Жизнь после Роналду. Чем удивит новый сезон испанской Ла Лиги

Обновленный «Реал», планы «Барселоны» по захвату мира, дебют новой «золушки» и очередное массовое сражение за еврокубки. Все самое интересное из нового сезона Ла Лиги.

ПЕРФОМАНС

Каким будет обновленный «Реал»?

Долгожданный ветер перемен наконец-то подул в сторону «Сантьяго Бернабеу». Слухи о масштабной революции в «королевском» клубе активно муссировались по ходу прошлого сезона. И даже осознавая неизбежность грядущих обновлений, принять их было все равно непросто. Для нынешнего «Реала» отъезд Криштиану Роналду по своему масштабу сравним с уходом Алекса Фергюсона из «МЮ», как бы дико это ни звучало. Португалец был символом и олицетворением мадридского клуба последние девять лет. Теперь впереди новая эра. Болельщики «Реала» уже нервно сгрызли все ногти в ожидании покупки сменщика для звездного португальца, но Флорентино Перес не особо спешит штурмовать рынок. И на то есть причины.

«Постепенно мы возводим новый фундамент настоящего и будущего. К нашей великой команде мы хотим добавить молодых и талантливых футболистов, которые блеснут через несколько лет. После завоевания важнейших трофеев за последние годы мы останемся верны этому курсу. Неважно, насколько трудными будут испытания, которые нас ждут», — заявил президент мадридцев в конце июля. Столь кардинальная смена вектора развития явно не тот маневр, которого ожидали болельщики «сливочных». Этим летом клуб отметился на рынке покупками флангового защитника Альваро Одриосолы и голкипера Андрея Лунина. Лишь по истечении трети августа мадридцы созрели для первого, и, похоже, единственного, большого трансфера, вызволив из Лондона разнывшегося вратаря Тибо Куртуа. Следующих активных манипуляций на рынке фанатам «лос бланкос» стоит ждать лишь в случае отъезда Луки Модрича в Серию А. Вероятность такого исхода все еще велика.

Но ключевым фактором во всей этой истории становится смена ролей футболистов «Реала». Раньше никто из них не мог посягнуть на статус короля Мадрида — им безоговорочно владел Роналду. А остальные были лишь его свитой. Теперь же в команде царит равноправие. Каждый имеет одинаковые шансы на то, чтобы заявить о себе и стать новым героем одного из ведущих клубов мира. Лучшей мотивации для игроков придумать просто невозможно.

ТРЕНЕРСКОЕ РУКОПОЖАТИЕ

Новый проект Хулена Лопетеги

В начале лета Хулен Лопетеги пытался проделать фокус из серии «И рыбку съесть, и косточкой не подавиться». Он слегка переусердствовал в своем стремлении объять необъятное в кратчайшие сроки и нарвался на гнев руководителей Федерации футбола Испании. За день до старта ЧМ-2018 Лопетеги получил пинок под зад из сборной, когда всплыли на поверхность детали его тайных переговоров с Флорентино Пересом. Но в луже в итоге оказались представители «фурии рохи», чья команда вместо ожидаемого титула довольствовалась выходом в 1/8 финала. Хулена же общественность признала жертвой, а он сам так и остался непобежденным (20-матчевая беспроигрышная серия).

Но сам Лопетеги, похоже, не сильно переживает о случившемся. В его карьере Перес не ставил перед ним задачу переплюнуть впечатляющие рекорды Зинедина Зидана по коллекционированию трофеев. И ему не придется ломать голову над тем, как окружить Роналду пристальным вниманием и заботой, чтобы у того не было поводов недовольно надувать губы. Ему предоставлена возможность построить новую империю, располагая самым удобным для него материалом – молодыми игроками.

На протяжении всей тренерской карьеры Лопетеги возился с молодежью. Помимо национальных команд Испании разных возрастов он отметился в «Порту», ориентированном на воспитание и дальнейшую продажу игроков за суммы, в разы превышающие номинальную цену. Именно ему под силу прокачать до мирового уровня бразильца Виниссиуса – самый ценный молодой актив «Реала». А также вывести на новую ступень Иско и Марко Асенсио, ставших при Лопетеги ключевыми элементами в сборной Испании. Непоколебимая вера и готовность оказать полную поддержку молодым футболистам создают ту самую благоприятную атмосферу для дальнейшего развития. Кроме того, новый тренер «Реала» готов укрыть своих игроков от негативной бомбардировки болельщиков и СМИ. А она неизбежно последует после первого же провала. Зато в случае успеха Лопетеги затмит даже рекорды Зидана. Такая игра стоит свеч.

