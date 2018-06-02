Завалить осла. Итоги чемпионата Италии-2017/18

Серия А – наибодрейший европейский турнир этого сезона. В нем до самого последнего момента сохранялась интрига, велась отчаянная борьба за статус лучшего бомбардира, произошли неаполитанская драма и седьмое чемпионство «Ювентуса» подряд.

ГЕРОЙ: Мауро Икарди, «Интер»

Результативность аргентинского нападающего «Интера» в Серии А увеличивается согласно арифметической прогрессии. В сезоне-2015/16 он забил 16 голов, в розыгрыше 2016/17 – 24. За последние же девять месяцев Икарди огорчал вратарей соперников 29 раз и выиграл гонку бомбардиров.

Блэк Икарди. Нападающему «Интера» нужно срочно уходить из команды

Конкурентное преимущество Мауро перед остальными топами чемпионата Италии – стрессоустойчивость. В очередной раз тренерский штаб сборной Аргентины проигнорировал его бомбардирские итоги, но не беда, — страйкер работает дальше и забивает еще больше. Итальянская пресса штурмует его бесконечными слухами о переходе в испанские/английские команды. Ничего страшного: Икарди как бы дал отмашку своей жене (и агенту) Ванде Наре реагировать на все это с улыбкой. «Я собираюсь поговорить с руководством клуба и найти оптимальное для нас решение. Хочу остаться в «Интере». Я его главный болельщик. Я купил новый дом в Милане. Сделка почти оформлена», — говорит сам нападающий.

Мауро Икарди – это символ футбольной «движухи» в Милане. Без него атаки «Интера» теряют актуальность, а футболисты «нерадзурри» глупо озираются в поисках надежного форварда впереди. «Черно-синие» в этом сезоне вернулись в Лигу чемпионов. И этот результат был достигнут во многом благодаря аргентинцу.

ОТКРЫТИЕ: Алисон Бекер, «Рома»

Искать главное открытие среди вратарей – чистое самоубийство. Маурицио Сарри говорил, что в 90% случаев сохранение ворот команды в неприкосновенности является заслугой защитников. Но кипер «Ромы» в этом сезоне показал: без него красная часть Рима не праздновала бы ни попадание в полуфинал Лиги чемпионов, ни место в тройке по итогам розыгрыша.

Последние полтора года футбольной жизни Бекера можно разделить на три части. Первая: когда он безнадежно сидел в запасе под Войцехом Щенсны, периодически выходил в кубковых матчах и слушал критику со стороны помощников Лучано Спаллетти. Вторая: прошлым летом угрожал Эусебио Ди Франческо уходом, если алленаторе решится на покупку нового вратаря. Третья: собирал воздушные поцелуи фанаток «Ромы» после каждого удачного сейва. Статисты Gazetta dello Sport посчитали, что это самый уверенный первый сезон в основе для вратарей из команд топ-5 лиг в этом десятилетии (в предыдущем всех поразил Эдвин ван дер Сар). Тренерский штаб Ди Франческо отмечает: Алисон поставил перед собой задачу стать лучшим и для этого пользуется особыми методами. К примеру, четко поддерживает постоянный вес, не давая себе ни похудеть, ни раскачаться, – так тело привыкает к оптимальной отметке и использует свои возможности на полную катушку.

Журналисты Mediaset распускают слухи о том, что бразилец и его агент вовсю контактируют с «Реалом» и требуют от Мадрида контракт на пять лет с зарплатой в 5 млн евро. Если же «галактикос» согласятся раскошелиться на вратаря, то этот уход станет для «Ромы» столь же болезненным, что и завершение карьеры Тотти.

РАЗОЧАРОВАНИЕ: «Наполи»

Неаполитанская команда разграничила этот сезон на два эпизода. Первый связан с тем, что «ослы» воспользовались оплошностями «Ювентуса» и ускакали на первое место таблицы. Второй – с подтверждением своего прозвища и допущением абсолютно бездарнейших ошибок в решающих встречах сезона.

Калиду карт. «Наполи» может потерять лучшего защитника Серии А

Маурицио Сарри – главный гик Серии А, ежегодно ставящий на схему, по которой команда «тащит» за счет одних и тех же игроков. Воспользовавшись этой тактикой в очередной раз, Сарри рискнул абсолютно всем. И проиграл. Статус единственного (пока что) реального конкурента Массимилиано Аллегри, интрига в лиге впервые за семь лет – все это исчезло буквально за пару игр, а болельщики «Наполи» начали смотреть на человека, ежегодно тратящего сравнительно небольшие суммы на усиление состава, с недоверием. Неудивительно, что в конце сезона Маурицио все же покинул клуб. Правда, и здесь не обошлось без скандала. В первом после ухода интервью он заявил, что узнал о своей отставке из новостей по телевизору.

Сейчас Неаполь беспокоит только одна тема: какой же будет команда в следующем сезоне. Карло Анчелотти принял свой самый странный вызов в карьере, но уже обозначил, что не собирается следовать тактике Сари, и наваял Аурелио Де Лаурентису длинный список нужных ему футболистов. По некоторым данным, туда входят Бернд Лено, Артуро Видаль, Шиме Врсалько, Федерико Кьеза, Симоне Верди и Карим Бензема. Кажется, другими способами, кроме как тотальной закупкой, бороться с деспотией «Ювентуса» просто не получится.

