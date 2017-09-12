Жозе, вы — слабое звено. За счет чего ЦСКА и «Спартак» смогут пройти своих соперников по групповому этапу ЛЧ

ЦСКА и «Спартак» начинают свой поход по групповому этапу Лиги чемпионов. Московские армейцы встретятся с «Бенфикой», «Манчестер Юнайтед» и «Базелем», а красно-белые — с «Севильей», «Ливерпулем» и «Марибором». Еженедельник «Футбол» подготовил гайд для Виктора Гончаренко и Массимо Карреры и рассказал, на какие слабые места противников нужно обратить внимание главным тренерам российских команд, чтобы выйти в плей-офф самого престижного кубкового турнира в Европе.

«Манчестер Юнайтед»

1. Слабая защита

В атаке – Лукаку и Ибрагимович, в полузащите – Погба, Мата, Мхитарян и Матич, на воротах – Де Хеа. Селебрити почти во всех линиях стали панцирем и визуальным прикрытием порой абсолютно безалаберных действий манкунианцев в защите. Проводя параллели: иногда игру «МЮ» в обороне очень хорошо выражают нелепые эмоции на лице Фила Джонса. Смоллинг слишком медлительный, Байи пока что не освоился в основе «Юнайтед», а фланговые защитники настолько беззубы, что за них в стартовом составе выходят номинальные полузащитники Антонио Валенсия и Дэйли Блинд. Даже главная надежда в защите «дьяволов» Виктор Линделеф еще не заслужил доверие Жозе Моуринью.

2. Трусливый Жозе Моуринью

Шутники про «автобус» перекочевали из Лондона в Манчестер. Действительно, даже при комфортном для «Юнайтед» счете Моуринью может немножечко поиграть в Курбана Бердыева. А именно: забаррикадировать ворота Де Хеа так, что к ним не проберется даже дуэт из Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Такая тактика способна нервировать соперника, однако при определенных умениях манкунианцев все же можно легко подкараулить на контратаке: подождать, пока они достаточно растянутся по полю, а потом отобрать мяч, отпасовать его Витиньо и наслаждаться спринтом бразильца мимо деревообразных защитников английской команды.

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3. Недооценка соперников

Когда в твоей команде играет один самых дорогих игроков в мире, самый великий человек на планете (Златан), а всю эту банду тренирует «особенный» специалист, трудно относиться к сопернику даже уровня московского ЦСКА без иронии. Да, за москвичей выступают основные футболисты сборной России, обладатели Кубка УЕФА. Но в футболке «МЮ» выходят призеры чемпионатов мира и Европы. Так что резкие отличия в статусе могут сыграть злую шутку с Жозе Моуринью. О том, к чему способна привести недооценка соперника, может рассказать сэр Алекс, который в 2009 году сыграл на «Олд Траффорде» с ЦСКА вничью (3:3).

«Базель»

1. Неопытный тренер

«Базель» — неизменный чемпион Швейцарии с 2009 года. Кто бы ни тренировал: Хайко Фогель, Мурат Якин или Паулу Соуза, – клуб всегда заканчивал сезон на первом месте. Этим летом швейцарцев покинул Урс Фишер. Его место занял 40-летний Рафаэль Вики. Начинающий тренер на профессиональном уровне клубами самостоятельно прежде не руководил, ограничившись юношескими составами «Туна» и «Базеля». Отсутствие опыта сказывается уже сейчас – лишь три победы в пяти стартовых играх, а ведь с еврокубками «Базелю» придется еще сложнее.

2. Серьезное омоложение

В отличие от ЦСКА, где состав не меняется уже четыре сезона, а усиление происходит исключительно свободными агентами и арендами, «Базель» предстанет совсем новой командой, нежели в прошлом сезоне с Сейду Думбия на острие. Летом швейцарцы проводили 34-летних ветеранов Марка Янко и Матиаса Дельгадо, а усилились перспективной молодежью: Димитри Оберлин – 20-летний форвард с камерунскими корнями, Афимико Пулулу, Доминик Шмид и еще несколько талантливых выпускников академии с этого сезона допущены к тренировкам с основой. В решающий момент отсутствие опыта может сказаться.

