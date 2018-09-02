Календарь Континентальной хоккейной лиги — 2018/19

Календарь Континентальная хоккейная лига сезона 2018/19
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
Дивизион Боброва
ХК Динамо (Москва, Россия)
Динамо (Рига, Латвия)
Йокерит (Хельсинки, Финляндия)
СКА (Санкт-Петербург, Россия)
Северсталь (Череповец, Россия)
Спартак (Москва, Россия)
Дивизион Тарасова
Витязь (Подольск, Россия)
Динамо (Минск, Белоруссия)
Локомотив (Ярославль, Россия)
Слован (Братислава, Словакия)
Сочи (Сочи, Россия)
ЦСКА (Москва, Россия)
КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
Дивизион Харламова
Автомобилист (Екатеринбург, Россия)
Ак Барс (Казань, Россия)
Металлург (Магнитогорск, Россия)
Нефтехимик (Нижнекамск, Россия)
Торпедо (Нижний Новгород, Россия)
Трактор (Челябинск, Россия)
Дивизион Чернышева
Авангард (Омск, Россия)
Адмирал (Владивосток, Россия)
Амур (Хабаровск, Россия)
Барыс (Астана, Казахстан)
Салават Юлаев (Уфа, Россия)
Сибирь (Новосибирск, Россия)
Куньлунь Ред Стар (Пекин, Китай)
Первый этап — Регулярный чемпионат
1 сентября 2018 года, суббота
Ак Барс – СКА
2 сентября, воскресенье
Северсталь – Сибирь
Автомобилист – Динамо Р
Локомотив – Авангард
Трактор – ЦСКА
ХК Динамо – Салават Юлаев
Металлург Мг – Слован
Спартак – Амур
3 сентября, понедельник
Нефтехимик – Витязь
Сочи – Адмирал
Ак Барс – Динамо Мн
Торпедо НН – СКА
Йокерит – Куньлунь Ред Стар
4 сентября, вторник
Металлург Мг – Динамо Р
Северсталь – Салават Юлаев
Автомобилист – ЦСКА
Локомотив – Сибирь
Трактор – Слован
ХК Динамо – Авангард
5 сентября, среда
Торпедо НН – Динамо Мн
Йокерит – Амур
Нефтехимик – Барыс
Сочи – Куньлунь Ред Стар
Ак Барс – Витязь
Спартак – Адмирал
6 сентября, четверг
Локомотив – Салават Юлаев
Металлург Мг – ЦСКА
ХК Динамо – Сибирь
Автомобилист – Слован
Северсталь – Авангард
7 сентября, пятница
Ак Барс – Барыс
Спартак – Куньлунь Ред Стар
Торпедо НН – Витязь
Йокерит – Адмирал
Нефтехимик – Динамо Мн
Сочи – Амур
8 сентября, суббота
ХК Динамо – ЦСКА
СКА – Салават Юлаев
Динамо Р – Сибирь
9 сентября, воскресенье
Металлург Мг – Куньлунь Ред Стар
Слован – Локомотив
Автомобилист – Адмирал
Динамо Р – Северсталь
Торпедо НН – Барыс
10 сентября, понедельник
СКА – Сочи
Витязь – Спартак
Авангард – Нефтехимик
Динамо Мн – Йокерит
11 сентября, вторник
Трактор – Металлург Мг
Слован – Северсталь
Сибирь – Автомобилист
Динамо Р – ХК Динамо
ЦСКА – Локомотив
12 сентября, среда
Амур – Адмирал
Салават Юлаев – Торпедо НН
Динамо Мн – Спартак
