Зеленый свет. «Краснодар» как единственный клуб для Романа Широкова

Роман «Спартака» и Широкова оказался недолговечным. Между одним из лучших игроков последних лет и вечно амбициозным клубом встал Мурат Якин. Редкий для России случай, когда в результате конфликта лишним становится игрок, а не тренер. Вселенная стремится к гармонии. Еженедельник «Футбол» — о возвращении Романа Широкова в «Краснодар», туда, где его любят и ждут.

«Понимаю, что каждый тренер по-своему видит и строит игру команды и определяет тех футболистов, которые выходят на поле. Отношусь к этому с уважением. В то же время вполне нормально, что я хочу получать больше игровой практики, поэтому было принято совместное с клубом решение об аренде до конца сезона», — сообщил Роман Широков официальному сайту «Спартака». Слабо верится, что подобный выхолощенный текст мог сочинить сам футболист. Тренер, уважение, видение, сам виноват, простите, больше так не буду, до свидания. Романа Широкова в этом ровно одна фраза: «Я хочу получать больше игровой практики». Ёпт.

Воспитанник ЦСКА, сделавший себе имя в «Зените», называвший хрюшками «спартаковцев» — как мог Роман Широков пройти мимо контракта со «Спартаком»? Для него, конечно, было первостепенно вернуться в Москву, поближе к родному Дедовску. Но такая история — было бы не по-широковски. Даже с травмой Широкова брали в «Спартак» не только как усиление центра поля, решение проблемы с организацией игры, но и как главный футбольный символ России последних лет. Да в нем больше понимания «спартаковского» футбола, чем во многих игроках, отыгравших в «красно-белой» команде. «Спартак» от спартаковского футбола уходит. Титов забегает — а ему пас не отдают…», — досадовал Широков много лет назад.

Для Широкова, конечно, было первостепенно вернуться в Москву

Проблема была лишь в том, что Мурат Якин о статусе Романа Широкова не знал. Швейцарец и не собирался строить игру вокруг капитана сборной России. Широков в свою очередь не планировал меняться под видение Якина. Можно было возглавить бунт против тренера, но у того была слишком большая поддержка Леонида Федуна. Простая арифметика, чтобы найти третьего лишнего.

Нынешний Широков – актер одной роли, летом ему исполнится 34 года. Зарубежные звезды в такой ситуации раскладывают пасьянс из предложений. ОАЭ, Катар, Индия, США: «Хм, а почему бы не поиграть в связке с Джеррардом?». Широкову особенно некуда идти. Клубы нижней половины таблицы РФПЛ скучны. «Терек» — слишком далеко. «Кубань» сама не знает, сколько ей отпущено. Тусовка «Рубина» не подходит тем, кому за тридцать. Московским клубам Широков не нужен, разве что «Локомотиву». Снова нехитрое уравнение, где «Широков = «Краснодар».

Сложно найти в русском футболе большего фаната Романа Широкова, чем Сергей Галицкий. Владелец самого амбициозного клуба страны не скрывает: «У нас с Романом великолепные отношения. Я ему симпатизирую и буду его фанатом до конца его карьеры. Это большой футболист для российского футбола». Чтобы сохранить Широкова летом, «Краснодар» был готов переплатить. Бизнесмен Галицкий идет на такое только в крайнем случае. Зарплата игрока, по неофициальным данным, около 2,7 млн евро. Вряд ли ему будут платить такие же деньги где-то еще. То, что не случилось прошлым летом, должно произойти нынешним. Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. Если Широков подпишет с «Краснодаром» полноценный договор, «Спартаку» еще и удастся подзаработать. Теперь главный вопрос: видит ли Олег Кононов место для Романа Широкова в своих схемах? Почти наверняка Роман получит игровое время, за этим он сюда и приехал.

Якин и не собирался строить игру вокруг капитана сборной России

Весной прошлого года я встретил Романа Широкова в аэропорте Краснодара. Больше похожий на автовокзал, он вмещает не так много людей. В толпе не спрячешься, но в зале никто не проявлял к Широкову интереса. Никаких автографов, просьб сфотографироваться. По лицу Романа Широкова было сложно прочитать, расстроен ли он отсутствием внимания. Теперь у экс-капитана сборной России будет последний шанс, чтобы не пропасть из памяти болельщиков не только Краснодара, но и всей страны.

Текст: Вячеслав Опахин



Фото: Сергей Дроняев