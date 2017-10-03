Мировые цены. Сколько стоили билеты на чемпионаты мира прошлых лет

ФИФА открыла продажу билетов на российский чемпионат мира. Самый дешевый из них обойдется гражданину России в 1280 рублей, самый дорогой, на финал, – в 66 000 рублей. Много это или мало? В истории чемпионатов мира бывали времена, когда попасть на стадион можно было и за бесценок, но чаще приходилось платить приличные для своего времени суммы. Еженедельник «Футбол» нашел билеты на все чемпионаты мира, узнал, сколько они стоили, и перевел в современные деньги.

ЧМ-1930

На дебютном чемпионате мира в Уругвае была установлена масса всевозможных рекордов. К примеру, на том турнире прошел матч с самой низкой посещаемостью за всю историю кубков мира. Встреча между сборными Румынии и Перу, по разным данным, собрала от 300 до 2549 зрителей. Те, кто посетил ту игру, имели выбор из четырех разных ценовых категорий билетов. Самые дешевые обошлись зрителям от 0,20 до 0,80 песо, а наиболее дорогие – от 1,50 до 2,00 песо. Официальный доход организаторов по итогам того матча составил 657,20 песо. Зато на матче Уругвай – Перу собралось 70 000 зрителей, а общие сборы составили 1,665 млн песо. То есть средняя цена билета равнялась 23 песо! Очень большие деньги.

Это было непростое время для экономики во всем мире: в Европе бушевал кризис (из-за него большинство европейских сборных не поехали на первый в истории футбола ЧМ). В то же время США погружались в Великую депрессию, а экспорт Уругвая всегда был в основном ориентирован на Штаты. Так что песо пикировал вниз, но безработица росла, и считалось огромной удачей получать квалифицированному рабочему порядка 2,8 песо в день.

Зато в наши дни билеты того турнира ценятся очень высоко. До сих пор они встречаются на различных интернет-аукционах в качестве лотов. И если билет на полуфинальную игру между Уругваем и Югославией можно выторговать по цене от 50 до 70 фунтов стерлингов, то вот билеты с финального матча стоят в разы дороже — от 450 фунтов и выше.

ЧМ-1934

Итальянский чемпионат мира стал первым, прошедшим на территории Европы. Диктаторы любят спорт и победы своих стран на мировых турнирах, а Бенито Муссолини оценил это много раньше всех остальных. Потому победа итальянцев не стала большим сюрпризом. Это один из немногих чемпионатов мира, где на билетах не указана цена. Но есть такие цифры: его матчи посетили 395 000 человек, а прибыль составила 3,6 млн лир. Поскольку доход в те времена можно было получить только за счет билетов, то в среднем посещение матчей стоило примерно 9 лир. Много это или мало? За победу на этом чемпионате каждый игрок сборной Италии получил от дуче по 10 тысяч лир.

В отличие от ЧМ-1930, билеты с итальянского турнира стали гораздо большей редкостью. Этим и объясняется цена за билет на финальный матч того турнира. Сейчас его можно приобрести по цене от 1500 до 2000 фунтов стерлингов.

ЧМ-1938

Первоначально хозяином третьего по счету чемпионата мира должна была стать Аргентина. Однако на конгрессе 1936 года в Берлине приняли решение провести турнир во Франции – даже несмотря на решение ФИФА, постановившей проводить турниры поочередно в Европе и Южной Америке. Аргентинцы в знак протеста решили не посылать свои команды в Европу в течение 20 лет. Второй раз кряду чемпионом стали итальянцы, впервые в истории не позволившие победить стране-хозяйке. Цены на билеты на матчи того турнира имели довольно большой разброс. На матчи первого раунда встречались билеты как по 6, так и по 20 франков. На играх четвертьфинала цены доходили уже до 35 франков. Но такая стоимость была на самые лучшие места на центральной трибуне. Места на вираже стоили значительно ниже. Полуфинал и финал на этих местах можно было посмотреть, заплатив лишь 10–12 франков. В 1938-м одному доллару были эквивалентны 34,74 франка. С учетом инфляции и курса эта сумма равняется приблизительно 1000 современным рублям.

А вот попытаться заполучить в свою коллекцию билеты ЧМ-1938 сейчас весьма проблематично. Большинство ценных лотов были разыграны еще в середине 2000-х.

