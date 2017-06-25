Кубок конфедераций. Мексика — Россия Автор: Максим Серегин 15:46, 25.06.2017 0 В центре вниманияРепортажиФото Сборная России покидает Кубок конфедераций со слезами на глазах Не такой исход представлял себе Самедов, забивая первый гол Даже Комбаров недоумевает, как Смольников умудрился промахнуться Самый Акинфеев попытался показать мастер-класс Ибрагимовичу, но не в том месте и не в то время «Гордимся именем великим» Поделиться:Максим Серегин Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра