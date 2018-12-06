Зимний дворец. Санкт-Петербург готовится к «Зимней классике-2018»

Скоро футбольная арена «Зенита» станет главным местом для любителей хоккейного хайпа: 16 декабря сборные России и Финляндии проведут здесь заключительный матч Кубка Первого канала, а через шесть дней СКА и ЦСКА сыграют на этом стадионе в рамках «регулярки» КХЛ.

Возвращение в прошлое

Игры на открытом воздухе — забытая традиция отечественного хоккея: первые чемпионаты СССР (с 1946 года) проводились в режиме «опэн-эйр». Даже когда к московскому ЧМ-1957 построили 11-тысячную МСА «Лужники», это не мешало проводить часть матчей на соседней БСА им. Ленина.

После первенства мира столичные клубы перебрались в новенький дворец. Полностью на закрытые условия местные команды перешли к 1960-м, когда на собственных стадионах появились крыши. Кстати, хоккеистам ленинградского СКА пришлось долго ждать своего переезда: они начали выступать на «Юбилейном» (построенном в честь 50-летия Октября) только в 1967 году. Поэтому символично, что «уличный» камбэк состоится в Санкт-Петербурге: где эпоха практически закончилась, там и возродится.

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Рекорды, финансы

Оба матча пройдут под общим названием «Хоккей. Классика. Петербург-2018». Кто-то считает, что главная цель этих мероприятий — обновление рекорда посещаемости. Действительно, к хоккею 68-тысячный стадион на Крестовском острове расширят до 70 с лишним тысяч мест. Но для международных рекордов этого все равно не хватит: игра «Детройта» и «Торонто» в рамках «Зимней классики НХЛ-2014» собрала 105 491 зрителя, а матч открытия ЧМ-2010 Германия — США проходил на арене «Шальке» и зафиксировал итоговую цифру в 77 803 человека. Зато национальное достижение обновить реально: самой массовой в нашей стране до сих пор остается встреча ЧМ-1957 между Советским Союзом и Швецией. Тогда в «Лужниках» собралось около 55 тысяч болельщиков.

Это новая глава в хоккейной истории, это Классика! 16 и 22 декабря встречаемся в Петербурге ✊🏻 Отвечаем на вопрос, как будет выглядеть футбольный стадион в хоккейной конфигурации — нам кажется, ему к лицу 😉 И да, билеты тают на глазах, торопитесь — https://t.co/EDuWb9bxTw pic.twitter.com/4tdScii30o — Хоккей России (@russiahockey) December 5, 2018

Если некоторых интересуют только рекордные вопросы, то для организаторов важны и финансовые детали. «Мы посчитали всю экономику до того, как приняли решение о проведении, и начали реализацию данного проекта. Подобные мероприятия аккумулируют выручку в районе 70–80 миллионов рублей», — вице-президент ФХР Роман Ротенберг не сомневается в большой прибыли «Зимней классики».

Плата за историю

По словам Ротенберга-младшего, к концу ноября было продано около 25 тысяч билетов на вынесенный матч Кубка Первого канала, а 20 тысяч — на СКА-ЦСКА. Оказаться на исторических играх еще возможно, но придется потратиться: нынешние стартовые цены к матчу сборных (1500 руб.) и «армейскому» дерби (600 руб.) уже заканчиваются.

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Есть несколько причин, чтобы попасть на стадион. Первая: до этого матчи Кубка Первого канала проводились в Санкт-Петербурге только в 1993-м. Вторая: в рамках КХЛ игры на открытом воздухе были всего два раза — в Хельсинки и в Риге. Третья: не стоит бояться природы — если на северную столицу обрушится непогода, то крышу арены закроют. И да, шайбу будет видно.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press