Барыс – Нефтехимик
СКА – Йокерит
Авангард – Ак Барс
Витязь – Сочи
13 сентября, четверг
ЦСКА – Северсталь
Трактор – Автомобилист
Авангард – Металлург Мг
Слован – ХК Динамо
14 сентября, пятница
СКА – Спартак
Сибирь – Нефтехимик
Витязь – Йокерит
Амур – Адмирал
Салават Юлаев – Ак Барс
Динамо Мн – Сочи
Барыс – Торпедо НН
15 сентября, суббота
Металлург Мг – Трактор
Витязь – Слован
Локомотив – Северсталь
16 сентября, воскресенье
Сибирь – Торпедо НН
Салават Юлаев – Нефтехимик
Куньлунь Ред Стар – Динамо Р
Барыс – Ак Барс
17 сентября, понедельник
Адмирал – ЦСКА
Спартак – Автомобилист
Куньлунь Ред Стар – Слован
Йокерит – Трактор
Амур – Динамо Р
Сочи – Металлург Мг
18 сентября, вторник
Салават Юлаев – Сибирь
Торпедо НН – Ак Барс
Барыс – Авангард
Северсталь – СКА
Локомотив – Динамо Мн
ХК Динамо – Витязь
19 сентября, среда
Амур – Слован
Сочи – Автомобилист
Адмирал – Динамо Р
Спартак – Трактор
Куньлунь Ред Стар – ЦСКА
Йокерит – Металлург Мг
20 сентября, четверг
Локомотив – Витязь
Сибирь – Авангард
ХК Динамо – СКА
Северсталь – Динамо Мн
21 сентября, пятница
Амур – ЦСКА
Сочи – Трактор
Адмирал – Слован
Торпедо НН – Металлург Мг
Нефтехимик – Ак Барс
Йокерит – Автомобилист
22 сентября, суббота
Салават Юлаев – Барыс
ХК Динамо – Динамо Мн
Авангард – Куньлунь Ред Стар
Северсталь – Витязь
Локомотив – СКА
23 сентября, воскресенье
Динамо Р – Спартак
24 сентября, понедельник
Трактор – Салават Юлаев
ХК Динамо – Барыс
Авангард – Амур
Нефтехимик – Куньлунь Ред Стар
Ак Барс – Сибирь
25 сентября, вторник
Автомобилист – Локомотив
Динамо Р – Йокерит
ЦСКА – Сочи
Металлург Мг – Северсталь
Слован – Спартак
26 сентября, среда
Нефтехимик – Амур
СКА – Сибирь
Ак Барс – Куньлунь Ред Стар
Витязь – Барыс
Торпедо НН – Адмирал
Динамо Мн – Салават Юлаев
27 сентября, четверг
Слован – Йокерит
Металлург Мг – ХК Динамо
Динамо Р – Сочи
Автомобилист – Северсталь
ЦСКА – Спартак
Трактор – Локомотив
28 сентября, пятница
Торпедо НН – Куньлунь Ред Стар
Динамо Мн – Сибирь
Нефтехимик – Адмирал
СКА – Авангард
Ак Барс – Амур
Витязь – Салават Юлаев
29 сентября, суббота
Трактор – Северсталь
Металлург Мг – Локомотив
Слован – Сочи
Автомобилист – ХК Динамо
Динамо Р – Барыс
30 сентября, воскресенье
Ак Барс – Адмирал
Динамо Мн – Авангард
Витязь – Сибирь
Торпедо НН – Амур
1 октября, понедельник
Салават Юлаев – ЦСКА
Йокерит – Сочи
Трактор – ХК Динамо
2 октября, вторник
Локомотив – Нефтехимик
Спартак – СКА
Витязь – Авангард
3 октября, среда
Адмирал – Автомобилист
Барыс – ЦСКА
Куньлунь Ред Стар – Металлург Мг
4 октября, четверг
Спартак – Динамо Мн