3. Капитан

Этим летом в «Базеле» сменился капитан. Аргентинский полузащитник Матиас Дельгадо завершил карьеру, и теперь лидером клуба будет Марек Сухи. Чешский защитник с 2010 по 2014 год выступал за московский «Спартак» и с ЦСКА встречался регулярно. В этот период непримиримые клубы встречались 11 раз, и лишь дважды красно-белые одерживали победы. Марек Сухи едва ли расскажет партнерам, как обыгрывать армейцев.

«Бенфика»

1. Верность искусственному офсайду

Что объединяет экс-тренера ЦСКА Леонида Слуцкого и главного тренера «Бенфики» Руя Виторию? Оба специалиста – активные агитаторы offside trap. Это явление в футболе, когда линия защиты осознанно оставляет нападающего соперника в положении вне игры во время паса. Насколько это эффективно, может сказать тот факт, что при Леониде Слуцком ЦСКА в Лиге чемпионов сыграл на ноль за семь лет лишь дважды. При нынешнем тренере Викторе Гончаренко армейцы в еврокубках не пропускают уже четыре игры подряд. Центру защиты лиссабонцев, 36-летнему Луизао и 31-летнему Жарделю, свойственно пропускать контрвыпады, как Макгрегору пропускать удары от 40-летних боксеров. Этим ЦСКА необходимо пользоваться.

2. Проклятие Белы Гуттманна

В «Бенфике» существует поверье, что клуб проклят, и уже давно. Бела Гуттманн за пять лет тренером «орлов» выиграл пять трофеев. Последний – Кубок чемпионов в 1962-м. После победы одиозный специалист запросил у руководства повышение в зарплате, получил отказ и даже был выгнан за проявленную наглость. «Я ухожу, но с этого момента «Бенфика» еще сто лет не станет лучшим клубом Европы». Прошло полвека, «Бенфика» проиграла 8 еврокубковых финалов.

3. Тенденция «ломаться»

«Бенфика» мощно стартовала в чемпионате (3 победы и ничья), но с наступлением осени «орлам» предстоит играть на два турнира. Этот факт может серьезно ослабить результаты, учитывая огромное количество травм. Константинос Митроглу и Алехандро Гримальдо уже месяц жалуются на мышечную боль, Любомир Фейса еле передвигается вне поля, Виктор Андраде все никак не приступит к тренировкам, а Эдуардо Сальвио залечивает колено. Слабая физподготовка лиссабонцев может стать следствием хорошего настроения Понтуса Вернблума.

«Ливерпуль»

1. Деян Ловрен и Альберто Морено

Деян Ловрен – олицетворение самого жуткого ночного кошмара фанатов «Ливерпуля». Глупые обрезы, позиционные ошибки и банальная неуклюжесть. Все это лишь часть умений из арсенала хорвата. Альберто Морено заметно прибавил в атакующих действиях, но со своими прямыми обязанностями по-прежнему не справляется. Выброситься на игрока, потеряв позицию и оголив фланг, – легко. Неумело возиться с мячом на своей половине поля и плюхнуться на пятую точку – запросто. Совершить необязательный фол вблизи своей штрафной – раз плюнуть. На поле испанец нередко напоминает жизнерадостного пса, бездумно бегающего за мячом.

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2. Стандартные положения

По итогам прошлого сезона «Ливерпуль» пропустил 12 голов после розыгрыша 110 стандартных положений в матчах АПЛ. Это худший результат среди первых шести команд Премьер-лиги. Достаточно заработать угловой или штрафной вблизи ворот «красных» и иметь в составе несколько высокорослых игроков, чтобы навести панику на защиту английского клуба. Эта проблема остается актуальна и сейчас: из трех голов «Уотфорда» в первом туре АПЛ два были забиты с угловых.

