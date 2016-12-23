Кони на переправе. Алексей Андронов – о новом тренере ЦСКА

Смена тренера в ЦСКА с точки зрения медийной отдачи (или отработки) прошла довольно тихо. Во-первых, особенно не о чем говорить — все назревало, и даже сам Леонид Слуцкий давно, по словам Виктора Гончаренко, принял это решение. Во-вторых, Гончаренко уже был в ЦСКА и даже имеет золотую медаль. В-третьих, лучшие умы заняты допингом и Маклареном — тут не до клуба с третьей строчки чемпионата России.

Однако Макларен и допинг — это в основном тема заграничного розлива. А прямо у нас под носом, в ЦСКА, все же происходит определенная революция: этот клуб не замечен в импульсивных решениях, даже уходы Зико и Хуанде Рамоса были четко осмыслены, хоть и состоялись довольно быстро. Нет сомнений, что и сейчас ситуация точно просчитана. И очень важно теперь понять, каков вектор дальнейшего развития клуба. И тренера, которого многие считают самым перспективным в Восточной Европе из тех, кому нет 40.

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Рассуждать об уходе Слуцкого уже не имеет смысла. Это решение назревало, и не только в умах журналистов, но и у самого тренера. 2016-й предъявил нам нового Слуцкого, и сейчас картина очень отличается от той, что была ровно год назад. Водоразделом стал чемпионат Европы, хотя я уверен: неменьший осадок у тренера оставил и безжалостный разгром ЦСКА «Зенитом» в финале Кубка России. Боюсь, что именно это, а вовсе не чемпионство стало фундаментом настроения и эмоционального состояния тренера, перед тем как переместиться из клуба в сборную, а там уже начался сход лавины, который остановить было невозможно.

Думаю, что многие грани проблемы становились ясны президенту ЦСКА буквально в день их поступления. Начиная от появления Слуцкого в сборной и заканчивая играми против «Зенита» и «Ростова», а также не имеющей аналогов серии в Лиге чемпионов. Гинер отличается от нашего футбольного истеблишмента тем, что никогда не действует на эмоциях и никогда ничего не говорит раньше времени. Он закален и отставкой Газзаева в 2003-м, сразу после чемпионства, и возвращением тренера в клуб, и Кубком УЕФА, и весьма успешными годами «битвы против больших бюджетов». Более того, не всегда стоит слушать, что он говорит, а больше следить за интонациями и моментом появления тех или иных реплик. До сентября у Гинера было железное алиби — строящийся стадион. Сейчас, когда этот стадион с трудом собирает половину аншлага, а в части бизнес-лож не набирает и этого, медлить было нельзя.

Экономика, как известно, должна быть экономной. Я не очень верю в то, что Виктор Гончаренко будет получать 350 тысяч евро в год (об этом рассказал футбольный агент еще советских времен Владимир Абрамов), но факт, что он обойдется клубу дешевле Слуцкого. Набор исходных умений и данных белорусского тренера — именно то, что нужно ЦСКА сейчас. Во-первых, Гончаренко не боится проблем. Он готов их решать. Об этом говорят его дела в трех других российских клубах – «Кубани», «Урале» и «Уфе». Во-вторых, Гончаренко очень выдержан и никогда не скажет на публике лишнего. Я давно полагаю, что Евгений Гинер начинает утро с просмотра эпизодов «Крестного отца», поэтому именно такой тренер ему и нужен. Со знанием политеса и умением не проколоться в мелочи. Два из трех российских клубов Гончаренко покидал в атмосфере скандала, но никогда не вмешивался в бурлящие за спиной волны. В-третьих, Гончаренко ни разу за свою карьеру не комментировал публично трансферную политику и ни на что не жаловался. В силу известных причин ЦСКА не может позволить себе дорогие трансферы. В силу работы в клубе Гончаренко прекрасно знает игроков, их возможности, ближайший резерв, а сам он умеет работать без звезд. В его БАТЭ, сокрушившем «Баварию» (не в пятом, кстати, туре, а сильно раньше), никаких звезд не было. Собственно, отчасти они были только в «Кубани», да и то скорее звездочки. Что было в игре его команд всегда — это смысл и достоинство. То, что очень нужно сегодня ЦСКА.

Мне кажется, сейчас надо уйти от предположений, каким будет ЦСКА Гончаренко относительно себя сегодняшнего (например, усадит ли он на скамейку или трибуну Игнашевича, переведет ли в полузащиту Фернандеса, и так далее), — нет никаких сомнений, что он пристально наблюдал за командой и до прихода в клуб, и когда отправился в «Уфу». Я уже писал однажды на страницах еженедельника «Футбол», что нет в истории аналогов, чтобы свободный тренер дважды посещал предсезонные сборы одной и той же команды. Гончаренко это делал. Ему не понадобится время на раскачку. Главное, что ему предстоит сделать сейчас, — определиться вместе с клубным офисом с вектором направления совместного движения. Понимая, что речь идет о ЦСКА, надо смириться с тем, что эти вопросы не будут решаться сколько-нибудь публично.

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Гораздо интереснее порассуждать о том, какие изменения требуются именно игре ЦСКА, и потом сравнить свои ощущения с реальностью. Проблемы армейцев всем известны — возрастная и довольно небыстрая оборона, консерватизм в определении состава, заточенность на узкий круг исполнителей. Я уверен в том, что Гончаренко попытается сделать игру более компактной: он очень пристально следит за европейским футболом, и пример «Лестера» или «Лейпцига» никак не мог пройти мимо него. Считаю, что его мысли о придании большей надежности обороне ЦСКА (степень ее «проходнодворности» показала Европа, где чуть ли не каждая вторая попытка оставить соперника в офсайде завершалась голом) уходят несколько дальше количественного состава линии защиты или персональной расстановки игроков по позициям. Опыт по этой части у Гончаренко большой: все же во всех предыдущих его командах исполнители были ниже классом, и ничего — справлялся. Наверняка он давно изучил записи игры Витиньо, и ему есть что предложить бразильцу (если тот вернется в Москву). И, пожалуй, самое интересное, что мы увидим, — это композиция ЦСКА в атаке: Траоре, судя по всему, из клуба уходит, а Страндберг и Чалов пока зеленоваты. Будет кто-то новый, и Виктор Михайлович наверняка знает всех кандидатов.

Будет, в общем, интересно. И самому Гончаренко тоже: он впервые оказывается в ситуации, когда подржавевший, но когда-то быстрейший гоночный автомобиль надо вернуть на трассу. Первая же официальная игра — с «Зенитом». Не чудо ли?

Текст: Алексей Андронов

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press