Северсталь – Нефтехимик
Сочи – СКА
Локомотив – Торпедо НН
ХК Динамо – Ак Барс
5 октября, пятница
Амур – Автомобилист
Адмирал – Металлург Мг
Куньлунь Ред Стар – Трактор
Салават Юлаев – Слован
Сибирь – ЦСКА
Авангард – Динамо Р
6 октября, суббота
Северсталь – Торпедо НН
Сочи – Динамо Мн
Локомотив – Ак Барс
ХК Динамо – Нефтехимик
Спартак – Витязь
Йокерит – СКА
7 октября, воскресенье
Барыс – Слован
Авангард – ЦСКА
Амур – Металлург Мг
Адмирал – Трактор
Сибирь – Динамо Р
Куньлунь Ред Стар – Автомобилист
8 октября, понедельник
Сочи – Витязь
ХК Динамо – Торпедо НН
Северсталь – Ак Барс
Йокерит – Динамо Мн
9 октября, вторник
Сибирь – Слован
Нефтехимик – Спартак
Амур – Трактор
Салават Юлаев – Авангард
Барыс – Динамо Р
Адмирал – Куньлунь Ред Стар
10 октября, среда
ЦСКА – ХК Динамо
СКА – Локомотив
Металлург Мг – Автомобилист
Йокерит – Витязь
11 октября, четверг
Ак Барс – Спартак
Салават Юлаев – Трактор
Авангард – Слован
Торпедо НН – Сочи
12 октября, пятница
СКА – Северсталь
Динамо Р – Куньлунь Ред Стар
Автомобилист – Сибирь
Динамо Мн – Локомотив
ЦСКА – Адмирал
13 октября, суббота
Торпедо НН – Спартак
Нефтехимик – Йокерит
Ак Барс – Сочи
14 октября, воскресенье
Динамо Р – Адмирал
Металлург Мг – Сибирь
Динамо Мн – Северсталь
Автомобилист – Салават Юлаев
ЦСКА – Амур
Слован – Куньлунь Ред Стар
Авангард – Барыс
ХК Динамо – Локомотив
15 октября, понедельник
СКА – Спартак
Нефтехимик – Сочи
16 октября, вторник
Трактор – Сибирь
ЦСКА – Куньлунь Ред Стар
Слован – Адмирал
Металлург Мг – Салават Юлаев
Витязь – Северсталь
Динамо Р – Амур
Автомобилист – Барыс
Ак Барс – Йокерит
Динамо Мн – ХК Динамо
18 октября, четверг
Локомотив – Адмирал
СКА – ХК Динамо
Ак Барс – Салават Юлаев
Витязь – Нефтехимик
Слован – Амур
Трактор – Барыс
Торпедо НН – Йокерит
Спартак – Динамо Р
Металлург Мг – Авангард
19 октября, пятница
Северсталь – Автомобилист
Сочи – ЦСКА
20 октября, суббота
Сибирь – Динамо Мн
Спартак – Слован
Куньлунь Ред Стар – Нефтехимик
Витязь – Динамо Р
Трактор – Авангард
21 октября, воскресенье
СКА – ЦСКА
Северсталь – Металлург Мг
Локомотив – Автомобилист
22 октября, понедельник
Адмирал – Нефтехимик
Барыс – Динамо Мн
Сочи – Слован
Сибирь – Ак Барс
Спартак – ХК Динамо
Амур – Торпедо НН
Салават Юлаев – Авангард
Йокерит – Динамо Р
23 октября, вторник
Северсталь – Трактор
Локомотив – Металлург Мг
24 октября, среда
Куньлунь Ред Стар – Ак Барс
Салават Юлаев – СКА
Амур – Нефтехимик
Авангард – Динамо Мн
Адмирал – Торпедо НН
Сибирь – Витязь
25 октября, четверг
Автомобилист – Металлург Мг
Сочи – ХК Динамо
Локомотив – Трактор
