждого клуба свое понимание и ожидания от него. У кого-то играют 17-летние, у кого-то более взрослые футболисты, а кто-то использует команду для реабилитации опытных игроков. Когда это делается без души и не ставятся никакие задачи — это выкинутые деньги. Нужно проводить первенство России по круговой системе, как РПЛ. Конечно, все проблемы так не решаться, но позволит оставить в футболе тех ребят, которые не раскрылись в 17 лет.

Например, Далер Кузяев закончил академию «Зенита» в 17 лет и был способным парнем, но не был готов для первой команды. Он мог закончить с футболом. Но ему повезло — благодаря тому, что у Далера — папа футбольный тренер, и он верил в сына. Дальше был Петрозаводск, Нижнекамск, и, спустя годы, Кузяев раскрылся в «Ахмате» и там превратился в игрока национальной сборной. Далеру повезло, что у него есть папа, а многие заканчивают.

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«Весна-осень», дело Кокорина и Мамаева

– Что думаете о возврате всех российских профессиональных лиг к системе «весна-осень»?

–Было бы правильно создать рабочую группу. Я не считаю, что решение, которое приняли в 2010-м, позволило как-то изменить наш футбол и существенно повысить его уровень. Но нельзя и сказать, что ему был нанесен серьезный урон. Из плюсов — синхронизация нашего и европейского календарей, и для РПЛ это важно. Но с другой стороны, мы потеряли месяц-полтора каждого лета -теплого времени, когда можно было бы играть матчи. Хотя если вернуться в 2010-й, мы прекрасно помним, что была страшная жара и игроки теряли сознание на поле во время матчей. Можно вернуться и обратно, но я не собираюсь принимать решение единолично, должно быть обсуждение и консенсус.

Я знаю позицию клубов РПЛ, которые регулярно играют в еврокубках — они будут категорически против. Да и многие клубы ФНЛ не видят в этом проблемы. Но я согласен, что если говорить о ПФЛ, было бы правильно вернуть их на систему «весна-осень». Но вопрос — как это сделать?

Как быть с теми, кто покидает ФНЛ? Им десять месяцев придется занимать себя, а отмечать точно нечего. Многие команды на этом переходе можно просто потерять. 10 месяцев ничего не делать – от клубов ничего не останется. У каждой системы есть свои плюсы и минусы. Но нам не нужны новые конфликты, поэтому нужны обсуждение и дискуссия.

– Кокорину и Мамаеву продлили содержание под стражей в СИЗО до 8 апреля. Как вы относитесь к тому, что происходит с игроками «Зенита» и «Краснодара»?

– Безусловно, я сожалею о том, что произошло, о том, что им была избрана такая мера пресечения. Но с другой стороны, мы понимаем, что это вина Александра и Павла. Давать какую-то правовую или юридическую оценку не могу. Я общался со специалистами — мнения разделились. Кто-то считает, что выбор такой меры пресечения — исключительное событие, а кто-то говорит, что основания у следствия на это есть. Хотелось бы, чтобы суд как можно быстрее перешел к рассмотрению по существу.

На эту ситуацию можно смотреть и как со стороны человека, который лично знает Кокорина. Мне жаль. Я знаю его как доброго и отзывчивого человека. Произошедшее Александра не красит, увиденное (на видеозаписях) меня шокирует. Но я верю, что он хороший парень и не уголовник. И по-человечески мне бы хотелось бы, чтобы эта история быстрее для него завершилась. Он талантливый игрок и нужен отечественному футболу.

С другой стороны, уже как руководителю РФС мне происходящее тоже не нравится — это вопрос репутации и имиджа отечественного футбола. Сейчас, к сожалению, мы регулярно говорим не о развитии футбола, а об этой истории. Это наносит серьезный урон нашему футболу. Думаю, Александр свою ошибку давно осознал и выводы сделал.