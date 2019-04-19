Полузащитник «молодежки» тульского «Арсенала» Станислав Крохин: «Однажды, когда меня оставили вне заявки, пошли ночью с другом и выпили немного»

Станислав Крохин — футболист, который разорвал контракт с молодежкой «Динамо», чтобы больше играть в футбол. Сейчас он выступает за молодежную команду «Арсенала» Т. В интервью Еженедельнику «Футбол» он рассказал про то, как перешел из академии в молодежку, зарплаты в молодежных командах и вызов в сборную России.

Точка кипения

-Как осуществляется переход из академии в молодежную команду?

-Из команды потихоньку (человека 2-3) забирают тренироваться в дубль. Если хорошо проявил себя, подписывают контракт. Однажды мне сказали: «Тренер молодежки хочет тебя посмотреть». У меня тогда случилась травма. Я залечил ее и пришел уже не в академию, а в молодежку. Я играл без контракта где-то полгода, поехал на сборы. Мне сказали: «Пока мы не можем дать тебе контракт. У тебя есть 2 месяца. Если справишься, поставим тебя на контракт» Я и еще один парень тренировались 2 месяца. В итоге с нами подписали контракт на год.

— Сильно ли чувствуется разница между академией и молодежкой?

— Разница сильно чувствуется. В академии на играх мог человек 5 обыграть, там темп не такой высокий был. Переход из детского футбола в взрослый был очень сложным. Там и темп большой, бегать нужно больше, 3-4 человека обыграть не можешь, плотность большая, требований больше. В молодежке играть намного сложней , чем в академии.

— Как пришла в голову идея разорвать контракт? Может, какая-то точка кипения?

— В этом сезоне «Динамо» выиграло «Уфу» — 5:0, я на скамейке сидел. На следующий день я увидел, что нашего тренера уволили. Пришел новый специалист, и матчей 7 он меня не включал даже в заявку. Только под конец первой части сезона я попал в заявку на 4 матча, в двух сыграл. После этого решил для себя: «Я лучше буду играть в слабой команде, чем не буду в сильной» Хотя «Арсенал» сейчас находится выше «Динамо». Роман Широков( спортивный директор «Динамо» — прим. Еженедельник «Футбол») сказал мне: «У тебя сейчас игрового времени мало. Мы тебе можем предложить несколько клубов. Ты здесь мало играть будешь или вообще не будешь».

— Как ты себя чувствовал, когда оказался вне заявки?

— Неприятно, очень непривычно было. Но я понимал, что это все временно и что я не буду постоянно в одной команде играть. Первые недели две переживал, потом как-то нормально стало. Отец поддерживал. Однажды, когда меня оставили вне заявки, пошли ночью с другом и выпили немного. Пили у друга, скинулись деньгами вместе и все.

-После того, как разорвал контракт с » Динамо», хотел попробовать в Европе себя?

Для этого нужен агент. За границей у меня предложений не было. Когда общался с динамовскими агентами, они мне предлагали в «Оренбург». Но там сказали, что мест для приезжих нет; играют только воспитанники.

-Как проходил переход из «Динамо» в тульский «Арсенал»?

-Мы с «Динамо» сначала отправились на сборы в Новогорск на базу клуба. После них ожидались сборы в Турции. Меня на них не взял тренер. Тогда я решил, что точно уйду. У меня не было агента. Я пытался найти что-то сам. В Туле находился знакомый тренер, который меня тренировал еще в «Динамо». Я написал ему: «Можно ли прийти на просмотр или поехать на сборы?» Он сказал, что я не успею поехать на сборы, так как список уже готов. За 4 дня до третьих сборов он написал мне: «Мы готовы тебя посмотреть». После этого мне предложили краткосрочный контракт до лета. «Если ты подойдешь нам, то подпишем на большее время. Если нет, то доиграешь до лета и будешь новый клуб искать», — сказали мне. После подписания была облегченность. Не знаю, что бы я делал, если бы не подписал контракт.