ЧМ-1950

Первый послевоенный чемпионат мира стал единственным турниром, где победитель и призеры определялись по круговой системе. Проще говоря, обошлись без матчей на вылет. Победители четырех предварительных групп затем провели по матчу друг против друга. Лучшей командой планеты во второй раз в истории стал Уругвай. А 16 июля (день решающей победы над Бразилией) был объявлен национальным праздником в стране. Попасть на матчи группового этапа можно было по цене в 140 крузейро. А вот на игры финального раунда стоимость возросла до 600 крузейро. Крузейро стал денежной единицей Бразилии в 1942 году, придя на смену обесценившемуся бразильскому реалу, и продержался до денежной реформы 1967 года.

Что значит эта сумма в крузейро? С одной стороны, немного, с другой – немало. Например, через пять лет будущий Король футбола Пеле заключит свой первой профессиональный контракт. По его условиям Газолино (первое прозвище Пеле) должен был получать 5000 старых крузейро в месяц.

ЧМ-1954

Турнир, запомнившийся самой грандиозной дракой в истории чемпионатов мира. Знаменитое «бернское побоище» случилось во время четвертьфинального поединка между Венгрией и Бразилией. Еще по ходу игры футболисты несколько раз затевали драку, которая продолжилась после финального свистка в раздевалке венгерской команды. Попасть на финальную игру ЧМ-1954 между сборными ФРГ и Венгрии можно было по цене от 6 до 22 швейцарских франков. Если проецировать ситуацию на наши дни, то минимальная стоимость билета равнялась 12 с половиной современным долларам, или 712 рублям. Максимальная – 46 долларам, или 2622 рублям. В 2014 году коллекционеры могли приобрести такой билет на аукционе за 452 доллара.

ЧМ-1958

Впервые в истории ЧМ победителем проходившего на территории Европы турнира стала команда с другого континента. Плей-офф стал бенефисом бразильца Пеле, забивавшего победные голы в каждом из трех поединков. Стоимость билетов на матчи ЧМ-1958 варьировалась от 7 до 40 шведских крон. Таким образом, по нынешним расценкам минимальный билет стоил около 11,5 доллара, или 655 рублей. За самый дорогой пришлось бы выложить 66 долларов, или чуть менее 3800 рублей. Сейчас такой билет можно приобрести на eBay за 750 долларов.

ЧМ-1962

Проведению ЧМ-1962 едва не помешало сильнейшее землетрясение амплитудой в 9,5 балла, прошедшее в 1960-м и нанесшее огромный ущерб инфраструктуре. Однако все необходимые объекты удалось восстановить в срок. Бразильцы вновь праздновали успех, даже в отсутствие Пеле, получившего травму. Билет на турнир, оформленный по принципу торговой карты, внешне напоминает увеличенный талон на проезд в автобусе. Но вот чем они разительно отличались друг от друга, так это ценой. Несмотря на то что в 1960-х официальной валютой южноамериканской страны был чилийский эскудо, билеты на ЧМ продавали в американских долларах. В интернете встречается сразу несколько видов билетов стоимостью от 1,5 до 13 долларов. С учетом инфляции самый дешевый билет на ЧМ-1962 сейчас обошелся бы в 12 долларов, или в 684 рубля, а самый дорогой – в 104 доллара, или почти в 6000 рублей.

ЧМ-1966

Турнир, запомнившийся бойкотом со стороны африканских сборных и похищением главного приза соревнований – Кубка Жюля Римэ. И если заветная статуэтка была в итоге обнаружена усилиями пса по кличке Пиклз, то прийти к компромиссу с командами из Африки так и не удалось. Билеты на матчи группового этапа и на стадию 1/8 финала продавались за 1 фунт. В ценах нынешнего года это примерно 1300 рублей. На полуфинальные матчи можно было попасть, заплатив от 2 до 10 фунтов. На финал – от 3 до 15 фунтов. Таким образом, самый дорогой билет ЧМ-1966 сейчас бы стоил 257 фунтов, или 19,5 тысячи рублей. На том же eBay его можно приобрести в среднем за 30 фунтов.

Как украсть Кубок мира. Практическое руководство перед ЧМ-2018

ЧМ-1970

На турнире в Мексике был представлен совершенно новый дизайн билетов. Теперь они больше стали похоже на современные квиточки из кинотеатров. Стоимость билетов варьировалась от 30 до 80 мексиканских песо, у которых идентичный с американским долларом символ — $. По нынешним расценкам самый дешевый билет на ЧМ-1970 стоил бы примерно 13 долларов (или 754 рубля). Самый дорогой билет обошелся бы в 621 песо (на нынешние деньги – 35 долларов, или 2030 рублей).

