Кони на переправе. Алексей Андронов – о новом тренере ЦСКА

Автор: Алексей Андронов 0 Comments

Смена тренера в ЦСКА с точки зрения медийной отдачи (или отработки) прошла довольно тихо. Во-первых, особенно не о чем говорить — все назревало, и даже сам Леонид Слуцкий давно, по словам Виктора Гончаренко, принял это решение. Во-вторых, Гончаренко уже был в ЦСКА и даже имеет золотую медаль. В-третьих, лучшие умы заняты допингом и Маклареном — тут не до клуба с третьей строчки чемпионата России.

Виктор Гончаренко

Однако Макларен и допинг — это в основном тема заграничного розлива. А прямо у нас под носом, в ЦСКА, все же происходит определенная революция: этот клуб не замечен в импульсивных решениях, даже уходы Зико и Хуанде Рамоса были четко осмыслены, хоть и состоялись довольно быстро. Нет сомнений, что и сейчас ситуация точно просчитана. И очень важно теперь понять, каков вектор дальнейшего развития клуба. И тренера, которого многие считают самым перспективным в Восточной Европе из тех, кому нет 40.

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Рассуждать об уходе Слуцкого уже не имеет смысла. Это решение назревало, и не только в умах журналистов, но и у самого тренера. 2016-й предъявил нам нового Слуцкого, и сейчас картина очень отличается от той, что была ровно год назад. Водоразделом стал чемпионат Европы, хотя я уверен: неменьший осадок у тренера оставил и безжалостный разгром ЦСКА «Зенитом» в финале Кубка России. Боюсь, что именно это, а вовсе не чемпионство стало фундаментом настроения и эмоционального состояния тренера, перед тем как переместиться из клуба в сборную, а там уже начался сход лавины, который остановить было невозможно.

Думаю, что многие грани проблемы становились ясны президенту ЦСКА буквально в день их поступления. Начиная от появления Слуцкого в сборной и заканчивая играми против «Зенита» и «Ростова», а также не имеющей аналогов серии в Лиге чемпионов. Гинер отличается от нашего футбольного истеблишмента тем, что никогда не действует на эмоциях и никогда ничего не говорит раньше времени. Он закален и отставкой Газзаева в 2003-м, сразу после чемпионства, и возвращением тренера в клуб, и Кубком УЕФА, и весьма успешными годами «битвы против больших бюджетов». Более того, не всегда стоит слушать, что он говорит, а больше следить за интонациями и моментом появления тех или иных реплик. До сентября у Гинера было железное алиби — строящийся стадион. Сейчас, когда этот стадион с трудом собирает половину аншлага, а в части бизнес-лож не набирает и этого, медлить было нельзя.

Экономика, как известно, должна быть экономной. Я не очень верю в то, что Виктор Гончаренко будет получать 350 тысяч евро в год (об этом рассказал футбольный агент еще советских времен Владимир Абрамов), но факт, что он обойдется клубу дешевле Слуцкого. Набор исходных умений и данных белорусского тренера — именно то, что нужно ЦСКА сейчас. Во-первых, Гончаренко не боится проблем. Он готов их решать. Об этом говорят его дела в трех других российских клубах – «Кубани», «Урале» и «Уфе». Во-вторых, Гончаренко очень выдержан и никогда не скажет на публике лишнего. Я давно полагаю, что Евгений Гинер начинает утро с просмотра эпизодов «Крестного отца», поэтому именно такой тренер ему и нужен. Со знанием политеса и умением не проколоться в мелочи. Два из трех российских клубов Гончаренко покидал в атмосфере скандала, но никогда не вмешивался в бурлящие за спиной волны. В-третьих, Гончаренко ни разу за свою карьеру не комментировал публично трансферную политику и ни на что не жаловался. В силу известных причин ЦСКА не может позволить себе дорогие трансферы. В силу работы в клубе Гончаренко прекрасно знает игроков, их возможности, ближайший резерв, а сам он умеет работать без звезд. В его БАТЭ, сокрушившем «Баварию» (не в пятом, кстати, туре, а сильно раньше), никаких звезд не было. Собственно, отчасти они были только в «Кубани», да и то скорее звездочки. Что было в игре его команд всегда — это смысл и достоинство. То, что очень нужно сегодня ЦСКА.

Виктор Гончаренко

Мне кажется, сейчас надо уйти от предположений, каким будет ЦСКА Гончаренко относительно себя сегодняшнего (например, усадит ли он на скамейку или трибуну  Игнашевича, переведет ли в полузащиту Фернандеса, и так далее), — нет никаких сомнений, что он пристально наблюдал за командой и до прихода в клуб, и когда отправился в «Уфу». Я уже писал однажды на страницах еженедельника «Футбол», что нет в истории аналогов, чтобы свободный тренер дважды посещал предсезонные сборы одной и той же команды. Гончаренко это делал. Ему не понадобится время на раскачку. Главное, что ему предстоит сделать сейчас, — определиться вместе с клубным офисом с вектором направления совместного движения. Понимая, что речь идет о ЦСКА, надо смириться с тем, что эти вопросы не будут решаться сколько-нибудь публично.

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Гораздо интереснее порассуждать о том, какие изменения требуются именно игре ЦСКА, и потом сравнить свои ощущения с реальностью. Проблемы армейцев всем известны — возрастная и довольно небыстрая оборона, консерватизм в определении состава, заточенность на узкий круг исполнителей. Я уверен в том, что Гончаренко попытается сделать игру более компактной: он очень пристально следит за европейским футболом, и пример «Лестера» или «Лейпцига» никак не мог пройти мимо него. Считаю, что его мысли о придании большей надежности обороне ЦСКА (степень ее «проходнодворности» показала Европа, где чуть ли не каждая вторая попытка оставить соперника в офсайде завершалась голом) уходят несколько дальше количественного состава линии защиты или персональной расстановки игроков по позициям. Опыт по этой части у Гончаренко большой: все же во всех предыдущих его командах исполнители были ниже классом, и ничего — справлялся. Наверняка он давно изучил записи игры Витиньо, и ему есть что предложить бразильцу (если тот вернется в Москву). И, пожалуй, самое интересное, что мы увидим, — это композиция ЦСКА в атаке: Траоре, судя по всему, из клуба уходит, а Страндберг и Чалов пока зеленоваты. Будет кто-то новый, и Виктор Михайлович наверняка знает всех кандидатов.

Будет, в общем, интересно. И самому Гончаренко тоже: он впервые оказывается в ситуации, когда подржавевший, но когда-то быстрейший гоночный автомобиль надо вернуть на трассу. Первая же официальная игра — с «Зенитом». Не чудо ли?

Текст: Алексей Андронов
Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press

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Алексей Андронов
Алексей Андронов
Ведущий телеканала «Дождь», пресс-атташе сборной России с 2002 по 2003 гг.

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