-За разрыв контракта с «Динамо» ты выплачивал компенсацию?

-Нет. Если игрок сам разрывает контракт, то он должен будет выплачивать. А если с обеих сторон, то клуб выплачивает деньги.

-Как отнеслись родители к переезду в другой город?

Отец поддержал. Сказал, что другого варианта нет, нужно ехать.

-Как отнеслись ребята к твоему переходу в «Арсенал»?

Нормально относились. Коллектив хороший. Тем более там был знакомый, с которым мы в академии «Динамо» вместе были. Очень приятно было играть. Если в «Динамо» тренировался, в заявку не попадал. А тут тренер доверяет, ты понимаешь, что не безнадежен, и можешь быть полезен команде. Все рассчитывают на тебя, ждут результата.

-Какова вероятность из молодежки попасть в основную команду?

-На наши игры постоянно ходят из основной команды тренеры, спортивный директор. Если там себя хорошо проявлять, то могут забрать. Кстати, у нас несколько человек уже тренируются с основной командой, но их постоянно «спускают» играть за молодежку. Шансы есть.

-Часто к вам приходят болельщики на игры?

Рассказывали, что раньше, в прошлом сезоне, при хорошей погоде человек под сто приходило. Сейчас не особо много людей ходят. Возможно, это из-за того, что у нас игры по пятницам проходят.

-Недавний домашний матч «Арсенала» с ЦСКА перенесли в Грозный, на вас это как-то повлияло? Вы тоже не в Туле играли?

Мы играли у себя. У нас же основная команда играет на натуральном поле, газон был непригоден для проведения матча. А мы играем на искусственном поле, поэтому спокойно сыграли в Туле.

-Как отдыхаете после игр?

Если играем дома, то через день после матча идем в баню.

Разные условия

-Ранее ты говорил, что в «Арсенале» всего 2 футболки на сезон, а как было в «Динамо»?

-Почти также. У нас была одна домашняя форма, одна гостевая, правда, каждой по 2 комплекта. Если на матче майка порвалась, то тебе выносят запасную. В Туле пока таких моментов не было, может, по два комплекта есть.

-Сильно ли отличаются зарплаты в «Динамо» и в «Арсенале»?

-Одинаково. Может, плюс-минус одна тысяча.

-Зависела ли зарплата от игрового времени?

-Нет. Но если у тебя есть агент, он тебе может выбить побольше денег. Если его нет, то тебе ставят зарплату поменьше.

-Сейчас в Туле у вас у всех одинаковая зарплата?

-Практически да. У пары человек есть побольше или поменьше. В основном у всех одинаковая.

-Есть ли у вас штрафная система насчет веса?

-В Туле с этим не сталкивался. А вот в «Динамо» за лишний килограмм штрафовали. 1000 рублей штраф. К счастью, меня ни разу не штрафовали. Я помню, самый большой перевес в команде был на 2 кг. Но там на первый раз не штрафуют, но если у тебя всегда перевес, тогда дают штраф.

-Помимо этого штрафа были другие?

-В «Динамо» было очень много штрафов: за необоснованную желтую карточку, за удаление, за опоздания на тренировку или теорию. Также нельзя было в телефонах сидеть перед играми — в телефоне можно было только музыку слушать. Если тренер увидит, он сообщает администратору, а тот записывает его на штраф. В «Арсенале» тренеры тоже запрещают. За час до тренировки мы должны друг с другом общаться. Правда, не помню, чтобы в Туле штрафовали вообще.

-У тебя сейчас айфон 5с, хотя с зарплатой футболиста мог бы уже купить модель поновее, на что тратишь деньги?

-Я мало сейчас трачу. В основном, все отправляю отцу. Раньше приходила зарплата, и она улетала дней за десять. Папа спрашивал: «Перекинешь денег?». Я отвечал, что все уже потратил. Отец ругал меня за это.

-На что тратил?

-Тусовки, ставки.

-На себя ставил?

