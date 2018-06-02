Завалить осла. Итоги чемпионата Италии-2017/18

Серия А – наибодрейший европейский турнир этого сезона. В нем до самого последнего момента сохранялась интрига, велась отчаянная борьба за статус лучшего бомбардира, произошли неаполитанская драма и седьмое чемпионство «Ювентуса» подряд.
ГЕРОЙ: Мауро Икарди, «Интер»
Результативность аргентинского нападающего «Интера» в Серии А увеличивается согласно арифметической прогрессии. В сезоне-2015/16 он забил 16 голов, в розыгрыше 2016/17 – 24. За последние же девять месяцев Икарди огорчал вратарей соперников 29 раз и выиграл гонку бомбардиров.
Блэк Икарди. Нападающему «Интера» нужно срочно уходить из команды
Конкурентное преимущество Мауро перед остальными топами чемпионата Италии – стрессоустойчивость. В очередной раз тренерский штаб сборной Аргентины проигнорировал его бомбардирские итоги, но не беда, — страйкер работает дальше и забивает еще больше. Итальянская пресса штурмует его бесконечными слухами о переходе в испанские/английские команды. Ничего страшного: Икарди как бы дал отмашку своей жене (и агенту) Ванде Наре реагировать на все это с улыбкой. «Я собираюсь поговорить с руководством клуба и найти оптимальное для нас решение. Хочу остаться в «Интере». Я его главный болельщик. Я купил новый дом в Милане. Сделка почти оформлена», — говорит сам нападающий.
Мауро Икарди – это символ футбольной «движухи» в Милане. Без него атаки «Интера» теряют актуальность, а футболисты «нерадзурри» глупо озираются в поисках надежного форварда впереди. «Черно-синие» в этом сезоне вернулись в Лигу чемпионов. И этот результат был достигнут во многом благодаря аргентинцу.
ОТКРЫТИЕ: Алисон Бекер, «Рома»
Искать главное открытие среди вратарей – чистое самоубийство. Маурицио Сарри говорил, что в 90% случаев сохранение ворот команды в неприкосновенности является заслугой защитников. Но кипер «Ромы» в этом сезоне показал: без него красная часть Рима не праздновала бы ни попадание в полуфинал Лиги чемпионов, ни место в тройке по итогам розыгрыша.
Последние полтора года футбольной жизни Бекера можно разделить на три части. Первая: когда он безнадежно сидел в запасе под Войцехом Щенсны, периодически выходил в кубковых матчах и слушал критику со стороны помощников Лучано Спаллетти. Вторая: прошлым летом угрожал Эусебио Ди Франческо уходом, если алленаторе решится на покупку нового вратаря. Третья: собирал воздушные поцелуи фанаток «Ромы» после каждого удачного сейва. Статисты Gazetta dello Sport посчитали, что это самый уверенный первый сезон в основе для вратарей из команд топ-5 лиг в этом десятилетии (в предыдущем всех поразил Эдвин ван дер Сар). Тренерский штаб Ди Франческо отмечает: Алисон поставил перед собой задачу стать лучшим и для этого пользуется особыми методами. К примеру, четко поддерживает постоянный вес, не давая себе ни похудеть, ни раскачаться, – так тело привыкает к оптимальной отметке и использует свои возможности на полную катушку.
Журналисты Mediaset распускают слухи о том, что бразилец и его агент вовсю контактируют с «Реалом» и требуют от Мадрида контракт на пять лет с зарплатой в 5 млн евро. Если же «галактикос» согласятся раскошелиться на вратаря, то этот уход станет для «Ромы» столь же болезненным, что и завершение карьеры Тотти.
РАЗОЧАРОВАНИЕ: «Наполи»
Неаполитанская команда разграничила этот сезон на два эпизода. Первый связан с тем, что «ослы» воспользовались оплошностями «Ювентуса» и ускакали на первое место таблицы. Второй – с подтверждением своего прозвища и допущением абсолютно бездарнейших ошибок в решающих встречах сезона.
Калиду карт. «Наполи» может потерять лучшего защитника Серии А
Маурицио Сарри – главный гик Серии А, ежегодно ставящий на схему, по которой команда «тащит» за счет одних и тех же игроков. Воспользовавшись этой тактикой в очередной раз, Сарри рискнул абсолютно всем. И проиграл. Статус единственного (пока что) реального конкурента Массимилиано Аллегри, интрига в лиге впервые за семь лет – все это исчезло буквально за пару игр, а болельщики «Наполи» начали смотреть на человека, ежегодно тратящего сравнительно небольшие суммы на усиление состава, с недоверием. Неудивительно, что в конце сезона Маурицио все же покинул клуб. Правда, и здесь не обошлось без скандала. В первом после ухода интервью он заявил, что узнал о своей отставке из новостей по телевизору.
Сейчас Неаполь беспокоит только одна тема: какой же будет команда в следующем сезоне. Карло Анчелотти принял свой самый странный вызов в карьере, но уже обозначил, что не собирается следовать тактике Сари, и наваял Аурелио Де Лаурентису длинный список нужных ему футболистов. По некоторым данным, туда входят Бернд Лено, Артуро Видаль, Шиме Врсалько, Федерико Кьеза, Симоне Верди и Карим Бензема. Кажется, другими способами, кроме как тотальной закупкой, бороться с деспотией «Ювентуса» просто не получится.