26 октября, пятница
Амур – Ак Барс
Йокерит – Спартак
Барыс – Витязь
Слован – ЦСКА
Куньлунь Ред Стар – Торпедо НН
Динамо Р – СКА
27 октября, суббота
Металлург Мг – ХК Динамо
Нефтехимик – Трактор
28 октября, воскресенье
Йокерит – Северсталь
Авангард – Торпедо НН
Салават Юлаев – Витязь
Адмирал – Ак Барс
Автомобилист – Спартак
Слован – СКА
Барыс – Сибирь
29 октября, понедельник
Нефтехимик – ХК Динамо
Локомотив – Сочи
Динамо Мн – Амур
30 октября, вторник
Трактор – Спартак
Динамо Р – Северсталь
Барыс – Адмирал
ЦСКА – Сибирь
СКА – Куньлунь Ред Стар
31 октября, среда
Витязь – Амур
Металлург Мг – Сочи
Автомобилист – Йокерит
1 ноября, четверг
Торпедо НН – Северсталь
Слован – Сибирь
Салават Юлаев – Спартак
Динамо Р – Локомотив
Барыс – Трактор
Динамо Мн – Куньлунь Ред Стар
Авангард – Адмирал
2 ноября, пятница
СКА – Амур
Металлург Мг – Йокерит
Автомобилист – Сочи
3 ноября, суббота
Торпедо НН – Салават Юлаев
Слован – Локомотив
Нефтехимик – Ак Барс
Динамо Мн – Барыс
Авангард – Адмирал
Витязь – Куньлунь Ред Стар
4 ноября, воскресенье
ХК Динамо – Северсталь
Трактор – Сочи
Металлург Мг – Амур
ЦСКА – Йокерит
Автомобилист – Сибирь
5 ноября, понедельник
Торпедо НН – Ак Барс
ЦСКА – СКА
Нефтехимик – Салават Юлаев
ХК Динамо – Спартак
Витязь – Локомотив
Слован – Барыс
6 ноября, вторник
Северсталь – Йокерит
Адмирал – Куньлунь Ред Стар
Сочи – Динамо Мн
7 – 11 ноября
Еврохоккейтур
Кубок Карьяла (Финляндия)
12 ноября, понедельник
СКА – Автомобилист
Авангард – Амур
Витязь – Локомотив
Динамо Мн – Трактор
Сибирь – Барыс
Северсталь – Адмирал
Спартак – Металлург Мг
Салават Юлаев – ХК Динамо
13 ноября, вторник
Ак Барс – Слован
Торпедо НН – ЦСКА
Нефтехимик – Динамо Р
14 ноября, среда
Сибирь – Амур
Витязь – Трактор
Сочи – Локомотив
Барыс – ХК Динамо
Спартак – Автомобилист
Динамо Мн – Металлург Мг
Авангард – Куньлунь Ред Стар
СКА – Адмирал
Йокерит – Северсталь
15 ноября, четверг
Нефтехимик – Слован
Ак Барс – ЦСКА
Торпедо НН – Динамо Р
16 ноября, пятница
Авангард – ХК Динамо
Витязь – Металлург Мг
Сочи – Северсталь
Сибирь – Куньлунь Ред Стар
Салават Юлаев – Адмирал
Спартак – Локомотив
Барыс – Амур
СКА – Трактор
Динамо Мн – Автомобилист
17 ноября, суббота
Нефтехимик – ЦСКА
Ак Барс – Динамо Р
Торпедо НН – Слован
18 ноября, воскресенье
СКА – Металлург Мг
Барыс – Салават Юлаев
Сибирь – ХК Динамо
Йокерит – Локомотив
19 ноября, понедельник
Амур – Динамо Мн
ЦСКА – Слован
Адмирал – Спартак
Торпедо НН – Авангард
Северсталь – Сочи
20 ноября, вторник
Трактор – Ак Барс
Автомобилист – Нефтехимик
Сибирь – Салават Юлаев
21 ноября, среда
