Юлианский календарь. Что не так с трансфером Дракслера в «ПСЖ»

Юлиан Дракслер уехал в Париж за 40 млн евро — за всю историю клуб покупал дороже только пятерых человек. Дракслер считается одним из наиболее талантливых футболистов в стране, которая давно производит наиболее талантливых игроков в мире. На первый взгляд, «ПСЖ» оформил классный трансфер. Но в этой истории напрягает один фактор — неудачное время.

Штампованный рассказ о голден-бое — синопсис всей ранней биографии Дракслера. Он легко двигался вдоль линии развития, опережая возраст и сверстников, а кругом трепетали от его потенциала. С января 2011-го, когда Дракслер дебютировал в Бундеслиге и стал четвертым по молодости в хронологии Германии, он попадал во всякие топы юности. Один из самых молодых игроков старта, один из самых молодых бомбардиров и так далее. Вплоть до 3 мая 2014 года — тогда двадцатилетний Дракслер побил рекорд самого молодого футболиста со 100 матчами в Бундеслиге.

Примерно в тот момент Дракслеру стало тесно в родном «Шальке». Летом 2015-го туда вовремя и настойчиво постучал «Ювентус», где открыто называли немца своей главной целью. Дракслер перешел бы в топ-клуб и защелкнул карьеру в логическом развитии, а «Шальке» ради такого даже соглашался на уступки по цене. Но Дракслер никуда не ушел. Точнее, никуда не ушел из страны.

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В это время «Юве» толкнул «Вольфсбург», откуда сбежал Де Брюйне. Увидев пухлый чек на 36 млн евро, «Шальке» растаял. Увидев схему личного контракта, растаял и сам Дракслер. Пока мир угадывал, что это было — жадность, патриотизм или обычная трусость, звезда Германии вместо прыжка наверх сделал неловкий шаг вбок.

По сути, «Вольфсбург» — это копия «Шальке». Тот же крепкий середняк, едва торчащий из-под «Баварии». Кризис «Фольксвагена» только добавил угля в топку. Поняв, что ошибся, Дракслер затосковал. Если после трансфера его ненавидели только фанаты «Шальке», то через год к ним присоединился саппорт «волков». Дракслер нервничал и портил отношения с командой. Его освистывали фанаты, он не очень ладил с одноклубниками, а в августе руководство оштрафовало его на 100 тысяч евро за интервью о том, что «Вольфсбург» — просто трамплин и было бы здорово найти вариант солиднее. При этом летом клуб сорвал переговоры все с тем же «ПСЖ». Наверное, пробовал спасти отношения с Дракслером в этом сезоне. Но стало только хуже, и новый звонок из Франции стал для «Вольфсбурга» облегчением.

Такой длинный бэкграунд нужен, чтобы напомнить о важном: Дракслер не такой безоблачный красавчик, как это выглядит поначалу. За полтора года после слива карьеры его психология трещала под ежемесячным прессом, что, возможно, надломит весь его огромный талант. Дракслер по-прежнему очень сильный футболист, готовый выскочить на оба фланга и в центр. И он по-прежнему способен заиграть где-то дальше немецкой песочницы. Только январь 2017 года все равно не лучшее время для его перехода. Не менее опасно, что «ПСЖ» сейчас не до него.

Во-первых, атакующий полузащитник — едва ли не последняя дыра, которую надо латать. Ди Мария, Лукас Моура, Хесе, Бен Арфа, плюс Орье-Курзава из глубины и Пасторе из больницы и так обеспечивают нормальную продуктивность. Зато в воротах спорят Ареола и Трапп, и оба оставляют вопросы. В защиту пригодится еще один дублер/конкурент. В центре полузащиты совсем беда: Тиаго Мотта стареет, Крыховяк так и не включился, Матюиди думает об уходе, Верратти себе на уме, а Рабьо — это вундеркинд, за которого до сих многое решает мама. Все-таки зимнее окно — период, когда нужно делать срочное усиление, чтобы спасти сезон.

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Кстати, спасти сезон — это во-вторых. Эмери стоит под риском увольнения, а сам «ПСЖ» на грани репутационного краха, уступая титул командам, чьи составы на двоих стоят в два раза меньше. Сейчас основе срочно необходим лидер. Одного Тиаго Силвы не хватает. Пусть это будет монстр типа Златана, на крайний случай — приколист вроде Давида Луиса. Но вряд ли ментальным Моисеем станет юниор с зачатками рабочей депрессии.

Текст: Роман Абрамов

Фото: Global Look Press