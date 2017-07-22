Президент ПФЛ Андрей Соколов: «Кто мог представить в 2008–2010 годах, что Павлюченко, Измайлов, Ребко и Лебеденко решат завершить карьеру таким образом?»

Президент Профессиональной футбольной лиги – один из ее главных старожилов. Он работает в ПФЛ с 1997 года: начинал юрисконсультом, потом был спортивным и генеральным директором. А возглавил организацию тогда же, когда к ней вернулись права на проведение соревнований, – в начале 2013 года. Андрей Соколов – об изменениях в ПФЛ.

– Чем предстоящий сезон будет отличаться от предыдущих?

– Глобальных отличий нет, ведь это спортивное соревнование, которое протекает по одним и тем же правилам. Но у нас существенно обновился состав участников, особенно в группах «Запад», «Центр» и «Урал-Приволжье». Главное теперь, чтобы все новички, начавшие сезон, завершили его, были здоровы и в спортивном, и в финансовом плане. К сожалению, в группе «Восток» участников не стало больше. Отказываются от повышения в классе и команды, выигравшие соревнования уровнем ниже, – это серьезная проблема, над которой стоит задуматься всем: и лигам, и Российскому футбольному союзу, и региональным федерациям, и межрегиональным объединениям.

– Вторые команды клубов РФПЛ и ФНЛ, а также такие команды, как «Академия им. Понедельника», делают ставку на молодежь. Вас радуют такие новички?

– Подготовка молодых футболистов – это действительно одна из стратегических целей ПФЛ, мы уделяем ей много внимания, постоянно анализируем статистику. И лига омолаживается: если три года назад в первенстве было 45% футболистов в возрасте до 23 лет, то сейчас их – более 60%. И они реально играют, проводят на поле 45-50% от общего соревновательного времени.

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– Четыре с половиной года назад вы стали президентом ПФЛ. Взглянули на лигу по-новому?

– Работая в ПФЛ более 20 лет, я застал разные периоды. Когда-то лига объединяла весь профессиональный клубный футбол страны, сейчас занимается вторым дивизионом. Соответственно меняются и задачи. Но работы, что меня радует, не меньше – мы просто все силы, все время уделяем решению вопросов именно для клубов этого уровня.

– А вы сами изменились?

– Могу сказать, что нет. Да, приходит опыт, в чем-то становишься мудрее, но я не новичок в футболе, просто стало больше ответственности. В целом же я остался простым, доступным человеком. Как и раньше, стараюсь откликаться на все обращения представителей клубов, тренеров, судей, коллег. А ведь люди разные и порой могут удивить. Несколько лет назад утром в выходной день мне позвонил руководитель клуба с очень серьезным, по его словам, вопросом. «Надо ли делать номера на трусах?» – спросил он меня. А мы как раз внесли поправку в регламент по этому поводу — пришлось рассказать. Дело в том, что часто людям проще не посмотреть в документы, а позвонить в лигу – и чем выше уровень специалиста, тем надежнее ответ на вопрос. Ничего страшного, у нас все сотрудники открыты и готовы помочь.

– За 20 лет что-то осталось в лиге неизменным?

– У меня хранятся регламенты соревнований с 1992 года. И там, к примеру, предусматривалось включение команд в соревнования по обращениям советов народных депутатов, представляете?! Мы, конечно, двигаемся в ногу со временем, не боимся чего-то нового, если оно хорошо подготовлено. Пару лет назад сделали обязательными видеотрансляции матчей, сейчас постепенно их улучшаем. В прошлом сезоне впервые в истории второго дивизиона заключили контракт с титульным спонсором. Но важно сохранять преемственность. У нас есть сотрудники, работавшие десять лет назад. А в совете ПФЛ, составленном из руководителей клубов, есть еще более опытные люди. Они помогают сохранять дисциплину. Это очень важно: мы можем долго обсуждать вопросы, высказывать любые мнения. Но когда общее решение принято, все понимают: надо его выполнять. С той же темой по молодым футболистам: год назад мнения разделились, но после работы в совете лиги, на региональных совещаниях и так далее все смогли осознать важность этого вопроса – и на недавнем общем собрании новая норма в регламент была принята без полемики.

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– Помните себя, когда начинали работу в ПФЛ? Ожидали, что она так затянется?

– Я рос в футболе. В лигу пришел из Российской государственной академии физической культуры и спорта, где работал на кафедре теории и методики футбола, и тогда не думал, что могу ее покинуть. Мне эта сфера понятна, я себя в ней ощущаю профессионалом, а футбольное сообщество оказывает доверие. Так что рад, что все сложилось именно так, что я посвящаю свою жизнь футболу. Тем более он безграничен, всегда удивляет чем-то новым, преподносит сюрпризы. А если кто-то говорит, что знает в футболе все, у меня это вызывает недоверие и иронию.

– И что последнее вас удивило?

– По-моему, раньше не было такой несогласованности между видением развития футбола спортивными руководителями и подходами в его организации местными органами власти. К сожалению, сейчас нам часто уже постфактум приходится корректировать, как реализовывать приходящие из регионов идеи. Не хватает предварительного обсуждения этих вопросов с региональными федерациями, лигами и РФС.

Еще всегда интересно смотреть на молодых людей, которые приходят со своей точкой зрения. Это взгляд со стороны – свежий, хотя и не всегда правильный. И он у них тоже трансформируется со временем, когда уже внутри индустрии они понимают, что футбол не так прост, как кажется. Снаружи может показаться: набрал игроков – и вот тебе результат, победы. Но этого обычно недостаточно. И интересно, как сейчас проявит себя новый проект со звучным именем «Арарат». Если приход в «Казанку» того же Сычева более понятен – он связан с «Локомотивом», то тут все в диковинку. Это тоже проявление безграничности футбола: кто мог представить в 2008–2010 годах, что Павлюченко, Измайлов, Ребко и Лебеденко решат завершить карьеру таким образом, да к тому же в одной команде? Надеюсь, что и у футболистов, и у руководителей «Арарата», как и других клубов, исключительно спортивные помыслы.

Текст: Дмитрий Христич

Фото: официальный сайт ПФЛ

Дмитрий Христич Автор еженедельника «Футбол»