ПОСТУПОК: Симоне Верди, отказавшийся уходить из «Болоньи»
14 января 2018 года президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис приехал в Болонью на переговоры с Симоне Верди. 15 января агент полузащитника сообщил, что Верди очень волнуется за судьбу команды без него. 16 января Симоне отказался от ухода из «Болоньи» в зимнее трансферное окно. «Это был его личный выбор. Он принял его исключительно по личным причинам. Уже в декабре сказал, что не хочет менять клуб зимой – его все здесь устраивает и он хочет здесь доказать, что он хороший игрок. Это мужской поступок, который притянет к себе интерес болельщиков. Плюс Симоне в том, что ему не нужно лишнее внимание. Он играет за любовь своих фанатов», – сказал агент игрока Донато Орньони.
Реальность такова, что за Верди гонялись не только ребята из «Наполи». В разное время на него выходили представители «Милана», «Аталанты», «Лацио». Джанлука Ди Марцио же заявлял, что «Интер» где-то в марте связывался с Орньони и спрашивал о возможном переходе его клиента будущим летом. Проблема для всех потенциальных покупателей заключается в том, что они так ни разу и не получили конкретики.
«Болонья» оторвалась от зоны вылета Серии А всего лишь на 4 очка, уволила главного тренера Роберта Донадони и, по слухам, в скором времени может лишиться основного спонсора. Микс из этих проблем способен сыграть отрицательную роль в сотрудничестве команды с Верди. В Италии говорят, что полузащитник рассмотрит достойные предложения уже в ближайшие в недели и основательно подумает над переходом в команду классом повыше. Кажется, это будет просто идеальным решением для 25-летнего футболиста, вершиной которого является яркий сезон за «Эмполи» в Серии В.
SPALLETTI PRESS CONFERENCE 🗣🎙 “I thank the club for having given me the chance to experience this with these colours which I think suit me. I thank the #InterFans. They're the foundations for us. It would have been difficult to build anything without them. We can build skyscrapers made of victories because the strong base is there from which we start again.” #InterIsHere #Spalletti #Inter #ForzaInter #PressConference #Football
ТРЕНЕР: Лучано Спаллетти
Год назад болельщики «Ромы» готовились закопать бывшего алленаторе «Зенита» прямо в центре поля «Стадио Олимпико». Отношение тиффози «Интера» к Спаллетти гораздо более лояльно. Во-первых, они полностью доверяют ему и поддерживают его решения. Во-вторых, впервые после Жозе Моуринью фанаты «нерадзурри» не выступили с открытой критикой в адрес главного тренера.
Спаллетти каким-то чудесным образом смотивировал Мауро Икарди, перестроил команду и вытолкнул ее в лигочемпионскую зону. Сейчас же Лучано выдерживает гроссмейстерскую паузу и не спешит продлевать контракт с командой. По некоторой информации, тренер не очень доволен правилами ФФП, которые запрещают ему выкупить Рафинью и Жоао Канселу. Второй пунктик в скептическом отношении к новому соглашению – несбыточные обещания владельцев. Изначально Спаллетти должен был получить 150 млн евро на трансферы, но этого так и не произошло.
В любом случае масса лишних слов со стороны руководства не помешала ему хорошо сделать свое дело и вернуть «Интер» в Лигу чемпионов спустя шесть лет.
Идти по «зебре». «Ювентус» снова стал чемпионом Италии
Символическая сборная Серии А:
Алисон («Рома») – лучший вратарь Серии А соблюдает режим, сидит на специальных диетах.
Александр Коларов («Рома») – разозлил тиффози «Лацио» словами о том, что забыл отрезок карьеры в синей части Рима, и теперь для него существует только «Рома».
Калиду Кулибали («Наполи») – с удивлением относится к новости о том, что за него, сенегальца, предлагают 120 млн евро.
Милан Шкриньяр («Интер») – всего за полгода выступлений за «Интер» привлек внимание со стороны «Барселоны».
Жоао Канселу («Интер») – любимый защитник Лучано Спаллетти все-таки вернется обратно в «Валенсию».
Лоренцо Инсинье («Наполи») – хочет стать Франческо Тотти для Неаполя и вряд ли покинет команду, даже если ему предложат выгодный контракт.
Жоржиньо («Наполи») – не отказывается от варианта продолжения карьеры в «Наполи», хотя за центральным полузащитником активно следят «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
Миралем Пьянич («Ювентус») – из-за боснийской войны семья полузащитника переехала в Люксембург, где он тренировался вместе с отцом, игравшим в третьем дивизионе Югославии.
Дуглас Коста («Ювентус») – набил на руке татуировку с фразой на русском: «Если бог за нас, кто против нас?»
Мауро Икарди («Интер») – пообещал устроить барбекю для футболистов «Интера», когда полностью оформит сделку о покупке нового дома.
Чиро Иммобиле («Лацио») – символ расцветшего «Лацио» может перебраться в «Милан» в ближайшее трансферное окно.
Лучший бомбардир: Марио Икарди («Интер») – 29 голов (6 – с пенальти), Чиро Иммобиле («Лацио») – 29 голов (7 – с пенальти).
Обладатель Кубка Италии: «Ювентус».
Попали в Лигу чемпионов: «Ювентус», «Наполи», «Рома», «Интер» (все – групповой этап).
Попали в Лигу Европу: «Лацио», «Милан» (все – групповой этап), «Аталанта» (второй квалификационный раунд).
Вылетели в Серию В: «Кротоне», «Верона», «Беневенто».
Попали в Серию А: «Эмполи», «Парма» (вышли напрямую). «Бари», «Читтаделла», «Венеция», «Перуджа», «Фрозиноне» и «Палермо» разыграют 1 путевку в высший дивизион в стыковых матчах.
Текст: Илья Егоров
Фото: Global Look Press, Instagram «Интера», Instagram «Ювентуса», Instagram Симоне Верди