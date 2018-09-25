Защитник ЖФК ЦСКА Людмила Шадрина: «Верю, что ЦСКА забьет «Реалу» два гола»!

Людмила Шадрина, при всей своей обаятельности и красоте, является защитником ЖФК ЦСКА. Попала в женский футбол случайно: регулярно выгуливая собаку и пиная мяч. Никто и не подозревал, что это приведет к профессиональной футбольной карьере. Людмила личность разносторонняя, интересуется сферой красоты, где в свободное от футбола время, старается себя реализовывать. Позитивная, яркая, трудолюбивая и целеустремленная.

Говорят, что женщины и футбол — понятия несовместимые. На трибунах ЦСКА мы часто слышим популярный лозунг «сектора без баб», но и комплименты плюс приглашения пойти вместе на футбол тоже получаем регулярно. Нам кажется, еще немного и болельщики поймут, что мы ходим на футбол не просто посмотреть на «вот того симпатичного футболиста в красно-синей форме», а , как минимум, знаем их всех по именам и следим за турнирной таблицей.

Стартовал проект «СSKA GIRL SPORT»

Что говорить о женском футболе, существование которого многие мужчины для себя отрицают. Так можно сказать про любую другую команду, но не про ЖФК ЦСКА, где мощная поддержка болельщиков ощущается не только на каждом домашнем матче, но и на выездах. Девушек знают по именам, а с некоторыми из них мы вас познакомим поближе.

На мотивационную встречу к участницам проекта «CSKAGIRL SPORT» мы пригласили Людмилу Шадрину. И в непринужденной беседе узнали много нового, проведя традиционный «Блиц-опрос».

— Я никогда не смогу...

— Разлюбить футбол!

— Если кто-то говорит, что футбол-это не женское дело, я…

— Стараюсь объяснить, что они не правы!

— Сладкое или солёное?

— Соленое!

— Твой прогноз на матч ЦСКА — «Реал»?

— Я всегда верю в свою команду! Мы забьем 2 гола!

— Я могу ударить кого-то на поле, если…

— Нет! Я не буду никого бить специально!

— Почему Магнуссон такой миленький?

— Потому что он брат Машки Алексеевой! Кто знает, тот поймёт!

— Если бы твой муж болел за «Спартак», то…?

— То он болеет за «Спартак»!

— ТOP-3 футболиста ПФК ЦСКА на данный момент?

Марио Фернандес Хердур Магнуссон Абель Эрнандес

— Какой «бес» попутал Романа Еременко?

— Это уже его надо спросил, какой «бес» его попутал.

— Если бы ты не играла в футбол, то…

— Нет! Никаких ТО!

— Если бы ты оказалась перед ген. директором ПФК ЦСКА (Р.Ю. Бабаевым), чтобы ты ему сказала?

— Что у него крутая прическа!

Ольга Березуцкая: «Болельщицы ЦСКА самые целеустремленные!»

Беседовали: болельщицы ПФК ЦСКА

CSKA GIRL Блог болельщиц армейского клуба