ВЛАДЕНИЕ МЯЧОМ

Доминирование «Барсы» продолжится

Предстоящий сезон Ла Лиги может стать для «Барселоны» еще более проходным, чем годом ранее. Тогда лишь неожиданное поражение от «Леванте» в предпоследнем туре слегка смазало впечатления от досрочного чемпионства и 14-очкового задела от ближайшего конкурента. Еще ни одной испанской команде так и не удавалось пройти сезон без единого поражения. Это все равно что выбить редкий трофей в видеоигре. И нет никаких сомнений в том, что Месси и Ко будут не прочь записать себе в актив такое достижение.

Но не стоит ждать запредельного настроя каталонцев на матчи Ла Лиги. С куда большим рвением они нацелены на триумф в Лиге чемпионов, где за последние пять лет главный трофей достался им лишь однажды. Остальные четыре кубка урвал «Реал», чем знатно взбесил не только армию болельщиков «блаугранас», но и лично Месси. От успехов «Барсы» в главном еврокубковом турнире напрямую зависит будущее Эрнесто Вальверде. Даже охапка национальных трофеев не убережет его от увольнения в случае очередного вылета на стадии четвертьфинала ЛЧ.

Болельщики команды долгое время предпочитали вымещать злобу на руководстве «сине-гранатовых», в частности на президенте клуба Жозепе Бартомеу. На старте прошлого сезона ненависть к нему достигла критической отметки. Клуб потерял Неймара и в панике засыпал деньгами дортмундскую «Боруссию», выкупив за шестизначную сумму Усмана Дембеле, быстро улетевшего в лазарет. Но прошло время, и оказалось, что не все так уж и критично. Зимой Бартомеу наконец-то уболтал «Ливерпуль» продать Коутиньо, а летом и вовсе ушел в отрыв.

Для начала он сбагрил Паулиньо обратно в Китай. Затем подписал молодого бразильского хавбека Артура, чей трансфер оценил даже Хави, и укрепил центр обороны Клеманом Ленгле. Следующим пунктом программы стала небольшая месть «Роме», выбившей «Барсу» в 1/4 финала ЛЧ весной, у которой перехватили Малкома из «Бордо». В суматохе под раздачу попал и еще один итальянский клуб – «Интер». У миланцев в схожем стиле увели из-под носа Артуро Видаля. Видимо Бартомеу, привыкший видеть в заявочном листе каталонцев фамилию Видаль, решил заменить ушедшего Алеиша Видаля чилийским однофамильцем. А финальным аккордом стал слив главного «любимца» фанатов «Барсы» Андре Гомеша в годичную аренду в «Эвертон». Так еще и за 2 млн евро. На трансферном рынке «сине-гранатовые» сработали отлично, и теперь у них на повестке дня — вернуть себе мировое господство.

ГОЛ

С кем соревноваться Месси?

Многих из нас уже давно подташнивает от изрядно приевшегося противостояния Месси и Роналду и их извечного соперничества в борьбе за «Золотой мяч», растянувшегося на 10 лет. Новостные заголовки в стиле: «На покер Месси в ворота «Осасуны» Роналду ответил пента-триком «Эспаньолу». Каждое такое событие и каждая подобная новость все последние годы воспринимались как нечто обыденное и само собой разумеющееся. Но теперь этому пришел конец. Нет, само противостояние двух главных звезд конечно же продолжится, но теперь уже заочно. А вот в рамках Ла Лиги капитан «Барселоны» остался без конкуренции.

Навязать борьбу Лео в состоянии Антуан Гризманн, отказавшийся летом сменить столицу Испании на столицу Каталонии. Хотя в минувшем сезоне он забил почти в два раза меньше голов, нежели Месси. По части скорострельности француза опередили даже такие монстры атакующих линий, как Яго Аспас и Кристиан Стуани. Ближе всех к аргентинцу в списке бомбардиров испанской Примеры после Роналду был Луис Суарес. Но вряд ли стоит рассматривать для Месси конкурентов в рядах его одноклубников. Вероятно, в этом вопросе интрига умерла еще до старта чемпионата.

ЗАМЕНЫ

Новая «золушка»

За последние четыре сезона в Ла Лиге дебютировали три команды, никогда ранее не игравшие в элитном дивизионе: «Эйбар», «Леганес» и «Жирона». Теперь к этой банде присоединилась «Уэска». Своему продвижению «оскенцы» во многом обязаны отличной обороне. Но атакующие возможности клубов Ла Лиги намного выше, а аренда голкипера «Атлетика» Алекса Ремиро, ставшего лидером команды, подошла к концу. Если арендованный у «Атлетико» Аксель Вернер приживется столь же успешно, то шансы «Уэски» на выживание заметно повысятся.

