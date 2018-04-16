Олег Знарок покинул СКА, в НХЛ началась борьба за Кубок Стэнли. Главные истории недели

Еженедельник «Футбол» вспоминает главные истории за прошедшую неделю из мира хоккея.

Олег Знарок покинул СКА

Он не будет работать и со сборной России

Главный тренер СКА из Санкт-Петербурга Олег Знарок приостановил свою карьеру. Пятидесятипятилетний специалист ушел из клуба после того, как петербуржцы проиграли полуфинальную серию Кубка Гагарина московскому ЦСКА (общий счет — 2:4). Сообщается, что его место займет экс-главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев. Напомним, вместе со Знарком «армейцы» с Невы выиграли Кубок Гагарина-2017, а также впервые в своей истории стали чемпионами регулярного сезона КХЛ (произошло это в текущем сезоне).

Также Олег Валерьевич не повезет сборную России на майский чемпионат мира, который пройдет в Дании. Нашей командой на турнире будет также руководить Воробьев. Главным достижением Знарка в сборной стала победа на Олимпийских играх в Пхенчхане. За пять лет работы с Россией специалист привел хоккейную сборную к 5 медалям: помимо «золота» на корейских Играх был выигран ЧМ-2014, а также «серебро» (2015) и «бронза» (2016, 2017) мирового первенства. Исполняющим обязанности главного тренера национальной команды на время турнира станет все тот же Воробьев. Напомним, он входил в штаб российской сборной при Знарке.

По неофициальным данным, Знарок отказался работать в клубе и в сборной из-за разногласий с членами семьи миллиардеров Ротенбергов. Якобы они пытались вмешиваться в работу тренера и мешали ему принимать собственные решения. Ротенберги входят в совет директоров ФХР и руководят командой из Санкт-Петербурга.

Хельсинки может остаться без НХЛ

Во всем виноваты Ротенберг и Тимченко

Проведение двух матчей регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой Пантерз» и «Виннипег Джетс» в Хельсинки оказалось под угрозой срыва. Дело в том, что в санкционные списки США входят совладельцы арены – российские бизнесмены Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг. Им принадлежат 45% акций, что меньше порогового значения в 50%, при котором контрагенты считаются подпадающими под санкции. Тем не менее в структуре собственности компании предусмотрено наличие разных классов акций с разными полномочиями, что теоретически может создать затруднения в работе с американскими компаниями.

«Мы должны прояснить этот вопрос. Мы не занимаем никакой политической позиции, если мы не нарушаем законы и постановления, то не видим проблем. Когда мы проводили на этой арене выставочные матчи перед Кубком мира, то запрашивали разрешение у властей США. Оно было получено, и мы уверены, что и на этот раз его получим», – сообщил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли. Встречи запланированы на 1 и 2 ноября на «Хартвалл Арене», а все билеты на оба матча уже проданы.

Напомним, что в январе было объявлено о проведении игр регулярного чемпионата НХЛ в Гетеборге и Хельсинки в рамках Global Series 2018. Матч-открытие сезона между «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Джерси Дэвилз» пройдет 6 октября в Швеции. Кроме того, в рамках заключительной части тренировочных лагерей в Швейцарии и Германии «Дэвилз» сыграют с «Берном» 1 октября, а «Ойлерз» проведут встречу с «Кельнер Хайе» двумя днями позже.

Аквариум с сомами и джерси для статуи Свободы

В НХЛ началась борьба за Кубок Стэнли

Ради итоговой победы в Кубке Стэнли клубы готовы совершать отчаянные поступки. Победитель регулярного чемпионата «Нэшвилл» на домашней арене установил аквариум с сомами. Дело в том, что у болельщиков «хищников» существует традиция бросать мертвого сома на лед во время матчей плей-офф. Похожая привычка есть у фанатов «Детройта», только вместо сомов они используют осьминогов. Наибольший вклад в реализацию проекта внесла жена бывшего капитана «Предаторз» Майка Фишера и победительница шоу American Idol Кэрри Андервуд. Она предложила 70 000 долларов для установки аквариума.

Куда более изобретательными оказались владельцы клуба «Вегас». Они облачили реплику статуи Свободы в Лас-Вегасе в игровую джерси клуба. Создание формы заняло четыре дня. Она весит 272 кг и в длину растягивается на 8,5 м. Стоит добавить, что креативные решения принесли свои плоды. «Предаторз» и «Голден Найтс» выиграли оба стартовых домашних матча плей-офф против «Колорадо» и «Лос-Анджелес».

А вот «Виннипег Джетс» ради первой победы в плей-офф за 19 лет существования франшизы не пришлось выдумывать что-то оригинальное. Клуб, образовавшийся после переезда в Канаду «Атланты Трэшерз», дважды в истории выходил в плей-офф. В 2007 году «Трэшерз» проиграли четыре матча против «Рейнджерс», а в 2015-м «Джетс» в четырех играх были биты «Анахаймом». Историческую победу «Виннипег» одержал над «Миннесотой» (3:2). Оригинальный «Виннипег Джетс», участвовавший в НХЛ с 1972 по 1996 год, позднее перебрался в Финикс. Сейчас та команда выступает под названием «Аризона Койотис».

Подготовили: Никита Котов, Дмитрий Темников

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