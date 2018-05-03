ЧМ-2018. Группа B. Представление сборных Германии, США, Финляндии и Канады

В пятницу в Копенгагене и Хернинге стартует 82-й чемпионат мира по хоккею. Еженедельник «Футбол.Хоккей» продолжает публикацию материалов с представлением участников предстоящего первенства планеты. В заключительной части рассказываем о фаворитах группы B: Германии, США, Финляндии и Канады.

Германия

Достижения в XXI веке

Олимпийские игры: финал (2018)

Чемпионаты мира: 7-е место (2003, 2011, 2016)

ЧМ-2017: 8-е место

Рейтинг ИИХФ: 7

Сборная Германии – главное откровение не только олимпийского турнира, но и всего хоккейного сезона. В прошлом году немцы проводили домашний ЧМ и уверенно вышли из группы в плей-офф. Там «бундестим» в упорном размене ударов уступила Канаде (1:2). В течение всего года команда основательно готовилась к Олимпийским играм. Состав представляли исключительно игроки DEL (высшая хоккейная лига Германии), а лидером стал Марцель Гоч – немецкий Алексей Морозов. Ему 34 года, и два года назад он вернулся из десятилетней командировки в США. Местный хоккей подразумевает и обратный маршрут. Если североамериканские игроки и выбираются из своего региона, то Германия – наиболее частый туристический вариант, поэтому лига могла бы легко конкурировать по силе с нашей КХЛ. Главное, что сборную Германии в Дании усилят представители НХЛ. Уже точно сыграют защитник «Айлендерс» Деннис Зайденберг и нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. Одноклубник Денниса вратарь Томас Грайсс еще не определился с планами на май. К слову, за несколько недель до старта турнира олимпийская сборная России (дублирующий состав), ведя со счетом 3:1, уступила «бундестим» (3:4) в рамках Еврочелленджа.

Звезда

В Северной Америке приличное количество игроков из Германии, но главным лицом немецкого хоккея долгие годы был Кристиан Эрхофф. В конце марта легендарный защитник объявил о завершении карьеры. За 789 матчей в НХЛ он набрал 340 (74+266) очков, а со сборной ездил на четыре Олимпиады, в том числе и в Корее. Теперь лидерство должно перейти Леону Драйзайтлю. В 2014-м на драфте НХЛ его выбрал «Эдмонтон Ойлерз» в первом раунде под общим 3-м номером. Форвард – игрок старта уже три сезона и за это время наколотил 198 очков. Причем в прошлом сезоне он набрал 61 очко и установил сезонный рекорд для хоккеистов НХЛ из Германии. Тогда же руководство клуба продлило с ним контракт аж на 8 лет.

Тренер

Бывшего капитана сборной Германии Марко Штурма за умение стоять на коньках и тактику блицкрига в наступлении называли самым быстрым немцем на льду. Теперь он работает с главной сборной страны и за три года ему удалось поднять уровень игры «бундестим» от европейского середняка до команды — претендента на медали. При этом специалист всегда дипломатичен, а о сенсационном выходе в финал ОИ он сказал просто: «Для меня это первый крупный турнир со сборной, но я доволен тем, чего достигла наша команда. Будем работать и дальше». Марко близко дружит с бывшим вратарем российской сборной Евгением Набоковым. Они много лет вместе играли за «Сан-Хосе», а теперь постоянно созваниваются.

Цифра

14,7% россиян собрала у телевизоров финальная игра ОИ-2018 между сборными России и Германии. Это больше, чем любая другая передача на ТВ за последние четыре года. Более высокие цифры были зафиксированы лишь на Олимпиаде в Сочи. Рейтинг трансляции церемонии открытия тех Игр на Первом канале составил 17,8%, а рейтинг хоккейного мачта между сборными России и США – 16,8%.

ЧМ-2018. Группа А. Представление сборных России, Швеции, Чехии и Швейцарии

США

Достижения в XXI веке

Олимпийские игры: 2-е место (2002, 2010)

Чемпионаты мира: 3-е место (2004, 2013, 2015)

ЧМ-2017: 5-е место

Рейтинг ИИХФ: 6

Американцы, несмотря на постоянный статус одного из фаворитов любого хоккейного турнира, побеждали на Олимпиаде и чемпионатах мира лишь дважды. А хоккей в США – национальный вид спорта. Однажды на матче ЧМ-1963 шведы «развалили» звездно-полосатых со счетом 17:2. Президент страны был вне себя и на следующий день позвонил главному тренеру Дэвиду Хэкетту с гневным вопросом: «За нас там что, девочки играли?» Тогда в Стокгольм поехала команда, состоявшая из студентов. Но этот же фактор не помешал США совершить «чудо на льду» на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде (США), когда игроки студенческих команд смогли одержать успех над фаворитом турнира, сборной Советского Союза. Если последние годы можно было смело говорить, что американцы по определению не хотят и не могут вывозить сильнейшие кадры на мировые форумы, то в этот американцы предстанут сплавом из молодости и опыта. Сыграть в Дании уже дали добро форварды Дилан Ларкин («Детройт») и Крис Крайдер («Рейнджерс»), а также молодые нападающие 20-летний Алекс Дебринкет («Чикаго») и 19-летний Кейси Миттлстадт («Баффало»). Для обоих талантов турнир станет дебютным, стоит присмотреться.

