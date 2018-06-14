Хроники Героев 2018. Введение

В этом блоге я буду делать заметки о самых ярких мировых звездах, приехавших в Россию, и они мне нужны не просто так. Есть пять матчей в трех городах, куда я смогу попасть, чтобы встретиться с лучшими бомбардирами современности лицом к лицу и раздобыть… нечто гораздо более ценное, чем автограф или селфи. Намечается непростой, но чрезвычайно интересный квест, так что я должен быть в курсе последних событий.

Начну с разведки, о результатах которой я буду докладывать практически ежедневно. Но сперва нужно кое-что пояснить.Истинный смысл этого блога – сохранить на долгие годы свежую память о событиях, эмоциях и впечатлениях от грандиозного футбольного фестиваля в России. Я ждал этого так долго, что не хочу упускать деталей или потерять в обрывках памяти все, что сейчас будет происходить. Поэтому я планирую создать полноценный репорт о турнире и всем, что происходит вокруг него, через призму моих объектов – тех суперзвезд, кого мне доведется увидеть вживую.

В мою дорожную карту входят матчи с участием сборных Аргентины, Уругвая, Египта, Англии и Колумбии, поэтому я выбрал семь главных мишеней – их лучших бомбардиров: Лионель Месси и Серхио Агуэро, Луис Суарез и Эдинсон Кавани, Мохамед Салах, Гарри Кейн и Радамель Фалькао. Вокруг них в первую очередь будет крутиться мое повествование, а в конце путешествия я надеюсь получить от этих выдающихся футбольных асассинов семь артефактов. В ближайшие дни я буду собирать досье на каждого из них, следить за обстановкой в их командах и командах соперников, составляя подробный отчет. После чего отправлюсь в путь. Эту миссию я выполняю в одиночку, так что предлагаю вам стать моими незримыми напарниками в этой авантюрной операции: будет много мыслей о футболе, много юмора, много разных локаций, неожиданных поворотов сюжета и кто знает, чего еще.

Я покину Москву 18 июня, проведу сутки в Петербурге, три дня в Нижнем Новгороде и еще три – в Самаре, прежде чем вернусь домой. Трип обещает стать увлекательным, ведь в моем распоряжении нет личного транспорта и на меня нигде не оформлена бронь на проживание. Видимо, после того как я вспомнил в офисе историю про ночь, проведенную на деревянной скамейке во дворе, коллеги посчитали, что номер в отеле я могу воспринять как оскорбление своего мужского достоинства. Возможно, в чем-то они даже правы. С этой проблемой я постараюсь справиться сам. Агентурная сеть, нажитая за три десятка лет, а также репутация безобидного мечтателя-философа дает надежду, что мне удастся вписаться к знакомым знакомых и лишить себя удовольствия шариться ночью по самарским трущобам или нижегородским подворотням. Однако такой вариант тоже не исключен. Буду импровизировать, так даже прикольнее. У меня еще есть немного времени, но откладывать нельзя: пора начинать собирать разведданные.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

Антон Муша Choose Life. Choose Action. Choose Football