ПОСТУПОК: Симоне Верди, отказавшийся уходить из «Болоньи»

14 января 2018 года президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис приехал в Болонью на переговоры с Симоне Верди. 15 января агент полузащитника сообщил, что Верди очень волнуется за судьбу команды без него. 16 января Симоне отказался от ухода из «Болоньи» в зимнее трансферное окно. «Это был его личный выбор. Он принял его исключительно по личным причинам. Уже в декабре сказал, что не хочет менять клуб зимой – его все здесь устраивает и он хочет здесь доказать, что он хороший игрок. Это мужской поступок, который притянет к себе интерес болельщиков. Плюс Симоне в том, что ему не нужно лишнее внимание. Он играет за любовь своих фанатов», – сказал агент игрока Донато Орньони.

Реальность такова, что за Верди гонялись не только ребята из «Наполи». В разное время на него выходили представители «Милана», «Аталанты», «Лацио». Джанлука Ди Марцио же заявлял, что «Интер» где-то в марте связывался с Орньони и спрашивал о возможном переходе его клиента будущим летом. Проблема для всех потенциальных покупателей заключается в том, что они так ни разу и не получили конкретики.

«Болонья» оторвалась от зоны вылета Серии А всего лишь на 4 очка, уволила главного тренера Роберта Донадони и, по слухам, в скором времени может лишиться основного спонсора. Микс из этих проблем способен сыграть отрицательную роль в сотрудничестве команды с Верди. В Италии говорят, что полузащитник рассмотрит достойные предложения уже в ближайшие в недели и основательно подумает над переходом в команду классом повыше. Кажется, это будет просто идеальным решением для 25-летнего футболиста, вершиной которого является яркий сезон за «Эмполи» в Серии В.

ТРЕНЕР: Лучано Спаллетти

Год назад болельщики «Ромы» готовились закопать бывшего алленаторе «Зенита» прямо в центре поля «Стадио Олимпико». Отношение тиффози «Интера» к Спаллетти гораздо более лояльно. Во-первых, они полностью доверяют ему и поддерживают его решения. Во-вторых, впервые после Жозе Моуринью фанаты «нерадзурри» не выступили с открытой критикой в адрес главного тренера.

Спаллетти каким-то чудесным образом смотивировал Мауро Икарди, перестроил команду и вытолкнул ее в лигочемпионскую зону. Сейчас же Лучано выдерживает гроссмейстерскую паузу и не спешит продлевать контракт с командой. По некоторой информации, тренер не очень доволен правилами ФФП, которые запрещают ему выкупить Рафинью и Жоао Канселу. Второй пунктик в скептическом отношении к новому соглашению – несбыточные обещания владельцев. Изначально Спаллетти должен был получить 150 млн евро на трансферы, но этого так и не произошло.

В любом случае масса лишних слов со стороны руководства не помешала ему хорошо сделать свое дело и вернуть «Интер» в Лигу чемпионов спустя шесть лет.

Идти по «зебре». «Ювентус» снова стал чемпионом Италии

Символическая сборная Серии А:

Алисон («Рома») – лучший вратарь Серии А соблюдает режим, сидит на специальных диетах.

Александр Коларов («Рома») – разозлил тиффози «Лацио» словами о том, что забыл отрезок карьеры в синей части Рима, и теперь для него существует только «Рома».

Калиду Кулибали («Наполи») – с удивлением относится к новости о том, что за него, сенегальца, предлагают 120 млн евро.

Милан Шкриньяр («Интер») – всего за полгода выступлений за «Интер» привлек внимание со стороны «Барселоны».

Жоао Канселу («Интер») – любимый защитник Лучано Спаллетти все-таки вернется обратно в «Валенсию».

Лоренцо Инсинье («Наполи») – хочет стать Франческо Тотти для Неаполя и вряд ли покинет команду, даже если ему предложат выгодный контракт.

Жоржиньо («Наполи») – не отказывается от варианта продолжения карьеры в «Наполи», хотя за центральным полузащитником активно следят «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Миралем Пьянич («Ювентус») – из-за боснийской войны семья полузащитника переехала в Люксембург, где он тренировался вместе с отцом, игравшим в третьем дивизионе Югославии.

Дуглас Коста («Ювентус») – набил на руке татуировку с фразой на русском: «Если бог за нас, кто против нас?»

Мауро Икарди («Интер») – пообещал устроить барбекю для футболистов «Интера», когда полностью оформит сделку о покупке нового дома.

Чиро Иммобиле («Лацио») – символ расцветшего «Лацио» может перебраться в «Милан» в ближайшее трансферное окно.

Лучший бомбардир: Марио Икарди («Интер») – 29 голов (6 – с пенальти), Чиро Иммобиле («Лацио») – 29 голов (7 – с пенальти).

Обладатель Кубка Италии: «Ювентус».

Попали в Лигу чемпионов: «Ювентус», «Наполи», «Рома», «Интер» (все – групповой этап).

Попали в Лигу Европу: «Лацио», «Милан» (все – групповой этап), «Аталанта» (второй квалификационный раунд).

Вылетели в Серию В: «Кротоне», «Верона», «Беневенто».

Попали в Серию А: «Эмполи», «Парма» (вышли напрямую). «Бари», «Читтаделла», «Венеция», «Перуджа», «Фрозиноне» и «Палермо» разыграют 1 путевку в высший дивизион в стыковых матчах.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press, Instagram «Интера», Instagram «Ювентуса», Instagram Симоне Верди