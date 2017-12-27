Квинси Промес: «Мне всегда хотелось войти в историю вместе со «Спартаком»

Впервые в ХХI лучшим игроком года по опросу еженедельника «Футбол» признан футболист московского «Спартака». Квинси Промес был одним из тех, кто привел команду к первому за долго время чемпионскому титулу. И теперь в конце года он принимает поздравления и рассказывает о «Хэнд мейд водке», своем бизнесе и просит никому не рассказывать о его мечте.

«Это было правильное время, чтобы взять трофей»

— Прежде всего хотелось бы поздравить вас с победой в голосовании. Эта премия – что-то похожее на «Золотой мяч» «Франс футбол» и вручается с 1964 года лучшему игроку года в нашей стране. Что для вас значит эта победа?

— «Золотой мяч»? Парни, где мой мяч? Вы его привезли? Сейчас только интервью, а мяч потом? Не-е, так не пойдет! Ладно, шучу. Это реально очень особенный приз. Потому что я очень усердно работал каждый год, чтобы достичь этого уровня. Я в команде уже четвертый год, и меня признают лучшим игроком года – фантастическое чувство!

— Вы первый игрок «Спартака» с 2000 года, который выиграл в голосовании. Тогда победил Егор Титов. Какие впечатления у вас остались от совместной работы с ним?

— Когда футболист уровня Титова становится тренером, ты всегда слушаешь его, потому что он может многому научить тебя и многое рассказать. Он один из лучших игроков «Спартака», я это знаю, и совместная работа с ним была отличным опытом для меня.

— А какую тройку лучших игроков, исключая своих друзей спартаковцев, назвали бы вы?

— Мне нравится Миранчук. Тот, у которого классная левая нога (Алексей. – Ред.). Также мне нравится Смолов. Третьим игроком я назову Витиньо из ЦСКА. Это мой топ-3 чемпионата России. Но Миранчук на первом месте!

(Зобнин + Фернандо) х Каррера = 1-е место. Формула успеха «Спартака»

— В футбольной России чемпионство «Спартака» — пожалуй, главное событие года. А когда вы почувствовали, что «золото» уже не уйдет?

— Когда ты лидируешь в таблице, ты мечтаешь о победе. Ты не можешь говорить об этом вслух, но я задумывался об этом в те моменты, когда мы одерживали победы на последних секундах. Это черта, присущая чемпионским командам. Все складывалось отлично. Была невероятная атмосфера! Фанаты были на высоте. Это было правильное время, чтобы взять трофей. Думаю, что уже после зимнего перерыва я понимал, что мы можем победить в чемпионате.

M O O D 🏆 A post shared by Quincy Promes (@qpromes) on Jul 7, 2017 at 2:39am PDT

— Вам не было страшно, когда в последнем матче в Туле на поле прорвалась толпа болельщиков и начала ломать ворота на сувениры?

— О! Я не могу точно описать это словами. Было очень много людей. И когда они все бегут на тебя, становится по-настоящему страшно. Они счастливы, они хотят отпраздновать успех, но ты все равно понимаешь, что довольно опасно. В тот момент мне было действительно очень страшно, но я понимал, что фанаты хотели разделить эти эмоции с футболистами, так что никаких проблем. Но это был сумасшедший опыт.

— Такое бывает в Голландии?

— Точно нет. Я такое безумие видел только в России!

«Хэнд мейд водка? Нет, это не мой стиль»

— Но фактически «Спартак» стал чемпионом раньше — когда «Зенит» проиграл «Тереку». Что вы делали в тот день?

— Восьмого мая родился мой сын, а 7-го проиграл «Зенит» и мы стали чемпионами. Для меня в тот момент было сразу два повода праздновать. Первой меня поздравила моя жена – мы были вместе в больнице. А потом понеслись звонки, сообщения…

— Денис Глушаков отмечал победу вместе с болельщиками возле стадиона с бутылкой самогона. Вы его пробовали?

