Заживо погребенный. Как Лорис Кариус загубил свою карьеру

Прошлой весной немецкий голкипер подарил трофей Лиги чемпионов мадридскому «Реалу», совершив две результативные ошибки. Не выдержав давления общественности и потеряв доверие одноклубников из «Ливерпуля», Лорис Кариус бежал в Турцию. Но вместо того чтобы перезапустить карьеру, он еще глубже закопал ее в землю. Это показательная история о том, как превратиться во всеобщего изгоя.

Добровольная миграция

«Клопп сказал мне, что хотел бы оставить меня в команде. Но мы разговаривали с ним, и я объяснил, чего хочу. Для меня было важно совершить этот переход и сыграть за «Бешикташ». Я долго говорил с ним, он понимает мою ситуацию. Поэтому я думаю, что это был лучший выход для всех сторон. Клопп пожелал мне удачи, но да, он хотел сохранить меня», – откровенничал Лорис Кариус во время своей презентации в качестве нового игрока «Бешикташа».

В конце мая 2018-го немец стал самым обсуждаемым футболистом в мире. Обильная критика и насмешки после провала в финале Лиги чемпионов, где он собственноручно привез себе два гола, смешались со словами поддержки от неравнодушных болельщиков. Игрока бросила девушка, а число его подписчиков в инстаграме за пару дней выросло на 1 млн человек. На его имени пиарились самые ушлые и находчивые персонажи: от «Римини» из третьей итальянской лиги (приглашали к себе в клуб) до порнозвезды Мии Халифы (той самой, что в начале года приезжала на домашний матч «Вест Хэма» с «Арсеналом», где призналась, что фанатеет от «команд, которые сосут»).

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Болельщики «Ливерпуля» не понаслышке знают об упрямстве Юргена Клоппа и его нежелании признавать собственные ошибки. Приглашение в клуб Лориса Кариуса стало одной из них. И даже после киевского провала он все еще видел немца первым номером «Ливерпуля». К счастью для фанатов «красных», в первом же товарищеском матче прошлого межсезонья с «Транмиром» из четвертой английской лиги Кариус снова результативно напортачил. А насмешки болельщиков настолько расшатали его психику, что немецкий кипер принял решение бежать из Англии. Попутно подставив Симона Миньоле, рвавшегося покинуть клуб прошлым летом и даже получившего «зеленый свет» от Клоппа. Впрочем, это решение быстро аукнулось Кариусу.

Тот же немец, только в профиль

На бумаге трансфер Лориса в «Бешикташ» казался выигрышным для всех сторон: «Ливерпуль» избавился от психологически неустойчивого игрока, сам он получил шанс перезапустить карьеру на новом месте, а турецкий клуб приобрел молодого голкипера, пару лет назад признававшегося одним из лучших вратарей Бундеслиги. На деле же все вышло иначе. В 27 матчах во всех турнирах немец напропускал 37 голов, при этом лишь в шести встречах он отыграл на ноль. На протяжении сезона неоспоримый первый номер турецкого клуба периодически допускал дурацкие ляпы и становившиеся результативными ошибки.

«Бенефисом» Кариуса оказалась встреча группового раунда Лиги Европы против норвежского «Сарпсборга 08». На первой же минуте Лорис рванул из собственной штрафной на перехват мяча, нелепо плюхнулся на пятую точку в неудачном подкате и позволил отличиться форварду хозяев. Спустя пять минут другой игрок норвежцев ударом с 35 метров отправил мяч за шиворот Кариусу, потерявшему ворота. Пусть «Бешикташ» и вырвал победу в той игре, но неприятный осадок остался.

С ним что-то не так

Часто ли вам доводилось наблюдать, как тренер публично разносит в пух и прах игрока своей команды? Разве так поступил на послематчевой пресс-конференции Маурицио Сарри, разгневанный отказом Кепы Аррисабалаги уйти с поля на замену в финале Кубка английской лиги? Нет, итальянец взял вину на себя и выгораживал голкипера своей команды. Но вот главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш придерживается иной методики.

