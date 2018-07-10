Забакланье. 10 июля. Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ-2018

Прагматичный футбол французской сборной снова принес результат. Единственный забитый гол Самюэля Умтити вывел «трехцветных» в финал чемпионата мира.

За пять часов до начала игры наибольшей популярностью у болельщиков пользовались отряды росгвардии, курсировавшие по территории Приморского парка в полном обмундировании. Казалось, что равнодушными к ним не остался ни один иностранный гость: их фотографировали охотнее, чем местные жители бросались к ряженым колумбийцам ради очередного красочного селфи. Затмить их могли разве что сотрудники скорой помощи, рассекавшие по парку на сигвеях, тюнингованных наклейками с красным крестом. Да и на них самих были отличительные знаки – светоотражающие жилеты с большим количеством карманом. Анатолий Вассерман бы одобрительно кивнул такому обмундированию. Но при этом позаботились и о безопасности: на головах у медбратьев-гонщиков красовались защитные шлемы.

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Подобравшись поближе к стадиону, можно было стать свидетелем питерского сюрреализма. Пара узбеков настойчивого подзывала к себе парня, облаченного в небесно-голубую форму сборной Аргентины. Спустя мгновение они уже позировали на камеру, обнявшись как старые приятели. И все бы ничего, если бы картину не дополнял флаг Узбекистана с гордой надписью «Навбахор», прославляющей славный узбекский футбольный клуб из города Наманган. Чуть подальше на иностранцев нападала еще одна инициативная парочка граждан Узбекистана. Группе из четырех бельгийских болельщиков оставалось смиренно фотографироваться на фоне узбекского флага. Впрочем, кажется, они не сильно беспокоились на этот счет.

В следующую минуту из одной из туалетных кабинок с довольным видом выскакивает корейский болельщик, которого на ходу перехватывает бабуля-билетерша. Его растерянный взгляд сталкивается с ее суровым выражением лица, после чего она пальцем указывает ему на объявление на соседней кабинке: «The entrance fee is 30 rubles». Пристыженный иностранец начинает виновато рыться в портмоне в поисках необходимой суммы. Спустя 30 секунд он отсчитывает нужное количество монет и выкупает у бабули свободу. И пока женщина отправляется к двум своим напарницам пересчитывать выручку, гость из Азии осмотрительно решает поскорее ретироваться.

На подступах к стадиону можно традиционно встретить мексиканских, бразильских и колумбийских болельщиков. Даже после вылета своих сборных они охотно продолжают отрываться в российских городах. А близ статуи Забиваки несколько китайцев записывали влоги. Медиацентр был переполнен журналистами задолго до стартового свистка. А самой видной фигурой среди собравшихся был Микаэль Лаудруп. Легенда датского футбола с задумчивым видом варьировал между столов. Несколько раз перед ним вырастали препятствия в виде воодушевленных журналистов, желающих урвать совместное фото. Лаудруп охотно позировал, улыбаясь на камеру, после чего убежал в сторону стадиона.

На трибунах явно недоставало колорита южноамериканских болельщиков. Зато можно было разглядеть очередную порцию экзотических для этого ЧМ флагов: Лаос, Вьетнам, Бахрейн. Лишь немного общую атмосферу удалось расшевелить при помощи традиционного предматчевого караоке для фанатов играющих команд. Особенно старались бельгийцы, вдохновенно распевавшие припев трека «Freed from desire».

Франция рванула вперед с первых же секунд, попытавшись сыграть на неожиданности, но бельгийцы были готовы к такому маневру. И уже по истечении трех стартовых минут мяч уверенно контролировали «красные дьяволы». На шестой минуте бельгийцы заработали первый угловой, после резкого прорыва Азара и последовавшего за этим прострела в штрафную Умтити вынес мяч. Но стандарт был разыгран неудачно. Большинство бельгийских атак строились через вингера «Челси», активно и успешно шедшего в дриблинг. Французы за первые 15 минут отметились лишь резкой контратакой, едва не завершившейся выходом Килиана Мбаппе на рандеву с Куртуа.

«Дьяволы» же быстро наметили для себя слабое место в обороне французов и принялись расшатывать правый фланг «трехцветных», где хозяйствовал молодой Бенджамин Павар. Раз за разом от него уходил Азар, а после очередной ошибки француза капитан сборной Бельгии нанес опасный выстрел в дальний угол – неточно. Спустя еще пару минут очередной косяк Павара исправил Рафаэль Варан, головой отразивший выстрел десятого номера бельгийцев. Очередной угловой в исполнении «дьяволов» завершился опасным ударом Алдервейрельда. В блестящем прыжке мяч парировал Льорис.

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По итогам первой трети матча французам лишь эпизодически удавалось прорываться в атаку. Наибольшая опасность от них по такой игре могла исходить на контратаках и после розыгрышей стандартов. Поэтому команда Мартинеса старалась минимизировать количество фолов на своей половине поля. А в оборону, в помощь тройке Алдервейрельд-Компани-Вертонген, часто опускался Насер Шадли, курсировавший по всему правому флангу. Парадоксально то, что самый опасный момент к концу первого тайма соорудили именно французы, а в центре внимания был накосячивший несколько раз ранее Павар. Мбаппе вывел его к воротам разрезающим пасом и с острого угла крайний защитник французов послал мяч в дальний угол. Куртуа отметился эффектным спасением, отразив мяч ногой.

В дебюте второй половины встречи бельгийцы организовали пару опасных моментов, но Лукаку и Феллайни не сумели трансформировать их в голы. А затем владелец самого пышного гнезда на голове в мировом футболе накосячил у своих ворот. Гризманн выполнил подачу с углового на ближнюю штангу и Умтити опередил Феллайни в борьбе за этот мяч, подправив его в ворота – 1:0. Воодушевленные французы в следующую минуту заработали опасный штрафной, но выжать из него пользу не получилось. Зато следующая их атака вполне могла закончиться вторым забитым голом. Эффектный пас пяткой Мбаппе в штрафной нашел Оливье Жиру, но форвард «Челси» затянул с ударом и был нейтрализован.

В перерывах между атаками «трехцветных» на экранах промелькнул солист The Rolling Stones Мик Джаггер, наблюдавший за матчем из vip-ложи. Музыка «роллингов» была бы идеальным саундтреком для рок-н-ролльной игры французов в эти минуты. На 65-й минуте оживить атмосферу на трибунах решили добравшиеся до Петербурга бразильские болельщики. Под их скандирования «Brazil» сборная Бельгия создала опаснейший момент: подача с правого фланга пришлась точно в голову Феллайни. После его удара мяч чудом разминулся с дальней штангой.

«Трехцветные» перешли в оборону за 25 минут до конца встречи и принялись оборонять минимальное преимущество всеми возможными способами. В ход пошли и привычные перекатывания по газону, с целью «убить» побольше игрового времени. Лишь Азар неустанно продолжал рваться в штрафную, накручивая по пути 2-3 соперника. Выходы Мертенса и Карраско нисколько не добавили креатива атакующим действиям «дьяволов». Французы же продолжали тянуть время, особенно полагаясь на скоростные умения Мбаппе, и победоносно дотерпели до финального свистка. В третий раз за последние 20 лет сборная Франции добралась до финала чемпионата мира.

Текст: Никита Котов

Фото: Сергей Дроняев