ЦСКА – Сочи
Куньлунь Ред Стар – Динамо Мн
Динамо Р – Витязь
Амур – Спартак
Йокерит – Авангард
22 ноября, четверг
Металлург Мг – Ак Барс
Северсталь – СКА
Автомобилист – Торпедо НН
Локомотив – ХК Динамо
Трактор – Нефтехимик
23 ноября, пятница
Йокерит – Барыс
Куньлунь Ред Стар – Спартак
Слован – Витязь
Адмирал – Динамо Мн
Динамо Р – Авангард
24 ноября, суббота
Автомобилист – Ак Барс
Северсталь – ХК Динамо
Трактор – Торпедо НН
Металлург Мг – Нефтехимик
ЦСКА – СКА
25 ноября, воскресенье
Локомотив – Барыс
Салават Юлаев – Динамо Мн
Куньлунь Ред Стар – Сочи
Слован – Авангард
26 ноября, понедельник
Металлург Мг – Торпедо НН
ЦСКА – Витязь
Амур – Сибирь
ХК Динамо – Йокерит
Ак Барс – Нефтехимик
Динамо Р – СКА
27 ноября, вторник
Салават Юлаев – Автомобилист
Адмирал – Сочи
Северсталь – Барыс
28 ноября, среда
Динамо Мн – Йокерит
Ак Барс – Торпедо НН
ХК Динамо – Слован
Витязь – СКА
Динамо Р – ЦСКА
Нефтехимик – Локомотив
Куньлунь Ред Стар – Сибирь
29 ноября, четверг
Авангард – Автомобилист
Спартак – Северсталь
Амур – Сочи
Трактор – Адмирал
Салават Юлаев – Металлург Мг
Куньлунь Ред Стар – Сибирь
30 ноября, пятница
Витязь – Слован
Ак Барс – Локомотив
1 декабря, суббота
Спартак – ЦСКА
Салават Юлаев – Адмирал
Торпедо НН – ХК Динамо
Барыс – Автомобилист
Нефтехимик – Северсталь
Авангард – Металлург Мг
Трактор – Динамо Р
2 декабря, воскресенье
Йокерит – Слован
Витязь – Динамо Мн
3 декабря, понедельник
Сибирь – Адмирал
Авангард – Салават Юлаев
Локомотив – Куньлунь Ред Стар
Сочи – ЦСКА
Ак Барс – Северсталь
ХК Динамо – Амур
Барыс – Металлург Мг
Спартак – Динамо Р
4 декабря, вторник
Спартак – Йокерит
СКА – Торпедо НН
Авангард – Трактор
Динамо Мн – Нефтехимик
5 декабря, среда
ХК Динамо – Куньлунь Ред Стар
Локомотив – Амур
Слован – Салават Юлаев
Сибирь – Металлург Мг
Сочи – Динамо Р
6 декабря, четверг
Барыс – Трактор
ЦСКА – Авангард
СКА – Ак Барс
Витязь – Нефтехимик
Динамо Мн – Торпедо НН
7 декабря, пятница
Локомотив – Йокерит
Автомобилист – Амур
Динамо Р – Салават Юлаев
Северсталь – Куньлунь Ред Стар
8 декабря, суббота
Витязь – ХК Динамо
Адмирал – Барыс
Торпедо НН – Нефтехимик
Слован – Ак Барс
Металлург Мг – Спартак
Сочи – Авангард
Сибирь – Трактор
9 декабря, воскресенье
Автомобилист – Куньлунь Ред Стар
ЦСКА – Салават Юлаев
Северсталь – Йокерит
10 декабря, понедельник
Амур – Барыс
Торпедо НН – Локомотив
Динамо Мн – Витязь
Металлург Мг – Авангард
Сочи – Нефтехимик
Автомобилист – Спартак
ХК Динамо – СКА
Динамо Р – Ак Барс
11 декабря, вторник
Йокерит – Салават Юлаев
12 декабря, среда
Слован – Динамо Р
