Дьяволы в деталях. За счет чего «Ростов» может пройти «Манчестер Юнайтед»

Россия в восторге: за выход в четвертьфинал Лиги Европы «Ростов» поспорит с самим «Манчестер Юнайтед». Курбан Бердыев против Жозе Моуринью, Сердар Азмун против Златана Ибрагимовича, Кристиан Нобоа против Поля Погба… Так себе афиша, если вы живете не в России. Но все, кто знает, что такое «Ростов» в последние пару лет, просто пожимают плечами, берут лист бумаги, спокойно переписывают слабые места «МЮ» и прикидывают. Как Бердыев и Ко будут разбирать эту махину на винтики.

Букмекеры дают на выход россиян в 1/4 финала коэффициент 5.00, и смельчаков, готовых рискнуть, наверняка будет немало. Если руководство клуба не накрутит цены на билеты на 400%, как это было со «Спартой», команде будет обеспечена сумасшедшая фанатская поддержка. Есть и другие нюансы, которые могут сыграть «Ростову» на руку. Загибайте пальцы.

Удобный стиль

В начале сезона «Манчестер Юнайтед» нередко играл вторым номером, однако со временем акцент сместился в сторону владения мячом. Для «Ростова» такой вариант традиционно удобнее: команда Бердыева заточена на ловушки и образцовые контратаки. «Юнайтед» при желании может отталкиваться и от соперника, но англичане четвертуют Моуринью, если он отдаст инициативу команде, которая впервые в истории участвует в плей-офф Лиги Европы.

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У «МЮ» есть проблемы при вскрытии плотной обороны. Наверняка «дьяволы» будут идти вперед большими силами и предоставят россиянам возможность остро контратаковать. Особенно это касается флангов. Дейли Блинд и тем более Антонио Валенсия любят подключаться к атакам. Вингеры, играющие перед ними, нередко смещаются в центр, уводя оппонентов и освобождая крайкам место для забега к самой лицевой линии. При этом достаточную подстраховку им обеспечивают не всегда, и «Ростов» должен попытаться это использовать.

Важная деталь – схема «Ростова» с тремя защитниками. Играя в три центральных, «Челси» нанес «МЮ» самое чувствительное поражение в сезоне, забив 4 безответных мяча. А за месяц до того такое же тактическое решение Вальтера Маццарри принесло уверенную победу над «Юнайтед» «Уотфорду» – 3:1. В обеих встречах «Манчестер» смотрелся довольно беззубо, хотя больше владел мячом и чаще бил по воротам. «МЮ» вообще не гнушается много бить с любых расстояний, однако дальними ударами забивает лишь изредка. Тактика с тремя защитниками создает команде Моуринью дополнительные проблемы. Правильная организация игры может свести на нет усилия Златана и компании, а резкие и неожиданные выпады – доставить манкунианцам неприятности, ведь с защитными порядками у них все не так уж идеально.

Ослабленная оборона

Благодаря «Сент-Этьену» и конкретно хавбеку Ромену Амума в первом матче с ростовчанами не будет играть Эрик Байи. В ответном матче с французами ивуариец получил два предупреждения за три минуты, и оба раза – за фолы на Амума. Байи очень талантлив, но порой чересчур опрометчив, что выливается в необязательные карточки. Без него защитная линия «МЮ» будет испытывать дискомфорт.

В этом розыгрыше Лиги Европы Моуринью использовал не только основную связку Смоллинг – Байи, но и сочетания Рохо – Байи, Рохо – Блинд и Блинд – Джонс. Жозе убедился, что никто из партнеров Байи не сравнится с ним по отборам и перехватам, да и с выходом из обороны без Эрика возникают сложности. Хорошим первым пасом из оставшейся четверки может похвастать только Блинд, но он левша, и заменять правоногого Байи ему не очень удобно. К тому же Дейли не силен в игре на «втором этаже», а это немаловажно для центрального защитника. Да и в целом позиция на фланге голландцу привычнее. Остальные тоже небезгрешны: Смоллинг и Джонс систематически ошибаются позиционно, а Рохо порой заводится и теряет самообладание.