— Как? Самогон? Хэнд мейд водка? Не, это не мой стиль. Слишком сильный напиток для меня. Иногда я могу позволить себе немного выпить, но мой максимум – вино.

— Вы как-то раз ходили в баню с Денисом Глушаковым.

— Не как-то раз. Это было много раз.

— Он сказал, что тогда вы продержались там минут десять.

— Внутри? Да, для меня это было непростое испытание. Сейчас я могу продержаться чуть дольше. Но там очень горячо. Вы, русские, действительно сумасшедшие, что ходите туда.

— В России есть традиция — после бани нырять в снег.

— Куда? В снег? Вот в это белое, что сейчас за окном? Вы точно сумасшедшие. Нет, братуха, это точно не для меня!

«Многие в России запомнят меня»

— Как вы сами себе отвечаете на вопрос «Почему я сейчас в России?». Потому что вы так хотите? Или потому что так складывается карьера?

— Потому что я так хочу. Я выбрал «Спартак», потому что это лучший и сильнейший клуб в России. Я знал, что они долгое время не побеждали в чемпионате. Мне хотелось войти в историю вместе с клубом, и сейчас мы чемпионы. Я думаю, что многие запомнят меня. Россия — отличное место, чтобы расти и становиться лучшим игроком.

— С кем вы советовались перед переездом в Москву?

— Со своей семьей. Они полностью поддержали меня в моем решении.

— Когда вам поступит предложение из другого чемпионата, вы тоже будете советоваться с семьей?

— Да, всегда.

— В этом году у вас были такие случаи?

— Парни, вы приехали, чтобы сказать, что я один из лучших игроков чемпионата. Конечно, мне поступают предложения. Не только из топ-5 лучших лиг Европы, из топ-3. Но для меня это не имеет значения, и не сижу и не думаю, как бы я смотрелся в футболке того или иного клуба. Сейчас я игрок «Спартака» и у меня контракт до 2021 года. Я полностью счастлив здесь.

— Значит, вы не планируете никуда уходить зимой?

— Не знаю. Посмотрим, что будет, когда откроется трансферное окно.

Эктор Бракамонте: «Мне предлагали выступать за сборную России, но там тогда играли Кержаков и Аршавин»

— Вы как-то сказали, что в России есть много хороших молодых игроков, способных заиграть в Европе. Назовите хотя бы трех.

— Миранчук – это раз. Миранчук – это два… Три раза Миранчук! А еще тот парень из ЦСКА — Головин. Он еще молод, и у него хорошие шансы уехать в Европу. Ну и Джикия, он же тоже молодой, да?

«Золотые цепи в клипе – это мои»

— Можете сравнить чемпионаты Голландии и России? Назовите по одной сильной и слабой стороне каждого турнира.

— Пфф… Сложно. Но в России взять титул сложнее. Потому что здесь уровень значительно выше, чем в чемпионате Голландии.

— «Спартак» смог бы стать чемпионом в Голландии?

— Я думаю, что да.

— Молодежная академия «Аякса» считается одной из сильнейших в мире. Почему?

— Они научили меня всему. Всему, что надо знать и понимать в футболе. Ведение мяча, дриблинг, удары. Все, что я умею сейчас, – этому меня научили в «Аяксе».

— Вас выгоняли из «Аякса». Это правда, что вашу футбольную карьеру спасли родители?

— Они не спасали ее, потому что я сам спас свою карьеру. Но они поддерживали меня на протяжении всей карьеры, и я очень благодарен им.

— Ваш отец тоже был футболистом. В детстве он был вашим кумиром?

— Скорее нет, чем да. Я смотрел его матчи и следил за тем, как он играет, но он не был моим кумиром. Он часто говорил со мной про футбол, и я внимательно прислушивался к его советам. Но я ничего не перенял у него в плане техники.

