Зеленая миля. Как «Сассуоло» Ди Франческо проваливает сезон

«Не понимаю, что творится с моей командой. Мы тренируемся, делаем выводы, работаем над ошибками. Но после матчей остается только куча вопросов, а не положительные эмоции». Слова Эусебио Ди Франческо после обидного поражения от «Сампдории» (2:3) — лучший тизер для нынешнего сезона «черно-зеленых». Это год назад «Сассуоло» был сенсацией. Теперь он – аутсайдер, обросший целой гирляндой проблем.

В прошлом сезоне болельщики «Сассуоло» радовались. Их любимая команда попала в Лигу Европы и пинала «Интер», «Торино» и «Наполи». Главный тренер Эусебио Ди Франческо уверенно отворачивался от заинтересованных взглядов боссов «Милана» и «Юве». А руководители «Сассуоло» нагло ухмылялись, думая о том, как будут вытягивать из других клубов огромные деньги за своих лидеров.

Это был действительно неплохой бизнес. За Шиме Врсалько клуб из провинции Модена получил от «Атлетико» 16 млн евро. За Николу Сансоне «Вильярреал» отдал около 13 миллионов. Но без Врсалько правый фланг обороны потерял боеспособность. Полагаться на арендованного у «Ювентуса» 19-летнего испанского защитника Поля Лиролу – дело хорошее. Однако очень часто в попытке сдержать, к примеру, Николу Калинича или Антонио Кандреву этот риск остается неоправданным.

Потеря Николы Сансоне сказалась на атакующих действиях. По сумме «гол+пас» итальянец в прошлом сезоне набрал 11 очков (4 забитых мяча и 7 голевых передач) и уступил только Доменико Берарди и Грегоре Деффрелю. В этом сезоне за всю команду отдувается пока что Деффрель. Но 5 мячей в 17 матчах – это слишком мало для основного нападающего команды, чьи амбиции активно штурмуют еврокубковые позиции.

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Больничные палаты команды переполнены травмированными игроками. Паоло Каннаваро будет лечиться еще около месяца, капитан «черно-зеленых» Франческо Маньянелли в этом сезоне на футбольном поле больше не появится. Четыре месяца из-за травмы колена не играл Берарди. И эту потерю можно считать самой настоящей катастрофой. В прошлом сезоне Доменико поучаствовал в большинстве голевых атак команды. В этом сезоне его пытаются заменить молодые Федерико Риччи и Клод Аджапонг, у которых мало что получается.

В октябре прошлого года президент «Сассуоло» Джорджо Скуинци зачем-то сказал: «Лига чемпионов – одна из наших целей. Через несколько лет мы будем бороться за скудетто. У «Сассуоло» есть, что нужно: отличный тренер, молодые игроки, которые будут выступать за свои сборные, и отличная денежная составляющая. С точки зрения финансовой мощи мы вторые в Италии после «Ювентуса».

С 16-го места эти слова звучат как глупая шутка, и клуб может потерять последние активы, что имеет. Одного из системообразующих игроков команды, защитника Франческо Ачерби, итальянские журналисты активно провоцируют на переход в «Лестер», «Вест Хэм», «Интер» и «Милан». Грегоре Деффрелем интересуется «Рома». Изменения могут произойти и на уровне руководства: многолетний спортивный директор Джованни Росси очень скоро может уйти из команды. Пресса сообщает, что специалист уже летал в Москву на переговоры со «Спартаком».

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А пока «Сассуоло» лихорадочно думает, как спасти сезон. Идеи разные: от привлечения опытных игроков (Альберто Аквилани) до внедрения в состав молодых футболистов. Кроме того, к играм за основной состав возвращаются Доменико Берарди и молодой полузащитник Лука Маццителли. «Январь является непростым месяцем, с учетом того что нас ждет Кубок Италии, к которому мы относимся с большим уважением. Но мы не должны зацикливаться на неприятностях, чтобы поскорее выкарабкаться из кризиса», — говорит Ди Франческо. Важный шаг для «Сассуоло» — забыть о провале в Лиге Европы, которая этой осенью стала суицидальным турниром для команды. Идеальный план на будущее – сосредоточиться на максимально хорошем прохождении оставшихся частей национальных турниров.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press