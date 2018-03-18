Жизнь дала трещину. Что за травма, из-за которой ЧМ-2018 может пройти без Неймара?

23 марта сборная России в «Лужниках» проведет товарищеский матч против сборной Бразилии. «Пентакампеоны» приедут в Москву без своей главной звезды – Неймара. Травма форварда «ПСЖ», полученная в конце февраля, первоначально должна была оставить бразильца вне игры на несколько недель. Но затем ему потребовалась операция, и теперь Неймар передвигается в инвалидной коляске и рискует вообще не доехать до России в этом году.

Дежавю

Менее десяти минут оставалось до завершения четвертьфинального матча ЧМ-2014 между сборными Бразилии и Колумбии, когда защитник колумбийцев Карлос Суньига влетел коленом в спину Неймару. Капитана бразильцев уносили с поля на носилках, а вскоре стало ясно, что чемпионат мира для него завершен. Без своей главной надежды хозяева турнира были унижены немцами и не смогли завоевать даже бронзовые медали. Утверждать, что присутствие Неймара кардинально изменило бы ситуацию, – слишком наивно. Но отрицать важность игрока для той команды, и без того не пестревшей звездами, станут немногие.

С того момента прошло четыре года, и сейчас Неймар переживает чувство дежавю. С той лишь разницей, что теперь он может пропустить весь чемпионат целиком или как минимум матчи группового этапа. И если с Сербией, Швейцарией и Коста-Рикой нынешней сборной Бразилии по силам справиться и без Неймара, то в плей-офф его отсутствие явно будет бросаться в глаза. А ведь история начиналась с незначительного повреждения, которые случаются с футболистами сплошь и рядом.

Что случилось с Неймаром сейчас

В февральском матче с «Марселем» игрок получил повреждение правого голеностопа, неудачно наступив на газон в борьбе с Буна Сарром. Бразильца унесли с поля на носилках, но даже тогда характер травмы не вызывал тревоги. По первоначальным прогнозам форвард должен был пропустить порядка трех недель. А затем врачи обнаружили трещину пятой плюсневой кости, и появились первые слухи о необходимости проведения операции. Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери решительно опровергал эту информацию и даже рассуждал о возможном участии Неймара в ответном матче с «Реалом» в ЛЧ.

После непродолжительных споров между отцом и агентом бразильца Неймаром-старшим и руководством парижского клуба было принято решение сделать операцию. Больше подробностей поведал врач сборной Бразилии Родриго Ласмар: «Важно подчеркнуть, что у Неймара не просто трещина на пальце ноги. У него сломана важная кость в середине стопы». Он же заявил, что на восстановление после операции потребуется 2,5-3 месяца. Зато будет гарантия, что кость срастется правильно и игрок через некоторое время сможет забыть о травме. «У нас не было сомнений насчет лечения: необходимо хирургическое вмешательство. Лечение консервативными способами только увеличит риск осложнения травмы», — отметил Ласмар.

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Обычно подобные повреждения не требуют хирургического вмешательства, а на восстановление необходимо шесть недель: четыре недели — иммобилизация, две недели — реабилитация (ходьба с возрастающей нагрузкой на ногу). Эту информацию подтвердил и врач сборной России Эдуард Безуглов: «Если у футболиста трещина пятой плюсневой кости, то срок лечения составляет минимум месяц. Играть-то допустимо и с трещиной, и такие случаи были, но болевой синдром может быть очень выраженным и есть риск усугубления травмы». Но в случае с Неймаром решили перестраховаться, дабы не возникло осложнений и рецидивов. Выйди бразилец на поле уже сейчас – существовал бы риск открытого перелома со смещением. А подобное повреждение опасно повышением риска нагноительного процесса в тканях.

Винт в ноге

Операцию провели в начале марта в госпитале Белу-Оризонти. Она продлилась чуть более двух часов и включала в себя размещение винта, связанного с костным имплантатом в пораженной плюсне. В аэропорту Рио-де-Жанейро Неймар появился в инвалидном кресле в сопровождении врачей сборной Бразилии — лишнее подтверждение тому, насколько щепетильно представители южноамериканской команды относятся к здоровью своей звезды. На время реабилитации футболист перебрался в особняк в пригороде Рио-де-Жанейро, оборудованный вертолетной площадкой, личным тренажерным залом, теннисным кортом и пристанью. Удовольствие стоимостью 7 млн евро. Для главной примы сборной – все самое лучшее. Приблизительно на середину апреля у Неймара назначено новое медицинское обследование. По его итогам врачи бразильской сборной смогут обозначить более точные сроки возвращения форварда.