— У вас есть два брата, чем они занимаются?

— Они живут в Амстердаме. Один работает на правительство, а второй сейчас без работы, он как раз недавно уволился со старого места.

— Если бы вы тогда не спасли свою карьеру, чем бы сейчас занимались?

— Совершенно без понятия. Я не хочу даже думать об этом. Мне нравится то, чем я занимаюсь, и я получаю от этого удовольствие. Зачем себе забивать голову неприятными мыслями?

— Еще одно событие года: вы записали рэп-трек с Мемфисом Депаем и даже сняли клип. Чья идея?

— Мы придумали это вместе и все сделали сами. Нам обоим очень нравится то, что получилось.

— Золотые цепи на видео — это ваши?

— Да, конечно. А в чем проблема?

— Впечатляет. И эти крутые тачки тоже ваши?

— А как вы думаете?

— Мы думали, что вы могли их взять в аренду у кого-то из российских футболистов.

— Нет, мы не брали их у российских футболистов. Мы снимали клип в Лос-Анджелесе во время моего отпуска. Мы просто хотели повеселиться. Вышло очень классное видео!

— Да мы не спорим. Хотели бы записать трек с кем-нибудь из игроков «Спартака»?

— Я готов заниматься этим только со своими самыми близкими друзьями.

— Есть шанс, что после футбола вы станете музыкантом?

— Я уже музыкант. Я люблю музыку, но как хобби. Там, откуда я родом, рэп – обычная вещь. Кто-то из футболистов любит рыбачить, кто-то ходит в боулинг, а мне нравится рэп. Все просто, парни!

— Что-нибудь из русского рэпа слушаете?

— Много чего. (Начинает хлопать по карманам, ищет смартфон, находит.) Мне сложно запомнить все имена, поскольку они на русском. Лучше я включу на телефоне свой плей-лист, может быть, вы узнаете (включает несколько треков, позже на записи диктофона опознаны Feduk & Allj – «Розовое вино», T-Fest – «Улети» и Ольга Бузова – «Мало половин». Квинси начинает подпевать). «Malo, malo polovin, malo polovin… Мне нравится эта музыка. Я не понимаю, о чем поют, но мне нравится ритм и звучание.

— Вы вроде бы и большой поклонник симулятора FIFA. Играете за «Спартак»?

— Иногда. Но чаще – за «Манчестер Сити», там много скоростных игроков.

— Против кого рубитесь?

— Против Зе Луиша. И я всегда побеждаю.

— У нас тут чемпион редакции по игре в FIFA. Мы думаем, что он сможет обыграть вас.

— Ха, многие так думают. Нужно сыграть, чтобы понять это. Был тут один парень из YouTube, Кефир, лучший игрок в FIFA в России. Мне говорили, что он лучший и обязательно обыграет меня. И что вы думаете? Мы сыграли два матча, сначала выиграл он, затем я.

— У вас ничья?

— Он выиграл 1:0, а я обыграл его со счетом 3:1. Если бы мы играли в Лиге чемпионов, в следующий раунд прошел бы я.

«Я фанат «Барселоны», но Неймар – лучший»

— Как Массимо Каррера повлиял на вас?

— Он отличный тренер и очень помог мне в моем развитии. Тренировать такой клуб, как «Спартак», — это большая ответственность. Лучше всего о нем говорит тот факт, что он сделал нас чемпионами. Если ты становишься чемпионом, значит, ты особенный. У него есть потенциал быть топ-тренером в Европе, а нам нужно продолжать усердно работать.

— Три главных слова, в которых весь Каррера?

— Терпеливый. Верующий. Он всегда верит в нас, в своих игроков, и поддерживает. Властный.

Георгий Джикия: «От Карреры перед каждой игрой звучит пламенная речь»

— В одном из интервью он сравнил вас с Криштиану Роналду.

— Ох, это сумасшествие.

