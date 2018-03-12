Андрей Коваленко нокаутировал арбитра, НХЛ осваивает Китай. Главные новости хоккея

Еженедельник «Футбол.Хоккей» представляет главные хоккейные новости недели.

Назло рекордам

Патрик Лайне побил Уэйна Гретцки, а Хенрик Лундквист – Николая Хабибулина

Форвард «Виннипег Джетс» Патрик Лайне в игре против «Филадельфии Флайерз» забросил 40-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. Это позволило 19-летнему финну войти в топ-5 по голам в возрасте до 20 лет за всю историю НХЛ. Сейчас на его счету – 76 заброшенных щайб. По этому показателю он сравнялся с Брайаном Беллоузом и легендарным Уэйном Гретцки. Для сравнения, капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби к 20 годам отметился 75 голами в НХЛ, а форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не выступал в лиге до 20 лет. Рекорд же принадлежит Джимми Карсону (92 гола).

Еще одно значимое достижение на минувшей неделе установил главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джоэл Кенневилл. Он принял участие в 1608-м матче в НХЛ и вышел на 2-е место среди всех тренеров в истории лиги по количеству проведенных матчей. Он обошел Эла Арбура (1607 матчей), работавшего с «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Рекордсменом является Скотти Боумэн – 2141 матч. Пятидесятидевятилетний Кенневилл, помимо «Чикаго», также работал в «Сент-Луисе» и «Колорадо». В 2000 году его назвали лучшим тренером сезона в НХЛ. С «Блэкхоукс» специалист выиграл три Кубка Стэнли (в 2010, 2013 и 2015 годах).

А шведский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист вписал себя в историю НХЛ как первый европейский вратарь, отыгравший 800 матчей в лиге. По количеству сыгранных матчей он находится на 15-м месте среди всех голкиперов НХЛ. Предыдущим европейским рекордсменом был россиянин Николай Хабибулин (799 матчей). А абсолютное первенство принадлежит канадцу Мартину Бродеру (1266 матчей).

НХЛ осваивает Китай

Хоккеистов лиги можно будет увидеть на Олимпиаде в Пекине

Руководство НХЛ объявило о том, что в сентябре отправит две команды в Китай на предсезонные игры в рамках программы по развитию хоккея в азиатской стране. Своим мнением о работе лиги в Китае и возможности участия хоккеистов в Олимпиаде-2022 в Пекине поделился заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли. «У каждой команды есть свой график предсезонных матчей, и мы хотим, чтобы поездка в Китай хорошо вписалась в него. Думаю, что скоро я смогу назвать команды, которые туда поедут. Что касается Олимпиады, то могу сказать, что шансы на наше участие есть. У нас еще есть несколько лет для того, чтобы принять решение. Но я считаю, что этот вопрос не является принципиальным в осуществлении наших планов по развитию хоккея в Китае», – сказал Дэйли.

Напомним, что прошедшая Олимпиада в Пхенчхане прошла без хоккеистов из НХЛ. Последний раз подобное происходило на Олимпийских играх в 1998 году в японском Нагано. Триумфаторами ОИ-2018 стала сборная России, одолевшая в финале Германию (4:3 ОТ). Бронзовые медали достались сборной Канады.

Помимо Китая, на хоккеистов НХЛ этой осенью можно будет посмотреть в Европе. Несколько матчей регулярного чемпионата в сезоне-2018/19 пройдут в Швеции и Финляндии. «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Джерси Девилз» начнут регулярный чемпионат 6 октября в шведском Гетеборге. «Флорида Пантерз» и «Виннипег Джетс» проведут два матча в Хельсинки – 1 и 2 ноября. Кроме того, «Нью-Джерси» и «Эдмонтону» предстоят выставочные матчи в Швейцарии и Германии: «Девилз» сыграют со швейцарским «Берном» 1 октября, а «Эдмонтон» – с немецким «Кельнер Хайе» 3 октября.

Андрей Коваленко нокаутировал арбитра на матче ветеранов

У судьи диагностировано сотрясение мозга

Скандальный эпизод произошел 9 марта в Одинцове на матче Кубка Вызова среди ветеранов. По ходу встречи главный арбитр Владислав Киселев удалил главу профсоюза КХЛ Андрея Коваленко: 2-минутный штраф предназначался за удар клюшкой. Отсидев удаление и выйдя из штрафного бокса, олимпийский чемпион-1992 атаковал судью и нанес ему несколько ударов по лицу. В итоге хоккеист был наказан 50 минутами дисциплинарного штрафа, а Киселева после матча отвезли в больницу.

«Он отогнал всех судей и игроков, подъехал и нанес сильный удар в подбородок. После игры меня осмотрели и госпитализировали. Я думал, что такой игрок, поигравший в хоккей столько лет, ответственный за профсоюз, должен подавать пример игрокам, болельщикам. Принес ли он мне извинения? Нет» — так эпизод прокомментировал пострадавший.

А вот как об эпизоде высказался сам Коваленко: «Наши взгляды на хоккей разошлись: я высказал свои претензии, причем его не оскорблял, ничего плохого не говорил. Он мне выписал «десятку». Я поехал дальше с ним разговаривать, а судья отвернулся и дал штраф до конца игры. Здесь планка у меня упала, я подъехал к нему и ударил его один раз. Вернее, не ударил, а толкнул. Я потом осознал, что неправильно поступил. Я хотел подойти к судьям в раздевалку извиниться, руку пожать. А меня окружили, сказали, ты не имеешь права сюда заходить. Около раздевалки – два полицейских. Они на меня смотрят и говорят: «Кого ты тут клюшками избил?» Я говорю: «Подождите, кого я тут трогал?» И закрутилось колесо сразу».

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press

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