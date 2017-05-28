Бердыев ждет решения «Рубина» и «Зенита». «Ростов» рискует лишиться половины команды

Пока другие клубы пополняют составы новичками и меняют руководство, в «Ростове до сих пор традиционное для этого времени затишье. В неведении о своем будущем не только тренерский штаб, но и почти все ведущие футболисты.

На торжественном вечере в честь окончания сезона руководители региона высказали пожелание нынешнюю команду сохранить, на деле же- последним месяцем, за который выплачивалась зарплата, остается… январь. Не выплачены, по данным еженедельника «Футбол», и долги по премиальным, еще с прошлого 2016-го года. Именно по этой причине весь тренерский штаб уже мог расторгнуть контракт, действующий до конца сезона-2017/18. Пока же все в ожидании решения своего шефа.

Будущее Курбана Бердыева должно было проясниться в субботу, на которую в Казани назначали заседание совета директоров «Рубина», где собирались решить – продолжит ли работу с командой испанец Хави Грасия. Но знаковую встречу высших руководителей казанского клуба перенесли, что добавило загадок в карьерных перспективах Бердыева.

В субботу новый спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания, помогавший в последнее время комплектовать «Ростов», заявил, что и в Петербурге вопрос с главным тренером остается открытым. Масла в информационный огонь подлило и признание Сарсании, что состав «Зенита» не соответствует турнирным задачами и приоритетным направлением в селекции станет приглашение более сильных российских и зарубежных мастеров. Кого именно – зависит от фамилии тренера.

В «Ростове» тем временем ситуация с игроками еще загадочней тренерской. По сообщениям наших источников, контракты в ближайшее время заканчиваются у вратарей Никиты Медведева и Сослана Джанаева, защитника Сесара Наваса, хавбека Кристиана Нобоа и нападающего Дмитрия Полоза. Закрывать вопрос о продлении соглашений с ведущими игроками руководство клуба не торопится, а в случае с Джанаевым камнем преткновения стали финансовые условия.

По информации еженедельника «Футбол», по прежнему контракту зарплата 30-летнего вратаря была в районе 240 тысяч долларов в год. По меркам РФПЛ более чем скромные цифры для вратаря с таким статусом, вызывавшимся к тому до получения травмы в сборную постоянно. Для сравнения – зенитовское жалованье просидевшего половину чемпионата на скамейке и потерявшего место в сборной Юрия Лодыгина – 800 тысяч годовых.

Варианты у Сослана Джанаева есть, у его партнеров их тоже хватает, например, Нобоа интересутся не только российские, но и европейские, американские и мексиканские клубы. Но на паузу решения поставлены не случайно.

У почти названных футболистов остается обоюдное, кстати, желание продолжить совместную работу со штабом Курбана Бердыева. Ближайшие дни обещают ответить на главный вопрос – в каком это случится клубе.

Текст: Максим Михалко

Фото: Global Look Press

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»