— Вам было бы приятнее, чтобы вас сравнили с Месси? Или с Неймаром? Кто из них троих вообще лучший?

— Ненавижу этот вопрос! Мне очень нравится Неймар. Потому что он играет в моем стиле. То, что он вытворяет с защитниками, – это невероятно. Но нельзя забывать про Месси и Роналду. Если выбирать из них двоих, то я предпочту Месси. Просто я фанат «Барселоны»! Он родился талантливым и феноменальным игроком. А Роналду похож на машину. Но это, конечно, классная машина! Он сильный, мощный, высокий. Я счастлив, что играю в одно время с такими футболистами и наслаждаюсь их игрой. Обязательно буду рассказывать про них своему сыну. Но еще раз: для меня лучший — Неймар.

— Если бы вы могли выбрать, то вы бы предпочли играть с Неймаром в «ПСЖ» или с Месси в «Барселоне»?

— Я ведь фанат «Барсы». Но это сложно, потому что в паре с Неймаром у нас была бы отличная связка. Но все же выберу «Барселону».

— Давайте еще про Карреру. Когда мы, журналисты, сидим на пресс-конференции и смотрим на Карреру, он сидит с серьезным лицом. Знаете, такой покерфейс. И в то же время футболисты рассказывают, что на тренировках он совершенно другой – эмоциональный, энергичный, готовый загрызть всех на поле. Когда он настоящий?

— Это хороший вопрос, чтобы задать ему самому. Но для меня он всегда настоящий. Когда он говорит с вами, он предпочитает быть серьезным, во время работы с нами – более эмоциональным. А вам не нравится его покерфейс?

— Иногда нам бы хотелось, чтобы он был более открытым. Каррера рассказывал, что в «Спартаке» работает нутрициолог, который следит за питанием футболистов. От какой еды пришлось отказаться вам?

— Братуха, ты видел? (Задирает футболку, показывает пресс.). Я ем все что захочу. У меня хороший обмен веществ. Это наследственное. Так что я никогда не набираю лишний вес. Некоторые игроки испытывают определенные затруднения, когда дело касается питания. Но у меня с этим нет проблем.

— Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович считает, что вы даже пьяный будете лучшим игроком в РФПЛ. А вы когда-нибудь выходили на матч или тренировку после вечеринки в клубе?

— Да, бывали такие случаи на тренировках. Парни, я чувствовал себя препаршиво. Но вот выйти на матч в таком состоянии – ни в коем случае. Я могу позволить себе выпить после победы, но на следующий день я все равно останусь лучшим. Но вы не подумайте: я не выпиваю каждую неделю.

«Чемпионат мира – это моя боль»

— Доменико Кришито сказал, что он и многие итальянцы не будут смотреть предстоящий чемпионат мира из-за отсутствия сборной Италии на турнире. А как насчет вас?

— То же самое. Я не буду смотреть, потому что для меня все это очень и очень больно. Я мог выступить на Кубке мира, но я не хочу смотреть, как там играют другие. Нет, я буду следить за Россией и Бразилией, мне нравятся еще несколько команд. Но для меня предстоящий турнир будет болью, потому что сборная Голландии могла быть там.

Доменико Кришито: «Я в «Зените» остался из-за Манчини. Он хорошо объяснил, зачем я ему нужен»

— Ваш прогноз на выступление сборной России на турнире? Мы из группы не выходили начиная с 1986 года…

— Я видел группу сборной России, она не самая сильная и не выглядит непроходимой. На мой взгляд, Россия — один из фаворитов в этой группе.

— Голландия пропускает второй крупный турнир кряду. Что случилось с одной из самых сильных европейских сборных?

— Я не знаю. Возможно, дело в психологии, возможно, в чем-то другом. Мне трудно сказать.

— Многие считают, что голландцам нужен тренер-иностранец.

— Это не моя работа, пускай об этом думают люди из футбольного союза.