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Вопрос становится еще более острым, если рассмотреть его с позиции взаимодействия центральных и крайних защитников, а также опорников. Идеальной слаженности и подстраховки здесь нет. Подавляющее количество мячей в ворота Де Хеа залетает либо из-за того, что кто-то из защитников остается один на один с оппонентом, либо после разрезающих передач в полуфланг между крайним и центральным. В центральной зоне тоже есть недоработки, из-за чего «МЮ» нередко пропускает при позиционных атаках соперника. Если Эррера в качестве опорника в последнее время очень убедителен, то Погба, при всем его атакующем потенциале, в оборонительных действиях не преуспевает, часто недобегая и теряя своего игрока. Словом, защита не самая сильная сторона манкунианцев, хотя команды Моуринью и славятся в первую очередь надежной обороной. Подвижные Азмун и Полоз при умелой поддержке центральной линии в состоянии навести шороху в тылу англичан, кто бы там в итоге ни появился.

Недооценка

Чрезвычайно важный фактор, который в итоге должен сыграть ключевую роль, – настрой. То, что у россиян он будет запредельный, сомневаться не приходится. А вот с каким настроением подойдет к матчам «МЮ» – загадка. В команде собраны сплошь суперзвезды, медиаселебрити и патимейкеры, уверенные, что Лигу Европы они способны взять без особых заморочек. Один Поль Погба стоит, как два «Ростова». Вряд ли он будет ночами не спать, думая о том, как же ему противостоять Александру Ерохину или Александру Гацкану. Конечно, мысли о легкой прогулке у англичан пропадут еще при перелете из Лондона в Ростов-на-Дону. Но в целом психологическое преимущество – на стороне россиян: им нечего терять.

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«Юнайтед» в этом году очень редко проигрывает и чувствует себя все увереннее, так что психологически футболисты постепенно расхолаживаются. С одной стороны, чем они раскрепощеннее, тем лучшую игру должны показывать. С другой – если именно в этот момент что-то перестанет получаться, команда может излишне занервничать или, наоборот, впасть в ступор. Для «Ростова» это был бы идеальный вариант: ошарашить соперника, ввести его в состояние психологического дискомфорта. Любопытно, что больше половины мячей в АПЛ (12 из 21) «Юнайтед» пропустил в последние полчаса встреч. Так что обязательное условие для «Ростова» – играть до последнего. Никто не назовет позором вылет от «МЮ» после такой еврокубковой кампании. А вот «дьяволов» вылет в 1/8 финала обескуражит. Хотя они такого, скорее всего, и представить себе не могут.

График

Времени об этом думать у них и не будет: в промежутке между встречами с «Ростовом» «Манчестеру» предстоит тяжелая кубковая игра с «Челси». Один раз в этом сезоне «синие» уже унизили «дьяволов», и повторения такого результата Моуринью точно не захочет. Российский клуб вправе надеяться на то, что обе встречи «Манчестер Юнайтед» проведет в смешанном составе и недосчитается кого-то из важных персон. «Ростову» же за три дня до ответного матча играть дома с «Тереком», но так как никаких первостепенных задач на внутренней арене ростовчане сегодня не решают, здесь можно будет дать некоторое послабление и попробовать ближайший резерв. Правда, в том случае, если «Ростову» после домашней игры с «Манчестером» еще будет светить выход в следующую стадию.

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На волне эйфории от достойного выступления в Лиге чемпионов кажется, что шансы у «Ростова» есть. Здравый смысл подсказывает, что их очень-очень мало. Все в конечном итоге будет зависеть от обстоятельств: насколько все эти нюансы совпадут и сыграют за или против. Одно то, что кто-то из нас всерьез на что-то надеется в противостоянии «Ростова» с таким соперником, подчеркивает, что в нашей стране прямо сейчас есть команда, за которую не стыдно. А ошибки случаются у каждого, как и воспользоваться ими тоже может каждый. Бердыев умеет использовать чужие недочеты, и если ему удастся огорошить таким образом самого Моуринью, это станет великолепной рекламой российскому тренеру и его команде.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press