-На себя нельзя ставить. Я никогда не ставил на свою команду. Однажды проиграл 10 000 рублей. Собрал экспресс, в нем меня подвел «Реал». «Сливочные» тогда упустили победу. Когда матч этот закончился, плакать начал. Хотел телефон сломать. Отмечу, что в команде многие у нас ставят — чисто спортивный интерес.

О себе

-Как тебя еще не забрали в армию, ты где-то учишься?

-Есть отсрочка, так как я учусь в институте «Синергия» на педагогическом. На занятия прихожу 2 раза в неделю. Это сделали специально для футболистов. Из-за переезда в Тулу редко появляюсь в институте. На занятиях был последний раз где-то месяц назад.

-Каково жить одному в городе?

-Первые три дня было непривычно — по дому все самому нужно делать. Потом привык. Никто не мешает, делаешь, что хочешь. Иногда с ребятами из команды встречаемся, сразу нескучно становится.

-Как настраиваешься на игру?

-Слушаю спокойную музыку, например, Эндшпиль и Miyagi. Когда на поле выхожу, прошу у Бога помощи.

-Самая необычная история из футбольной жизни?

В «Динамо» турнир был за границей, вроде в Венгрии. В рамках турнира играло «Чертаново» 2000 года с «Фенербахче». Приехало примерно 25 фанатов турецкой команды. Они песни пели, фаеры зажигали — все очень красиво смотрелось. Хорошая поддержка была, но «Фенербахче» все равно проиграл.

-Самая неприятная ситуация в карьере?

-Тогда играл за «Динамо» еще. Летели на выездную игру в Хабаровск. Мы находились в полете 9,5 часов. Прилетели, в отель заселились, покушали, час поспали и поехали на игру сонные — проиграли со счетом 4:2. Это было очень тяжело, перелет нас утомил.

-За какой клуб мечтаешь сыграть?

-«Манчестер Сити». За них болею.

-Ты — нападающий. Есть ли футболист, на которого ты равняешься?

-Равняюсь на Ибрагимовича, потому что он всегда заряженный. Мне нравится его стиль игры.

Вызов в сборную России

-Ранее ты вызывался в сборную России U-18, как это происходило?

-Сначала я подумал, что шутка или ошибка какая-то. Пришел администратор и сказал, что того, того и того вызывают в сборную. Зашел на сайт РФС, где обычно публикуют списки, посмотрел. «О, класс, я в списке», — тогда подумал.

-За вызов в сборную тебе платят как-то?

-За вызов нет. Там есть суточный сбор. Допустим, за ночь дают 700 рулей. В неделю получается 4900 рублей.

Начало

Когда я был в первом классе, к нам зашел мужичок лет пятидесяти. Он спросил: «У кого есть желание заниматься футболом? В выходные в 10 утра жду всех в спортзале». Тогда пришло много людей, среди которых был я. Мне футбол сразу понравился. С тем мужиком я занимался три года. После этого поехали на сборы со старшим годом. Он нам сказал после сборов: «Отдыхайте 2 недели, я вам позвоню». Мы ждали месяц. Оказалось, что тренер спился. Тогда мы решили пойти на просмотр в другой клуб — ДЮСШ-80. Меня взяли через три дня.

2012 год. Однажды мы играли с «Буревестником»(клуб из первой лиги детского футбола — прим. Еженедельник «Футбол»). Мы проиграли со счетом 6:0, но меня заметил скаут «Динамо». Он подошел к моему отцу и сказал: «Хотим пригласить вашего сына в «Динамо». Посмотрим, как он себя проявит в сильной команде». Спустя месяц пришел к ним на просмотр. Через месяц меня взяли. Так и началась нормальная карьера. Отмечу, что там полностью спонсировали: экипировка, сборы, турниры.

Однако играл я там недолго. В феврале я разорвал контракт с «Динамо», потому что там было мало игровой практики. А в моем возрасте нужно больше играть, поэтому решил перейти в «Арсенал» из Тулы.

Фото: официальный сайт тульского «Арсенала»

Текст: Роман Шлуинский