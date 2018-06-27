Забакланье. 27 июня. Карнавал в стиле лайт. Бразилия вышла в плей-офф

Сборная Бразилии отпраздновала будничную победу над сербами (2:0) и обеспечила себе выход в плей-офф с первого места группы E. Яркого южноамериканского карнавала немного не хватало, но на трибунах преобладал желтый цвет, а на поле Неймар и компания полностью контролировали ход матча.

После феерического провала сборной Германии в матче с Южной Кореей (0:2) и досрочного отъезда действующих чемпионов мира домой, журналисты в пресс-центре жаждали продолжения банкета. «Ну что, продолжим день сенсаций?», — читалось в их глазах. С таким же настроем на стадион «Спартак» добирались сербские болельщики, громогласно распевавшие в метро «Brazil, go home!».

А вот гости из Южной Америки беззаботно радовались происходящему вокруг: стучали в барабаны, размахивали репликами Кубка мира и пели песни во славу главного тренера своей команды Тите. Но этот бразильский карнавал смотрелся не столь феерично в сравнении с увиденными ранее в Москве перфомансами мексиканцев и бельгийцев.

Примерно за час до старта игры мини-карнавал начал сворачиваться, и болельщики неторопливо потянулись на стадион.

На трибунах сербы вели себя активнее оппонентов, а в глаза сразу бросался баннер с надписью «Мы русских одних не бросим! Привет от сербов».

При этом численностью бразильцы превосходили сербов раз в десять, но добиться от них хоть какой-то поддержки в адрес своей команды было проблематично. Ограничивались лишь свистом в те моменты, когда мячом завладевали сербы.

Но таких моментов было не так много. Бразильцы довольно уверенно контролировали ход игры в первой половине матча: неторопливо, артистично и эффективно перепасовываясь на половине поля соперника. Однако до ударов дело доходило редко. Лишь к середине тайма опасным выстрелом из пределов штрафной отметился Неймар, но голкипер сербов перевел мяч на угловой.

До того самым запоминающимся моментом стала замена захромавшего Марсело на Филипе Луиса. И все же еще до перерыва бразильцы открыли счет в матче. Коутиньо фирменным забросом за спины защитникам нашел в штрафной Паулиньо, который проткнул мяч мимо выскочившего из ворот Стойковича.

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В перерыве расторопные болельщики рассмотрели в ложе прессы Кевина Кураньи и бросились с ним фотографироваться. Экс-форвард московского «Динамо» и сборной Германии на ЧМ-2018 тоже ходит по аккредитации.

На старте второго тайма игра совсем не изобиловала активностью. Лишь по истечении часа игры сербы выдали мощный двухминутный отрезок, осадив штрафную южноамериканцев. Несколько раз на ударной позиции оказывался Митрович, но его подводила точность и нерасторопность. А дальний выстрел Милинковича-Савича прошел выше ворот. А пять минут спустя бразильцы показали, как надо реализовывать моменты. Подача Неймара с углового на ближнюю штангу пришлась точно на голову Тьягу Силве, и защитник без помех головой переправил мяч в ворота.

В оставшиеся минуты бразильцы пижонили и всячески тянули время.

А сербы раз за разом повторяли заученный трюк: перепас в стеночку, уход на фланг и попытка прострела. Не самый оригинальный план по спасению. Впрочем, по такой игре второй пропущенный гол стал для них приговором. Упущенная ничья в концовке матча со Швейцарией и недостаток оригинальных действий в игре с Бразилией подвел черту под выступлениями сербской команды на ЧМ-2018.

Группа E. 3-й тур

СЕРБИЯ — БРАЗИЛИЯ — 0:2 (0:1)

Москва. 27 июня.

Стадион «Спартак». 44190 зрителей

Судья: Алиреза Фагани (Иран).

Сербия: Стойкович, Рукавина, Коларов, Миленкович, Велькович , Матич, Тадич, Милинкович-Савич, Костич (Радоньич, 82), Митрович (Йович 89), Ляйич (Живкович, 75).

Бразилия: Алиссон, Фагнер, Марсело (Филипе Луис, 10), Тиаго Силва, Миранда, Каземиро, Паулиньо (Фернандиньо, 66), Коутиньо (Аугусто, 80), Виллиан, Жезус, Неймар.

Голы: 0:1 — Паулиньо (36). 0:2 — Тиаго Силва (68).

Предупреждения: Ляйич (33), Матич (48), Митрович (70).

10 (1) удары (в створ) 13 (6)

13 фолы 7

5 угловые 9

2 офсайды 4

44 % владения мячом 56

Расписание и результаты всех матчей ЧМ-2018

Текст: Никита Котов

Фото: Сергей Дроняев