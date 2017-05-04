Звезда Лероя. На ком будет держаться новый «Манчестер Сити»

С того момента как Хосеп Гвардиола приехал работать в Англию, на него успела обрушиться лавина критики. Назло скептикам испанец продолжает гнуть свою линию, попутно взращивая новых лидеров. Лерой Сане – самый многообещающий из них. Он тот, кто совсем скоро должен стать главным игроком обновленной команды.

Уже сейчас понятно, что испанец в «Сити» – это проект долгосрочный, на перспективу. Владельцы полностью доверяют Гвардиоле, он еще получит время на реализацию своих глобальных планов. Один из них – операция по смене поколений. По сути, Пеп строит «Манчестер Сити» заново. Время старожилов, таких как Давид Сильва, Яя Туре и Хесус Навас, подходит к концу. На смену им приходят люди вроде Габриэля Жезуса, Рахима Стерлинга и многострадального Джона Стоунза, который по-прежнему имеет все шансы стать одним из ключевых игроков нового «Сити». Но главным винтиком в механизме Гвардиолы суждено стать другому. Именно в Лерое Сане коуч видит нового лидера команды.

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Купленный этим летом у «Шальке» за 55 млн евро Сане стал четвертым в списке самых дорогих приобретений клуба. Адаптацию к британскому футболу он проходил неспешно, но продуктивно. Гвардиола понимал, что с ходу бросать неокрепшего юнца в горнило АПЛ глупо. Сначала Лерой вышел на замену в дерби с «Манчестер Юнайтед», затем появлялся на поле в играх против «Тоттенхэма» и «Эвертона». Матч с «ирисками» стал для него первым в стартовом составе. Проведя на поле 71 минуту, он так понравился тренеру, что стал попадать в основу регулярно. Но настоящий подъем в игре юного немца произошел около трех месяцев назад. Сане окреп, обрел уверенность в себе, сдружился с коллективом (особенно с Рахимом Стерлингом) – и пошло-поехало.

Во второй половине сезона Лерой стал настоящим открытием АПЛ. Его скорости может позавидовать любой: игрок способен разгоняться почти до 35 км/ч. Выступая в Германии, порой он бегал даже быстрее Обамеянга. Грамотные перемещения по полю и бесконечные забегания за спины защитникам позволяют ему неожиданно, словно хищному зверю, выскакивать на ворота. Двадцатиоднолетнего вингера уже сравнивают с Райаном Гиггзом и отмечают почти идентичную манеру игры.

За 20 матчей полузащитник забил 5 мячей и сделал один ассист. Большинство атак «МС» проводит именно через фланг немца. Не стоит забывать и о том, что парень отлично проявляет себя в кубковых встречах, причем как в Англии, так и в Европе. «Мне приятно играть за «Манчестер Сити» и работать с Гвардиолой. Он многого ждет от меня. Я не испытываю давления, скорее это помогает развиваться», – заявляет Сане.

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Несмотря на почти звездный статус, Лерой до сих пор проживает в одной из гостиниц Манчестера. Больше полугода они с семьей не могут выбрать подходящее жилье. Семья, кстати, у него не менее звездная. Его мать Регина Вебер – самая титулованная художественная гимнастка в истории Германии, а отец, сенегалец Сулейман Сане, – бывший футболист. В 80-х он играл во «Фрайбурге» вместе с Йоахимом Левом. Сулейман запомнился всем одной занимательной историей. В кубковом матче против «Гамбурга» фанаты «динозавров» освистывали форварда и кричали: «Негр, пошел вон!» Под самый конец матча Сане забил победный гол, и его клуб победил 2:1. После чего он в прямом эфире выдал: «Не негр идет вон, а «Гамбург». Это прославило его на всю Германию. Родители Лероя надеются, что их сын сможет прославиться за куда более выдающиеся заслуги.

«Родители учили меня получать удовольствие от футбола. Я стараюсь наслаждаться каждым матчем, каждой тренировкой», — говорит Сане. Во многом благодаря родителям он стал одним из лучших игроков своего поколения. Возможно, вскоре он сможет стать для «МС» своим Райаном Гиггзом. Неспроста в первом же сезоне АПЛ Лерой Сане попал в число номинантов на звание лучшего молодого игрока года по версии Футбольной ассоциации. Правда, обойти Деле Алли ему не удалось, но нет сомнений, что его звезда еще взойдет.

Текст: Евгений Морозов

Фото: Global Look Press