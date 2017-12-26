Загадай желание. Провал сборной, прощание Тотти и китайцы

Серия А перепрыгивает через экватор и резво устремляется в 2018-й. В минувшем году в Италии было много слез, поражений, взлетов и прощаний.

1. «Скуадра адзурра» впервые за 60 лет не вышла на ЧМ. Следующее собрание футбольные функционеры в Италии должны начать с фразы из фильма «Такси»: «Мы в дерьме», сжечь бумажку с пожеланиями, окунуть ее в шампанское и выпить за здравие итальянского футбола. Не чокаясь. Прошлогодняя сборная Италии в сочетании с 74-летним бывшим главой федерации футбола Карло Тавеккио – это мелкие косячки, которые вместе сложились в одну большую проблему. Во-первых, это непопадание «скуадры адзурры» на чемпионат мира в Россию. Во-вторых, это тренер-физрук, который хотел увеличить сумму отступных за досрочное расторжение контракта после сказочного провала. В-третьих, это престарелый функционер, который за последние годы не провел ни одной значимой реформы. В-четвертых, это печальное завершение карьеры Джанлуиджи Буффона в национальной команде. Джиджи, нам тоже очень жалко, что мы не увидим твоей игры следующим летом. Но итальянский футбол забрался на определенную высоту и бездарно шлепнулся на пятую точку в самый неподходящий момент. И с этим срочно надо что-то делать.

Grazie! A post shared by Francesco Totti (@francescototti) on May 28, 2017 at 2:51pm PDT

2. Франческо Тотти завершил карьеру в 40 лет. Мы думали, что Франческо Тотти будет с нами всегда, что ветеран еще долго будет выходить на поле и разжигать в болельщиках ностальгию по легендам нулевых. Но 2017-й прервал славную охоту Волка. Ему респектовали ультрас «Интера» и «Лацио». Последние даже вывесили баннер: «Враги по жизни салютуют Тотти» и написали прощальное письмо, в котором поблагодарили нападающего за 25-летнее противостояние. На последнюю игру, против «Дженоа», на «Стадио Олимпико» пришли больше 60 тысяч человек, встречали овациями каждое касание лидера «волков». А после матча с «грифонами» все эти люди плакали вместе с Франческо. Теперь Тотти занимает директорскую должность в команде, ездит вместе с ней на выездные матчи и периодически светится на федеральных каналах. Кажется, все уже привыкли к этому. Осталось сжиться с мыслью о том, что через пару месяцев мы точно так же будем прощаться с Джанлуиджи Буффоном.

3. «Милан» и «Интер» пережили китайскую революцию. «Россонери» и «нерадзурри» — два разных взгляда китайских бизнесменов на футбол. Йонхан Ли и «красно-черные» летом с головой окунулись в трансферной рынок, практически полностью обновили команду и оставили старого тренера. Стивен Джан и «черно-синие» наняли алленаторе, который нуждался в перезагрузке, усилили проблемные позиции и выбрали для себя вполне реальную задачу – попадание в ЛЧ по итогам сезона. Результат налицо. Идеология «Милана» рухнула в пропасть, зацепив с собой веру некоторых игроков в амбициозный проект (по слухам, Бонуччи хочет покинуть команду уже в январе). Работа талантливого Винченцо Монтеллы свелась к нулю, а Дженнаро Гаттузо пока что больше психует, чем исправляет ситуацию. «Интер» потерпел первое поражение в чемпионате только в декабре, расправил крылья Мауро Икарди, а Лучано Спаллетти больше не чувствует себя здесь чужим (как в «Роме»). «Нерадзурри» — одни из лидеров Серии А, одни из претендентов на чемпионский титул и авторы, наверное, ярчайшей игры в этом итальянском сезоне. Два китайских консорциума не укрепили миланские команды. Они всего лишь поменяли расстановку сил в городском футболе.

Пожелания на 2018 год. Итальянский футбол, пожалуйста, не болей! Нам нужна сильная сборная Италии, клубы-финалисты ЛЧ и ЛЕ из Серии А и мощные входящие трансферы. А еще кто-нибудь настучите по голове Джналуиджи Доннарумме, не подпускайте Мино Райолу к местным клубам и продлите хотя бы на сезон карьеру Буффона. Аминь!

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press