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3. Неумение удерживать счет

Еще одна отличительная черта «Ливерпуля» Юргена Клоппа. В тот момент, когда необходимо засушить игру и удержать удобный для себя счет, в обороне мерсисайдцев начинается настоящий бедлам. Даже самый заядлый аутсайдер в концовке игры способен прижать «красных» к своим воротам, а забрать мяч под свой контроль «Ливерпулю» становится не под силу. В прошлом сезоне мерсисайдцы из-за этого недосчитались минимум 10 очков. И похожим образом успели накосячить на старте новой кампании в матче с «Уотфордом».

«Севилья»

1. Потеря ключевых исполнителей

«Севилья» претерпела большие кадровые изменения перед стартом этого сезона. Севильцы сменили тренера: теперь ими руководит Эдуардо Бериццо. К тому же команду покинули сразу несколько ключевых исполнителей: Йоветич, Иборра, Вьето и Витоло. Состав еще не пополнился футболистами такого же уровня. Подобный расклад сыграет на руку «Спартаку».

2. Новая пара центральных защитников

Бетонная защита — залог успеха любой команды. Однако в этом сезоне у «Севильи» с этим возникли временные проблемы. У ворот испанцев царит неразбериха из-за нового сочетания центральных защитников. Пара Кьер-Лангле, где первый проводит только первый сезон, до сих пор не сыгралась из-за недостатка времени. Несогласованность в защите плохо влияет на показатели по пропущенным «Севильей» мячам. Поэтому у «Спартака» есть отличная возможность с помощью сильного прессинга дать отпор соперникам.

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3. Невнимание при обороне

Все проблемы «Севильи» идут от защиты. Испанцы очень умелы в атаке, «Спартак» с большой долей вероятности пропустит мячи даже в Москве. Но такая хорошая игра в нападении имеет свои последствия: команда часто забывает об обороне, что автоматически делает контратаки соперника суперопасными. На эту слабую сторону «Севильи» и следует обратить внимание Массимо Каррере.

«Марибор»

1. Медленная защита

Центральные защитники словенцев обладают хорошим опытом и сильны в игре на втором этаже, но не могут похвастать расторопностью. Марко Шулеру 34 года, он уже несколько лет не вызывается под знамена сборной Словении, а его лучшие времена остались в конце нулевых. Партнер Шулера Александар Райчевич, хоть и моложе, но по игровым качествам ненамного лучше. С крайними защитниками тоже не все здорово: справа есть настырный Мартин Милец, слева – рассудительный Митя Вилер, но по обоим флангам нередко продираются соперники. В целом защита «Марибора» выглядит довольно заурядно.

2. Слабая опорная зона

«Фиолетовые» не имеют в наличии классического бульдога, способного носиться в центре поля и выгрызать мячи. Израильтянин Маруан Кабха в паре опорных «Марибора» играет роль конструктора атак и меньше занимается отборами. У него отличный пас и плотный удар, но в разрушении он не так силен. Обязанность отбирать мячи возложена на Блажа Врховца, однако он нередко допускает тактические ошибки и оставляет позади себя перспективные для оппонентов свободные зоны. У «Марибора» бегущая и легкая атака, которой стоит опасаться, но центральная ось словенцев серьезно провисает.

3. Малочисленная армия болельщиков

Средняя посещаемость 13-тысячника «Марибора» под названием «Людский врт» – около 6 тысяч человек за матч. У «Спартака» аналогичный показатель в пять раз выше. Соскучившиеся по Лиге чемпионов фанаты красно-белых в теории могут занять добрую половину трибун словенской арены. Долгожданное открытие европейской кампании у «Спартака» наверняка ознаменуется многочисленной выездной торсидой, и вполне вероятно, что поддержка российской команды в Мариборе не уступит хозяевам по мощности.

Текст: Юрий Алеманов, Лидия Дидык, Илья Егоров, Никита Котов, Антон Муша

Фото: Global Look Press

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