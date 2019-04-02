Сергей Бобровский стал первой звездой недели НХЛ

НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели. Первой звездой стал российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский.

Третьей звездой признан голкипер «Аризоны» Дарси Кюмпер, сделавший два шатаута в трех матчах. Он отразил 97,9% бросков при коэффициенте надежности 0,65.

Второй звездой стал нападающий «Детройта» Тайлер Бертуцци, который отметился 10 (3+7) очками в четырех матчах.

Первой звездой назван вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский, одержавший четыре победы в четырех играх, включая два шатаута. Он пропускал в среднем 1 шайбу и отражал 96,6% бросков.

Всего на счету Бобровского 9 матчей на ноль. Он занимает первое место в лиге по этому показателю.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт НХЛ