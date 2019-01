Юбилей Марселино Гарсии, несостоявшийся матч в Майами, бильярдная точность «Реала». Главные события 21-го тура испанской Ла Лиги

Тотальный футбол Промеса, не падающие духом бойцы «Леганеса», протесты в Вальядолиде. Еженедельник «Футбол» — о главных событиях 21-го тура чемпионата Испании.

Праздник тура

В преддверии дня рождения «Севилья» решила устроить предпраздничное настроение всем своим болельщикам. «Нервионцы» разгромили «Леванте», хотя после свистка на перерыв хозяева встречи не забили ни одного мяча. Разговор Пабло Мачина с игроками оказал нужный эффект: футболисты в белой форме растоптали «лягушек» и наколотили пять голов. Хорошую оценку получил Квинси Промес: экс-спартаковец дал два голевых паса, а под занавес встречи сам отметился забитым голом. Хотя голландец мог и сесть в лужу: игрок не реализовал пенальти, но на добивании Промес был безупречен. «Севилья» одолела безвыигрышную серию в четыре игры. «Лягушки» из Валенсии же терпят третье поражение подряд в гостях. Пако Лопесу есть о чем задуматься: команда давненько не побеждала на выезде.

Протест тура

Болельщики «Вальядолида» во время матча с «Сельтой» устроили акцию протеста. Едва прозвучал стартовый свисток судьи, 16 тысяч болельщиков сотворили красивый перформанс, подняв вверх красные листы. Трибуны таким образом показали «красную карточку» системе видеоповторов. Акция могла и не состояться ввиду предупреждений руководства клуба о штрафах и последствиях проведения акции, но организаторы сдержали свое слово. Поле было «окружено» красными карточками две минуты. Сам же клуб из Кастилии-Леона взял очень важные три очка: «Вальядолид» и «Сельта» испытывают тяжелые серии без побед.

Встреча тура

Хавьер Тебас в сентябре активно доказывал, что январский матч между «Жироной» и «Барселоной» точно пройдет в Майами. Встреча каталонских команд состоялась на домашней арене жирондинцев, «Монтиливи». Мини-дерби между столицей Каталонии и городом Сальвадора Дали закончилась предсказуемой победой гостей. В очередной раз забил мяч Лео Месси: аргентинец возглавляет список бомбардиров среди всех игроков лучших европейских национальных чемпионатов. Десятый номер «блаугранас» вдобавок отличается хотя бы одним результативным действием в каждом матче за последние 14 игр: 15 голов и 8 передач. Умопомрачительная статистика, а ведь Месси еще пропускал три недели в чемпионате из-за травмы руки. Жирондинцы же терпят второе поражение кряду в чемпионате, а безвыигрышная серия теперь составляет семь игр.

Юбилей тура

Дела у Марселино Гарсии Торраля в «Валенсии» налаживаются. В новом 2019 году «летучие мыши» пока еще не проиграли: ничья и две победы. Игра с «желтой лодкой» из Вильярреала стала для 53-летнего специалиста трехсотой в качестве главного тренера. Команда сделала приятный подарок тренеру в честь такой знаменательной даты и одержала разгромную победу над командой из пригорода Валенсии. Забил и Денис Черышев, который решил не отмечать гол в ворота своей бывшей команды. Валенсийцы потихоньку начинают набирать победы, и теперь они располагаются на комфортном седьмом месте. «Вильярреал» ухудшает свое положение в зоне вылета, а действующий тренер Хави Гарсия может похвастаться только одной победой — над московским «Спартаком» в заключительном туре Лиги Европы.

Камбэк тура

«Леганес» продолжает отчаянно убегать из зоны вылета. «Огурцы» в этом сезоне могут похвастаться тем, что команда в домашних стенах играет очень убедительно: только одно поражение на «Бутарке». Вот и на этот раз клуб из пригорода Мадрида поделил очки с «Эйбаром». Дубль Юсуффа эн-Нессери позволил отыграться команде, которая к перерыву проигрывала 0:2. Лицо главного тренера гостей Хосе Луиса Мендилибара после финального свистка говорило само за себя: «Эйбар» за десять игр в гостях одержал только одну победу.

Обида тура

21-й тур также разочаровал и другую команду из Страны Басков. «Алавес» до встречи с «Райо Вальекано», наряду с мадридским «Атлетико» был командой, которая не проигрывала в домашних стенах. Поражение оказалось неприятно неожиданным: клуб из Витории-Гастейса не играл в мидуик в Кубке Короля, а домашнее поражение продлило безвыигрышную серию до трех игр. Сказывается и уход Ибаи Гомеса: баск теперь защищает цвета «Атлетика» из Бильбао. Утешением для Абелардо Фернандеса может стать возвращение Такаси Инуи: полузащитник из Страны Восходящего солнца не прижился в «Бетисе».

Голы тура

Мадридский «Реал» после кубковой встречи с «Жироной» повторил итоговый счет матча в игре с «Эспаньолом» — 4:2. «Галактикос» провели встречу достойно: вероятно, игра с «попугаями» можно считать лучшей встречей клуба за последние туры. Снова забил мяч Серхио Рамос. Карим Бензема же забил трехсотый гол в своей карьере, 207 из которых были оформлены в майке «Реала». Второй гол француза вышел бильярдно точным. Триумфально вернулся после травмы Гарет Бэйл: валлиец спустя пять минут выхода на поле забил четвертый мяч в ворота Диего Лопеса, технично обыграв защитников «Эспаньола».

Цитата тура

«Мы все живем, исходя из результатов

команды. Но если видно,что в команде есть взаимодействие, то это прекрасно. Болельщики и команда тоже поддерживают тебя.Я хочу поблагодарить фанатов «Атлетика», мы все чувствуемсебя как единое целое, но мы должны также двигаться вперед»,

— Гаиска Гаритано пока сдержан в комментариях относительно его успешных результатов в Бильбао. Но болельщикам «львов» явно по душе игра: команда не проигрывает пять игр подряд. Ожидается продление беспроигрышной серии: впереди дерби с «Сосьедадом» в Сан-Себастьяне.

Результаты 21-го тура:

Севилья — Леванте 5:0 (0:0)

(Бен Йеддер, 48, Силва, 60, Васкес, 71, Сарабия, 80, с пенальти, Промес, 90).

Атлетико Мадрид — Хетафе 2:0 (2:0)

(Гризманн, 27, Сауль Ньигес, 37).

Леганес — Эйбар 2:2 (0:2)

(Эн-Нессери, 46, 67; Кике, 29, Хордан, 36).

Валенсия — Вильярреал 3:0 (1:0)

(Диакаби, 4, Черышев, 51, Родриго, 86).

Вальядолид — Сельта 2:1 (0:1)

(Плано, 55, Кеко, 69; Систо, 16).

Жирона — Барселона 0:2 (0:1)

(Семеду, 9, Месси, 68).

Атлетик Бильбао — Бетис 1:0 (1:0)

(Муниаин, 21).

Реал Сосьедад — Уэска 0:0.

Эспаньол — Реал Мадрид 2:4 (1:3)

(Баптистао, 25, Росалес, 81; Бензема, 4, 45, Рамос, 15, Бэйл, 67).

Алавес — Райо Вальекано 0:1 (0:0)

(де Томас, 47).

Турнирная таблица:



Бомбардиры: Месси («Барселона») – 19 голов; Л. Суарес («Барселона») – 15 голов; Стуани («Жирона») – 12 голов; Аспас («Сельта»), Бен Йеддер («Севилья») и Гризманн («Атлетико») – по 10 голов.