— В последних матчах сборной Голландии вас называли ее лидером. На что Александр Кокорин…

— (Прерывает вопрос.) Кто это?

— Нападающий из «Зенита».

— Не знаю о таком. Вы разыгрываете меня? Кто это такой?

— Нападающий сборной России и «Зенита», номер 9, он еще палец в рот засовывает, когда голы отмечает.

— Не, не слышал о таком. И что он говорит?

— Он сказал, что проблема голландской сборной в том, что вы ее лидер.

— Кто-кто это сказал? Повторите еще раз.

— Ко-ко-рин.

— Ок, ладно. И он что, лидер сборной России?

— Один из.

— Нет, он не лидер. Смолов — вот лидер сборной России. Он был капитаном в последней игре, которую я смотрел, он забивает за нее голы, он тащит команду вперед и вдохновляет ее.

«Быть лучшим во всем – это все, чего я хочу»

— Осенью вы представили в инстаграме свой новый логотип. Видно, что там изображены буквы q и p, но все вместе похоже на какую-то маску.

— Это и есть маска. Я сам придумал этот логотип для своей компании. Она занимается соцсетями. Все фото в моем инстаграме с различных фотосессий публикуются с их помощью.

— Только соцсетями? А как насчет бизнеса?

— Бизнесом тоже. Я занят во многих проектах. Я не могу рассказать много об этом, потому что это неофициально. Но на данный момент у меня есть три-четыре проекта, в которые я инвестирую средства. Это автомойка, барбершоп. Еще один проект – приложение, позволяющее найти понравившуюся вещь и приобрести ее. К примеру, мне понравилась твоя рубашка. Я могу сфотографировать ее, загрузить в приложение, и оно отыщет онлайн-магазин, где я могу приобрести эту рубашку. Я также приобрел несколько домов, которые сдаю в аренду. Так что я довольно занятой человек.

— Вам нравится чувствовать себя большим боссом?

— Я просто люблю держать все под контролем. Я сам вовлечен в этот процесс, потому что мне нравится руководить и контролировать работу. Я хочу, чтобы остальные в компании работали так же, как и я. Когда это будет запущено официально, я смогу рассказать вам больше.

— Когда вы смотрите на людей, не возникает мысли «Вот тебе точно надо сходить ко мне в барбершоп»?

— Бывает, бывает… Но я никому не говорю об этом. Каждый сам решает, как ему выглядеть и какой стиль ему ближе. Кому-то вовсе наплевать, а кто-то ходит на стрижку каждую неделю.

— Вы хотели бы, чтобы Зе Луиш стал клиентом вашего барбершопа?

— Да, безусловно. Он выглядит ужасно! Я шучу, Зе Луиш — мой хороший друг.

— Вы один из самых улыбчивых футболистов нашего чемпионата. В чем причина хорошего настроения?

— О, все спрашивают меня об этом. Я наслаждаюсь своей работой и наслаждаюсь своей жизнью. Я очень счастлив. Не всегда, конечно же иногда я бываю злой, и в такие моменты лучше не видеть меня. Но я стараюсь оставаться позитивным, почему бы и нет? Если я не буду улыбаться, я не буду чувствовать себя хорошо и не смогу хорошо играть. Люди вокруг будут спрашивать: «Что случилось с Промесом?» Я буду слушать этих людей, и от этого мне станет еще хуже. Так что нет, я буду улыбаться и наслаждаться жизнью.

— Ваша главная мечта на будущий год?

— Я снова хочу стать чемпионом. Только никому не рассказывайте, чтобы мое желание сбылось. А затем еще раз стать чемпионом, и еще, и еще. Я хочу выиграть Кубок России, хочу снова сыграть в Лиге чемпионов. Я хочу быть лучшим во всем. Вот чего я хочу… Да, парни, и за вами «Золотой мяч», не забудьте!

Текст: Андрей Вдовин, Никита Котов

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1