Куньлунь Ред Стар – Барыс
13 – 16 декабря
Еврохоккейтур
Кубок Первого канала (Россия)
17 декабря, понедельник
Нефтехимик – Трактор
Авангард – Йокерит
Ак Барс – Автомобилист
Витязь – ЦСКА
Куньлунь Ред Стар – Амур
Торпедо НН – Металлург Мг
18 декабря, вторник
Адмирал – ХК Динамо
Барыс – Северсталь
Сочи – Салават Юлаев
Сибирь – Локомотив
Спартак – Йокерит
Куньлунь Ред Стар – Амур
СКА – Слован
Динамо Мн – Динамо Р
19 декабря, среда
Торпедо НН – Трактор
Нефтехимик – Автомобилист
Ак Барс – Металлург Мг
20 декабря, четверг
Авангард – Северсталь
СКА – Динамо Р
Динамо Мн – Слован
Сибирь – Амур
Витязь – Сочи
Йокерит – ЦСКА
Куньлунь Ред Стар – ХК Динамо
Барыс – Локомотив
Спартак – Салават Юлаев
21 декабря, пятница
Торпедо НН – Автомобилист
Нефтехимик – Металлург Мг
Ак Барс – Трактор
22 декабря, суббота
Салават Юлаев – Северсталь
Йокерит – Динамо Р
Авангард – Локомотив
Спартак – Сочи
Сибирь – Адмирал
СКА – ЦСКА
Амур – ХК Динамо
23 декабря, воскресенье
Слован – Металлург Мг
Автомобилист – Трактор
Куньлунь Ред Стар – Витязь
24 декабря, понедельник
Салават Юлаев – Локомотив
Динамо Мн – Ак Барс
Барыс – Адмирал
ЦСКА – Нефтехимик
Авангард – Сибирь
Сочи – Торпедо НН
25 декабря, вторник
Куньлунь Ред Стар – СКА
Амур – Витязь
26 декабря, среда
Салават Юлаев – Сибирь
Сочи – Ак Барс
Слован – Торпедо НН
Автомобилист – Авангард
Северсталь – Спартак
Динамо Р – Нефтехимик
Трактор – Динамо Мн
Йокерит – ХК Динамо
27 декабря, четверг
Амур – СКА
Адмирал – Витязь
28 декабря, пятница
ЦСКА – Ак Барс
Сибирь – Авангард
Трактор – Барыс
Сочи – Йокерит
Слован – Нефтехимик
Салават Юлаев – Куньлунь Ред Стар
Северсталь – ХК Динамо
Динамо Р – Торпедо НН
Автомобилист – Динамо Мн
Локомотив – Спартак
29 декабря, суббота
Адмирал – СКА
30 декабря, воскресенье
Локомотив – Динамо Мн
Динамо Р – ХК Динамо
Трактор – Куньлунь Ред Стар
ЦСКА – Торпедо НН
Авангард – Барыс
Сочи – Спартак
Слован – Йокерит
3 января 2019 года, четверг
Ак Барс – Авангард
Куньлунь Ред Стар – Адмирал
Йокерит – Сибирь
Спартак – Барыс
4 января, пятница
Ак Барс – Салават Юлаев
Витязь – ЦСКА
Трактор – Амур
Северсталь – Слован
Динамо Мн – СКА
Локомотив – Динамо Р
ХК Динамо – Автомобилист
5 января, суббота
Куньлунь Ред Стар – Адмирал
Спартак – Сибирь
Нефтехимик – Авангард
Металлург Мг – Торпедо НН
Сочи – Барыс
6 января, воскресенье
Динамо Мн – ЦСКА
Трактор – Автомобилист
Йокерит – СКА
Салават Юлаев – Амур
ХК Динамо – Динамо Р
Локомотив – Слован
7 января, понедельник
Витязь – Ак Барс
Нефтехимик – Торпедо НН
Сочи – Сибирь
Металлург Мг – Адмирал
Спартак – Авангард
8 января, вторник