ЧМ-1974

Чемпионат мира в очередной раз претерпел изменения. В 1974 году четвертьфинал и полуфинал были заменены вторым групповым турниром в двух подгруппах, куда по итогам первого раунда вышли по две лучшие команды из четырех групп. Сборная СССР не попала на этот турнир из-за отказа провести годом ранее ответный отборочный матч против Чили, где в тот момент произошел военный переворот. Стоимость билетов на матчи ЧМ-1974 составляла от 15 до 40 немецких марок (это значит, что сейчас за самый дешевый билет пришлось бы отдать 31 доллар, или 1767 рублей). А самый дорогой билет обошелся бы почти в 83 доллара, или в 4731 рубль. Заполучить себе в коллекцию такой билет обойдется в 30 фунтов.

ЧМ-1978

За пару лет до старта чемпионата мира в Аргентине произошел военный переворот. По оценкам правозащитных организаций, за два года в стране погибли и пропали без вести около 30 тысяч человек. Этот факт заставил многие сборные всерьез рассматривать возможность отказа от поездки на ЧМ. Но в итоге в список «отказников» так никто и не записался. Впервые в истории судьба титула решалась в дополнительное время, где хозяева турнира одолели голландцев. Приобрести билеты на турнир можно было за сумму от 7 швейцарских франков. Сейчас это равнялось бы 14,5 доллара, или 826 рублям. А чтобы посмотреть на триумф своей сборной, аргентинцы были вынуждены выкладывать до 75 швейцарских франков. В наше время эта сумма была бы равна 156 долларам, или почти 9000 рублям. На eBay такие билеты продаются в среднем от 40 долларов за штуку.

ЧМ-1982

В 1982 году количество участников финальной стадии турнира возросло до 24 команд. Основной формат соревнований при этом сохранился, за тем лишь исключением, что теперь по итогам второго раунда проводились сначала полуфинальные матчи, где и определялись будущие финалисты. Впервые в истории для определения победителя на стадии плей-офф пришлось пробивать послематчевые пенальти. В третий раз сильнейшей командой планеты стали итальянцы, в финале одолевшие немцев. Матчи турнира обходились болельщикам от 300 до 3000 песет. То есть сейчас любой желающий мог бы попасть на матчи ЧМ-1982 всего за 7,3 доллара, или 416 рублей. Вполне демократично. Да и цена за самый дорогой билет не кажется такой уж неподъемной: 73 доллара, или 4160 рублей. Да и в интернете ценный квиток можно выторговать за сумму в районе 20 долларов.

ЧМ-1986

И вновь формат турнира был изменен. На этот раз 24 команды ограничились одним групповым турниром, после чего началась стадия плей-офф. К слову, абсолютно по такому же принципу проходил недавний Евро-2016 во Франции. ЧМ-1986 был тем самым турниром, где англичане пострадали от Диего Марадоны и его «руки бога». В итоге Диего Армандо победоносно дошел до финала, а аргентинцы второй раз кряду стали чемпионами мира. Чтобы попасть на матчи мексиканского ЧМ и полюбоваться на очаровательного маскота турнира — перчика Пике, болельщики платили от 3 до 50 долларов. Сейчас минимальная цена за такое удовольствие составили бы чуть более 6,5 доллара, или около 380 рублей (даже меньше, чем в 1982-м). А вот самый дорогой билет стоил дороже, чем четырьмя годами ранее: 110,5 доллара, или 6300 рублей.

Трудно быть богом. Илья Казаков – о Диего Марадоне

ЧМ-1990

За право принять ЧМ-1990 боролся СССР, но Исполнительный комитет ФИФА сделал выбор в пользу Италии. Сборная ФРГ третий раз кряду дошла до финала турнира, где одолела аргентинцев. К слову, это был первый случай, когда европейской сборной удалось переиграть в финале южноамериканскую команду. Билеты на ЧМ-1990 делились на 4 категории по стоимости. К примеру, на матч-открытие цена варьировалась от 15 до 120 долларов. Следовательно, самый дешевый билет сейчас стоил бы около 29 долларов, или 1650 рублей. Ну а те, кто не ведет счет деньгам, могли бы расстаться с 230 долларами, или 13 100 рублями ради самого дорогого пропуска на матч. Коллекционеры могут приобрести билет за 20 евро и выше.

