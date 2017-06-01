Предсказуемый финал, ответ за 90-ые годы, захват Будапешта. Анонсы матчей ближайших дней

В Австрии состоится финал Кубка Австрии, сборная Германии проведет товарищеский матч перед Кубком конфедераций, а российская команда проверит на прочность венгров. Рассказываем о самых ярких играх предстоящих дней.

Безнадежность по-венски: Существует ли интрига в финале Кубка Австрии

1 июня

«Рапид» Вена— «РБ Зальцбург»

Место: Клангерфурт, Австрия

Стадион: «Хипо-Арена»

Время: 21:30 (мск)

Начало июня – время, когда все внутренние битвы подходят к концу. Футболисты разъезжаются в расположение сборных или отправляются в отпуск. Клубный футбол уходит в спячку – но только не в Австрии. В первый день лета определится победитель местного Кубка.

Альпийские истории

Любите захватывающие факты, связанные с различными европейскими соревнованиями? В 98-летней истории Кубка Австрии всегда хватало веселья. В 1950 году местная ассоциация футбола решила закрыть турнир с захватывающей формулировкой – «неинтересный». На восемь лет австрийские клубы потеряли возможность добавить в свою коллекцию этот трофей. А в 2008 году организаторы вновь блеснули умом: на Кубок были заявлены только любительские команды. Такое решение было связано с проведением на основных стадионах страны матчей чемпионата Европы.

Многие надеются, что времена смуты в национальном Кубке остались в далеком прошлом. Семь лет назад главным спонсором соревнований стала компания Samsung: теперь турнир носит название фирмы и все счастливы.

«Быки» — убийцы

Интрига по поводу будущего победителя Кубка – полная противоположность веселым историям былых времен. В последних пяти розыгрышах турнира лишь раз триумфальная чаша досталась не «Ред Буллу» из Зальцбурга. Гегемония «быков» началась с 2011 года: команда штампует «золотые» австрийские «дубли» (чемпионат + Кубок).

В этот раз зальцбургский клуб преодолел тяжелый путь к финалу. Не слишком уверенная победа над «Капфенбергом» в четвертьфинале поставила чемпионские возможности команды Оскара Гарсии под сомнение. А новости о возможном уходе главного тренера в «Барселону» поставило футболистов в тупик. Но в 1/2 финала «Ред Булл» разгромил «Адмиру» (5:0) и готовится в очередной раз отстоять титул.

Крах в столице

Славные годы венского «Рапида» остались позади. В клубном музее столичной команды хранится множество национальных трофеев, завоеванных в период с 2008 года. Там хранятся и уникальные награды за победу в Кубке и чемпионате Германии (во время Второй мировой войны лучшие австрийские коллективы выступали в первенстве Третьего Рейха). Сейчас же зелено-белые находятся в тени постоянных соперников из «Ред Булла», довольствуясь лишь серебряными медалями. Текущий сезон и вовсе не удался: команда не вошла даже в тройку призеров. Последняя же победа в Кубке Австрии датируется 1995 годом.

Поклонники «Рапида» устали ждать больших побед. Спустя долгое время футболисты из Вены могут доставить удовольствие своим фанатам: впервые за 12 лет «столичные» будут пробовать свои силы в финале национального Кубка. Прохождение по турнирной сетке не вышло простым, но все конкуренты-середняки были повержены. Главный тренер зелено-белых Дамир Канади готовится к важному вызову в своей карьере: 47-летний специалист еще не познал вкус больших побед в данной роли.

Vienna is out?

Верующие болельщики венской команды уже стоят в очереди к католической церкви: «Рапид» не выигрывает у «Ред Булла» семь игр кряду. Букмекеры не верят в ближайшее завершение полуторагодичной серии, отдав трофей в руки «быков». В этих ставках есть доля истины: клуб из Зальцбурга ни разу не выходил из финальной битвы за Кубок поверженным.

5 июня

Венгрия — Россия

Место: Будапешт, Венгрия

Стадион: «Гроупама Арена»

Время: 22:30 (мск)

Встреча старых знакомых

Матчи с венграми давно стали для нашей сборной особенными. В 2010 году российская команда прощалась с главным тренером Гусом Хиддинком: поединок с «мадьярами» стал для него последним на данном посту. Осенью 2014-го же Сергей Игнашевич забил венграм свой последний мяч в товарищеских играх за сборную. В очном соперничестве лидирует российская дружина: с 1994 года восточные европейцы проиграли нам трижды и раз свели матч вничью.

6 июня

Дания — Германия

Место: Копенгаген, Дания

Стадион: «Паркен»

Время: 21:45 (мск)

Месть за старые обиды

26 июня 1992 года — черный день немецкого календаря. Тогда действующие чемпионы мира не смогли оформить золотой дубль, проиграв в финале Евро датчанам. После той встречи скандинавы обыгрывают Германию только в товарищеских матчах. Команда Йоахима Лева не терпела поражений с 7 июля 2016 года. Немцы мечтают продлить удачную серию перед стартом Кубка конфедераций.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press