Звезда

А главное согласие сыграть в турнире дал Патрик Кейн — хоккеист, на которого уже больше 10 лет молятся поклонники «Блэкхокс». Кейнер (прозвище форварда. – Ред.) оказался настоящим «грабителем» не только на ледовой площадке – он участвовал в голах своей команды в 26 матчах подряд (8-й результат в истории НХЛ), — но и в жизни: в августе 2009 года его с братом арестовали за то, что они избили водителя такси, когда тот заблокировал двери. У хоккеиста не было 20 центов для оплаты проезда. Вместе с тем Патрик еще и ограбил побитого бедолагу. В 2015-м хоккеисту вообще приписывали изнасилование, но следствие ничего не доказало. Как бы то ни было, лидер «Чикаго» сыграет в Дании, причем в статусе капитана сборной — как бы не обошлось без дополнительных жертв.

Тренер

В США продолжают искать достойного наставника. На Кубок мира-2016 «звездно-полосатых» вывозил штаб Джона Тортореллы. Победитель Кубка Стэнли-2003/04 в составе «Флэймз» даже не вышел в ПО турнира. На прошедшем ЧМ-2017 американцы играли под началом Джеффа Блэшилла – так же безуспешно. К Олимпиаде команду уже готовил Тони Гранато, и единственное, чем он запомнился, — тем, что не пожал руку Олегу Знарку после поражения от россиян (0:4). На предстоящий ЧМ американцев вновь повезет Джефф Блэшилл. В его штаб войдут ассистент главного тренера «Чикаго» Дон Грэнато, главный тренер юниорской сборной США Сет Эпперт и Дэн Байлсма. На западе это решение восприняли со скепсисом.

Цифра

7 побед из 8 матчей одержала сборная США на ЧМ-2015, когда на воротах стоял Коннор Хеллибак. На тот момент вратарю системы «Виннипег» было всего 20 лет, и он даже не успел дебютировать за первую команду в НХЛ. Достижение еще и в том, что такое раньше удавалось только Эду Маки в 1939 году.

ЧМ-2018. Группа А. Представление сборных Словакии, Белоруссии, Франции и Австрии

ФИНЛЯНДИЯ

Достижения в XXI веке

Олимпийские игры: 2-е место (2006)

Чемпионаты мира: победитель (2011)

ЧМ-2017: 4-е место

Рейтинг ИИХФ: 4

Финны дважды становились чемпионами мира – в 1995-м и в 2011-м, а в финалах играли аж 10 раз. Семь лет назад «суоми» на себе тащили форварды Яркко Иммонен и Микаэль Гранлунд, а летящие в их ворота шайбы убойно отбивал Петри Веханен. Яркко и Петри побеждали с «Ак Барсом» в Кубке Гагарина, но уже давно на чемпионаты мира не вызываются. Зато Гранлунд по-прежнему звезда «Миннесоты Уайлд» и периодически становился MVP дня в прошедшей «регулярке» НХЛ. Его и вратаря «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне во многом не хватило «суоми», чтобы лучше отыграть на Олимпиаде. В Пхеньяне Финляндия дошла до 1/4 финала, где минимально уступила Канаде. Хоккеисты уходили с площадки чуть ли не со слезами. Дело в том, что нынешняя Финляндия – команда юная и состоит ориентировочно из игроков 18-21 лет. Она проводит масштабную смену поколений, а фундамент для создания новой команды – двукратные призеры юношеских чемпионатов мира 2016 и 2017 года: Патрик Лайне, Микко Рантанен, Миро Хейсканен, Олли Юолеви, Юсо Валимаки, Алексий Хепониеми, Кристиан Весалайнен — совсем скоро эти имена станут узнаваемыми.

Звезда

Микаэля Гранлунда в сборной ждут больше всех и держат кулачки за то, чтобы его «Миннесота Уайлд» вылетела от второй команды прошедшей «регулярки» «Виннипег Джетс». За шесть сезонов в НХЛ Гранлунд собрал уже 268 очков, причем только в последние два года он записал на свой счет 47 голов. Вы можете не следить за НХЛ, не знать последних новостей из сборной Финляндии, но этого парня наверняка видели. На победном для финнов ЧМ-2011 он исполнил настоящий шедевр, поразив ворота сборной России. Микаэль оказался с шайбой за воротами Константина Барулина, подобрал ее на крюк клюшки и закинул в девятку. «Когда разговор заходит о России, вспоминаю не тот гол, а все наши очные матчи. Они всегда получались изнурительными и сложными», — скромно признался автор чудо-шайбы.