ЧМ-1994

Дебютный чемпионат мира для сборной России с момента распада СССР. Самый дешевый билет в 1994-м можно было приобрести за 25 долларов. В наши дни самый доступный пропуск обошелся бы в 41,5 доллара, или в 2365 рублей. Немало. А за лучшее место на финальной игре тогда пришлось выложить 475 долларов. С учетом инфляции эта сумма сейчас равнялась бы 786,5 доллара, или 44 830 рублям. Любители коллекционировать билетики могут заполучить ценную бумажку с чемпионата мира по соккеру всего за 18–20 баксов.

ЧМ-1998

Последний на сегодняшний день чемпионат мира, где ФИФА вносила изменения в регламент соревнований. Состав участников был расширен до 32 команд, разбитых на 8 подгрупп. Сборная Франции впервые добралась до финала и без особых проблем расправилась с бразильцами. Билеты на матчи группового этапа стоили от 200 до 1800 франков. Двести франков в 1998-м сейчас равнозначны 50 долларам, или 2850 рублям. А за самый дорогой билет пришлось бы отдать 450 долларов, или 25 650 рублей. По слухам, некоторые билеты на финальный матч на «Стад-де-Франс» уходили с рук за 15 000 долларов. К слову, сейчас безумцу, согласившемуся отдать такую сумму, это обошлось бы почти в 1,3 млн рублей.

ЧМ-2002

Впервые в истории чемпионат мира прошел в Азии. Кроме того, сразу две страны стали хозяйками соревнований. Но куда больше болельщикам запомнился значительный скачок цен на билеты. Номинальная стоимость самых дешевых из них варьировалась от 60 до 300 долларов (от 4670 до 23 370 рублей в пересчете на 2017 год). Билеты высшей категории на матчи группового этапа начинали отсчет от 150 долларов (11 685 рублей). На финальную игру цены доходили до 750 долларов (почти 58 500 рублей).

ЧМ-2006

Немцам так и не удалось порадовать родных болельщиков и завоевать долгожданный четвертый титул на ЧМ. Вместо них это сделали итальянцы. Чтобы посетить матч-открытие, болельщики платили от 65 (примерно 5700 рублей сегодня) до 300 евро (26 360 рублей). Билеты на матчи группового этапа стоили от 35 (примерно 3000 рублей) до 100 евро (примерно 8850 рублей). Минимальный ценник на матч плей-офф был равен 45 евро (около 4000 рублей), а максимальный (в полуфинале) – 400 евро, которые сейчас равнялись бы 35 000 рублей с учетом инфляции. Билеты на финал стоили от 120 (10 500 рублей) до 600 евро (52 725 рублей). Прикоснуться к такой драгоценности можно и сейчас, заплатив порядка 11 евро в интернете.

ЧМ-2010

Первый чемпионат мира, прошедший на Африканском континенте. Он запомнился заразительным гимном в исполнении Шакиры, рекордом африканских команд на ЧМ (выход Ганы в четвертьфинал) и гегемонией сборной Испании. Посещение матча-открытия обошлось болельщикам от 70 (почти 4500 рублей с учетом инфляции) до 450 долларов (около 28 700 рублей). Цены на встречи группового этапа варьировались от 20 (примерно 1270 рублей) до 160 долларов (10 200 рублей). На матчи плей-офф можно было попасть по цене от 50 (3200 рублей) до 600 долларов (38 200 рублей). А финальная игра стоила зрителям от 150 (9550 рублей) до 900 долларов (57 300 рублей).

ЧМ-2014

Долгожданный четвертый чемпионский титул наконец-то оказался в руках у немцев. Бразильские болельщики, основательно готовившиеся к домашнему ЧМ, были вознаграждены лишь четвертым местом. А сами «селесао» в решающих матчах оказались унижены немцами (1:7) и голландцами (0:3). Матч-открытие можно было увидеть за 220 долларов (13 тысяч рублей в 2017-м). Минимальная стоимость билетов на встречи группового этапа составила 90 долларов (5300 рублей). Игры плей-офф стоили от 110 (6500 рублей) до 660 долларов (39 000 рублей). Решающий матч оценили в 440 долларов (26 000 рублей), а билеты на лучшие места финала обошлись зрителям в 990 долларов (58 500 рублей).

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press