Прогноз: восстановление к матчу со Швейцарией

А пока же, по ожиданиям медицинского штаба сборной, форвард «ПСЖ» будет готов принять участие уже в первом матче ЧМ-2018 против команды Швейцарии. «Уверен, что Неймар восстановится к чемпионату мира. Во-первых, он атлет. Каждый день о нем заботятся физиотерапевт и тренер по физподготовке. Во-вторых, Неймар не набирает вес, у него с этим нет проблем. В-третьих, он молод и полон желания играть, он любит футбол. Все эти факторы значительно облегчают процесс реабилитации к ЧМ», — заявил тренер по физподготовке сборной Бразилии Фабио Махсереджян.

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Потенциально именно Неймар претендует на роль новой ведущей футбольной иконы по окончании эры Месси — Роналду. Прошлым летом бразилец покинул «Барселону» во многом из-за того, что устал находиться в тени Месси и был намерен доказать свою состоятельность. А вместо этого над ним стали потешаться все вокруг, а фраза про «тень Месси» доросла до интернет-мема. Да и при всем уважении, французский чемпионат — явно не та площадка, где можно во всеуслышание заявить о себе. Там скучно даже самому Неймару. Чтобы убедиться в этом, достаточно открыть новостные сводки и почитать о приключениях и капризах форварда за последние несколько месяцев. А вот чемпионат мира как раз может стать тем турниром, где Неймару по силам доказать, что он уже сейчас как минимум не хуже Месси и Роналду. «Если он хочет выйти из тени Месси, Неймару нужно сменить вид спорта» — где еще опровергать подобные слова, брошенные Тьерри Анри? Да и уж слишком невзрачно для бразильца завершился предыдущий турнир. А потому мотивации восстановиться и приехать на ЧМ в Россию у него будет предостаточно.

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Георгий Джикия (Россия)

В дебюте товарищеского матча «Спартака» с «Шанхай Теллэйс» Георгий Джикия с громким криком повалился на газон после жесткого стыка с соперником и схватился за колено. Защитника уносили с поля на носилках, и уже тогда стало очевидно, что полученная травма надолго оставит его вне игры. Медицинское обследование выявило у футболиста разрыв передней крестообразной связки левого колена. У большинства игроков на восстановление после повреждения «крестов» уходит до полугода и более. Но Джикия настроен оптимистично и верит, что у него еще есть шанс выступить на ЧМ-2018. На 22 марта у Георгия назначено очередное обследование, после чего и станет ясно, насколько этот шанс велик.

Виктор Васин (Россия)

Прошло чуть больше месяца с момента травмы Джикии, как болельщикам сборной России вновь пришлось хвататься за голову. В первом тайме ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между ЦСКА и «Црвеной Звездой» повреждение получил Виктор Васин и сразу же отправился в раздевалку. А уже на следующий день результаты обследования вынесли неутешительный вердикт: рецидив травмы крестообразных связок колена. В отличие от Джикии, в случае с Васиным все куда очевиднее: защитник армейцев не имеет шансов выступить на чемпионате мира. А Станиславу Черчесову уже в ближайших матчах с Бразилией и Францией предстоит наигрывать новую связку центральных защитников.

Стивен Дефур (Бельгия)

Полузащитник «Бернли» в начале февраля получил повреждение колена, оставившее его вне игры до конца сезона. Стивен перенес операцию, и врачи отвели ему на восстановление 5 месяцев. Таким образом, он не успеет завершить процесс реабилитации до старта ЧМ-2018. В отборочной кампании к чемпионату Дефур провел всего один матч, но регулярно вызывался в состав команды. Заменить травмированного партнера по силам Радже Наингголану. В прошлом году у него случился конфликт с главным тренером сборной Роберто Мартинесом. А в августе Наингголан и вовсе объявил о завершении международной карьеры, но вскоре передумал и уже в ноябре вновь оказался в расположении сборной.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press