Барыс – Амур
Локомотив – ЦСКА
Динамо Мн – Слован
Салават Юлаев – Куньлунь Ред Стар
Йокерит – ХК Динамо
Автомобилист – СКА
Северсталь – Динамо Р
9 января, среда
Спартак – Нефтехимик
Трактор – Ак Барс
Авангард – Витязь
10 января, четверг
Барыс – Куньлунь Ред Стар
Адмирал – Амур
Локомотив – СКА
Салават Юлаев – Динамо Р
11 января, пятница
Ак Барс – ХК Динамо
Слован – Витязь
Сибирь – Северсталь
Салават Юлаев – Сочи
ЦСКА – Трактор
Металлург Мг – Динамо Мн
Торпедо НН – Автомобилист
13 января, воскресенье
Нефтехимик – Металлург Мг
ЦСКА – Динамо Мн
Куньлунь Ред Стар – Йокерит
Барыс – Сочи
СКА – Витязь
Слован – Автомобилист
Амур – Северсталь
Авангард – Спартак
Торпедо НН – ХК Динамо
Динамо Р – Трактор
Адмирал – Локомотив
Сибирь – Салават Юлаев
15 января, вторник
Динамо Р – Автомобилист
Адмирал – Йокерит
Сибирь – Сочи
Ак Барс – Торпедо НН
Динамо Мн – Витязь
Куньлунь Ред Стар – Северсталь
Барыс – Спартак
ЦСКА – Металлург Мг
Слован – Трактор
Амур – Локомотив
Авангард – Салават Юлаев
СКА – Нефтехимик
17 января, четверг
Амур – Йокерит
Авангард – Сочи
Нефтехимик – Витязь
Динамо Р – Металлург Мг
Адмирал – Северсталь
Сибирь – Спартак
Трактор – Торпедо НН
ЦСКА – Автомобилист
Куньлунь Ред Стар – Локомотив
Барыс – Салават Юлаев
СКА – ХК Динамо
18 – 20 января
Матч звезд КХЛ
21 января, понедельник
Йокерит – Нефтехимик
ХК Динамо – Северсталь
Спартак – Торпедо НН
22 января, вторник
Адмирал – Авангард
Автомобилист – Трактор
СКА – Динамо Мн
Куньлунь Ред Стар – Салават Юлаев
Локомотив – ЦСКА
Амур – Сибирь
Металлург Мг – Барыс
Динамо Р – Слован
23 января, среда
Спартак – Северсталь
Витязь – Торпедо НН
Йокерит – Ак Барс
Сочи – Нефтехимик
24 января, четверг
Локомотив – Слован
Адмирал – Сибирь
Металлург Мг – Трактор
Динамо Р – Динамо Мн
Куньлунь Ред Стар –
Салават Юлаев
СКА – Барыс
Амур – Авангард
25 января, пятница
Нефтехимик – Автомобилист
Йокерит – Торпедо НН
ХК Динамо – Спартак
Витязь – Северсталь
26 января, суббота
Куньлунь Ред Стар – Авангард
ЦСКА – Барыс
Амур – Салават Юлаев
СКА – Динамо Р
Адмирал – Сибирь
Ак Барс – Трактор
Слован – Динамо Мн
27 января, воскресенье
Нефтехимик – Торпедо НН
Локомотив – Сочи
Металлург Мг – Автомобилист
28 января, понедельник
Куньлунь Ред Стар – Авангард
Адмирал – Амур
ЦСКА – Динамо Мн
ХК Динамо – Динамо Р
Северсталь – Витязь
29 января, вторник
Сибирь – Барыс
Салават Юлаев – Йокерит
Нефтехимик – Сочи
Металлург Мг – СКА
Ак Барс – Автомобилист
30 января, среда
Северсталь – Локомотив
Трактор – Витязь
31 января, четверг
Барыс – СКА
Динамо Мн – Адмирал
ЦСКА – Ак Барс