Тренер

После поражения от сборной Канады на ОИ-2018 в противовес общему разочарованию Лаури Марьямяки заявил: «Мы продолжаем наш путь, мы на правильном пути. Проект, запущенный летом 2016 года, развивается успешно». У финнов очень молодой тренер – под стать команде. Лаури не играл профессионально, зато в 17 лет начал обучаться на учителя физкультуры, а спустя 5 лет возглавил первый клуб – «Ильвес». В 35 лет он вошел в тренерский штаб сборной, с которой выигрывал «бронзу», а теперь и сам возглавляет команду. Совсем скоро российский любитель хоккея сможет познакомиться со специалистом еще ближе: со следующего сезона Марьямяки примет на себя руководство «Йокеритом».

Цифра

4 матча подряд выиграла сборная Финляндии на ЧМ-2015, не пропуская голов. Вратарь команды «суоми» Пекка Ринне побил рекорд по продолжительности «сухой» серии, ранее принадлежавший словаку Яну Лашаку. Рекорд непробиваемости составил 237 минут и 5 секунд.

ЧМ-2018. Группа B. Представление сборных Южной Кореи, Дании, Латвии и Норвегии

КАНАДА

Достижения в XXI веке

Олимпийские игры: победитель (2002, 2010, 2014)

Чемпионаты мира: победитель (2003, 2004, 2007, 2015, 2016)

ЧМ-2017: 2-е место

Рейтинг ИИХФ: 1

Забудьте о том, что для Канады чемпионат мира – это нечто вроде Кубка содружества для футбольных клубов. В разгар плей-офф Кубка Стэнли лучшие игроки оставались в командах, а на мировой форум всегда отправляли представителей уже выбывших коллективов. Исключение в регламенте делалось лишь для Олимпиады, и то раз в четыре года. Но на этот раз и в Южную Корею НХЛ хоккеистов пускать отказался, а золотые медали разыгрывали Россия и Германия. К тому же в прошлом мае прервалась длительная серия «кленовых листьев». На победных ЧМ-2015 и ЧМ-2016 они обыграли соперников в 19 матчах из 20 с общей разницей шайб 112-26, а в финале не смогли взять третье «золото» подряд, уступив шведам (1:2б). Канадцы по-настоящему злы и голодны до побед, а уже сейчас предварительно объявлено о приезде 18 игроков (всего в заявке может быть 22). Здесь и «эдмонтоновская» связка Коннора Макдэвида с Райаном Нюджент-Хопкинсом, и дуэт Джейден Шварц — Брэйден Шенн из «Сент-Луис», а также добротный подбор защитников, где помимо игроков «Блюз» представлены Райан Пулок («Айлендерс»), Тома Шабо («Оттава») и Аарон Экблад («Флорида»).

Звезда

Хоть в заявке канадцев остается пять слотов для усиления, но из нынешних звезд выделяется прежде всего Коннор Макдэвид. Молодого парня сравнивают даже не с Сидни Кросби, а с самим Уэйном Гретцки: о таланте форварда впервые узнали, когда тому было 12 лет. В 167 играх юниорской Лиги Онтарио неистовый Коннор набрал 285 очков. А затем перешел во взрослый хоккей и в 21 год за три полноценных сезона в НХЛ набрал 256 очков. Коннор – дважды обладатель Арт Росс Трофи (награда лучшему бомбардиру «регулярки»), единожды — Харт Трофи (награда самому полезному игроку «регулярки»), а также действующее лицо NHL 18 (хоккейный симулятор от EA Sports).

Тренер

Билл Питерс возвращается к работе со сборной Канады после двухлетнего перерыва. В 2016 году он привел «кленовых листьев» к 26-му чемпионскому титулу. В том же году он был помощником Майка Бэбкока на победном для канадцев Кубке мира. Четыре последних сезона Питерс руководит «Каролиной Харрикейнз», но пока безуспешно: «ураганы» пропускают плей-офф Кубка Стэнли уже девять лет кряду. Хотя владелец клуба пребывает в восторге от тренера: «Питерс замечательно работает. Просто пока нет результата». Подтвердить свой класс Билл может победой на ЧМ-2018: в случае успеха канадцы сравняются по количеству титулов со сборной России/СССР.

Поменяться местами. Чемпионат мира-2018 в ранге сильнейшего турнира сезона

Цифра

49 раз сборная Канада становилось призером ЧМ (26 раз — золотых медалей, 14 – серебряных, 9 – бронзовых).

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press