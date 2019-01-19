Задержка в развитии. Почему Диего Симеоне пора покинуть «Атлетико»

В конце декабря Диего Симеоне отметил семь лет во главе мадридского «Атлетико». За это время клуб добился больших успехов и вошел в элиту европейского футбола. Однако, последнюю пару сезонов складывается впечатление, будто у аргентинского специалиста уже закончились идеи, а его коллектив перестал прогрессировать и просто ходит по кругу. Игра мадридцев становится с каждым годом скучнее и предсказуемее. Что же мешает Симеоне вывести «матрасников» на новый уровень?

Философия игры

По словам аргентинца, тяжело меняться, когда играешь в одном стиле уже 7 лет. Да и сам Чоло не желает и не стремится менять ничего в механизме, который столько времени приносит ему результат, так как считает, что в приоритете набранные очки, а не зрелищный футбол.

Симеоне всегда строил игру от обороны, он хорошо ставит игру вторым номером, что требует максимальной реализации собственных моментов. Но несмотря на огромный атакующий потенциал, аргентинец не знает, как раскрыть его. За время тренерской деятельности аргентинца его подопечные в среднем за игру забивают по 1.7 гола за игру, а из 250 побед при нем 72 были одержаны со счетом 1:0 — это больше, чем одна треть.

С годами многие соперники уже приспособились к его стилю. В результате чего и без того мало забивающая команда стала забивать еще меньше. В 13 из 19 матчей Примеры в этом сезоне «матрасники» не смогли забить больше 1 гола. В поединках с «Леванте», «Эспаньолом», «Бетисом» и «Райо Вальекано» этого хватило, чтобы набрать 3 очка. Еще в 7 случаях они сыграли вничью 1:1, а в двух встречах не забивали вовсе.

Его стиль часто наводит скуку на зрителя, и чаще всего не позволяет добиться больше поставленной цели — места в Лиги Чемпионов.

Игра в атаке

«Атлетико» в 2019 году сильно отличается своими возможностями от самого себя образца конца 2011-го. У клуба сильно выросли возможности и амбиции. Но Симеоне, как и прежде, очень тяжело найти оптимальный баланс между защитой и нападением.

Аргентинец каждый год меняет множество исполнителей, но у большинства из них по разным причинам не получается раскрыть свой потенциал. Самым стабильным и незаменимым нападающим для клуба стал Антуан Гризманн, от которого сегодня зависит игра в атаке. Тем не менее, даже его результативности не хватает для того, чтобы бороться с Месси или Суаресом в бомбардирской гонке. В этом сезоне француз забил всего 9 голов в чемпионате, 3 из них с пенальти.

Даже Симеоне не скрывает, что его стиль не дает раскрыться нападающему в полной мере: «Если Гризманн перейдет из «Атлетико» в более атакующую команду, он будет играть намного лучше».

В нынешнем сезоне на каждый гол у команды уходит 63 минуты игрового времени и почти 23 удара. К примеру, «Барселона» забивает в среднем раз в 32 минуты и тратит на это 12,8 ударов. Кроме того, только 52% забитых «матрасниками» голов были с игры.

Комплектование состава

В прошлом сезоне на помощь Гризманну было решено вернуть Диего Косту за 60 млн. евро, который 9 календарных месяцев не мог забить в чемпионате. Кроме того, он уже 4 раза успел побывать в лазарете.

Бомбардирским подвигами не могут похвастаться ни Анхель Корреа, ни новичок команды Никола Калинич, забившие по два гола. Тома Лемар, купленный прошлым летом за 65 млн. евро, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу, что также несильно поспособствовало усилению атакующей игры.

Помимо того, что Симеоне не удается усилить атаку, не молодеет и защита его команды: трем основным оборонцам Годину, Хуанфрану и Филипе Луису на троих уже 99 лет. На смену им он нашел таких игроков как Савич, Ариас и Хосе Хименес, а заодно раскрыл игрока дубля Лукас Эрнандеса. Однако им не всегда хватает стабильности. Кроме того, из года в год повторяется ситуация, когда травмированы сразу больше половины игроков защиты. Вследствие чего аргентинцу приходится производить самые смелые ротации, вызывая игроков из дубля или ставя в защиту опорников Сауля и Томаса.

Чоло привык полагаться на уже проверенных игроков, которые остаются в его команде на протяжении всего его времени пребывания в клубе. А возможно он просто не знает, как омолодить и усилить свою защиту на трансферном рынке. В том случае, если этим летом состав покинут сразу Годин, Филипе Луис и Лукас Эрнандес, он не справится с поиском адекватной замены.

Что дальше

Похоже, что единственное что сегодня держит Симеоне в Мадриде — незавершенное дело. Он просто не может покинуть клуб пока не выиграет Лигу Чемпионов. Но, сам того не понимая, делает клубу лишь хуже. Он стал заложником своей философии, которая сезон за сезоном не приносит ничего нового, только добавляет усталости. Симеоне уже добился своего максимума в «Атлетико» и ему стоит взять новый вызов, чтобы не мучить больше ни себя, ни клуб. А мадридцам нужно жить и двигаться дальше без него, начав с построения новой команды с новым игровым стилем.

Текст: Павел Зайцев

Фото: Global Look Press