Слован – Сочи
Сибирь – Йокерит
ХК Динамо – Металлург Мг
Динамо Р – Спартак
Амур – Куньлунь Ред Стар
1 февраля, пятница
Торпедо НН – Локомотив
2 февраля, суббота
Динамо Мн – Динамо Р
Барыс – Йокерит
Трактор – Металлург Мг
ХК Динамо – Адмирал
Салават Юлаев – Амур
Спартак – Ак Барс
Сибирь – СКА
Автомобилист – Витязь
Северсталь – ЦСКА
3 февраля, воскресенье
Сочи – Локомотив
Торпедо НН – Нефтехимик
4 февраля, понедельник
Сибирь – Куньлунь Ред Стар
Авангард – СКА
Трактор – Йокерит
Динамо Мн – ЦСКА
Салават Юлаев – Барыс
Витязь – Адмирал
Автомобилист – Металлург Мг
Северсталь – Амур
Слован – Динамо Р
5 февраля, вторник
Спартак – Сочи
Ак Барс – Нефтехимик
7 – 10 февраля
Еврохоккейтур
Хоккейные игры Вeijer (Швеция)
11 февраля, понедельник
СКА – Северсталь
Динамо Мн – Локомотив
Трактор – Нефтехимик
Сочи – Витязь
Слован – ЦСКА
Автомобилист – Торпедо НН
Спартак – ХК Динамо
Динамо Р – Йокерит
12 февраля, вторник
Адмирал – Авангард
Барыс – Сибирь
Амур – Салават Юлаев
13 февраля, среда
Металлург Мг – Витязь
Локомотив – Торпедо НН
Слован – Динамо Мн
Ак Барс – ЦСКА
ХК Динамо – Йокерит
Трактор – Северсталь
Спартак – СКА
14 февраля, четверг
Адмирал – Салават Юлаев
Нефтехимик – Сибирь
Барыс – Куньлунь Ред Стар
Амур – Авангард
15 февраля, пятница
Северсталь – Трактор
ЦСКА – Слован
Локомотив – Витязь
ХК Динамо – Сочи
Автомобилист – Ак Барс
СКА – Йокерит
Динамо Р – Динамо Мн
16 февраля, суббота
Амур – Куньлунь Ред Стар
Торпедо НН – Сибирь
Адмирал – Салават Юлаев
Металлург Мг – Нефтехимик
Барыс – Авангард
17 февраля, воскресенье
ХК Динамо – Трактор
Динамо Мн – Сочи
18 февраля, понедельник
Амур – Куньлунь Ред Стар
Ак Барс – Металлург Мг
Йокерит – Спартак
Адмирал – Барыс
Автомобилист – Нефтехимик
ЦСКА – Витязь
СКА – Локомотив
Динамо Р – Слован
19 февраля, вторник
Торпедо НН – Трактор
20 февраля, среда
Нефтехимик – СКА
ХК Динамо – Металлург Мг
Йокерит – Слован
Амур – Барыс
Салават Юлаев – Ак Барс
Витязь – Динамо Мн
ЦСКА – Локомотив
Сибирь – Автомобилист
Северсталь – Динамо Р
Сочи – Спартак
Куньлунь Ред Стар – Адмирал
22 февраля, пятница
ЦСКА – Динамо Р
Авангард – Сибирь
Северсталь – Спартак
Сочи – Слован
Куньлунь Ред Стар – Барыс
Трактор – СКА
ХК Динамо – Торпедо НН
Йокерит – Динамо Мн
Адмирал – Амур
Металлург Мг – Ак Барс
Витязь – Автомобилист
Второй этап
Плейофф
25 февраля – 25 апреля
Четвертьфиналы конференций, полуфиналы конференций, финалы конференций, финал Кубка Гагарина
2 – 5 мая
Еврохоккейтур
Хоккейные игры Carlson (Чехия)
10 – 26 мая
Чемпионат мира
Братислава, Кошице (Словакия)
Фото: официальный сайт КХЛ