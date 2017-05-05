Утолить жажду. Александр Неценко — о предстоящем чемпионате мира по хоккею

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн дважды помог коллеге из ИИХФ Рене Фазелю. Получив отказ от МОК по оплате страховок и логистики для Олимпиады в Пхенчхане, НХЛ могла бы взять эти деньги у ИИХФ, но Беттмэн щедрое предложение отклонил под предлогом не давать денег МОК, а потратить их на развитие игры с клюшкой и шайбой. Заодно он запретил игрокам приезжать на зимние Игры. А это значит, хоккеисты за океаном остались без желанного турнира, но с жаждой получить дополнительные эмоции в сборной на «детище Фазеля» –чемпионате мира в Париже и Кельне.

Шведы впервые со времен победного для себя 2013-го везут из НХЛ приличную компанию для борьбы за «золото», включая оборону с элитными Хэдманом, Стольманом и Экманом-Ларссоном. Канада хочет забронировать за собой трофейную «чашку», которую она брала два года подряд. Поэтому тренирует ее теперь Джон Купер, при котором Никита Кучеров превратился в звезду НХЛ, а «Тампа» за три последних года дважды играла в полуфинале Кубка Стэнли при потолке зарплат. В составе «кленовых» — олимпийский чемпион Сочи Дюшейн, победители прошлогоднего Кубка мира Жиру и О’Райлли, а также золотые призеры первенства планеты в России – лучший защитник турнира Мэтисон, вратарь Пикар и форвард Шайфли.

Из задорной сборной талантов Северной Америки, засветившейся на Кубке мира, на чемпионат едет еще восемь человек. Среди них «звездно-полосатые» Ларкин, Айкел и Годро, а также канадец МакКинон. А еще бригада вратарей «Детройта» — чех Мразек и американец Ховард, молодое поколение звезд из Финляндии – Ахо, Пульюярви и Рантанен (жаль, что Лайне отказался, но ему важнее сейчас здоровье), а заодно квартет чехов – защитник Кемпны, а также крепкие нападающие Ворачек, Плеканец и Пастрняк.

ЧМ-2017. Группа А. Все, что нужно знать о сборных России, Швеции, Дании и Латвии

Нас ждет жаркий турнир. Очевидно, что из кожи при родных трибунах будут лезть французы и немцы. В жизни любого мужчины есть категория запретных тем для обсуждения. Ему просто неприятно о них вспоминать. У сборной России это то, как четыре года назад, 9 мая, она проиграла «мушкетерам» в группе и как в середине апреля они же взяли и нокаутировали в Челябинске олимпийскую сборную России в овертайме. Германия же на домашнем чемпионате мира-2010 принимала участие в матче за «бронзу», чуть не остановив в полуфинале нашу сборную с Овечкиным, Федоровым, Гончаром, Ковальчуком, Малкиным и Дацюком. Повторить это достижение будет сложно, но на всякий случай из НХЛ к немцам едут вратарь Грайсс, защитник Зайденберг и форвард Ридер. Бояться их не стоит, но если кто забыл, то в составе сборной Европы они играли в финале Кубка мира с Канадой.

У России с виду все хорошо. Правда, озвученная декларация наигрывать игроков из КХЛ на Олимпиаду идет вразрез с задачей брать медали на чемпионате мира. Олег Знарок за три первенства планеты никогда не уезжал «пустым» и есть основания полагать, что Василевский, Наместников и Кучеров из «Тампы», Панарин из «Чикаго», а также Проворов из «Филадельфии» — это еще не все, что можно зачерпнуть ценного из заокеанского котла. Тем более все сборные с надеждой посматривают на второй раунд Кубка Стэнли, перебирая в голове имена желаемых персон.

Текст: Александр Неценко

Фото: Global Look Press

Александр Неценко Комментатор «Матч ТВ», ведущий радио «Маяк» и «Вести ФМ»