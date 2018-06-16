Хроники Героев 2018. 15 июня. Стальной Коста, пламенный Роналду

Второй день соревнований ознаменовался вымученной победой Уругвая, историческим автоголом марроканцев и феерическим матчем между Испанией и Португалией. Битва пиренейцев заслуживает отдельной главы в Хронике Героев.

Хроники Героев 2018. Введение

Прелюдия

Второй день турнира по нарастанию эмоций напоминал пробуждение вулкана. Надежды оценить Салаха в матче Египет – Уругвай так и остались надеждами: Мохамед докемаривал на скамейки запасных то, что недоспал из-за визита Рамзана Кадырова парой дней ранее. Получалось плохо, ведь уругвайцы то и дело заставляли нервно вскакивать представителей обеих команд. Суарес и Кавани преуспели как в создании моментов, так и в их запарывании. Особенно отличился в этом плане форвард «Барселоны», явно подошедший к стартовой встрече не в лучшей форме. От унылой ничьей звездных транжир спас Хосе Хименес. На последних минутах мощный защитник «Атлетико» дал потухшему вулкану эмоций столь нужную искру, перепрыгнув троих египтян и головой отправив мяч точно в угол.

Следующий выброс лавы случился в концовке встречи Марокко – Иран, где все оказалось несколько драматичнее: в большинстве компонентов марроканцы превзошли соперников и на 95-й минуте даже забили гол – только не в те ворота. Так «удачно» вышел на замену центрфорвард немецкого «Санкт-Паули» Азиз Бухаддуз, невесть зачем рыбкой нырнувший за мячом в собственной штрафной. Теперь Бухаддуз – автор самого позднего автогола в истории чемпионатов мира, что, впрочем, не прибавит ему популярности в родном Марокко.

Испанский темперамент

Но все это было мягким разогревом перед извержением, распалившим докрасна стадион «Фишт» в Сочи часом позже. Матч Испания – Португалия – первый на ЧМ-2018, который смело можно отнести к категории «топ». «Красная фурия» за день до старта получила неприятный нежданчик в виде увольнения главного тренера. Президент федерации футбола Испании Луис Рубиалес не сумел простить Хулену Лопетеги двойную игру, вылившуюся в подписание контракта с «Реалом» спустя три недели после продления договора с испанской федерацией.

И без того странная история с уходом Зинедина Зидана получила не менее странное продолжение, что заставляет задуматься о таинственных процессах, происходящих в кулуарах испанского футбола. Отдуваться за принципиальность Рубиалеса и непорядочность Лопетеги вместе с игроками придется теперь уже экс-спортивному директору сборной Фернандо Йерро. И хотя состав испанцев – один из лучших в мире, микроклимат и общее настроение в команде после всей кутерьмы лучше точно не стали. Впрочем, португальцам от этого толку было мало: у них у самих хватает проблем. Смена поколений у действующих чемпионов Европы ощущается все сильнее: молодые еще не освоились, а ветераны вывозят с трудом. Все, кроме Криштиану Роналду.

Сталь в кипящей лаве

Чуть ли не первая встреча CR-7 с мячом обернулась пенальти и голом: португалец ворвался в штрафную и зацепился за Начо, не оставив арбитру сомнений в своей честности. Де Хеа улетел влево, мяч с «точки» – вправо, а Роналду помчался к угловому флажку, заряжая трибуны на новый уровень громкости. Испанцы ожидаемо завладели мячом и инициативой, однако их стиль для португальцев оказался удобен: команда Фернанду Сантуша терпеливо оборонялась и блестяще выходила в атаки через Криштиану, который сваливался налево, во фланг Начо. При этом реальных угроз воротам Руя Патрисиу до поры до времени не было: несмотря на все усилия Иско и Давида Сильвы, испанцы никак не могли четко разыграть завершающую стадию.

Но когда у тебя в нападении есть Диего Коста, затевать нудную «тики-таку» необязательно. Иногда достаточно просто пульнуть в его сторону. Так и случилось на 24-й минуте. Одиноко бродящий среди португальских защитников Коста при виде приземляющегося рядом с ним мяча в мгновение обернулся диким зверем и расправился сначала с Пепе (пускай и не без помощи рук), а затем с Фонте, Седриком и вратарем, уложив мяч в левый нижний угол. И – в пику Роналду – никаких эмоций на лице: после полугода в плену Антонио Конте Диего как будто прошел курс психологической реабилитации. Обычно фонтанирующий энергией Коста теперь фокусирует ее внутри себя, и это идет ему только на пользу.

Криштиану принял вызов и под занавес первого тайма вновь зажег на табло свою многомиллионную фамилию. Гол получился неоднозначным: португалец пробил хлестко, но прямо по центру, Де Хеа не успел правильно поставить руки и пропустил мяч сквозь перчатки. Портал Whoscored приписал испанскому киперу грубую ошибку и поставил позорную оценку 4.1, однако можно трактовать эпизод и по-другому. Роналду без помех наносил удар с 17 метров, находясь почти по центру ворот: ударь он в угол – у Де Хеа не было бы никаких шансов. Как ни парадоксально, сплоховал в этому эпизоде в первую очередь сам Криштиану: игрок его уровня с такого расстояния не должен палить прямо во вратаря. Но удар получился плотным и стелющимся по газону – среагировать на него было непросто. Давид не успел, однако ситуация, когда Роналду находится прямо перед воротами с мячом – сама по себе уже практически гол. Так что вина вратаря здесь скорее вторична: КриРо изначально мог решать эпизод без вопросов. Вот почему он остался без опеки на ударной позиции – это уже вопрос к испанским защитникам.

Впрочем, это был далеко не конец. Огненному темпераменту Роналду не уступало стальное хладнокровие Диего Косты. Волком снующий по чужой штрафной форвард улучил момент и замкнул простенькую, но эффективную комбинацию со скидкой Бускетса после розыгрыша штрафного. А через три минуты гол для рекламных роликов забил Начо, молотом вколотивший мяч в ворота рикошетом от двух штанг. Нокаут? Как бы не так! Раззадорившийся Криштиану отдавать победу испанцам категорически не хотел. За две минуты до конца основного времени неистовый португалец заработал штрафной и сам же воплотил его в гол, фирменным ударом обведя стенку. Ответить ему было уже некому: замененный к тому времени Диего Коста лишь задумчиво склонил голову, сидя на лавке. 33-летний Роналду стал самым возрастным автором хет-трика на чемпионатах мира, но что еще важнее – показал такую убийственную форму, что критики, потихоньку начавшие называть его игроком штрафной, должны будут попридержать языки: Криштиану и без хет-трика вел игру Португалии от и до, постоянно опускаясь вглубь, чтобы помочь партнерам выбраться из обороны. 3:3 – фавориты группы С выдали красочное шоу, а Роналду и Коста бросились в погоню за званием лучшего бомбардира .

Хроники Героев 2018. 14 июня. Новая надежда, новые герои

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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