«Ювентус» — «Милан», «Ливерпуль» — «Челси». Главные матчи выходных

Последняя неделя января завершается убойными поединками. География топ-матчей разнообразна — от Габона до Бразилии. Нельзя забывать и о важных играх в лучших лигах Европы. Еженедельник «Футбол» традиционно напоминает, какие встречи уик-энда нельзя пропустить.

25 января

Египет — Гана

Место: Порт-Жантиль, Габон

Стадион: «Стад-де-Порт-Жантиль»

Время: 22:00 (мск)

Север против юга, или Лучшие сборные Африки в погоне за плей-офф

В этом году КАН не отличается высокой результативностью и запоминающимися матчами. 0:0, 1:0, 1:1 — такова математика Черного континента. Но у соперников по группе D есть все шансы привлечь болельщиков к просмотру игры. Во-первых, очные встречи между Египтом и Ганой редко завершаются минимумом забитых мячей. С 2013 года команды сыграли всего 4 матча, а забили 15 голов!

Во-вторых, данное противостояние считается лучшей афишей для африканского болельщика, ведь «фараоны» и «черные звезды» — самые титулованные команды континента. Египтяне и вовсе являются материковыми бразильцами: и по техническим данным игроков, и по рекорду среди побед в Кубке (7 раз). В последний раз арабская сборная завоевала «золото» семь лет назад, в финале победив именно ганцев.

Гана могла взойти на первое место континентального пьедестала в 2010 и 2015 годах. Но дважды футболисты этой страны останавливались в шаге от триумфа. Несмотря на статус «серебряного» неудачника последних лет, перед очной встречей фавориты — именно «звезды». Против номинальных хозяев и командная несыгранность, и неудачное выступление на КАН-2017 сборных северной части Африки. Сумеют ли «фараоны» вернуть утраченный авторитет командам арабского мира?

25 января

«Ювентус» — «Милан»

Место: Турин, Италия

Стадион: «Ювентус»

Время: 22:30 (мск), Eurosport 1

«Бьянконери» против «россонери» — кто окажется за бортом Кубка Италии?

Последняя встреча двух итальянских грандов состоялась совсем недавно — в конце декабря. В игре за Суперкубок не по годам взрослая игра голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы позволила «красно-черным» одержать победу по пенальти и впервые за 5 лет завоевать титул. С того момента именно «старая синьора» пытается выкупить будущую звезду Италии у конкурентов, заваливая клубный офис «россонери» многомиллионными предложениями. Кто знает, устоит ли юное сердце миланского вратаря, сумеет ли он отказаться от огромного контракта. И именно этот матч может стать для 17-летнего голкипера последним в футболке «красно-черных». Почему бы не устроить феерию напоследок?

Во внутреннем первенстве игра у «Юве» не ладится: тяжелые победы с минимальным счетом над аутсайдерами чемпионата, последнее поражение от «Фиорентины». Отвлечь игроков Массимилиано Аллегри от трудностей в Серии А может только Кубок Италии. В этом турнире статистика встреч между нынешними соперниками — за «Ювентусом». Более того, в финале прошлого розыгрыша кубка туринцы победили именно «Милан». Смогут ли «дьяволы» прервать свою неудачную серию в национальном кубке?

26 января

Бразилия — Колумбия

Место: Рио-де-Жанейро, Бразилия

Стадион: «Олимпико Жоао Авеланж»

Время: 02:45 (мск)

Битва кофейных империй. Кто кого в этот раз?

Рекламировать этот матч бессмысленно. Даже товарищеская встреча между «пентакампеонами» и «кофейщиками» привлекает к мониторам огромное количество болельщиков. И дело тут не только в захватывающей игре двух команд.

Когда смотришь матч бразильцев и колумбийцев, можно быть уверенным: все решится на последних минутах. Помните недавнюю игру чемпионата мира? Страшная травма Неймара, ответный гол Хамеса, вратарские подвиги Жулио Сезара — эти события происходили в последнюю четверть игрового отрезка.

Очное противостояние соседних стран часто завершается стычками между болельщиками. Южный темперамент и непримиримое футбольное соперничество — главное, ради чего фанаты всего мира любят матч с такой «вкусной» афишей. Ради этого стоит проснуться поздней ночью четверга, заварить традиционный южноамериканский кофе и наслаждаться битвой.

Колумбийцы ужасаются, заглядывая в статистику противостояния. За 39 матчей «трехцветные» взяли верх всего 6 раз. Разница забитых и пропущенных мячей может повергнуть в шок даже президента страны Хуана Мануэля Сантоса: -53!

31 января

«Ливерпуль» — «Челси»

Место: Ливерпуль, Англия

Стадион: «Энфилд»

Время: 22:45 (мск), «Матч ТВ»

Битва лидеров Англии. Остановят ли «красные» победный марш «Челси» к титулу?

Ситуация в чемпионате Англии выглядит довольно странно. Вроде бы «Челси» уверенно лидирует в чемпионате, однако преследователи «синих» не дают команде Антонио Конте спокойно вздохнуть. Одна осечка — и преимущества лондонцев как не бывало.

Один из конкурентов «аристократов» — «Ливерпуль». Футболисты Юргена Клоппа идут в призовой зоне чемпионата и в случае победы над соперником будут дышать ему в спину: отрыв в турнирной таблице станет минимальным. Мерсисайдцы знают толк в победах, которые психологически ломают конкурентов. Виктория над тем же «Челси» в сентябре (2:1) отправила столичный клуб в глубокий нокаут. После обидного поражения «синие» тут же были унижены «Арсеналом» — 0:3.

Сейчас мало кто сомневается в итоговом триумфе детища Романа Абрамовича в мае. Но «красные» вновь готовы остудить аристократский пыл. На данный момент «Ливерпуль» — один из немногих клубов страны, достойно конкурирующий с «Челси». В последний день первого месяца года болельщики опять будут спорить на извечную тему. Так какой английский город — футбольная столица королевства: Ливерпуль или Лондон?

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press