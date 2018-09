Защитник ЖФК ЦСКА Людмила Шадрина: «Верю, что ЦСКА забьет «Реалу» два гола»!

View this post on Instagram

Вчера к девочкам на встречу в @comeongym приходила @lusishadrina 🙀❤️💙 . 👸🏼 Людмила Шадрина . ⚽️ Защитник женской футбольной команды ЦСКА ❤️💙 . 🏆 Чемпионка России среди юниоров (2002-03 г.р.) 🏆 Финалистка Кубка России (2013) 🏆 Чемпионка России среди дублирующих составов (2015) 🏆 Серебряный призёр Чемпионата России (2015) . Побеседовали про мотивацию, женский футбол и здоровом образе жизни 🥑 Спасибо @lusishadrina за искренность и поддержку, это очень ценно для девочек! Особенно, когда до финала остался всего месяц 🤭💥 . . BOSS 👔 @dovlatova_koshka . Project director 👔 @wowamore . Главная локация проекта: 🏠 @comeongym . Тренер: 💪🏻 @dan1con ——— #CSKAGIRLsport #ComeOnGym #ComeOnGymТрансформация #ДэнМеняет #ЗанимайсяДоНеузнаваемости #CSKA #ФитнесПроект #Перезагрузка #ЦСКА #Похудение #Борьба #МеняйсяДоНеузнаваемости #FightWear #Встреча #Беседа #Гость