«Вальядолид» уверенно держался в элите с 1980-х по середину 2000-х, пока не решил трансформироваться в подобие команды-лифта. Большую часть прошедшей кампании клуб болтался между 7-м и 11-м местом, пока не отважился на мощный спурт в концовке сезона, а затем раскидал конкурентов в плей-офф. Форвард Хайме Мата наколотил 33 мяча (почти половина всех голов клуба), но летом перебрался в «Хетафе». Чтобы оценить перспективы их выживания, достаточно знать, что по итогам прошлого сезона «Вальядолид» был в топ-5 команд Сегунды, пропустивших наибольшее количество голов. И особых попыток к исправлению этой ситуации за лето предпринято не было.

«Райо Вальекано» свой самый тяжелый период пережил в середине 2000-х, когда докатился до третьего испанского дивизиона. В Ла Лиге мадридцы отсутствовали пару сезонов, но все равно оставались на виду. Зимой 2017-го постарались их болельщики, развернувшие масштабную антикампанию против трансфера Романа Зозули. В следующем году на виду были уже футболисты «Райо», триумфально вернувшиеся в элитный дивизион в роли чемпионов Сегунды. Благодаря чему в новом сезоне Ла Лиги впервые в истории сыграют сразу пять команд из Мадрида. Летом «Райо» лишился лучшего бомбардира — Рауля де Томаса, вернувшегося в «Реал Кастилью», зато сохранил костяк команды и добротно поработал на рынке. У клуба наилучшие шансы продлить свое пребывание в Ла Лиге среди всех новичков.

ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ

Кто на этот раз прорвется в еврокубки?

Бесцеремонно вмешавшийся четыре года назад в разборки «Барселоны» и «Реала» и урвавший чемпионский титул «Атлетико» вновь больше всего подходит под роль главного конкурента каталонцев. Но, вероятно, все их потуги окажутся безуспешными, и в еврокубках они вновь выступят гораздо лучше, чем в Ла Лиге. Главным конкурентом «Валенсии» в борьбе за сохранение места в топ-4 станет уплотнившийся из-за участия в Лиге чемпионов график матчей. Первый бомбардир сборной России на ЧМ-2018 Денис Черышев так и не смог уехать в Англию, после чего у него осталось два пути: либо сбежать в другой испанский клуб, либо забронировать самое удобное место на скамейке «Вильярреала». Хавьер Кальеха упорно не желает рассматривать россиянина в роли игрока основы. Спасителем россиянина стал Марселино, убедивший боссов «Валенсии» арендовать хавбека. Наиболее идеальный расклад для всех заинтересованных сторон.

Куда интереснее будет следить за очередной гонкой за попадание в еврокубковую зону. С каждым новым сезоном претендентов на заветные три места в Лигу Европы становится все больше, но достаются они обычно одним и тем же командам. Хотя в последний раз привычную компанию «Вильярреала», «Севильи», «Атлетика» и «Реал Сосьедада» удалось разбить «Бетису». Последние пару сезонов неподалеку от еврокубковой зоны финиширует «Эйбар». В минувшей кампании седьмую строчку едва не урвал «Хетафе». Новых подвигов стоит ждать от «Жироны». Тем же «Атлетику» и «Сосьедаду» самое время реабилитироваться за свои последние провальные выступления.

Но особенно увлекательно будет понаблюдать за первым полноценным сезоном Пако Лопеса во главе «Леванте». Еще в феврале испанец возглавлял резервную команду валенсийцев, а весной ему доверили спасение «лягушек» от вылета в Сегунду. Лопес блестяще справился с поставленной задачей, набрав в десяти матчах 25 очков из 30 возможных. Попутно «Леванте» грохнул «Барселону», прервав 43-матчевую беспроигрышную серию каталонцев. Единственной потерей валенсийцев летом стал уход Джефферсона Лермы. Зато клуб неплохо заработал на его трансфере, получив 28 млн евро. Ему на замену был выписан опорник «Браги» Никола Вукчевич. Но еще больше впечатляет покупка талантливого нигерийского вингера Мозеса Симона за жалкие 5 млн евро. У этого парня есть все данные, чтобы заблистать в Ла Лиге. Как и у его новой команды.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, твиттер Дениса Черышева