«Он виноват в тех мячах, что пропустил. Кариус выглядит инертным, потерявшим энтузиазм и мотивацию. Так было с самого начала. Он действительно не чувствует себя частью команды, мы не смогли это исправить, и, разумеется, частично это и моя вина тоже. Что-то не так, ему немного не везет. Он талантливый игрок, но это не работает, и теперь у нас есть проблема. Если бы Толга Зенгин был в строю, сыграл бы он. Это все, что я могу сказать», – заявил Гюнеш на пресс-конференции после недавней игры с «Коньяспором».

В той встрече немец пропустил дважды после трех ударов в створ. На протяжении всей игры фанаты «Бешикташа» осыпали его насмешками и оскорблениями. Согласно слухам, по этой причине Кариус даже попросил о замене в перерыве встречи. Еще осенью турецкие СМИ сообщали о том, что в отношениях вратаря с «Бешикташем» и их фанатами не все в порядке. Тогда Лорис и руководство клуба дружно опровергли эти домыслы. Сейчас же воздержаться от публичных комментариев их вынуждает еще один эпизод.

Оплата не предусмотрена

Как стало известно, Кариус по необъяснимой причине на протяжении четырех месяцев не получает зарплату от «Бешикташа». Сообщается, что еще в феврале он выдвинул клубу ультиматум, дав своим работодателям 10-дневный срок на погашение задолженности. Так и не дождавшись своих денег (общая сумма превышает один миллион фунтов), Лорис обратился в ФИФА, чтобы урегулировать этот вопрос. Нынче тяжело отыскать добровольцев, согласных работать за спасибо, а на самом высоком уровне в профессиональном футболе – и подавно. Пресс-секретарь ФИФА подтвердил, что игрок связался с организацией, но заявил, что не будет комментировать дальнейший ход расследования. Однако уже сейчас очевидно, что клубу это может стоить места в еврокубках на следующий сезон или лишения очков в чемпионате Турции.

Как заставить всех тебя ненавидеть

«У меня не было слов, кроме пары обычных утешительных фраз. Не знаю, что можно было сказать в той ситуации. Я не был зол на него, не был разочарован. Я видел, в каком он состоянии. Хотелось бы, чтобы нужные слова нашлись, но у меня их не было», – признавался впоследствии Юрген Клопп, вспоминая тот вечер в Киеве, ставший началом падения Лориса Кариуса.

Главным виновником в сложившейся ситуации Кариус отчасти может считать самого себя. В истории полно примеров, когда попытка скрыться от прошлого оборачивалась провалом. Умение учиться на своих ошибках и преодолевать собственные страхи дает бесценный опыт и важный жизненный урок. Кариус же повел себя словно подросток с подмоченной репутацией из кинофильма, решив бежать подальше от насмешек и начать все сначала. По сюжету таких картин призраки прошлого неизменно настигают свою жертву. И предпочтя сражению капитуляцию, Кариус добровольно загнал себя в угол.

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«Ливерпуль» выразил готовность оказать любую поддержку немецкому киперу, но при этом не рассматривает возможность досрочного завершения арендного соглашения. Такая опция в договоре попросту отсутствует. А причина, похоже, кроется в том, что еще перед своим уходом Кариус потерял доверие бывших одноклубников. Футболисты «Ливерпуля» ожидали, что кипер будет усердно работать и постарается реабилитироваться за свой провал, но игрок решил иначе. В июле в своем инстаграме немец выложил рекламный ролик, на котором он плавает в бассейне, играет в пинг-понг и ест мороженое в Лос-Анджелесе. По слухам, это стало последней каплей. Все это означает, что «турецкий ад» Кариуса продлится следующие 15 месяцев. Кроме того, двухлетнее арендное соглашение подразумевает обязательное право выкупа турками игрока за 7,25 млн фунтов летом 2020-го. Не исключено, что менеджмент «Бешикташа» уже сейчас задумывается над тем, куда бы сбагрить опального вратаря.

Еще год назад Лорис вдохновенно рассказывал о том, как с каждым днем становится сильнее, и хвастался твердым характером. Но первое же тяжелое испытание оказалось для него непреодолимым, а его красивые речи – пустыми словами. Слишком ранимые и эгоистичные люди редко добиваются успеха в футболе. Удивительно, что в 25 лет это стало откровением для Кариуса.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press

Видео: Youtube